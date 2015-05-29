Прошлое, изменяющее настоящее

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Что такое прошлое для нас и можно ли в нем заблудиться? В чем притягательность и опасность воспоминаний?

Человек заключен в трех временных категориях бытия: прошлом, настоящем и будущем. Как ни странно, именно прошлое является основой нашей жизни. Мы не в силах остановить время, текущее в реальности, поэтому наше настоящее уже является прошлым. Каждая секунда времени, которую мы наблюдаем, уже прошла. В этом заключается парадокс человеческого существования. В экзистенциальной философии «настоящее» иногда отождествляется с чистым «Ничто».

Настоящее – мгновение, которое невозможно остановить. Единственная возможность зафиксировать настоящее – сфотографировать его. Фотография есть остановленная реальность прошлого. Сам запечатленный момент уже не существует, есть лишь его отражение.

Прошлого нет, но оно есть

Прошлое уже прошло — в этом неоспоримое преимущество других временных категорий бытия. Настоящего уже нет, но есть его ощущение, нахождение в текущем моменте, и это можно осязать. В отличие от настоящего прошлое может постигаться только трансцендентальным методом.

Будущего еще нет, оно существует, пока мы о нем думаем. Мы стараемся моделировать грядущее исходя из опыта, желаний, мечтаний. Так мы планируем жизнь, никогда точно не зная, что нас на самом деле ждет. По факту будущее недостижимо, ибо когда приходит время будущего, оно становится настоящим и, следовательно, прошлым. Так, если глубоко углубляться в философствование, выйдет, что мы все существуем лишь в прошлом, в котором и осознаем себя в прошлом.

«Время подобно ребёнку, ведомому за руку: смотрит назад…»

Хулио Кортасар

Время — удивительная вещь, непознаваемая в своей сути. Каждому дан свой отрезок времени и свои пути жизни. Чем дольше мы живем, тем больше у нас прошлого, оно заполняет нас, словно вода пустой сосуд. Удивительное свойство прошлого в том, что оно, будучи изначально неизменным, постоянно претерпевает метаморфозы в нашем сознании. Психофизическое состояние человека всегда разное, следовательно, разное и восприятие воспоминаний. Как известно, с возрастом многое воспринимается по-другому, мы начинаем видеть новые смыслы былого. Так, год за годом наше будущее, растворяясь в настоящем, превращается в прошлое.

Изменчивость восприятия прошедшего относится и к общей человеческой истории, отдельные главы которой являются поводом для бесконечных дискуссий. Известно также и то, что история может перекраиваться в угоду политическому строю, что, безусловно, не должно допускаться.

Прошлое может стать убежищем

Некоторые люди живут прошлым. Это могут быть былые события, отношения, чувства, теплота общения – все что угодно. В тех прошедших временах человеку было хорошо, и он постоянно пытается погрузиться в дорогие сердцу воспоминания, не принимая непреодолимость реальности. Такое положение вещей спасает на какое-то время, но связь с реальным миром теряется. Чтобы существовало предположительное будущее, следует отпускать прошлое, каким бы трудным это ни казалось.

Говоря о прошлом, нельзя обойти стороной детство. Известно, что основные качества личности закладываются в период формирования. Несчастное детство – это трагедия, которая остается с человеком на всю жизнь, воплощаясь в различные комплексы и фобии. Детские воспоминания так важны потому, что они никогда не могут быть повторены даже отдаленно. После того как человек повзрослел, он не изменяется кардинально, суть его всегда одна и та же; прибавляются лишь опыт и морщины.

Все же, как правило, воспоминания о детстве радуют нас. Дело в том, что детская картина мира отличается от взрослой. В ней нет высокой степени осмысления происходящего: осознание происходит без опытных знаний, связанных с устройством мира. Ребенка интересует лишь текущая реальность, в которой хорошо, тепло, сытно и весело. Его не тревожат глобальные катастрофы, смерть, повышение цен, ложь и прочие атрибуты взрослой жизни. В детстве мы наслаждаемся жизнью в чистом виде.

Со временем детские трудности и переживания уже не кажутся нам столь значительными просто потому, что они были заключены в детстве. Ребенка делают счастливым простые вещи, так как он находится в «детской» действительности со своими законами, установленными взрослыми. Ребенок воспринимает окружающий мир только таким, каким он его видит и чувствует. Когда человек взрослеет, он понимает, как счастлив был в детстве.

Прошлое может сводить с ума

Прошлое убийцы. Прошлое предателя. Прошлое проститутки. Прошлое женщины, сделавшей аборт. В каждом из нас живут поступки или события, которые хотелось бы исправить или забыть. Но изменить то, что уже случилось невозможно, и беспокоиться по этому поводу бессмысленно. К сожалению, знание о факте бессмысленности чего-либо не всегда спасает от занятий этой самой бессмысленностью – таково сложное устройство человеческой натуры, которая склонна, в том числе и к саморазрушению.

Нередко мы возвращаемся в свое прошлое, блуждаем в нем. Моделируем прошедшие ситуации по-разному: «если бы ты поступил не так, как поступил, что бы тогда было?» Но проблема в том, что мысленно возвращаясь в былые события, мы являемся не такими, какими были тогда. Если бы мы поступили как-то иначе, то и вся последующая жизнь сложилась бы по-другому. Особенно трудно отдавать себе отчет в том, что можно было избежать трагической ошибки. В связи с этим нужно всегда помнить, что жизнь не отматывается назад, как кино. Каждое решение должно быть взвешенным. Есть ситуации, в которых нет времени на раздумья, и часто именно они являются переломными.

К прошлому можно ревновать. Можно заблудиться в чужом прошлом, как в черном лабиринте, и никогда не найти выход. Можно погрязнуть в рефлексии так, что текущая реальность станет невыносима. Прошлое определяет ценность отношений: чем больше у людей совместного прошлого, тем ближе они друг другу. Без прошлого мы не можем знать себя, оно проявляется в нашем характере, поступках, работе и творчестве. Мы храним и несем в себе прошлое наших предков, которое заключено в генах.

Стоит ли жалеть о прошлом? Скорее нет. Потому что время невозможно повернуть вспять. Но следует помнить об ошибках хотя бы для того, чтобы никогда не повторять их в настоящем. Плохие воспоминания отравляют жизнь. К счастью, память человека устроена так, что все негативное забывается. Таким методом наша психика скрывается от стресса.

У всех случаются трагические потери, оставляющие неизбывные рубцы. Рано или поздно человек успокаивается даже в горе. Люди, с которыми мы были рядом, в конце концов, уходят, продолжая существовать в наших отрывочных воспоминаниях. Когда-нибудь каждый из нас станет частью чьего-то прошлого.