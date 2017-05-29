«Золотая Рыбка» под новым углом

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Каждый с детства знает сказку о бедном старике, поймавшем Золотую Рыбку, и его жадной ненасытной жене. Но кто из вас хоть на минуту задумывался о том, что самой несчастной в этой истории является старуха?

Любая женщина мечтает о любящем и заботливом муже, способном обеспечить ей мало-мальский достаток. Это неоспоримый факт. И когда вдруг выясняется, что у благоверного руки растут совсем не оттуда, откуда надо, и он даже кусок хлеба в дом принести не может, в жизни женщины наступает трагедия.

Именно это и случилось с несчастной старухой. Она вышла замуж за молодого и перспективного, на ее взгляд, рыбака, у которого были все шансы открыть свой рыболовный бизнес и зарабатывать на этом неплохие деньги. Но на поверку он оказался нерасторопным неумехой, который в лучшем случае мог поймать на ужин какую-нибудь мелкую рыбешку. Поначалу старуха, тогда еще молодая женщина, надеялась, что это лишь временные трудности. Но шли годы, а ситуация не менялась. С утра муж уходил на рыбалку (а что такое мужская рыбалка, знают все) и возвращался домой под вечер с жалким уловом, из которого ей приходилось готовить ужин. Понятное дело, что ни на жену, ни на дом у старика времени не было. В результате некогда сносный дом превратился в жалкую лачугу с протекающей крышей. Сколько ни просила старуха своего мужа хоть как-то отремонтировать дом, чтобы не бегать каждый раз во время дождя с тазиками, все без толку — у него же рыбалка! А поскольку выловленной рыбы едва хватало на еду, то ни о какой торговле, уж тем более бизнесе, речи и быть не могло. А раз нет продаж, то нет и денег. Нет денег — нет нормальных условий для существования. В итоге — полуразвалившийся дом, допотопная мебель и разбитое корыто.

В такой нищете любая женщина озлобится и превратится в стервозную мегеру. С милым хоть и рай в шалаше, но только до первых заморозков, как говорится. Перетерпеть можно одну зиму, но не всю жизнь. Вот и стали в их семье отношения натянутыми, старуха все чаще пилила мужа, а то и вовсе неделями не разговаривала с ним.

Но вот однажды случилось чудо — старик поймал Золотую Рыбку! Казалось бы, старый дурень, вот она, удача твоя, в кои-то веки. Попроси денег, удачной рыбалки, благоприятной ситуации для бизнеса, шубу для жены, в конце концов. Так нет же, он просто отпускает свой необычный улов! Негодование его жены по этому поводу вполне понятно. Наконец-то им повезло, появился шанс хоть на старости лет пожить немного нормальной жизнью, а этот… чудак опять все профукал. Хоть бы корыто новое попросил. Не видит, что ли, в чем ей стирать приходится? Рыбку он, видите ли, пожалел! Жену бы свою пожалел лучше!

Старик, как истинный мужчина, во всей длинной речи старухи запомнил только одну фразу и пошел просить у рыбки новое корыто. Сказано — сделано. Вот только, новое корыто — это, конечно, хорошо, но не мог сам догадаться, что не в корыте дело? Воистину, мужчины не понимают намеков. Потому пришлось старухе прямо сказать, чтобы шел он к своей рыбке за избой нормальной.

Рыбка тоже хороша. То сама откупалась, желание исполнить предлагала, а как у нее стали просить что-то, так сразу «почернело синее море». Но тем не менее и избу она старику сообразила.

Ну а дальше пошло-поехало. Шутка ли, тридцать три года жить в нищете, а потом получить возможность воплотить свои мечты в реальность. И старуха в порыве эйфории стала требовать все большего повышения по социальной лестнице. Дворянка, царица… Вот только с владычицей морской косяк вышел — должность рыбкой занята. А та, будучи тоже женщиной, своего никому отдавать не собиралась. И чисто из женского желания указать сопернице ее место вернула старухе покосившуюся землянку и разбитое корыто.

Только нам всегда неверно говорили, что старуху к такому финалу привела жадность. До такой жизни ее довели долгие годы нищеты, безвольный муж и простое женское желание жить нормальной жизнью, к сожалению так и не реализованное. Ведь не стоит забывать, что бог создает девушек ангелами, а стервозных женщин из них делают мужчины.