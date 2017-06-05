Терпеливая alma mater

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С середины XIV века учебные заведения стали называться alma mater — мать-кормилица. Давали они пищу пытливым умам интеллектуальную и духовную, а уж о пище материальной ученым людям тогда не приходилось задумываться. Кто учится смолоду, не знает на старости голоду — напоминает русская пословица. Несколько веков подряд так оно и было.

Первую попытку основать университет в России предпринял Борис Годунов. Но затея не удалась — приезду немецких профессоров воспротивилось русское духовенство. И до XVII века единственным заведением, дававшим высшее образование, в России была Славяно-греко-латинская академия.

В 1724 году Сенат выпустил указ об учреждении в Санкт-Петербурге Академии наук, университета и гимназии. Академики, по замыслу Петра I, должны были преподавать в университете, а будущих студентов подготавливала гимназия. Проблема преподавательских кадров была весьма актуальной, ведь их приходилось приглашать из-за границы, а желающих ехать в Россию находилось немного. Еще одна задача — найти студентов, которые могли бы слушать лекции на иностранных языках, ведь среднее образование в тогдашней России оставляло желать лучшего. Да и родители-дворяне не спешили отправлять своих детей в Университет. Престижнее все еще была военная карьера.

В 1755 году открылся Московский университет, а при нем — две гимназии и университетский суд. Да-да, был и такой. Расписание у профессоров было плотным — пять дней в неделю им предписывалось преподавать, а вечерами — читать двухчасовые бесплатные лекции. На латыни. В 1756 году открылись типография и книжная лавка, начала выпускаться университетская газета. После выхода профессора в отставку ему назначалась очень достойная пенсия, и такое уважительное отношение к преподавателям высшей школы присутствовало в России до конца монархии.

В начале XX века профессорская зарплата равнялась половине губернаторской. После 25 лет работы пенсия составляла полный оклад. Если такой пенсионер умирал, то его пенсию получали вдова и дети. В СССР профессор получал на 50 рублей меньше, чем министр. Правда, тогда это были другие пятьдесят рублей. Но все равно, есть о чем поразмыслить.

Сейчас полагаются лишь доплаты за ученую степень: 3 тысячи рублей для кандидатов наук и 7 тысяч — докторам. Правозащитники уверены, что причина бедственного положения преподавателей высшей школы — жадность государства. Что касается негосударственного сектора высшего образования, то он всегда оставался закрытой территорией. То есть личным бизнесом ректоров. А хозяин, как известно, барин. Человек с отменным аппетитом. Жадный. Хотя и негосударственный.

Согласно Федеральному Закону о высшем образовании, вуз отвечает за свою работу перед личностью, обществом и государством. Какова же ответственность негосударственного вуза перед личностью доцента? Интересны и нюансы ответственности перед государством. Интересны и непрозрачны.

Законодательно определены и академические свободы, например свобода преподавателя излагать учебный предмет по своему усмотрению. Но бумажные тиски, фиксирующие учебный процесс, сжимаются все сильнее.

Призыв чиновника высокого ранга не истерить, а потерпеть стал хитом политической мысли этого сезона. Инициативу мигом подхватили на местах. В частности, в одном таком негосударственном вузе. Это заведение входит в число лучших вузов России. Почему — не знает никто. Разве что ректор. Он ведь тоже в рублях свою зарплату получает. Совсем как доцент. Хотя… не совсем. Еще и как заведующий кафедрой. Ведь на одну зарплату не прожить.

Не выдавая коммерческой тайны, скажем, что зарплата доцента в этом вузе несколько меньше зарплаты уборщицы в сетевом магазине. Поэтому доценты — очень подвижный контингент. Бегают по другим промыслам. А кто совсем устал, тот умирает в метро по пути с одной работы на другую.

Выдалась однажды неделя — умерли два доцента. И в действие вступил корпоративный этикет. Между двумя некрологами поставили стеклянную банку с двумя гвоздиками. Зачем же лишние траты? Институту — экономия, живым — вразумление. Вот что вас, милые, ждет, если будете много работать — персональных цветочков даже посмертно не удостоитесь.

Новый год — это всегда подарки от Деда Мороза и руководства. Вот ректор и подарил дополнительную нагрузку на ближайший семестр. При прежней зарплате, разумеется. Он ведь тоже в рублях получает. Он и иже с ним. Зарплата одного проректора равна зарплате двух факультетов. Почасовиков всех сократили, а штатным доцентам подарили их нагрузку. Куда же делись освободившиеся средства?

Локальные акты, где эти подарки зафиксированы, сейчас дорабатываются местечковыми юристами. За дополнительное вознаграждение. Доработают — почитаем. И помечтаем, что ректор выйдет когда-нибудь на пенсию. И это будет пенсия доцента.

Законодательно закреплены не только академические свободы, но и академическая ответственность — ответственность за создание оптимальных условий для свободного поиска истины. И блуждают терпеливые доценты днем с огнем в поисках истины или другой работы.