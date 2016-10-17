Жажда публичного пространства и её опасности

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И если для зверя публичное пространство — это вид из клетки зоопарка, то человека, наоборот, сковывает однообразие бескрайних просторов дикой природы, где нет публичного пространства столь необходимого ему для реализации себя как творческого социального существа.

Только человеку свойственно заботиться о своем прошлом и будущем, выявлять тайны происхождения вида homo sapiens и предугадывать его конечную судьбу. Все эти многочисленные вопросы в конечном счете происходят из главной проблемы человеческого бытия — найти свое место в мировом целом. Очень сложная проблема. Если бы животные смогли вникнуть в её суть, то наверняка очень посочувствовали бы человеку. А если бы многозадачный человек смог представить себе насколько безмятежна жизнь неразумных животных, которые от природы имеют все необходимое для жизни и не нуждаются ни в жилье, ни в одежде, то может быть и позавидовал им. Но ни то, ни другое невозможно.

Говорят, что напрасно жестокого человека, потерявшего благоразумие, часто называют зверем. Это очень несправедливо по отношению к хищным представителям животного мира. Даже лев, этот царь зверей, убивает столько жертв, сколько ему необходимо для поддержания жизни. А сытый лев вообще не трогает потенциальную добычу. Но разве способен человек к таким вершинам «аскезы»?

Богатейшие люди планеты накопили такие ресурсы, которые несоизмеримы с потребностями человека. И тем не менее никого из них не покидает желание ещё и ещё увеличить свой капитал. Но к чему это приведет? К сожалению, из-за естественной ограниченности ресурсов мы не можем убедиться в этом на опыте. Однако мысленный эксперимент всегда в нашем распоряжении.

Он был реализован в сюжете сказки «Золотая антилопа». На предостережение золотой антилопы, что золота может стать слишком много, великий раджа ответил, что только глупое животное может такое подумать. Золота не может быть слишком много. Но глупое животное оказалось умнее разумных людей. Какая же проблема заводит в такой безвыходный тупик самое совершенное создание природы?

В отличие от человека животное ведет родовую жизнь. У него нет самосознания. А его индивидуальность растворена в общей природе того рода существ животного царства, к которому относится это животное. Считается, что у животных есть общая коллективная душа. Поэтому они живут в гармонии и в полном единении с природой и с себе подобными существами. А что может быть лучше?

Если посмотреть на человеческую историю, то невольно создается впечатление, что весь смысл существование и деятельности человеческих сообществ был нацелен вернуть себе то, что было отнято у людей природой в результате выделения из мира животных. И действительно, человек — единственный обделенный природой феномен, который был вынужден изобретать орудия для удовлетворения потребности в пище и одежде, тогда как все звери имеют все необходимое для этого «даром» и даже намного превосходят «царя природы» в ловкости и выносливости.

Мечты о правильном устройстве общества не оставляют людей на всем протяжении их истории, несмотря на то, что исторический опыт дает много поводов для разочарования. Отчаянной попыткой продвинуться в нужном направлении стало возникновение в XIX веке идеологии анархизма. Анархисты считали, что оптимальный способ организации человеческих отношений в обществе состоит в стихийной самоорганизации людей, к которой каждый человек предрасположен по своей биологической, а не социальной природе. Поэтому именно животная составляющая человеческой природы может способствовать правильной организации человеческих взаимоотношений, тогда как социальный механизм регуляции поведения людей содержит в себе предпосылки дезорганизации. Само понятие общественного закона предполагает, что закон может быть нарушен и подсознательно провоцирует к преступлению. Однако анархический проект общественного устройства оказался утопическим. Похоже, что людям никогда уже не вернуть того естественного состояния, которое было потеряно ими при выделении из животного мира.

У людей есть главная особенность, навсегда и безвозвратно отделившая их от мира природной гармонии. Это их индивидуальное сознание, личное «Я» каждого, которому весь остальной огромный мир оказывается противопоставленным. В истории человечества не существовало нерелигиозных первобытных сообществ. Культовая деятельность неотделима от первобытной человеческой жизни именно потому, что с её помощью человек пытался решить эту главную проблему своего существования — соединения индивидуального «Я» и всего остального мира. Как известно, термин «религия» происходит от латинского глагола religare, который в переводе означает «связываю», «соединяю». Только при участии такого сакрального компонента в жизни людей возникало общее пространство, объединяющее их между собой и со всем миром. На этой основе возникли все религиозно-этические и аскетические учения древности, с помощью которых мудрецы и аскеты достигали вершин духовного совершенства. Таким образом, утраченная гармония оказывалась не просто восстановленной, но вознесенной на недосягаемые для животного мира вершины.

Но есть ещё другая не менее известная возможность решить проблему противопоставленности «Я» и мира. Это путь властного покорения. Материальные стяжания дают человеку власть если и не над всем миром, то, во всяком случае, над окружающим такого человека миром людей. Его «Я» поглощает всех остальных. Извечная проблема противопоставленности «Я» и мира оказывается решенной для одного человека ценой обезличенного рабства остальных окружающих его людей.

Однако в современном демократическом мире не принято испытывать чувство полного господства над другими, так же как в нем не принято вдаваться в религиозно-этические и аскетические практики. Но это не значит, что жажда единства с миром больше не актуальна. Для людей среднего уровня, какими они в большинстве своем и являются, эта проблема приняла трудно опознаваемые формы. Но мы все же попытаемся их распознать.

Для этого нужно принять во внимание, что помимо свободно конвертируемых денежных знаков, обладающих свойством общезначимости, в обществе людей присутствует другой общезначимый феномен. Им является слово. Ведь слово одновременно принадлежит тому человеку, который его произносит, и тем, к кому оно адресовано. Главное свойство слова — быть общезначимым и создавать единодушие, в отличие от звуков животного организма, которые являют собой сугубо частные процессы, не выходящие за пределы удовлетворения инстинктов питания, размножения и самосохранения. У каждого животного есть свои проблемы, связанные с обслуживанием этих инстинктов. И эти проблемы не имеют никакого значения ни для кого другого. Поэтому животные всегда молчат. За отсутствием необходимости природа не наделила их даром слова.

В отличие от этого общезначимость слова создает общее пространство языка. Оно становится тем публичным пространством, в котором аккумулирован духовный опыт всех предшествующих поколений. Каждый человек может влиться в него в том случае, когда им движим не частный интерес удовлетворения мимолетной потребности, а стремление прояснить для себя общечеловеческие вопросы (которые должны у человека возникать) и внести свой посильный вклад в их решение.

Такого человека принято называть культурным. Общение с культурными людьми — очень полезное и увлекательное занятие. Так как широта сферы их интересов так или иначе совпадает с тем кругом вопросов, которые волнуют каждого. В таком общении единство «Я» с другими оказывается достигнутым. И даже если люди не согласны между собой в своих мнениях, нельзя забывать, что в споре достигается истина. Главное, что они понимают друг друга и сотрудничают между собой.

Состояться в публичном пространстве — большое счастье для человека. Он становится интересен не только другим людям, но самому себе. Этого достигают не все. Но все пользуются языком, общаясь с другими, и так или иначе стремятся к тому, чтобы найти свое место в публичном пространстве.

Ещё совсем недавно возможности рядовых людей реализовать себя в публичном пространстве были ограничены их социальным статусом, доступным кругом общения, ограниченным досугом и т. д. С возникновением социальных сетей такие возможности стали безграничны. Если раньше произнесенное человеком слово могло рассчитывать быть услышанным лишь ближайшим окружением говорящего, то теперь оно становится потенциально доступным всему миру. Казалось бы, всеобщее счастье должно вот-вот наступить. Но вместо этого вдруг оказалось, что люди очень раздражают друг друга. Один энтузиаст даже потрудился систематизировать все возможные случаи подобного рода.

Теперь люди узнали, какими способами они могут стать невыносимы для других, а другие для них. Но это не главное. Одного воздержания от предосудительных действий мало. Главное знать, почему человек всё же влечется к таким способам самовыражения.

На эти вопросы мы попытались ответить в данной статье. Как было показано, отличающая человека от животных противопоставленность индивидуального «Я» всему остальному миру создает для него проблему обретения своего места в нем. Но чтобы решить её законным способом необходимо столько духовного труда, на который мало кто способен решиться, особенно ввиду того, что наряду с законным способом известен насильственный, эффективный и быстродействующий способ решения проблемы разделенности «Я» и остального мира путем раздувания своего «Я» до масштабов остального мира.

Но важно помнить, что слова нашего языка, с помощью которых обычно происходит раздувание чье-то «Я» не могут быть использованы как средство его частной самореализации. Поскольку в этом случае это были бы не слова, а своего рода нудное кошачье мяуканье, очень важное для мяукающего кота, но бессмысленное для всего остального мира. А так как обратный регресс к животному уровню невозможен, то человеческая речь используемая таким образом может стать гораздо хуже животных звуков. Это случится, если вовремя не будет осознанно, что по своей природе человеческое слово обладает свойством общезначимости и имеет равную ценность как для говорящего, так и для слушающего. Выбирая нужные слова, мы сохраним наш язык и культуру.