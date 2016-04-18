Как принимать важные решения

Mirror

Мы как живые существа выражаем себя и, собственно, живем на четырех уровнях: физическом, эмоциональном, ментальном и духовном. От того, на каком из этих уровней нами принимается важное решение, зависит его качество и последствия, с которыми мы неизбежно столкнемся.

Джасмухин, известный холистический психолог из Австралии, сравнивает каждый из упомянутых четырех уровней проявления нашего «Я» с определенными возрастными периодами в жизни человека. Поскольку физическое тело озабочено лишь собственным выживанием, комфортом и удовлетворением своих нужд (базовых потребностей), его можно сравнить с ребенком детсадовского возраста: накормите меня, я хочу спать, хочу в туалет и т. п.

Наше эмоциональное тело можно сравнить с подростком (во многих случаях с трудным подростком): «любовь-морковь», «он клевый», «все достали» и т. п. Человеческие эмоции находятся в динамике: постоянно идут то вниз, то вверх по барометру. Этой части нас очень нравится получать как можно больше яркого красочного эмоционального опыта, поскольку в этом её сущность. Опыт может быть позитивным и негативным. Яркий и красочный негативный опыт создает блоки в нашей системе, в результате чего чуть позже появляются болезни на физическом уровне.

Также внутри каждого из нас живет студент университета — это наш ум. И он, как и любой нормальный студент, уверен, что уже практически все знает. Он постоянно думает, порождая 50–60 тысяч мыслей ежедневно (разного пола и разного качества). Есть среди них светлые (блондины), есть темные (брюнеты), есть легкие и тяжелые, позитивные и негативные. Эти мысли дают рождение эмоциям. Но как ни крути, большинство выводов и представлений ума в действительности очень ограниченны. Парадигма (восприятие мира) у нашего студента тоже довольно ограниченна, поскольку есть определенные сферы мироздания, в которые у него просто нет доступа.

Есть еще у нас так называемое Высшее Я. Оно общается с нашими более поверхностными слоями, используя голос совести и голос интуиции. Именно оно — Высшее Я — дает нам способность проявлять лучшие человеческие качества (любовь, сострадание, терпение, милосердие), проявлять высшую версию самих себя и строить свою жизнь по Высокой программе. Так вот, по Джасмухин, без интуиции, без совести и определенных высших способностей нам не принять верного решения, как бы мы ни старались. Ибо именно Высшее Я принимает наилучшие решения! Наша связь с ним может быть сильной, достаточно сильной или слабой, но мы в любом случае должны стремиться ее усиливать. Если хотим принимать верные решения, конечно.

Тут вроде бы все ясно как день. И тем не менее в нашем мире проживает огромное количество людей, жизнями которых управляют либо ребеночек из детского сада, либо трудный подросток, либо студент (иногда даже такой, как Родион Раскольников). Или кто-то из них, или все они по очереди. И когда мы позволяем кому-то из этих ребят становиться боссом нашей жизни, мы лишаем себя огромного количества очень приятных и прекрасных вещей. Каких?

Перечислю некоторые идеи Джасмухин, которые сам проверил в своей жизни. В первую очередь — духовного опыта, переживания определенных ощущений, вершинных состояний, которые мы, будучи людьми, можем себе позволить пережить. Прибавим к этому способность любить немотивированно, быть здоровыми на всех уровнях, обладать духовной силой. Мы сами выбираем, кому отдать рычаги власти в своей жизни. У нас демократическая система, замешанная на свободе воли и невмешательстве в личную жизнь индивидуальностей.

Поговорим на языке метафор. Кто-то из нас всю жизнь копается в песочнице, кто-то тусит в ночном клубе, кто-то сидит за книгами в библиотеке. Пусть и в разной степени, но все три этих варианта дают лишь очень ограниченный опыт. И конечно, не дают никакого порядка и стабильности в нашей жизни. Ни ребенок, ни подросток, ни студент — не умеют управлять и не имеют достаточно силы для этого. При слабом президенте криминал поднимает голову. Результаты обычно плачевные в той или иной степени.

Теперь я хочу непосредственно процитировать слова Джасмухин:

А как насчет силы и могущества нашего Божественного Я, которое предназначено, на самом деле, быть властелином нашей жизни? Может, стоит ему позволить управлять нашей жизнью? Может, тогда наша жизнь станет более гармоничной? И мир в целом станет более гармоничным? Когда мы позволяем Божественному управлять нашей жизнью, мы начинаем больше сосредотачиваться на МЫ и меньше на Я. Это дверь в другой мир, исполненный волшебства и магии. В творении нет других ограничений, кроме тех, которые мы сами накладываем на себя своими эгоистическими желаниями и недостатком воображения.

Думаю, стоит постоянно задавать себе этот вопрос: Кто же главный? Кто всем заведует в моей жизни? И если душа видит только хорошее во всех и во всем — вот нам критерий для понимания, на каком уровне мы сейчас находимся. Если мы соскочили на уровень ума или эмоций, кто мешает нам вернуться на уровень Высшего Я? Прямо в этот же момент. Жить на уровне души — это не одноразовое решение — это практика. Ежедневная, ежеминутная практика, в процессе которой мы удерживаемся на высшем уровне, а если соскальзываем с него, то просто возвращаемся.

Еще один метафорический вопрос: как и где можно проголосовать за Высшее Я? Технически — это просто. Идти на выборы не нужно. Достаточно сделать заявление (утверждение). Как только мы заявляем, что хотим прожить свою жизнь в соответствии со своим высшим потенциалом, высшим предназначением и испытать на личном опыте, что значит проявить своё высшее начало, а также сделать свое присутствие здесь, по-настоящему благоприятным для окружающих людей. Уже это дает нам ощущение высшей части своей природы. И тогда мы проявляем Мудрость, Любовь и Силу в своей повседневной жизни. Принимаем наилучшие решения. Осуществляем их. И наше присутствие начинает «питать» окружающих.

Если мы постоянно заботимся о том, чтобы наше Высшее начало проявило себя — это происходит. Таков фундаментальный закон мироздания, на чем мы концентрируем свое внимание, на что настраиваемся — это и начинает расти на пашне нашей жизни, это и расцветает, это и плодоносит.