Stefdies: анти-селфи в действии

ExtraКреатив

За свою недолгую, но насыщенную карьеру Роуз уже снялась в десятках фильмах. И даже успела получить свою первую награду. На кинофестивале в Кримсоне Стефани отметили за женскую роль в картине «Не иди на встречу» (Don’t Go to the Reunion), созданную режиссером из США Стивом Гольцем (Steve Goltz). Лента с незамысловатым сюжетом рассказывала о том, как школьники сыграли злую шутку над одним из своих приятелей, а затем через десять лет расплатились за содеянное собственными жизнями.

Впрочем, Роуз задействуют не только в длинном метре, она также востребована в сериалах. Помимо того, получает заманчивые предложения поучаствовать в телевизионной рекламе, представляя продукцию компаний с мировым именем. Порой видео не нуждается в переводе. Стефани свободно общается на трех языках: своем родном английском, плюс хорошо знает французский и японский. А еще инженю недурно владеет слогом и пробует себя в эпистолярном жанре. Нужно заметить, выходит это весьма и весьма неплохо. За свое произведение «Стеклянная стена» Стефани Лей Роуз была удостоена престижного гранта Университета Теннесси.

О всех достижениях талантливой молодой особы можно прочитать на ее странице в интернете. Там же выложены фотографии. Есть профессиональные студийные, выпущенные специально для портфолио. Встречаются и снимки со съемочных площадок. Здесь Роуз настолько перевоплощается в образ, что иногда ее просто не узнать. Лицо дивы передает неподдельные чувства. Светящиеся радостью глаза могут толковать о счастье. Скривившийся в гримасе рот являет страх, боль, отчаяние. В отдельном разделе размещены позитивы с различных презентаций и выставок. На них Стефани всегда подтянута, отлично накрашена, великолепно уложена. Но на официальном сайте актрисы абсолютно ничего не сказано о ее увлечении. То ли потому что оно чертовски странное и необычное, то ли потому что барышня хочет говорить о нем исключительно отдельной строкой.

Итак, вот уже несколько лет артистка ведет свой персональный проект с коротким, но лаконичным именем «Stefdies». Впрочем, если постараться перевести данный термин на русский, вряд ли попытка увенчается успехом. Роуз выступила настоящей шифровальщицей и объединила сразу два понятия selfie (собственное фото) и die (умереть). Все дело в том, что девушка критически настроена к новому виду арта – себяшек, считая его надуманным и лишенным всякой эстетики.

«Если углубиться в историю, — отмечает Стефани Лей Роуз, — то впервые слово «selfie» было произнесено в 2002-м году на одном из интернет-форумов. За очень короткий срок эта техника автопортрета приобрела огромную популярность. На сегодняшний день все, кому не лень запечатлевают себя на мобильный телефон. Может, это и круто. Но я сторонница классической фотографии. Мне больно смотреть, как уходит целая мощнейшая эпоха. С появлением различных графических программ типа Photoshop мы разучились выполнять красивые снимки. Стремясь быстро сделать кадр, не думаем о композиции, не вкладываем душу, смысл. Поэтому «Stefdies» — это своеобразный протест, анти-селфи».

Чтобы показать, насколько смешны и нелепы «самострелы», Стефани Лей Роуз делает отпечатки и предстает на них… мертвой. Она всегда лежит в одной и той же позе – лицом вниз. Руки и ноги беспомощно распластаны в стороны. Длинные темные волосы неряшливо растрепаны. Тело выглядит абсолютно безжизненным. Для достижения своей цели девушка даже поступилась брезгливостью. Ей не очень-то важно, на какой поверхности принять горизонтальное положение.

Это может быть чистый пол в гостинице, грязный от колес машин асфальт, мокрый снег или же свеже подстриженный газон. Хотя за риск порой приходится платить. Одежда после таких фото-сессий быстро становится грязной. Да и щеки с подбородком требуют воды с мылом.

Свой замысел Стефани реализует на только в Соединенных Штатах Америки. Нередко этуаль наведывается в страны Старого Света. Причем для своих анти-селфи выбирает сугубо культовые места. Те, что в полной мере не ведают отбоя от туристов. В Великобритании, например, молодая особа решила «отойти в мир иной» напротив Букингемского дворца. Шаг был рискованный, но цель оказалось достигнутой. В Париже – столице Франции – Роуз остановилась сразу на нескольких памятниках архитектуры. Она замертво упала у стеклянного входа в Лувр. Затем растянулась на газоне перед Эйфелевой башней.

А вот с собором Нотр-Дам де Пари сыграть злую шутку не получилось. Когда актриса собралась проделать свой перформанс в стенах прославленного храма, местные блюстители порядка вежливо попросили ее покинуть помещение, молниеносно препроводив к выходу.

В Риме, кстати, произошел аналогичный случай. В центре города барышня было уже подготовилась к съемкам, когда ее атаковали полицейские и забрали в участок. Битый час Роуз пыталась объяснить свои безобидные намерения. Позже выяснилось, что недалеко от места, где планировалось анти-селфи, располагался некий секретный объект.

Мне действительно было страшно, — рассказывает Стефани. – Я долго не могла понять, какой проступок совершила. Ведь мои намерения не содержали ничего противозаконного. Хорошо, что все закончилось без последствий. В большинстве же случаев люди не особо обращают внимание на происходящее и просто проходят мимо, спеша по своим делам. Это, кстати, можно увидеть на изображениях. Мало кто поворачивает голову и смотрит на меня.

Безусловно, Роуз работает не одна. У нее целая команда единомышленников. Они вместе планируют путешествия, выбирают объекты для съемок, и, наконец, помогают нажать на спусковой механизм фотокамеры.

Ведь в это время Стефани должна находиться без движения. Снимки делают исключительно в дневное время суток, когда есть переливы солнечных лучей. Затем кадры обрабатывают и выкладывают в социальные сети. С каждым днем у проекта «Stefdies» становится все больше почитателей. Девушка, в свою очередь, надеется, что таким необычным способом ей удастся убедить общественность, что селфи – это лишь дань очередной моде. Классическая фотография – продукт более стильный, требующий неординарной идеи и тонкой фантазии.

Сайт актрисы: https://www.stefdies.com

Сайт проекта Stefdies: https://www.stephanieleighrose.com