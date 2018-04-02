Упаковать ландшафт в кейс

ExtraКреатив

Помните у Маршака про даму, которая сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, корзину, картину, картонку и маленькую собачонку? У дизайнера Кэтлин Вансе (Kathleen Vance) из США весьма схожая история. Нет, безусловно, канапе она с собой не таскает, картины и животных подмышкой не носит.

Это не ее вариант. Зато чемоданов в личном пространстве мастера хоть отбавляй. Больших, маленьких, тяжелых, облегченных, современных, ретро, с пряжками, с ручками, на колесиках. Все фасоны перечислить сложно. Какую-то кладь Вансе покупает в магазине. Что-то отдают знакомые как отслужившую свою службу вещь. Но и про антикварные базары искусница не забывает. Время от времени захаживает, смотрит — может, привезут ценный кейс. Страсть Кэтлин к прочным вояжным сумкам может показаться странной, если, конечно, не знать, для какой цели американка их собирает. А ответ на самом деле лежит на поверхности. Уже много лет Вансе работает над необычным проектом, получившим название Traveling Landscape.

На русский его можно перевести как «Путешествующий ландшафт». Все дело в том, что Кэтлин глубоко интересуют взаимоотношения человека и природы.

Ее по-настоящему волнует тот факт, что городская среда все глубже проникает в первозданный мир, руша его и подделывая под свои жестокие правила.

Мне кажется, земля — это символ возрождения и силы. Прогресс же всячески уничтожает то, что дано нам свыше. Гонясь за прибылью и актуальными технологиями, мы порой забываем, что находится рядом с нами. А это наше прошлое, настоящее, будущее. Наше наследие в конце концов. И только мы и никто другой не в состоянии его защитить, — рассуждает Кэтлин Вансе.

В своих бесчисленных дорожных чемоданах художник кропотливо собрала настоящие мини-цивилизации. Своего рода срез заповедной природы. На небольших по размерам участках она разместила плодородную почву, на которой то там, то тут произрастают крошечные растения. Иногда это кустарники, порой просто зеленый ковер изо мха. Взору также предстают ручейки чистейшей кристальной воды, пробивающие себе дорогу из пластов плотного грунта. Бесперебойную подачу H2O обеспечивает электрический насос. Он толкает жидкость объемом в шесть литров. Еще один обязательный элемент проекта – флуоресцентная лампа, вмонтированная в крышку кейса.

Она олицетворяет яркое солнце, приводящее все компоненты натуры в восхитительную по своим масштабам гармонию. Воображение тут же рисует бесконечные заливные луга, колыхаемые легким Зефиром. Воздух настолько чистый и густой, что, проникая в легкие, он словно обжигает их своей свежестью. Дышишь часто и жадно — жадно, но в то же время никак не можешь надышаться. Словно этого, голого, кислорода как раз и не хватает.

Природа у меня ассоциируется с неспешностью, неторопливостью, — говорит оформитель. — Попадая в ее лоно, мы прежде всего должны перевести дух, сбавить темп, осмотреться вокруг. А потом прийти к ощущению созерцания и очищения. Я уверена, в этом постулате и состоит смысл нашей жизни.

Работая над своим проектом Traveling Landscape, борец за экологию не сломала ни одной ветки. А тем более не повредила ни одного дерева или растения. Все компоненты Вансе находит на улице. В ее дорожной корзинке всегда одна к одной лежат частички травинок, цветков, оказавшихся волей судьбы на асфальте из-за порывов сильного ветра.

Кроме того, в помощниках у Кэтлин проливной дождь, очищающий как хороший мощный душ, природную зону от ненужного хлама: старых листьев, засохших сучков, перезрелых плодов. Благодаря умелым рукам американки, эти отжившие свой век элементы проходят стадию реинкарнации. Им уже не грозит неминуемый распад. Ландшафтный скульптор до тошноты скрупулезно соединяет их поврежденные детали. У нее под рукой всегда быстросохнущий клей, всевозможные ниточки и веревочки. Изредка свои композиции Вансе дополняет звеньями из пластмассы. Впрочем, это лишь в крайних случаях, когда не остается ничего другого. Мастер не сторонница искусственных и синтетических модулей. Если речь идет о естестве, то все должно быть максимально натурально.

Чтобы вы понимали, моя мастерская просто завалена от пола до потолка. Безусловно, я стараюсь сортировать вещи, но у меня не всегда есть на это время. Поэтому периодически приходится проводить серьезную инвентаризацию. Правда, я никогда ничего не выкидываю. Всегда стараюсь употребить в деле. Зачастую интересному по форме ростку сразу находится применение. Хотя случается он долго ждет своего часа, безмолвно полеживая на полке рядом с другими будущими героями моей чемоданной коллекции, — рассказывает Кэтлин Вансе.

А еще художник уверена (и в этом есть доля правды), что растения должны существовать в привычной для себя климатической зоне. Поэтому Кэтлин никогда не смешивает пальмы с березами, а белую блушву с пустынными колючками. За свое творческое упорство Кэтлин уже получила множественные награды. Скажем, Бруклинский совет искусств, положительно восприняв работы Вансе, выделил ей грант на реализацию программы модерн арта на открытом воздухе. Германская общественность также не осталась равнодушной к деятельности пленэристки.

Немцы предоставили ей большое выставочное пространство для экспонирования необычных эко-произведений. Одним вернисажем дело, однако, не ограничилось. Местная публика настолько вдохновилась творчеством скульптора, что пригласила ее прочитать серию лекций о проблемах мировой экологии. Для Кэтлин это была абсолютно новая тема, но американка все же согласилась. Тем более, что теория в ее случае не сильно расходится с практикой. Плюс наглядные примеры давным-давно созданы. И ничего страшного, если они предстанут немного в другом — научном-ракурсе. Доклад, к слову, был встречен на «ура». И с того самого дня мастер- частый гость в Германии. Но не выкидывает из головы и другие страны.

Периодически демонстрирует свое искусство на различных площадках Европы, Австралии, США. Кэтлин Ванс искренне надеется, что ее диковинные инсталляции, упакованные в кейсы, внесут свой скромный вклад и помогут сохранить первозданную природу, границы которой с каждым днем изменяются… в меньшую сторону.