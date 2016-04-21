Есть ли правда в глазах?

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Каждый человек в здравом уме и рассудке может ответить на вопрос, какого цвета у него глаза. Но каждый ли окажется прав? Речь не о возможных вариациях в определении сине-зеленый в крапинку или серо-синий там оттенок, а о совершенно ином подходе. А что, если человек может сам и не подозревать о настоящем чистом цвете, генетически заложенном природой?

Наверно не все с легкостью примут новость о том, что радужка может меняться в течение жизни. Ведь мы настолько привыкли смотреть на свое отражение в зеркале, что вряд ли бы упустили такую деталь. Однако не все так однозначно. Рисунок радужной оболочки — это уникальный, единичный код, заложенный природой, как и отпечатки пальцев. Современные системы аутентификации личности неслучайно включают технологию биометрического распознавания по радужной оболочке глаза. Радужная оболочка образовывается еще до рождения и до конца жизни остается неизменной. Невозможно найти абсолютно одинаковые рисунки даже у близнецов.

Что касается цвета глаз, то это не постоянная переменная, а трансформирующаяся. Не секрет, что он может меняться на протяжении жизни как минимум дважды: при рождении и с наступлением старости. В подавляющем большинстве случаев младенцы рождаются с голубыми глазами. С течением времени начинает вырабатываться меланин и, как правило, к 3–4 годам цвет уже стабилизируется. Глаза либо остаются голубыми, либо становятся карими, серыми, зелеными и т. д. Прямо противоположным образом происходит изменения в пожилом возрасте, когда цветовой пигмент перестает вырабатываться в должном количестве. Темные глаза становятся светлыми, а светлые темнеют. Также на цвет может влиять наличие определенных заболеваний глаз или действие сильных лекарств.

И все же, вероятно, некоторые цвета-оттенки, пятна на радужной оболочке глаз — это не врожденные данные, а приобретенные вследствие определенных проблем со здоровьем. На такие мысли может натолкнуть некоторые исследования из области нетрадиционной медицины, а именно иридология. Сторонники данного научного направления уверены, что смогут вам рассказать гораздо больше о том, что стоит за цветом ваших глаз. Иридология — метод, позволяющий диагностировать различные заболевания по радужной оболочке глаз. Теория строится на том, что глаз имеет огромное количество нервных связей с внутренними органами. Любая патология сразу же проецируется на радужку глаза. Глаз можно условно разделить на множество секторов, каждый из которых отвечает за определенный орган. При этом оболочка правого глаза соответствует правой стороне тела, а левая, соответственно — левой.

Для наглядности ниже представлена карта соответствий, к слову, достаточно простая для понимания. Так, если попробовать соотнести пигментные пятна или вкрапления и сектор, в котором они расположены, можно определить наличие того или иного заболевания. Разумеется, наука гораздо сложнее и глубже, но в целом метод работает примерно вот таким образом.

Согласно теории, истинными естественными цветами могут быть только карий и голубой. Остальные цвета, какими бы красивыми они ни были, — признак каких-либо нарушений здоровья. Довольно странно, правда? К примеру, наиболее распространенный «приобретенный» цветовой пигмент образуется вокруг зрачка.

За данный сектор отвечает толстый кишечник, что говорит о зашлакованности организма. Иридологи часто также обращают внимание на внешний край радужки. Если по ее кругу тянется темный ободок, то это может свидетельствовать о нарушении системы кроветворения, экземы, псориаза, дерматита. Белый ободок — признак высокого уровня холестерина.

Плотность радужки — еще один индикатор здоровья. Так, плотная фактура радужки говорит о сильном иммунитете и хорошей сопротивляемости организма. Если же радужная оболочка отличается разрывами в тканях и более редкими или волнисто распределенными волокнами, то такой организм более подвержен недугам как в физическом, так и в эмоциональном плане.

Еще одна нередкая особенность — так называемые кольца напряжения или нервные дуги. Эти кольца образуются по периферии радужной оболочки в форме просветов в ее фактуре. Как можно догадаться из названия, такие образования — признак подверженности большим эмоциональным нагрузкам и стрессам.

Таким образом, логично предположить, что при избавлении у человека меняется цвет глаз. Есть несколько свидетельств. В основном они касаются перемен в связи с переходом на иной рацион. Например, некоторые закоренелые приверженцы сыроедения утверждают, что по прошествии некоторого времени цвет их глаз действительно изменился. Объяснить это можно потреблением большого количества клетчатки, благодаря которому организм естественным путем очищается от шлаков и токсинов.

Основной аргумент против иридологии сводится к тому, что метод работает не совсем точно и совпадения в правильном диагнозе не более, чем обычная случайность. Сами приверженцы теории зачастую лишь призывают обратить внимание на непосредственную взаимосвязь органов с радужкой, как на возможность заметить приближение недуга вовремя. А точные анализы — дело современной медицины. И вряд ли, заблудившись на местности, вы будете стараться ориентироваться по звездам, когда есть навигатор. Верно? Так и данный метод позволяет обратить внимание на многие проблемы, которые могли бы быть просто проигнорированы на ранней стадии.