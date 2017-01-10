Молотом по магам

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Американский библеист Кэрол Фонтейн (Carole Fontaine) утверждает, что некогда ведьмы олицетворялись не с бедой, а наоборот, с добром. Они умели врачевать, знали как изготовить лекарства от любой хвори, были знатными повитухами. К тому же армия не отправлялась в поход без священного ритуала.

Не верьте: они добрые и пушистые

Собственно остатки тех оккультных учений сохранились в ряде стран до сих пор. Например, в некоторых деревнях Македонии местные жители и по сей день чтут обряд дождя — Додолы. Для того чтобы разжалобить небесную канцелярию, они исполняют специальные песни, в которых просят об осадках.

Но Фонтейн нашла для своей теории более интересный факт. Изучая лексикологию, она обнаружила занятную закономерность. В различных языках в том или ином написании присутствуют слова с корнем «ВЕД». И что удивительно, значение у них примерно одно и то же. На санскрите, например, был такой глагол vedmi, что значит «знаю» и существительное veda — знание. Отсюда и индуистский всемирно известный трактат «ВЕДЫ» — каталог уникальных сведений.

На персидском ved обозначало «знающий», «ученый». В древненемецком можно найти слово wizan. Дословный перевод — «знать». С древнеанглийским аналогичная история. Некогда в словаре был термин wic — «знающая, знахарка». От него, кстати, впоследствии и образовался логос witch — колдунья. Фонтейн также предположила, что ворожеи передавали знания из поколения в поколение. И сугубо по дамской линии. Поэтому и образ женщины, и только очень редко — мужчины. Впрочем, постепенно тучи над теми, кто хранил бесценную информацию, стали сгущаться все сильнее. Они перестали находиться в фаворе. Начались массовые преследования и казни. Отчего такое происходило? На этот счет существует сразу несколько гипотез.

Еретиков создаёт вера

Согласно самой распространенной, ведьм провозгласили ведьмами, чтобы противоборствовать ереси. Этой точки зрения, в частности, придерживался немецкий профессор уголовного права Карл Эрнст Ярке (Karl Ernst Jarcke).

Он отмечал, что в двенадцатом веке, когда христианство начало расширять свои границы, инквизиция стала бороться с язычеством. Искореняя верования древних, она прежде всего уничтожала веками накопленный солидный багаж навыков. В огонь попадали носители редких сведений. Особо просвещенные новой власти оказались ни к чему. Куда проще было объявить их пособниками дьявола. Позже, в 1215 году даже создали специальное ведомство, которое и занималось поимкой отступников и проведением суда над ними. Кара должна была стать уроком для остальных. Но закручивание религиозных гаек породило народные недовольства. Люди принялись роптать и собираться в группы. Так на свет родилась одна из крупнейших на тот момент сект — катары, что в переводе означает «чистый». Они активно осуждали безнравственность священников, проповедовавших жизнь, которой на поверку сами не придерживались. Вполне понятно, что ожесточенных с каждым годом становилось все больше. Организация разрасталась и постепенно охватывала границы Южной Франции и Северной Италии. Церкви, серьезно опасавшейся за свое существование, не оставалось ничего другого, как прибегнуть к силе копья. Она организовывает Крестовый поход, который станет одним из самых кровавых в истории.

Крестоносцы, подстрекаемые папскими легатами, превратили области, где обитали катары, в настоящую пустыню. Рыцари без страха и упрека уничтожили почти всех еретиков. Те, кто сумел спастись, скрылись восвояси и отныне не подавали голоса. Но это было всего-навсего началом охоты на колдуний и ведунов. Экклезиастам еще больше развязал руки «Молот ведьм» — книга, написанная монахами-доминиканцами Якобом Шпренгером (Jacob Sprenger) и Генрихом Крамером (Heinrich Kramer). Издание, по сути, оказалось настоящим пособием для инквизиторов по отлову еретиков. В нем приводились правила для возбуждения судебного процесса, вынесения приговора и казни. Вот лишь некоторые выдержки из трехтомного труда:

В религиозных процессах должно быть сокращенное судопроизводство, лишенное излишних формальностей. Судья не должен требовать обвинительного акта и формального введения в процесс. Он обязан прекращать возникающие во время суда излишние словопрения, тормозящие разбор дела апелляции, пререкания защитников и вызывания излишних свидетелей.

При допросе необходимо присутствие по крайней мере пяти лиц: судьи, свидетеля, денунцианта или обвиняемого, нотариуса или писца с помощником и двух понятых. Ежели судья из этих показаний заключает о наличии преступного деяния или сильного подозрения в совершении подобного деяния, то при наличии опасности бегства судья дает распоряжение о взятии обвиняемого под стражу, а перед тем — об обыске в доме обвиняемого, причем просматриваются все лари и конфискуется все оружие и инструменты.

А дальше понеслось. Снежный ком с каждым годом становился все крупнее. В средневековой Европе повсюду — в городах и деревнях — искали ведьм. Под подозрения попадали женщины разных возрастов. Их отправляли в тюрьму и пытались доказать, что они занимаются колдовством: выискивали на теле бородавки и родимые пятна, проводили немыслимые пытки. Например, в Италии жертв лишали сна на сорок восемь часов. А в Германии угнетенных сажали на стул, связывали руки-ноги, а затем сжимали голову железными тисками. Людям, по гнетом насилия, ничего другого не оставалось как брать вину на себя. Итог — смертная казнь. Есть сведения, что в Баварии в XVI веке палач зарабатывал на ведьмах в «плохой год» 169 талеров — серебряных монет весом 28,1 граммов каждая. Есть и другие, более печальные данные: за сто пятьдесят лет гонений и расправ в Испании, Германии и Италии было уничтожено более 30 тысяч человек. Такова была огромная цена борьбы с ересью.

Чего нет, того и хочется

Впрочем, несмотря на неоспоримые данные о войне с неугодными, французский историк Жюль Мишле (Jules Michelet) имел абсолютно другую позицию. В своей книге «Ведьма», увидевшей свет в 1862 году, он допустил, что причиной охоты на ведуний была обыкновенная зависть: у нее (него) есть то, что нет у меня. Скажем, человек вдруг разбогател. Соря деньгами, он тут же возвышается над толпой нищебродов — некогда своего окружения. Те, естественно, недовольны. И вот один из них невольно задается вопросом: а не проделки ли это темных сил, нет ли здесь договора с потусторонним миром? А потом все по известной схеме: донос, суд, пытки расправа. Зато осведомитель чувствует себя героем: наконец-то благодаря ему восторжествовала справедливость. Была в клевете и определенная выгода, отмечает Мишле. Нередко изветчики получали неплохие дивиденты за каждого осужденного. Был, скажем, в Восточной Англии такой джентльмен по имени Мэтью Хопкинс (Matthew Hopkins). Жил он в деревне, упражнялся с сельским хозяйством. Может быть, так он бы и пахал свои земли, но однажды наблюдательный Хопкинс заприметил барышень, которые мирно беседовали рядом с его домом. Молодой человек тут же предположил, что те собираются совершить один из ведических ритуалов и сообщил куда следует. Девушек забрали с повинной, а Мэтью решил, что обладает уникальной способностью распознавать ведьм. Провозгласив сам себя генералом в охоте на колдуний, он начал преследования сначала в Северном Эссексе, а позже и в других графствах. Все болезни и недомогания он объявлял порчей. Каждую старуху с морщинистым лицом и необтесанной палкой в руках признавал ведьмой. С подозреваемыми не церемонился и проводил пытки: колол иголками, лишал еды, связывал по рукам и ногам. Самое интересное, что все действия пронырливого генерала щедро вознаграждались. Местные жители готовы были давать хорошую денежную мзду, лишь бы навсегда искоренить в своем поселении нечистых.

Ухты… какой рогатый

Совсем иной взгляд на вопрос, почему была охота на ведьм, у британского археолога Маргарет Мюррей. Этой проблеме она посвятила десятки лет своей жизни. А началось все с того, что приехав как-то в отпуск в городок Гланстонбери, что в графстве Сомерсет, она от нечего делать приступила к изучению старинных местных религиозных культов. Это занятие настолько увлекло ученого, что в тамошних архивах она засиживалась целыми днями.

Мюррей перелистывала старые, пожелтевшие от времени издания, библии, приходские книги. И вот что обнаружила Маргарет. Оказывается, в эпоху Средневековья действовал тайный культ, своего рода религиозная организация. Его ветви были распространены по всей Европе, но особенно сильно он разросся в Великобритании. У союза была сложная иерархия. Он состоял из ковенов, в каждом из которых находилось по тринадцать человек. Еретики почитали неведомого Рогатого Бога. Это была деревянная статуэтка, возвышающаяся над неким подобием алтаря. Во время молитв роль Всемогущего исполнял главный жрец. У него на голове красовался шлем с рогами.

Ученый предположила, что эта религия (а Мюррей настаивает именно на понятии «религия», а не «языческие догмы») была одной из самых древних. Возможно, ее почитали еще в эпоху неолита. Верования, однако, отличались особой жестокостью и кровавостью. Достаточно часто в жертву приносились человеческие жизни. С появлением христианства, представители Рогатого Бога сначала открыто противостояли новому учению, но потом ушли в подполье. Мюррей отмечает, что это превратилось в негласную борьбу двух оппонентов. Экклезиасты хотели раз и навсегда уничтожить неугодный им культ, поэтому и принялись искать колдовство повсюду. Так, особо ничего не объясняя, можно было свободно казнить людей. А под подозрением ходил если не каждый первый, то уж точно каждый второй человек. Известен случай, когда в 1589 году в саксонском Кведлинбурге, чье население в ту пору составляло двенадцать тысяч, за один день сожгли 133 ведьмы. Как отмечает профессор, вопреки официальной травле, тайный культ отлично «процветал» при дворах знати. В частности, Мюррей убеждена, что загадочная смерть английского короля Вильгельма Русуфа, который якобы погиб на охоте от стрелы своего вельможи, была ничем иным как ритуальным убийством в отместку за гонения. Профессор считает, что его совершил будущий правитель страны Генрих Первый. Неслучайно он еще до объявления о кончине Вильгельма захватил всю казну. А через пять дней был коронован. Эту теорию Маргарет, правда, в научных кругах назвали весьма сомнительной. Да и версию о Рогатом Боге не приняли за солидное заявление.

Как бы то ни было, в 1712 году одна из последних колдуний Джейн Венхэм была прощена и освобождена. На этом многовековая охота на ведьм завершилась. Сегодня бабкой на помеле пугают разве что в сказках: человеческая память, она избирательна, но иногда намного правдивее официальной истории.