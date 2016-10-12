Что такое эмоции? Еще один «огонь, мерцающий в сосуде»?

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Что же это такое — наши эмоции. На первый взгляд — вопрос банальный. Но попробуйте ответить на него просто и ясно...

Душа создает, разум реагирует

Н. Д. Уолш «Беседы с Богом»

Русское слово эмоции произошло от французского emotion — волнение, которое, в свою очередь, произошло от латинского emoveo — потрясаю, волную. На Востоке говорят, что если наше сознание в идеальном состоянии можно сравнить с поверхностью спокойного озера, лишенного малейшей ряби, события — с камнями, которые мы бросаем в это озеро, то эмоции можно сравнить с волнением, которое вызывает падение камня.

Таким образом эмоции — это реакции людей (и животных) на внешние и внутренние раздражители, имеющие ярко выраженную субъективную природу. При этом слово E-motion вполне можно перевести и как: энергия в движении. Этакий «энергетический моцион». Конечно, эмоции связаны с движением энергии, поскольку они побуждают и нас действовать. С другой стороны, они сами действуют на нас. Они окрашивают нашу жизнь в различные яркие цвета и имеют на нее огромное влияние. Эмоции могут погубить человека и могут спасти его. Один человек, будучи совершенно здоровым, оказывается, буквально убитым своим горем, другой — смеется с утра до вечера, просматривая комедии одну за другой, и избавляется от болезни, которую считали неизлечимой.

Можно также рассматривать наши эмоции как различные формы реакции на те или иные события, слова или поступки других людей, а также свои собственные, если сформулировать коротко — на ту или иную информацию. Любая информация, если не обращать внимания на оттенки, тонкости и детали, может быть для нас хорошей или плохой, печальной или радостной, приятной или неприятной. То есть по большому счету, она может быть лишь двух видов. Стало быть, реакция на нее тоже может быть двух видов. Соответственно, наши эмоции могут быть положительными или отрицательными. В противном случае их нет, то есть мы нейтрально или спокойно воспринимаем происходящее. Это могут быть: «унизительная скука», «терпеливый чемодан» («Дар» Набокова), буддистская отрешенность или спокойствие духа после обеда, аутизм, русский апофигизм и другие, так скажем, неэмоциональные формы реакции на происходящее.

Разные люди в разных случаях реагируют более или менее эмоционально. Бывает, что одни и те же события вызывают у различных людей различную реакцию. Конечно, эмоциональная реакция может быть в той или иной степени обусловлена нашей психофизической природой или темпераментом. С другой стороны, она может зависеть от нашего настроения, уровня культуры, социального уровня, уровня развития сознания. От положения Луны в этот момент и расположения других планет, оказывающих на нас непосредственное влияние. А также от многих других факторов, о которых мы, вообще, ничего не знаем.

Лично мне влияние планет кажется очень важным, и я согласен с Шекспировским героем, заметившим, что «все мы — подданные Луны, потому и наше счастье то прибывает, то убывает…» (У. Шекспир «Генрих четвертый»). Еще важнее понять, что эмоции, которые мы переживаем в той или иной ситуации, зависят от того, как мы воспринимаем эту ситуацию. Как трагедию? Как комедию? Или как фарс? От нашего восприятия и чувств в конечном итоге зависит наше поведение. Ну а восприятие диктуется «стратегией вдохновения и тактикой ума» (Владимир Набоков «Дар»).

То есть эмоции связаны с убеждениями и чувствами. Можно даже описать их формулой. И эта формула проста: определенное убеждение плюс одно или несколько чувств равняется эмоция. Можно сказать, что убеждение подталкивает нас действовать определенным образом, а чувство дает нужную для этого действия энергию. И как ни крути, эмоциональные реакции большинства людей в большинстве ситуаций — стереотипны. Они навязаны нашим предыдущим опытом и общением. Стереотипы бывают разные, но их не так много, думаю, 5–7 вариантов. Если человек ведет себя нестереотипно, он становится объектом всеобщего внимания.

Представьте себе ситуацию: вечером, в безлюдном месте к вам подходит человек и направляет свой настоящий пистолет прямо вам в лицо. Ваша реакция?

Если вы Будда, вы будете медитировать, если супермен или вумен — проведете хорошо отработанный прием и получите удовольствие. Кто-то будет опять обижаться на судьбу, многие еще раз испугаются, другие снова разозлятся, третьи, где-то глубоко внутри, вновь обрадуются возможности свести счеты с жизнью. Один мой знакомый (реальная история) засунул свой указательный палец в дуло пистолета и сказал: «Если ты сейчас выстрелишь, пуля полетит в тебя, понимаешь?» Угрожавший растерялся, столкнувшись с отсутствием привычного страха у клиента…

Как видите, одна и та же ситуация может быть связана у разных людей с разными убеждениями (например: встретиться с грабителем на улице — это так опасно или это такая прекрасная возможность проявить себя). Она также связана с разными чувствами и соответственно с разными эмоциями. Все эти разновидности реакций мы можем разделить на реакции, связанные с положительными эмоциями и реакции, связанные с отрицательными эмоциями. Это на поверхностном уровне. А на более глубоком?

На более глубоком: один тип реакций — стереотипные, другой — новаторские. Хотя все они связаны с механизмом выживания, новаторские реакции обычно вызывают положительные эмоции. А преодоление стереотипных реакций, по моему мнению, является одной из главнейших задач человеческой жизни. Почему? Потому что стереотипные реакции, особенно сопряженные с сильными эмоциями, полностью лишают нас контроля над ситуацией и, главное, возможности сделать сознательный выбор. Как только новые ситуации вызывают у нас старые эмоции, мы тотчас же теряем способность управлять собой и очень ценным, что у нас есть — своей жизнью. Она полностью оказывается во власти наших эмоций.

Карл Маркс, я уверен, прочитав эти несколько абзацев, сразу бы сделал вывод: «Вопрос не в том, как объяснить причины нашего поведения, вопрос в том, как его изменить!» Стало быть, основной вопрос заключается в том: как научиться правильно обращаться со своими эмоциями, а не попадать в зависимость от них? То есть замечать, определять и менять стереотипы в своем поведении. Думаю, это очень непросто и связано с развитием способности признавать свои эмоции, отстраненно наблюдать за ними, принимая их и взаимодействовать с ними так, чтобы не подавлять их (с одной стороны) и не попадать в зависимость от них (с другой). Это возможно при очень, очень осознанном отношении к жизни.