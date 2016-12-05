Мосты и традиции мира

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Перенеси невесту через 7 мостов на руках, поцелуйся с любимым на первом, пройди с закрытыми глазами второй, призови дождь на третьем, попроси о встрече с судьбой на четвертом, загадай желание на пятом, повесь замок на шестом, узнай пол будущего ребенка, постояв на седьмом.

Что такое приметы и ритуалы? Откуда они берутся в нашей жизни? Можно ли это считать накопленной народной мудростью или же последствиями единожды произошедшей случайности, которая всех впечатлила… Иногда ответов на эти вопросы просто нет, а вот сами приметы живут веками.

Верить или же не верить в приметы и ритуалы выбирает каждый сам для себя. Ведь где первому будет невероятно полезным и судьбоносным ориентироваться в списке «услуг» волшебных достопримечательностей в городе, второму будет забавно наблюдать за ритуалами, проделываемыми людьми в определённых местах. В любом случае эти места выбиваются из повседневного городского пейзажа: либо за счет своей необычности, либо за счет театрализованного действия, которое организовывают сами же прохожие. Обязательно посмотрите на известные мосты этих городов. А я про них расскажу.

Париж

Мост Александра III в Париже — удивительная достопримечательность, которая кажется кусочком Питера. Этот мост — результат обмена дружескими подарками между Россией и Францией в 1900 году. На мосту есть и златоглавые Пегасы, и нимфы, а скульптуры возле колонн олицетворяют собой четыре основные эпохи Франции.

В общем, внешне мост действительно очень напоминает дорогой Санкт-Петербург, к тому же и приметы этих двух городов невероятно схожи… Конечно, Париж, город любви, проявляет себя и здесь, и на этот мост в самый его центр приходят влюбленные пары, чтобы поцеловать друг друга и загадать сокровенное желание, которое обязательно исполнится.

Мост Мари, построенный в начале XVII века по приказу короля Людовика XII тоже щедр на исполнения желаний, чем с удовольствием похвастается каждый экскурсовод, который возит группы туристов. Вам даже не потребуется никаких особых ритуалов — достаточно просто загадать желание, впервые проходя по нему или же проплывая под ним на лодке.

Рим

Римский мост Мильвио (Ponte Milvio) через реку Тибр некоторыми считается первым «мостом любви» в мире, если смотреть на дату постройки… Только вот «волшебным» он стал только в 1991 году после публикации романа Федерико Моччиа «Три метра над небом», где влюбленные и молодожены стали приковывать «замки любви».

Сан-Франциско

Легенды моста «Золотые ворота», визитной карточки города, не менее грандиозны, чем сам его внешний вид. Сами по себе висячие мосты уже завораживают своей кажущейся воздушностью и хрупкостью при небывалой мощи и прочности сооружения.

Не все традиции, если здесь вообще уместно это слово, столь радостны и волшебны. Этот гигант с высотой опор в 227 метров и высотой полета до воды в 75 метров печально известен по всему миру, как одно из самых излюбленных мест для самоубийства… и насчитывается более 1300 случаев, не считая происшествий, которые происходили во время сильного тумана, где не могло быть свидетелей… Такая печальная статистика действительно превратилась в своего рода традицию для тех, кто отчаялся…

Лос-Анджелес

Похожая история у Колорадского Уличного моста, расположенного в Лос-Анджелесе и построенного в 1913 году. Мост Colorado Street над каньоном Arroyo Seco известен печальной историей гибели рабочего еще с момента постройки. Ходят легенды, что людей словно бы звал к себе из-под моста мужчина в специальной униформе, или что в момент прыжка огни на мосту меняли свой цвет… Так или иначе, этот мост был переоборудован для усиления безопасности, а на время летних празднований его и вовсе закрывают.

Лондон

London Bridge is falling down,

Falling down, falling down.

London Bridge is falling down,

My fair lady.

Интересно, что известный стишок отражает исторический факт, согласно которому на одном и том же месте по разным причинам разрушались и заново возводились мосты, носящие название «лондонский мост», то есть у самого моста есть традиция возводиться заново после разрушения… На самом деле у англичан не так много примет, связанных с мостами, потому что по большому счету даже разговаривать, переходя мост, считается неблагоприятным знаком. Вот почему лучше молчать на некоторых мостах в Англии, все так и делают.

Кое-что из традиций на мосту найти можно! Например, Тауэрский мост — традиционное сэлфи-место любого лондонского туриста. Если у тебя нет фотографии с этого моста — никто не поверит, что ты вообще был в Лондоне.

Настоящая традиция закрепилась в Англии — прыгать с моста Магдалены в реку Червелл (Cherwell). Вот уже более 500 лет в Оксфорде случается «Майское утро» в колледже Магдалены, который находится поблизости от моста. Раньше после веселого бала существовала традиция проплывать под этим мостом на лодках-плоскодонках и по пути «терять» особо подвыпивших пассажиров. Однако со временем пришлось заменить этот ритуал на не менее забавный и зрелищный, сохранив при этом фигурирование в традиции горячительных напитков…

Прага

А вот Карлов мост в столице Чехии, пожалуй, одно из самых узнаваемых национальных мест. Столь притягательное и живописное место для туристов по своему обыкновению не может оставаться «просто мостом». Основная примета связана со статуей Яна Непомуцкого, которая гласит что для того, чтобы загаданное желание сбылось, нужно потереть собаку у основания статуи. Вообще, все приметы с «натиранием статуй» по разным поводам очень интересны, так как народные тропы желаний в данном случае оставляют следы. В глаза бросаются блестящие отполированные места, которые даже по цвету сильно отличаются.

Следующая легенда носит более мистический характер: некоторые верят, что Карлов Мост был построен в особом месте, связывающее два мира. Когда человек случайно угадает нужное время и место — он сможет переместиться в другое измерение.

Санкт-Петербург

Северная столица России богата как на мосты, так и на традиции. Пожалуй, не хватит и целого дня чтобы увидеть все: загадать желание, попасть в Чижика или Зайца монеткой, вовремя поцеловать любимого человека и так далее… Ведь если собрать все манипуляции только лишь с мостами Санкт-Петербурга воедино, выйдет полноценный квест! Остановимся на трех мостах с традиционными ритуалами.

В продолжение традиций из Праги — в Санкт-Петербурге считается, что если потереть у одного из коней на Аничковом мосту подкову, придет большая удача. Наверное, эта же примета, свидетельствует не только об удачливости человека, но и о его гигантском росте, так как эти подковы расположены довольно высоко.

Поцелуев мост через реку Мойку в Адмиралтейском районе, пожалуй, самый загадочный из списка мостов и примет. И на нем, разумеется, все влюбленные целуются, чтобы укрепить свой союз, а перед долгим расставанием, чтобы оно прошло для пары благополучно и быстротечно. Особого символизма добавляет тот факт, что этот мост никогда не разводится!

Действительно необычная традиция связана со Львиным мостом, который поможет узнать пол будущего ребенка. Для этого дамы в интересном положении приходят на этот мост и дожидаются первого же прохожего, ступившего на мост. Считается, что если это будет дама — ждать девочку, а мужчина — мальчика. История умалчивает о ситуации с близнецами, двойняшками и тройняшками, но это уже оставим на усмотрение будущей мамы.

Москва

Москва богата легендами, тайнами, традициями и мостами. Пешеходный Патриарший мост, ведущий к храму Христа Спасителя, уже после открытия в 2004 году стал символом влюбленных и молодоженов, желающих упрочнить свой союз, повесив на ограде этого моста замочки с именами.

Удивительно, но кто-то умудряется верить ещё в то, что это еще и денежный мост, по которому следует пройти в сторону Храма с мыслями о финансовом благополучии и «закрепить» свое пожелание, сформулировав его уже на ступенях храма.

Красивейший мост Богдана Хмельницкого неслучайно в народе носит название «Поцелуев мост». Этот пешеходный мост с застекленными арками и балконами, смотровыми площадками и вечерними огнями просто притягивает романтиков. В 2002 году даже был установлен мировой рекорд по поцелуям: здесь одновременно целовались 2226 человек.

Неудивительно, что после такого закрепления звания моста поцелуев он до сих пор любим Москвичами и гостями столицы как одно из самых романтичных мест для прогулок и признаний.

Более готический и менее традиционный вариант для влюбленных — мост в овраге в Нескучном саду, по которому достаточно пройти, взявшись за руки, чтобы совместная история пары была более гармоничной и счастливой! А уж если вы уверены в своем любимом человеке, можете даже поцеловаться прямо посередине моста.