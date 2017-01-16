Конкурс красоты: африканский вариант

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Постепенно оно растет, все больше окутывая собой скудную травяную растительность, выжженную от пекла землю, редкие деревья и кустарники. Вот это уже и не облако вовсе, а бесконечно длинный караван. Навьюченные верблюды почтенно ступают, отбивая каждый шаг. За ними, быстро перебирая копытами, семенят такие же нагруженные ослы. К их бокам прикреплена провизия, вода и нехитрый скраб. Все, что нужно для жизни мужчинам и женщинам африканского кочевого племени водабе. Неоседлый уклад не мешает им, однако, весьма успешно заниматься скотоводством. Вместе со своими стадами коров они идут туда, где растут ценхрус и аристида — многолетние злаки. Когда корм заканчивается, приходит время осваивать новые пространства.

Интересно, но Нигер — не исконная колыбель водабе. Когда-то эта народность жила на территории современной Нигерии. По крайней мере, так гласят сохранившиеся официальные документы. Согласно одним рукописным сведениям, мужчины и женщины племени привлекались там к трудовым повинностям. По другим данным, они числились в списках плательщиков дани. Впрочем, водабе сами прекрасно пишут свою историю. Они точно знают, откуда пошел их род. И стар и млад — потомки неких братьев Али и Дегериджо, которые считаются основателями династии. У них было пятнадцать сыновей, образовавших позже пятнадцать разных ветвей. Каждый из сегодняшних водабе осведомлен, к какой из них принадлежит и может перечислить всех родственников до первого колена поименно.

Водабе практически полностью изолированы от внешнего мира и не признают повышенного внимания к собственным персонам со стороны заблудших в эти края любознательных туристов. Недаром название племени переводится как «те, кто чтут запреты». Сильная половина обычно выполняет всю тяжелую работу, женщины заняты хозяйством. Они убираются в импровизированных домах, состряпанных на скорую руку из ветоши, молят просо, а затем готовят из него похлебку, похожую на тягучую кашу. Дети весь день резвятся на свежем воздухе. Их не смущает ни зной, ни духота, ни палящее солнце. О том, что такое школа, сорванцы не имеют ни малейшего представления. Все знания в племени водабе передаются в устной форме из поколения в поколения — от отца к сыну. Среди них — простые навыки арифметики, священное прошлое народности, приметы, по которым можно предсказать погоду, местные сказки и поверья. А еще каждый год водабе устраивают конкурс красоты — Геревол. Но это совсем не то зрелище, к которому привыкли мы. Здесь нет преемственности, звездности и блата. К тому же в обаятельности, привлекательности и грации соревнуются не женщины, а мужчины!

Турнир настолько почитаем, что на него съезжаются практически все представители клана. Приготовления начинаются задолго до самого зрелища. Геркулесы и Аполлоны густо мажут лица разноцветными красками. Чем ярче рисунок, тем эффектнее он смотрится: лучше выделяются белоснежные зубы и такие же кипельно-белые зрачки. Любопытно, но каждый колор имеет свое значение. Например, красный олицетворяет мужество и стойкость, желтый ассоциируется с магическими способностями, белый приравнивается к смерти. Но самым востребованным является черный — символ экспрессивности. Нужно признать, что юноши водабе в этом плане жуткие оригиналы. Они используют мрачный оттенок не только для подводки глаз. Аналогичного цвета и специальная губная помада. Ее изготавливают из пепла костей животных.

Впрочем, кричащий макияж — лишь часть образа. Для пущей элегантности мужчины облачаются в красочные, до самого пола, тоги, выполненные из плотного хлопка. Массивные шеи они обвешивают многочисленными нитками бус, что говорит о достатке. Головы покрывают широкополыми соломенными шляпами в стиле сомбреро или грузными чалмами.

Открывается состязание парадом участников. Они выстраиваются в ряд и идут шеренгой по бескрайней Сахель. Ветер едва колышет полы их одежды. В след звучат барабанные ритмы водабе: грубые, твердые и резкие, как и сама природы здешних мест. За движениями конкурсантов внимательно наблюдают члены жюри — молодые девушки. В скромных одеяниях, сидя в тени немногочисленных деревьев, они оценивают претендентов сразу по нескольким критериям: росту (чем выше, тем лучше), телосложению, улыбке (чем шире, тем больше шансов) и выносливости, которая определяется в различных состязаниях. Мужчинам предстоит проявить себя в искусстве пения, показать умение оседлать верблюда, поймать дичь, сотворить какое-нибудь безобидное волшебство. Но самое главное — это ритуальный танец Геревол. Его еще сравнивают с полетом египетской цапли. Сбившись в кольцо, юноши сначала медленно перебирают ногами на одном месте, подпрыгивают, хлопают в ладоши, издают только им понятные крики. Постепенно темп нарастает. И молодые люди уже не просто топчутся, а мчатся по кругу, поддаваясь магии транса и экзальтации. Им вторят зрители. Один час, два часа, три… Плясы могут длиться до самого вечера. Прерывается сумасшедший танец лишь изредка. Одна из членов жюри вдруг встает, подходит к участникам и хлопает понравившегося ей по плечу. Это означает, что девушка выбрала себе… мужа! Таким образом, обыкновенный конкурс красоты оказывается еще и настоящим сватовством. Бывает так, что складываются все пары. Случается, что кто-то остается ни с чем. Но каков бы ни был результат, все счастливы. Обида — не в обычаях племени.

Уже поздно ночью, когда на таком же, как и цвет мужской помады, черном небосклоне россыпью бриллиантов сияют далекие звезды, водабе играют свадьбы. Сидя у костров они затягивают свои протяжные мотивы и пьют крепкий травяной чай. А на рассвете, когда громадное жгучее светило покажется на горизонте, племя снаряжает навьюченные караваны и отправляется в путь, чтобы через год снова встретиться на празднике Геревол.