Если нам и нужен врач, то только доктор Лектер

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Психиатр и маньяк-каннибал доктор Ганнибал Лектер – один из самых колоритных и знаменитых злодеев истории кино. Его сравнивают с профессором Мориарти и даже Сатаной из «Потерянного рая» Джона Мильтона. Почему такой зловещий, казалось бы, отталкивающий персонаж пользуется такой популярностью? За что фильм «Молчание ягнят» получил сразу пять «Оскаров» и что такое «большая пятерка»? Кто такие фуд-стилисты и шоураннеры? Сколько всего снято фильмов о докторе Лектере и как их смотреть в хронологическом порядке

По порядку

На данный момент существует шесть фактически не зависящих друг от друга экранизаций, снятых в разные годы. А с хронологией истории во всех этих экранизациях дела обстоят почти так же запутано, как с эпизодами «Звездных войн»: например, фильм о детстве доктора Лектера вышел в 2007 году, финал его истории жизни – в 2001, а середина – за пятнадцать лет до этого.

При этом «Охотник на людей» 1986 года и «Красный дракон» 2001 года являются экранизацией одной и той же истории и по событийному ряду происходят перед легендарной историей о молчащих ягнятах (вышедшей в 1991 году!).

Чтобы проследить историю доктора Лектера от начала и до конца, нужно смотреть картины в такой хронологии:

«Ганнибал: восхождение», 2007 г.

«Красный дракон», 2002 г. и «Охотник на людей», 1986 г.

«Молчание ягнят», 1991 г.

«Ганнибал», 2001 г.

Актеры, сыгравшие Ганнибала: Мадс Миккельсен («Ганибал» сериал), Гаспар Уэль («Ганнибал: восхождение»), Энтони Хопкинс («Мочание ягнят», «Красный дракон», «Ганнибал»), Брайн Кокс («Охотник на людей»)

Предыстория доктора

Гапсар Уель в роли молодого Ганнибала

«Ганнибал: восхождение» рассказывает о детстве и юности доктора Лектера и о том, как он докатился до жизни такой: стал каннибалом, хирургом, психиатром и, наконец, серийным убийцей.

Автор всех книг о Ганнибале, Томас Харрис, не планировал писать книгу о юности своего героя. В «Entertainment Weekly» от 22 февраля 2007 Томас Харрис сознался, что ему пришлось придумать предысторию доктора Лектера только потому, что у него не было выбора – права на экранизации книг проданы и, в случае конфликта с писателем, вместо него предысторию придумал бы кто-то другой.

Томас Харрис – автор книг о докторе Лектере

Судьба «родителя» Ганнибала Томаса Харриса сложилось двояко: с одной стороны – всенародное признание, слава и успех. С другой – в историю Харрис вошел фактически как автор одной книги, не считая малоизвестного дебютного романа «Черное воскресенье».

Приквел был встречен прохладно, основная неудача как книги, так и фильма заключается в том, что рассказывая о детстве героя, создатели тем самым разрушили ореол таинственности, окружающий Ганнибала, некое многоликое иррациональное начало неузнанности зла, которое сопровождало его фигуру и давало возможность приравнивать его к тому же мильтоновскому дьяволу: недаром для того, чтобы победить демона, достаточно назвать его имя.

В фильме образ вселенского чистого зла разрушили, доктору Лектеру дали трудное, но вполне земное и человеческое детство, упростив тем самым историю его становления и судьбы: слоган картины: «Все началось с мести». Тем не менее, роль юного Ганнибала Лектера мастерски исполнил французский актер Гаспар Уэль, а критиками было отмечено, что игра актера придала истории схожесть с иной «историей одного убийцы» – «Парфюмера» Зюскенда.

Кадр из фильма «Ганнибал: восхождение»

Совсем другой Ганнибал

Кадр из фильма «Охотник на людей»

Мало кто знает, но первый фильм о докторе Лектере – не «Молчание Ягнят», а «Охотник на людей» 1986 года. Изначально планировалось, что постановкой фильма займется сам Дэвид Линч – но, увы, фильм был снят другим режиссером, и в итоге эта малобюджетная экранизация прошла незаметно для мирового киносообщества, а по сюжету явилась очень вольной интерпретацией книги. В прокате фильм провалился – при затратах в 15 миллионов долларов, он заработал только 8,5 миллионов.

Роль доктора Лектера исполнил актер Брайан Кокс – Энтони Хопкинс в то время играл в театре «Короля Лира»: интересно, что в «Молчании ягнят» актеры «поменялись местами» – теперь Энтони Хопкинс исполнил роль Ганнибала в кино, а Брайан Кокс – сыграл короля Лира в том же Национальном театре.

Брайан Кокс – первый доктор Лектер в кино

Несмотря на разрозненность растянутых на несколько десятилетий многочисленных экранизаций, замену и перерокировку актеров, так или иначе из картины в картину на съемочной площадке оказывались одни и те же люди: например, оператор «Охотника на людей» работал потом с фильмом «Красный дракон», а тот же сценарист писал, спустя несколько лет, сценарий «Молчания ягнят». А Энтони Хопкинс в одном из фильмов исполнил не только главную роль, но и выступил в качестве композитора картины.

кадр из фильма «Охотник на людей»

«Красный дракон» и компьютерные эффекты

Уильям Блейк, «Великий Красный Дракон и Жена, облаченная в солнце», 1810 г.

«Красный дракон» это по сути новая интерпретация той же книги, что и легла в основу сценария «Охотника на людей», но более точная и приближенная к оригиналу, так что ремейком «Дракона» можно назвать с большой натяжкой.

Фильм вышел спустя десятилетие после «Молчания ягнят», и Энтони Хопкинса пришлось «омолаживать» при помощи компьютерных спецэффектов – когда его лицо появляется в кадре крупным планом, оно предстет перед зрителем прошедшим цифровую обработку, убирающую морщины.

Также немало усилий пришлось приложить гримерам во время работы с еще одним персонажем, «Красным драконом»: временную татуировку-репродукцию наносили на спину актера Ральфа Файнса ежедневно по восемь часов подряд.

Кадр из фильма «Красный дракон», кадр из сериала «Ганнибал»

Оскар за «молчание» на экране

Сьемки «Молчания ягнят» проходили в Питтсбурге, в городе представлено столько разных архитектурных стилей, что можно было создать на экране иллюзию разнообразия мест действия. Бюджет фильма был очень скромен, никто не мог представить, что «Молчание ягнят» получит 19 кинопремий и наград, 37 номинаций, пять «Оскаров», войдет в книгу рекордов Гиннеса и изменит историю современного кино.

Когда фильм побеждает сразу во всех основных номинациях премии «Оскар» – лучший фильм года, лучший режиссер, лучший сценарий, лучшие актер и актриса – образуется так называемая «большая пятерка», и всего в истории кино, не считая «Молчание ягнят», таких случаев было два: фильм «Это случилось однажды ночью», 1934 г. и «Пролетая над гнездом кукушки» в 1975-м получили оскаровские «пятерки».

Но еще более интересна ситуация, сложившаяся вокруг роли Энтони Хопкинса – актер попал в Книгу рекордов Гиннеса, получив премию «Оскар» за роль в фильме, где у него было очень мало реплик и даже сцен – всего 16 (!) минут из двух часов экранного времени! Этот рекорд в истории кино до сих пор никем не побит.

Исполняя роль доктора Лектера, Энтони Хопкинс смотрел прямо в камеру, «в упор глядя зрителю в глаза», с таким выражением, будто он, по словам актера, «знает абсолютно все». Голос и манеру речи он стилизовал под голос компьютера НAL 9000 из «Космической одиссеи» Стенли Кубрика.

молчаливая игра Энтони Хопкинса, кадры из фильма «Молчание ягнят»

Играя Ганнибала, Хопкинс нарочно ни разу не моргал в кадре – этот прием он позаимствовал из сьемок допросов реально существующего серийного убийцы Чарльза Мэнсона. Аудиозаписи допросов разных убийц были также представлены для ознакомления другим актерам фильма, но посмотревший их Скотт Гленн долго мучился после их прослушивания ночными кошмарами, а Джоди Фостер предусмотрительно отказалась от изучения кассет.

В «Молчании ягнят» доктора Лектера могли сыграть Джин Хэкман (сверху) и Джек Николсон (снизу)

И даже в основу сюжетной линии книги «Молчание ягнят» взята история о реальном сотрудничестве серийного убийцы Теда Банди и американского криминолога Роберта Кеппеля.

Так выбирали маску доктору Лектеру

«Ганнибал»

Спустя десять лет после «Молчания ягнят» вышла заключительная часть истории доктора Лектера, и на этом фильме за четыре месяца съёмок картина сменила больше сотни локаций. Режиссером выступил Риддли Скотт, а пришедшую на смену отказавшейся продолжать сьемки Джоди Фостер Джулиану Мур критики назвали «более эмоциональной Клариссой».

Кларисса Джоди Фостер (сверху) и Кларисса Джулианы Мур (снизу)

Энтони Хопкинс снова исполнил роль Ганнибала, а также написал музыку к фильму. Но в титры включать свое имя не захотел, и официальным композитором картины является Ханс Циммер, знакомый нам по таким фильмам, как «Король лев», «Человек дождя» и «Гладиатор». Ханс Циммер говорил о фильме как о «романтической истории любви», для которой он написал «музыкальную любовную тему».

Кадр со сьемок фильма «Ганнибал»: Энтони Хопкинс в образе Лектера исполняет написанный актером вальс, режиссер Риддли Скотт – справа

В отличие от фильма, книга «Ганнибал» заканчивается условным «хэппи-эндом» – в её финале доктор Лектер и Кларисса убегают в Южную Америку и становятся парой. Но на момент начала двухтысячных в массовом кинематографе представить зрителю такой финал было трудно, если не невозможно. Все изменилось, когда вышел сериал «Ганнибал».

Кадры из фильма «Ганнибал»: доктор Лектер и агент ФБР Кларисса Стерлинг

Cериал

Кадр из сериала «Ганнибал»

Пока у полнометражного кино неотвратимо идет кризис жанра, кабельная модель на телевидении эволюционирует и набирает все больший размах и масштаб. В этом году впервые за историю кино фильмы таких каналов, как Netflix, начали участвовать в фестивалях «серьезного кино», таких, как Каннский кинофестиваль.

Работа на сериалах теперь вовсе не считается зазорной. Все больше именитых режиссеров – от Мартина Скорцезе и Риддли Скотта до Гаса Ван Сэнта и Дэвида Финчера – привлекаеся на создание сериалов нового поколения.

Многосерийный «эстетический триллер» «Ганнибал» возник на заре этого нового движения. Новые времена – новые профессии: для съемок «Ганнибала» был привлечен не только один из самых знаметиных шев-поваров мира Хосе Пуэрта, но и например, фуд-стилист! Это человек, который отвечает за то, чтобы еда в рекламе выглядела как можно более красиво и аппетитно.

Кадры из сериала «Ганнибал», в качестве консультанта на съемках работала известный фуд-стилист и фуд-фотограф Дженис Пун

Появилась еще одна новая профессия – шоураннер. То есть исполнительный продюссер и зачастую сценарист в одном лице, который отвечает и за направление, и за развитие, и за производство сериала.

Шоураннером «Ганнибала» стал Брайан Фуллер – личность на Западе известная.

Брайан Фуллер

Брайан Фуллер сделал то, что до него в сериалах делать было если не невозможно, то не принято – привнес приемы авторского и арт-хаусного кино в телесериальный формат. Причем, во всем: от сюжета до воплощения. Эстетика запредельного киноизображения, которой позавидовали бы Линч и Фон Триер, неформатный сюжет, до невозможности замедленный темп, и превознесение акта насилия в ранг искусства .

сверху– кадр из фильма «Ганнибал», шокировавший когда-то зрителя, снизу– кадры из сериала «Ганнибал» спустя десятилетие уже не шокируют никого

Сериал должен был состояить из семи сезонов, но еще до выхода третьего, выяснилось, что он будет финальным. Найти иную заинтересованую в проекте студию не удалось, и, возможно, именно это дало Брайану Фуллеру возможность завершить истрию сериального Ганнибала беспрецендентным и неоднозначным аккордом, аналогов в сериальном формате до этого момента не имеющим.

Кино о жизни доктора Ганнибала Лектера экранизируют на протяжении почти что полувека, и, возможно, в будущем нас ждет еще одно очередное воплощение его истории.