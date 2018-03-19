Если что, пишите дубу

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Германия. Где-то близ Гамбурга. Столбик термометра едва перешагнул отметку в плюс два градуса по Цельсию. Идет косой промозглый дождь, перемежающийся с крупными хлопьями снега. На улице ни души, что, собственно, неудивительно. Кому в такую погоду хочется лишний раз покидать пределы теплого, прогретого дома.

Но вот появляется какая-то фигура. Пытаясь спрятать лицо от непогоды в высоко поднятый вороник желтой куртки, человек уверенно шагает по асфальтированной дороге. Через плечо у него висит внушительных размеров сумка. Это почтальон из местного отделения связи. Через несколько минут он уже свернет с трассы и отправится по тропинке в лес. Там без труда отыщет большой ветвистый дуб, взберется по миниатюрной железной лестнице, приставленной к дереву, откроет свою котомку, достанет письмо и положит его в дупло.

Как чудно, только одно послание сегодня, — пробурчит почтальон, спускаясь по железной стремянке, и отправится дальше по своим делам.

Это может показаться странным, но дуб доставляет записки адресатам уже больше ста лет. О том, как появилось дерево, повествует красивая легенда. Однажды разбойники схватили сына кельтского царя, затащили юношу в лес и бросили там на съедение диким зверям. Отпрыска королевских кровей спасла прекрасная девушка, вытащив его из чащи. В знак благодарности молодой человек посадил на лесной опушке саженец дуба.

А вот еще одна не менее романтичная история, имеющая под собой реальную основу. В 1890-м миловидная барышня Минна влюбилась в славного парня Вильгельма. Все бы хорошо, да отец Минны ставит палки в колеса и всячески противится отношениям окрыленных Амуром особ.

Те, правда, расставаться не намерены и решают начать тайную переписку. Свои пламенные буллы они оставляют в дупле дуба — того самого, взращенного некогда кельтом. Через год пара все-таки поженилась. Свадьбу отпраздновали второго июня 1891-го. На торжестве присутствовали почти все родственники, включая родителя Минны, которому ничего не оставалось кроме, как пойти на попятную. О том знаменательном марьяже свидетельствует чудом сохранившаяся фотография — счастливая династия на фоне своего молчаливого союзника — могучего дуба.

Снимок, кстати попал в газеты, а вместе с ним и рассказ о чудесном почтовом ящике. Так о дереве узнала добрая часть Германии. Одинокие люди усердно пустились строчить письма на имя раскидистого великана в надежде найти вторую половинку. Депеш оказалось настолько много, что в 1927-м немецкая почта закрепила за дубом индекс, адрес и присвоила персонального почтальона.

Обычно в год приходит до тысячи корреспонденций. Пик выпадает на летние месяцы. Наверное, это самое созерцательное время, чтобы влюбиться и завязать отношения, — рассуждает рассыльный Карл Хайнс Мартенс.

Более сорока лет ежедневно он доставлял конверты к необычному абоненту семейства буковых. На исписанных различными почерками листках были не только предложения о встрече и дружбе. Жители Германии, разделенной тогда на Восточную и Западную, интересовались друг у друга, какая музыка популярна, какую одежду носят, что предпочтительнее в еде.

Однажды я хотел собственноручно ответить на одно из таких писем, — вспоминает Мартенс, — но мой начальник посоветовал мне не делать глупостей, я и не стал настаивать.

Хотя 19-летняя жительница Восточной Германии по имени Клаудия оказалась более решительной. В поисках приятеля по переписке, она отправила конверт на адрес дуба. Вскоре ей пришел ответ от фермера с западной части страны. Слово за слово, фраза за фразой… Так завязалась обыкновенная приязнь, которая затем плавно переросла в высокие чувства. Не имея возможности встретиться, влюбленные души долгое время лишь обменивались весточками. Впервые юноша и девушка повидались после падения Берлинской стены — в 1990-м году и практически сразу зарегистрировали свой брак.

Молодца я помню, — статный такой был, — отмечает почтальон Карл Хайнс.- Он крутился около дерева. Несколько раз в неделю приходил точно. Я же был невольным свидетелем развития их взаимоотношений. Позже они мне даже подарили совместный снимок. Там еще написаны наилучшие пожелания.

Так вышло, что в судьбе самого Мартенса дуб сыграл не последнюю роль. В 1989-м году одна из немецких телекомпаний решила сделать документальный фильм про это легендарное растение. Авторы ленты, в частности, задали ряд вопросов письмоносцу. Среди них был такой: «А дуб помог лично вам выбрать спутницу жизни?». Смущаясь и краснея, Мартин признался журналистам, что отдал службе много лет, однако до сих пор не женат.

Через пару дней после выхода картины на экраны телевизоров, немец держал в руках короткую, но очень лаконичную записку: «Здравствуйте, я Рената. На данный момент я тоже одинока. Давайте познакомимся. Мне кажется у нас все получится». И у них получилось. Схожие характеры, общие интересы и, главное — уважение перед ближним, граничащее с преклонением. В 1994-м Мартенс с Ренатой устроили пышную свадьбу. Несложно предположить, что брак регистрировали рядом с главным деревянным почтамтом страны.

К слову, его размеры постоянно измеряют. По последним данным ширина исполина составляет пять метров, а высота — целых двадцать пять. В 2009-м дуб решили символически обручить с другим деревом. Чопорные немцы нашли подходящую по всем параметрам «кандидатуру» — 200-летний каштан. Никого не смутил тот факт, что деревья росли на расстоянии больше четырехсот километров друг от друга. Обряд был пышным — с фейерверком и шампанским.

Молодожены, однако, вместе жили не долго. Через шесть лет каштан погиб, пораженный грибком. А дуб продолжает свое неспешное бытие, пять дней в неделю принимая обращения. Теперь это не только Германия. Телеграммы с бандеролями идут со всего света: из Америки, Китая, Японии, Индии и даже Австралии. В графе «получатель» нет конкретного лица. Поэтому конверт может вскрыть любой желающий. Но по определенному правилу: если вдруг не приглянулось содержание депеши, снова запечатай пакет и положи, где взял.

Весточка обязательно найдет своего адресата. Пусть и не сразу. По крайней мере возвратов еще не было ни разу. Как не менялся и адрес — Brautigamseiche, Dodauer Forst, 23701 Eutin.