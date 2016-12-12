Не родись красивой

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Красота — это страшная сила. Вряд ли кто-то поспорит с этим утверждением, произнесенным Фаиной Раневской в фильме «Весна». Впрочем, эталоны прекрасного всегда были разными. В Средневековье уважали бледность и худобу, в эпоху барокко в моду вошла пышность форм, а XX столетие ввело в обиход параметры 90/60/90.

Многие мечтают иметь привлекательные черты. И если они не даны от рождения, то в ход идут любые средства. От корректирующего макияжа и занятий фитнесом до более радикальных — хирургического скальпеля и пластических операций. Но всегда ли очаровательная внешность — залог успеха и жизненного процветания? Психологи Лайза Слэттери Уолкер и Тоня Фреверт (Lisa Slattery Walker and Tonya Frevert) из Шарлоттского университета, что в Северной Каролине, изучив различные исследования на эту тему, пришли к весьма неожиданным выводам.

Ученые не отрицают тот факт, что красота, полученная человеком от природы, становится его ангелом-хранителем. Симпатичных малышей больше поощряют в детском саду. Лишний раз погладят по голове, сделают комплимент и дадут вкусную конфету. Школьникам с хорошенькими личиками ставят более завышенную оценку вне зависимости от того, знают они материал или нет. А обворожительные студенты и студентки практически не имеют проблем при сдаче зачетов и экзаменов. «Таким образом, с детства прививается уверенность в себе, самооценка поднимается на должный уровень, предоставляются необозримые возможности показать и проявить себя», — заключают Уоркер и Фреверт. Следующая ступень — поиск работы. Здесь людям с милой наружностью также горит зеленый свет. На престижное место скорее возьмут красотку, нежели дурнушку.

Приведем такой пример. Один из персонажей американского комедийного сериала «30 Rock» по профессии врач. Но он страдает абсолютной некомпетентностью. Оказать первую медицинскую помощь человеку, подавившемуся крошкой для него из области фантастики. Тем не менее обольстительный внешний облик помогает герою справиться с любой ситуацией.

И еще одно подтверждение. Несколько лет назад среди выпускников курсов МВА (магистра делового администрирования) провели опрос. Оказалось, что при дальнейшем устройстве на работу уровень заработной платы у красивых менеджеров и «не очень» значительно отличался. Разница составляла около 10–15%. Если подсчитать весь трудовой стаж, то цифра перевалит за 230 тысяч долларов.

Приятная внешность традиционно являет свое магическое действие в ходе судебного процесса. Как правило, обвиняемые с пленительными чертами лица получают более мягкие приговоры или вообще освобождаются от них, обретая признание невиновности. В Древней Греции известен случай, когда на скамье подсудимых оказалась гетера Фрина. Пытаясь убедить ареопаг в своей непричастности, она сбросила с себя все одежды. Служители Фемиды не смогли удержаться перед красотой Фрины и сняли все обвинения.

Вот тут, собственно, везение красавчиков заканчивается и начинаются серые будни. Уоркер и Фреверт утверждают, что нередки ситуации, когда хорошенькое личико может сыграть со своим обладателем злую шутку. В качестве аргумента психологи оглашают данные эксперимента, осуществленного учеными бизнес-школы Колорадского университета США. Те предложили директорам разных предприятий 55 фотографий красивых мужчин и женщин и попросили распределить претендентов по должностям. Оказалось, что руководящий пост обычно достается представителем сильного пола, тогда как дамам светит лишь кресло секретаря или администратора.

Лайза Слэттери Уоркер и Тоня Фреверт говорят:

Так было всегда. И сейчас, и, к сожалению, в прошлом. Красивым женщинам предпочитают не поручать слишком серьезное дело, поскольку намного приятнее созерцать ее внешность, нежели совместно решать накопившиеся проблемы. Разумеется, здесь большую роль играет устоявшийся стереотип: мол, у прелестниц недостаточно ума, чтобы справиться с поставленными задачами. И внушить противоположное удается далеко не каждому.

Неизменный спутник красивых людей — зависть. Она может разрушить крепкие дружеские отношения, служебные и родственные связи, навредить в личной жизни. С последним, кстати, у очаровашек не все так гладко, как хотелось бы. Чаровникам и чаровницам намного труднее найти себя вторую половинку. В 1975 году было проведено специальное исследование. В ходе него выяснилось, что когда по тротуару проходит красивая девушка, прохожие расступаются инстинктивно, уступая ей дорогу. Вот только делают они это не из вежливости, а из чувства страха! Пойти на ответственный шаг, перебороть робость и заговорить — решают единицы. Как еще одно доказательство Лайза Слэттери Уоркер и Тоня Фреверт приводят информацию с американского сайта знакомств OKCupid. Его сотрудники утверждают, что участников проекта, у кого идеальный лик, на рандеву приглашают намного реже. А до серьезных отношений порой не доходит совсем. Впрочем, если херувимам и аполлонам все же удается заключить брачный союз, то в большинстве случаев их совместная жизнь далеко не сахар. Партнеры обычно попадаются очень ревнивые и устраивают эмоциональные сцены, видя повсюду потенциальных конкурентов. Американские психологи подчеркивают:

Постулат «КРАСИВО ЗНАЧИТ ХОРОШО» в данном случае перестает работать. Красивые люди в ряде случаев несчастны и испытывают чувство одиночества.

Еще один американский психолог Эдвард Дайнер (Edward Diener), профессор Иллинойского университета, изучая проблемы счастья и самооценки, сделал любопытное заключение. Он доказал, что красивые люди практически не доверяют комплиментам. Во-первых, они понимают, что очарование недолговечно и рано или поздно в дверь постучится старость. Во-вторых, купидоны и купидонши просто привыкают к похвалам и не воспринимают их должным образом. В результате уровень самооценки резко летит вниз. Сначала возникает стресс, затем он переходит в затяжную депрессию.

Но если привлекательный человек обратится за помощью в медицинское учреждение, если вероятность того, что его мольбы о помощи просто не услышат. Часто врачи относятся к болезням тех, кто хорошо выглядит, менее ответственно. А отсутствие надлежащего участия со стороны доктора не только испортит и без того плохое настроение, но и усилит боль.

Лайза Слэттери Уоркер и Тоня Фреверт обращают внимание, что универсальных концепций красоты не существует. Поэтому зацикливаться на том «очарователен я или нет» не стоит. С лица воду не пить, а скверный характер за прекрасными чертами все равно не скроешь.