Американская мечта: стоит ли переезжать в США

МиксLook

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения,13% россиян хотят покинуть страну. Из них 40% желают сменить страну проживания, ожидая улучшения уровня жизни. Первое, что приходит на ум, если хочется сбежать от холодов и получать зарплату в валюте — это Соединенные Штаты Америки.

Штаты занимают третье место в мире по численности населения после Китая и Индии — 325 миллионов человек. Экономика США является второй в мире по объему ВВП после Китая. Без лишней скромности Америка считается единственной сверхдержавой и признается лидером на рынке высоких технологий. Именно в Штатах располагаются штаб-квартиры Wal-Mart Stores, IBM, Apple, Microsoft, Intel, Boeing, Google. Что касается занятости населения, 67% населения от 15 до 64 лет имеют оплачиваемую работу, семейный доход на душу населения в среднем $ 41 тысяч в год.

Стартом для русского эмигранта стал 1801 год — Александр I разрешил свободный выезд своим подданным за границу. Русская эмиграция значительно отличалась от массового переселения из Великобритании или, например, Мексики — она носила волнообразный характер. После указа Александра люди, ищущие экономической, политической или этнической свободы, начали уезжать, первая крупная волна эмиграции связана с освоением Америки в XVIII—XIX веках. Далее люди уезжали после Октябрьской революции (писатель Владимир Набоков, изобретатель телевидения Владимир Зворыкин, композитор Сергей Рахманинов) и в ходе Второй мировой войны. В тяжелейшей ситуации оказались политзаключенные шестидесятых и семидесятых годов, когда отъезд за границу был практически невозможен (поэт Иосиф Бродский и танцор Михаил Барышников). Массовый отъезд пришелся на девяностые годы, время падения железного занавеса. В итоге на сегодняшний день русская диаспора в США насчитывает 2,7 миллиона человек.

Тяжелое экономическое положение в стране подталкивает людей к переезду, но прежде чем принимать судьбоносное решение, необходимо досконально изучить вопрос. Зарплата, налоги, жилье, проезд, менталитет — все это части сложного процесса иммиграции.

Факты об Америке глазами переселенца

Школьный класс в Сан-Диего

В целом американцы не интересуются внешней политикой и мало что знают о мировой политической обстановке. Особенно это касается молодого поколения. По местным каналам транслируют новости местного значения, оберегая население от лишней информации. Тем не менее среди новостей о прическе Дональда Трампа на CNN можно наткнуться на неожиданные сюжеты о Владимире Путине, который управляет подводной лодкой или занимается дзюдо.

К приезжим из России, да и вообще из любых стран, американцы относятся дружелюбно. Негатив в свой адрес услышать практически невозможно, может быть, в гетто-районах, но там вообще никому не рады. Например, районы Бруклина, Бронкса или кварталы Гарлема в Нью-Йорке лучше избегать.

В США российское образование практически не имеет никакого значения. Если у вас достаточно сил, чтобы эвалюировать диплом — перевести на английский и подтвердить подлинность (что довольно сложно из-за несоответствия российской и американской системы образования), и при наличии визы или Грин карты добиваться внимания американских работодателей, то минимальная вероятность пробиться все же есть. Лучший способ — пытаться получить рабочую визу, находясь в России. Конечно, в большей степени это относится к IT-специалистам. Самый надежный вариант — поступать в университет США и получать образование на месте. Обучение в среднем обойдется в 30–40 тысяч долларов в год, больше всего ценится образование «золотого» штата — Калифорнии.

Если вы спросите американца откуда он, скорее всего, он в деталях перечислит вам все штаты, где ему довелось пожить, расскажет когда и почему решил перебраться и как долго там оставался.

В Калифорнии очень много бездомных. Из-за теплой погоды и прекрасного климата бездомные съезжаются в Калифорнию со всей Америки, ходят по улицам с тележками и чемоданами, просят деньги и самое интересное, наслаждаются жизнью. Для многих такой стиль жизни — осознанный выбор. Бездомного легко встретить в Старбаксе, занятого игрой на планшете, или на Венис-Бич — курящего марихуану (она разрешена в Калифорнии и медицинских целях). К слову, пособие по безработице в Калифорнии около 1200 долларов.

Венис-Бич, Лос-Анджелес, Калифорния

В американской армии служат по контракту, призывной возраст от 17 до 42 лет. В среднем срок службы составляет 3–4 года.

Конституция США устанавливает право граждан владеть огнестрельным оружием для самозащиты (в большинстве штатов). Полицейские могут стрелять без предупреждения. Как-то я оказалась свидетелем ситуации: полицейские достали оружие и направили его на мирного молодого человека, который просто ждал электричку. Посовещавшись, они убрали оружие, сели в машину и поехали дальше по делам. Обычная ситуация, неудачное начало дня.

В Америке огромное количество полных людей не только из-за фастфуда. В обычных торговых сетях , например Target или Ralphs, можно купить продукты ежедневного потребления по доступным ценам, но качество этих продуктов по сравнению с Европой очень низкое. В продуктах высокое содержание сахара, так сладким окажется не только шоколад, но и хлеб, и молоко, и мясо.

Американки любят сильно краситься, чем больше элитной косметике на лице, тем лучше. В повседневной жизни предпочитают комфортную спортивную одежду. Девочки самостоятельны и уверены в себе с самого раннего возраста, независимо от внешних данных и уровня интеллекта. Худоба — на первом месте для всех.

Мужчины более спортивные, чем женщины. Трепетно относятся к прическе, зачастую могут переборщить с гелем и другими средствами для укладки. Женятся обычно в районе 30, с женами предпочитают не спорить, все равно бесполезно.

Для молодого американца , например старшеклассника, очень важно с кем-то встречаться. Не так важно кто это, главное, что вокруг все понимают, что теоретически у тебя может быть секс, а значит, ты в этой жизни уже много чего повидал.

старшеклассника, очень важно с кем-то встречаться. Не так важно кто это, главное, что вокруг все понимают, что теоретически у тебя может быть секс, а значит, ты в этой жизни уже много чего повидал. О сексе все говорят свободно, но на вопрос «как дела» правду мало кто скажет.

Иммигранты очень редко вливаются в комьюнити, зачастую держатся друг друга. Так русские иммигранты помогают русским найти работу в русских фирмах, поддерживают отношения с украинцами и белорусами. На Брайтон-Бич легко встретить людей, кто вообще не говорит по-английски.

Брайтон-Бич

Если вы едете в США с неважным уровнем английского, вам хватит нескольких месяцев, чтобы адаптироваться. Можете использовать метод Иосифа Бродского. В книге «Бродский: Ося, Иосиф, Joseph» Людмила Штерн писала, что он не выходил из дома несколько месяцев и смотрел телевизор, чтобы подтянуть уровень языка. Разговорный легко придет, а нюансы со временем. Американцы сами часто пишут и говорят с ошибками, несмотря на то, что многие любят читать и имеют высшее образование.

Американцы обожают домашних животных, у каждого второго есть собака, которую возят в детской коляске.

Студент — это престижно. Во-первых, в США не все стремятся получить высшее образование, во-вторых, не все его себе могут позволить. Среднее образование позволяет работать с минимальной ставкой оплаты труда 10–15 долларов в час, с высшим образованием можно получать 50 долларов в час и больше. Образование — залог успешной карьеры. Несмотря на это, многие выпускники долгие-долгие годы выплачивают кредиты за свое образование.

Снять комнату в Америке можно за 600 долларов. Маленькую квартиру за 1500 долларов. Двухэтажную квартиру на семью с двумя спальнями и двумя ванными комнатами за 2500 долларов.

В Америке, особенно в Калифорнии, без машины прожить невозможно. Движение в городах рассчитано на автомобили, поэтому передвигаться пешком очень сложно, а общественный транспорт не везде ездит. Приезжим обычно рекомендуют взять машину в лизинг (от 25 долларов в день) или приобрести подержанную — за 1000 долларов можно стать счастливым обладателем машины Nissan. Ходят пешком только вышеупомянутые бездомные или туристы.

Лос-Анджелес

Налоги. Больная тема американцев — любое уклонение от уплаты налогов жестоко наказывается. С заработной платы работника в США взимается Федеральный Подоходный Налог (20%) и Подоходный Налог Штата (в Калифорнии прогрессивный налог и составляет он около 13,3% — самый высокий среди всех штатов). Есть дополнительные отчисления для обеспечения федеральной пенсионной программы и обеспечения помощи бедным и пожилым людям, но они незначительные по сравнению с основными налогами.

Клубная жизнь американцев коренным образом отличается от российской . Посещать питейные заведения можно только с 21 года. Это закон, за ним строго следят. В Америке есть бары и клубы только для черной части населения и только для сексуальных меньшинств. В клубах никто не стесняется, перепрыгивая знакомство, общение и все промежуточные этапы, пары моментально входят в тесный контакт. Все американцы ждут волшебный день 21-летия и часто отправляются отмечать его в Лас-Вегас. Многие так ждут этот день, что после в новостях нередко появляются заметки об алкогольных отравлениях с летальным исходом.

Лас-Вегас

Гриша, 20 лет:

Мне пришла идея переехать лет в 14, просто поехать в крутое место. Отец говорил, в России ловить нечего, выбирали между Америкой и Великобританией. Через несколько лет сложилась подходящая ситуация для переезда, нашел курсы английского языка в National University в Сан-Диего, отправил заявку и поехал. Для этого нужно было 30 тысяч долларов на счету, сами курсы стоили 700 долларов в месяц, обучение длилось 8 месяцев. Конечно, я советую ехать в 12 класс американской школы, эффективнее и адаптация проходит легче. Университет помогает с жильем (кампус, 2–4 человека в комнате), или можно найти самому через Craigslist (комната 600-800 долларов). Дальше планировал пойти в универ, но тут кризис, а один семестр для неграждан стоит 30 тысяч. Нашел работу на первое время, взяли полы класть за 10 баксов в час. Позже устроился в компанию по ремонту бытовой техники, сейчас у меня средний доход по Калифорнии — 4 тысячи в месяц. Мы продолжаем приглашать ребят на работу, я так троих нашел через контакт. Если шаришь, все получится. Как легально остаться в Америке? Политическое убежище. Чтобы его получить, нужно доказать, что опасно возвращаться в страну. Обратись к адвокату, напишите вместе историю — это обойдется примерно в 6 тысяч — и через полгода получишь разрешение на работу и social security number. В убежище редко отказывают. Если собираешься переезжать, копи деньги на первые 3 месяца жизни, деньги на простую машину и на старт адвокату.

Point Sur Lighthouse

Костя, 27 лет: