Прагматичные этики и великодушные логики

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Итак, все человечество делится. Например, на логиков и этиков. В соционике (науке о людях и об информации, которую они получают из мира) логикой и этикой называют то, что Юнг называл суждением и чувством. Почему одни люди — логики, а другие — этики? И может ли логик беззаветно любить, а этик — мыслить четко и практично?

Логика — это все, что касается фактов и того, как эти факты между собой связаны. А этика — это информация о человеческих эмоциях и чувствах. И вот невозможно быть одновременно и логиком, и этиком — только кем-то одним. Как вы думаете, кто вы? Отличить этика от логика несложно. Тот, кто скорее думает головой, чем действует по сердечной указке — логик, подчиняющийся симпатиям и эмоциям — логик. Хотя этот способ может привести вас к неверному результату, для полноты картины надо разобраться глубже.

Оказывается, есть разные виды логики и этики

Существует черная и белая логика и черная и белая этика. Черная логика — это реальные факты. Человек, получающий информацию по черной логике, действует согласно тому, как реально обстоят дела на данный момент, он прагматичен. А белая логика — это система, это идеальная модель, это то, в какую картину должны сложиться все факты. То есть это какое-то суждение о том, как все взаимосвязано. Это план. И человек, получающий информацию по белой логике, будет придерживаться плана вопреки реальности.

Вот Павел Воля, например, этик

То есть для черного логика важно то, как есть на самом деле, он будет искать выгоды. А для белого логика — как должно быть, он будет искать истины. Черный логик — коммерсант, белый — такой инспектор, который контролирует коммерсанта.

С этикой такая же штука. Черная этика — это информация об эмоциях. Промелькнула эмоция, черный этик ее уловил и выдал. А белая этика — это чувства между людьми, человеческие отношения. Белая этика ограничивает черную. Например, черный этик будет фонтанировать эмоциями, не задумываясь о чужих чувствах. А вот белый будет контролировать свои эмоции, чтобы не навредить отношениям.

Брижит Бардо — белый этик

Получается, что есть очень разные логики и этики. Прямо противоположные друг другу. Если вы уже прикинули, кто вы, этик или логик, то теперь подумайте, какой именно — черный или белый. Черные этики артистичны. Они будто сливаются с другим человеком, пропуская его эмоции через себя. Эмоции собеседника становятся их эмоциями. Благодаря такой восприимчивости черные, поэты, художники. Например, Лайза Минелли — очень яркий и очень черный этик.

Белые этики милосердны. Они самые любящие и преданные. Мать Тереза, кстати, была белым этиком. Люди, получающие информацию по белой этике в полном объеме, очень дорожат отношениями, они мгновенно понимают, кто с кем и как душевно связан. Понимают, когда происходит ослабление связи, когда наоборот — усиление. Некоторые даже сами усиливают или ослабляют эти связи, намеренно.

Лайза Минелли — этик

Черные логики прагматичны, они умеют поступать рационально. Деньги и выгода — это то, в чем они действительно разбираются. Черные логики опираются на факты, на объективную реальность, это очень практичные люди. Белые же логики имеют в голове уже сложенную систему, и в подавляющем числе случаев будут поступать согласно этой системе. Любой реальный факт, противоречащий тому, как, по мнению белого логика, все должно быть, игнорируется. Для примера возьмем Сталина — очень яркий пример того, как работает белая логика: есть система, и реальность должна быть ей подчинена, а не наоборот.

Как вам кажется, что ближе именно вам?

Логика и этика дополняют друг друга. Черному логику нужен белый этик, а черному этику — белый логик. Возьмем для примера какую-нибудь выдуманную черноэтическую женщину. Какая она? Яркая, эмоциональная, подверженная частым сменам настроения. А теперь прибавляем к ней хладнокровного белологического мужчину. Что получается? Лед и пламень, как говорится. То, что нужно.

Бродский — черный логик

Доброй белоэтической женщине нужен прагматичный чернологический мужчина, чтобы бедняжка выжила вообще в этом часто недобром мире. Но это если говорить о дуальности, о принципе двух половинок, принципе дополняемости одного другим. Этот принцип работает не только в случае с людьми, а еще вот как. Например, у вас была продолжительная истерика. Истерика — это черная этика, это яркие мощные эмоции. Что вам нужно, чтобы восстановить баланс? Верно, немного белой логики — выдержки, спокойствия, нужно разложить эти свои эмоции по полочкам. А если вы, скажем, заработались (ну вот как герой Духлесса), то есть если вы весь такой погруженный в суровую реальность, чего вы захотите? Вы захотите ощутить душевное тепло, вам станет необходимо почувствовать себя любимым. Или любимой.

Иван Ургант — белый этик

Такое тяготение к противоположному полюсу объясняет тот факт, что этики часто выглядят прагматичными, а логики настырно добиваются чужой любви. Вероятно, это происходит, потому что люди боятся не получить то, в чем они не разбираются, но чего им очень не хватает. Логики любят долго, часто зависают на одном и том же объекте, потому что не могут самостоятельно сделать новый выбор и переключиться. А этики часто, например, действуют по какому-то непонятному плану, который вообще в корне неверный, но составить другой, подходящий, этик не в состоянии. Ведь он простой этик, а не какой-нибудь умный логик.

А зачем надо знать, этик ты или логик?

Интересно, что люди, осознавшие свои способности, начинаются пользоваться ими и отходят от старых схем. То есть, если ты этик и понимаешь это, то ты перестаешь все рассчитывать и доверяешься чувству. А если ты логик, то чаще включаешь голову. Самая большая прелесть, самое удивительное чудо происходит тогда, когда человек перестает беспокоиться по поводу того, в чем он некомпетентен и просто доверяется миру. Белый этик просто любит, и тогда он получает необходимую защиту от внешних реалий, белый логик — продумывает планы, анализирует, и получает эмоциональную подпитку, черный логик работает, и рядом всегда будет тот, кто его ждет, а черный этик наслаждается эмоциональной стороной жизни, тогда как за него уже все продумано. На этом все. А в следующей статье разговор будет о сенсорике и интуиции — это тоже довольно занимательная парочка информационных аспектов.