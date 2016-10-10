О красоте и символах современной эпохи

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Красота — дело вкуса. Смысл этой фразы из прозаических набросков Пушкина настолько очевиден, что можно было и не беспокоить великого писателя. Однако его присутствие всегда помогает разбираться в вопросе дальше. Что есть «чистейшей прелести чистейший образец», и кто для вас лично является «гением чистой красоты»? На эти вопросы каждый мыслящий и чувствующий человек отвечает сам. Это дело вкуса, как мы уже выяснили.

В различных культурах, странах и социальных группах на пьедесталах стоят свои гении красоты. Между собой Их объединяет лишь то, какие чувства они вызывают у тех, кто их установил. Что это за чувства? Восхищения (почти всегда). Благоговения (это реже в последнее время). Возбуждения (это чаще). Вдохновения (это тот эффект, который мне нравится больше всех). На самых высоких уровнях возможен экстаз. От сексуального возбуждения до духовного экстаза также далеко, как от ночного клуба до духовного мира. С уважением относясь к ночным клубам, я тем не менее очень ясно понимаю, что и в сфере РАЗНОВИДНОСТЕЙ красоты существует своя иерархия. Поэтому на первом этапе разговора об уровнях нам не избежать. Но это только на первом.

Будем двигаться от простого к сложному. Красота физическая — это красота материальной формы, представленная, например, в античных скульптурах — греческий и римский эталон. И хотя это было достаточно давно представлено, до сих пор во многих местах планеты про мужчин говорят: «Красив как Аполлон!» А женщин сравнивают с Венерой Милосской (или Афродитой). Греки придавали огромное значение красоте тела. Даже изображая своих богов, они в первую очередь подчеркивали красоту их тела. Провозглашая божественную гармонию на физическом плане.

Но красота может проявляться и на более тонком уровне, например эмоциональном. Иногда смотришь на человека, его тело не выглядит очень уж красивым, но состояние радости и переживание счастья делает его очень привлекательным и даже красивым. Многих такая красота привлекает больше красоты физического тела. Я думаю, это происходит не только потому, что эмоциональные реакции сильнее биологических импульсов, но и потому, что эмоции других людей также энергетически влияют на физическое тело созерцающего красоту.

Такова, например, сила искусства. Искусство, как известно, может быть высоким и низким. А также — средним. И в каждой нише свои стандарты красоты. Кому-то Анджелина Джоли кажется прекрасной, кому-то Моника Белуччи, кому-то Любовь Орлова, а кому-то Джульетта Мазина и т. д. Всех перечислить и при желании не получится. Одно можно отметить — все эти известные женщины вызывают бурю эмоций. Кто у кого.

Но красота может быть и еще более тонкой — это красота человеческих мыслей. Глубокие возвышенные мысли меняют внешний облик любого человека, делая его очень привлекательным для окружающих. Ученый, постигающий объективные законы мироздания, создает стройные интеллектуальные концепции, которые также можно назвать красивыми. Красота законов Исаака Ньютона или Альберта Эйнштейна пленяет многих ценителей интеллектуальной неги, гурманов мира человеческого разума и священнослужителей храмов науки.

Бывает еще красота духовная. Которая проявляется, когда человек связан с божественной энергией. Эта красота обладает магической силой. Наполняясь божественной энергией, человек становится красивым физически, эмоционально и мысли его тоже красивы. Я считаю, что если каждый человек будет двигаться к духовной красоте, то мир станет намного лучше и несказанно красивее.

Кроме того, можно и нужно поговорить о красоте человеческих поступков. Например, существуют такие вещи, как красивый гол, красивый матч или еще говорят: «Он красиво ушел». Не зря ведь песня Григория Лепса на эту тему пользуется таким успехом: «Если тебе надоело!!!! Уходи красиво!!!!» Интонации исполнителя этой песни явно свидетельствуют о наличии у него богатого опыта в этой сфере жизни, а количество его слушателей и поклонников о том, что многие с ним в резонансе, и данная проблема очень актуальна в нашем современном обществе. Кто уходит красиво в наше время?! В ответ на этот вопрос можно услышать просто тишину.

А если задать его более социально остро: А ТЫ ушел КРАСИВО?! Тогда мы рискуем просто эмоционально травмировать многих людей. И это будет нехорошо и некрасиво. А мы ведь говорим о красоте. Иногда просто промолчать — будет красиво! Проявление деликатности — это красиво. Во многих случаях примером красивого поведения будет не уйти, а остаться (и пожертвовать своим эгоизмом, хотя бы в какой-то степени). Альтруизм — это красиво! Проявление скромности — это красиво. Сострадание — это красиво! Посмотрите, как быстро мы вернулись к духовным аспектам красоты.

Примером одного из самых красивых поступков в истории человечества было поведение Иисуса Христа на кресте. Его тело прибивали гвоздями к деревяшке, а он молился за людей, которые это делали: «Господи прости их, ибо не ведают они что творят». Если говорить об уходах. Я слышал историю о красивом уходе одного великого духовного мастера в Индии. Он сидел перед своими учениками и давал им последние наставления. Когда он закончил, с неба на его тело посыпались лепестки роз. И так сильно, что засыпали его с головой. Когда ученики разгребли лепестки, под ними уже никого не было.

Давайте подведем первоначальные итоги. С одной стороны, фитнес уверенно вошел в моду, и многие люди уверенно двигаются в направлении обретения красоты физической. С другой стороны, эмоциональная красота и позитивный настрой также стали очень популярны. И конечно же, тысячи и миллионы людей во всем мире задумываются о духовной красоте. Например, неортодоксальная книга Нила Доналда Уолша на эту тему «беседы с Богом» разошлась миллионными тиражами во многих странах. Добавлю ещё, что мировой успех таких людей как Ошо, Экхарт Толле и Джасмухин —тоже о многом говорит.

Итак, у нас есть прекрасные книги и фильмы о духовной красоте. Есть духовно красивые люди! Однако на этом мы не остановимся, думаю, есть материи и повыше. Что же это?!

О них писал Чехов, когда мечтал от лица героев своих пьес о том, какой прекрасной будет жизнь через 100–200 лет. А красота по Чехову — это, как мы знаем, ВСЕ! Все должно быть прекрасно! Поговорим о полной гармонии и интеграции всех форм красоты, когда в человеке действительно все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли.

Действительно, приятная внешность и достойный костюм, улыбка радости и счастья на лице, позитивные мысли и свежие идеи, мудрость и сияние божественного света в ауре делают человека всесторонне красивым. Есть ли тому примеры? И главное, как этого добиться? Вот вопросы, которыми мучается русская интеллигенция XXI века. Эклектика (по Потамону) тут не поможет. Необходима реальная интеграция всех уровней бытия. Идем от главного к частностям — ДУХОВНАЯ энергия должна проникнуть на эмоциональный, ментальный и физический уровни и полностью затопить их. Среди живых людей такой пример найти очень сложно, но я хочу лишь обратить внимание на некоторые тенденции, как признаки некоторого движения к Идеалу и привести пару примеров.

Так что же? В качестве первого примера давайте вспомним Брэда Питта, которого знают почти все жители планеты. Являясь, по многочисленным опросам, красавцем номер один, Брэд Питт едва ли заслужил это звание пропорциями своего тела (да, это так). Скорее, своей мужской харизмой — энергетикой супер мужчины, обаянием и талантом. Все это сочетается в нём с мощным и несгибаемым позитивным эмоциональным и ментальным настроем. А еще и с весьма позитивной парадигмой, как выяснилось. Героическое поведение Питта в период «великой» депрессии и болезни его жены (когда он, буквально, спас Анджелину и их брак) — убедительно доказывают, что он способен и на духовные подвиги.

И можно смело сказать, что Бред Питт двигается в сторону Далай-ламы. А Далай-лама выходит навстречу ему. Как это буквально и было продемонстрировано в известном фильме Жан-Жака Анно «Семь лет в Тибе́те» (с Брэдом Питтом в главной роли), который, кстати, снят на основе реальных событий по мотивам одноимённой автобиографической книги Генриха Харрера.

Стало быть, второй пример — Далай-лама. В социальных сетях посты с его высказываниями имеют более высокий рейтинг, чем даже рубаи Омар Хайяма. Они чрезвычайно популярны. Художественный фильм очень известного голливудского режиссера Мартина Скорсезе «Кундун», посвященный духовному лидеру Тибета и великому религиозному деятелю современности, сделал Далай-ламу в буквальном смысле этого слова героем нашего времени.

Подведем итоги. Мы живем в неординарные времена. Звезды, которые кажутся нам довольно попсовыми, на первый взгляд, неожиданно проявляют духовную глубину своей личности. А духовные лидеры человечества становятся суперзвездами, и людям это нравится, Понятия «высокого» и «низкого» уходят в прошлое. Энергии перемешиваются. Думаю, если бы Антон Павлович Чехов решился реинкарнировать сейчас на нашей планете, он был бы вполне доволен теми процессами, которые входят сейчас в силу и бурно развиваются, ибо он сам предсказал их еще в далеком, далеком позапрошлом веке.