Цыпленок в облаках

места

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Начнем с того, что Даниэль — человек глубоко верующий. Впрочем, эта самая вера нисколько не мешала, а наоборот помогала ему трудиться, обеспечивать семью, растить детей, ставить их на ноги. Но вот однажды в 1987-м приснился нашему герою парадоксальный сон. Увидел он большого многометрового белого голубя. Птица заговорила с Аламасджахом человеческим голосом и попросила возвести храм всех религий, точно указав место. Индонезиец проснулся в холодном поту. Но, переведя дух, трезво рассудил, что видение скорее всего стресс, связанный с работой. Поэтому, не долго думая, перевернулся на другой бок и уже через минуту снова пребывал в объятиях Морфея.

С того случая прошло несколько лет. И вот как-то раз Даниэль решил навестить родственников жены, которые жили в другом городе. Прекрасно проведя время, Аламасджах напоследок вознамерился взобраться на близлежащую гору, чтобы с высоты насладиться чарующим закатом. Каково же было удивление индонезийца, когда по очертаниям склонов он угадал именно ту точку, про которую столь долго твердило чудо-пернатое. Даниэль не знал, верить своему сознанию или нет. С одной стороны – на дворе уже практически 21-ый век, с другой как человек, убежденный в проведение, он не мог повернуться спиной и категорически сказать «нет».



Так мужчина всерьез загорелся идеей создать на вершине, окруженной джунглями, величественную церковь. Вскоре он уже вовсю вел переговоры с местными властями о покупке куска земли. Те вняли мольбам и, пойдя активисту на встречу, продали территорию по рекордно низкой цене. Участок в 5000 квадратных метров обошелся Даниэлю всего в 160 евро! Причем индонезиец сумел договориться о выплате в рассрочку на четыре года.

Окрыленный успехом, Аламасджах приступил к воплощению дела всей своей жизни. Отсутствие архитектурного образования не помешало ему самостоятельно сделать макет будущего здания. Мужчина постановил, что постройка обязательно должна иметь форму птицы, той самой, что некогда явилась ему во сне. Основные работы стартовали в 1992-м году. Что только не шло в ход – кирпичи, цемент, песок и даже металлолом. Столь нелепый набор для масштабного строительства объяснялся обыкновенной нехваткой денежных средств. Даниэль сооружал храм исключительно на собственные финансы. Крупных спонсоров с толстыми кошельками этот загадочный проект не интересовал. Зато откликнулись окрестные жители. Они с удовольствием участвовали в процессе. Одни таскали в тачках камни, другие занимались кладкой, третьи делали облицовку. Так, медленно, но верно цитадель всех религий приобретала свои очертания. Постепенно закруглялись края, вырисовывался хвост, из груды булыжников рождалась голова. Через шесть лет вселенских стараний базилика была готова.

Даниэль часами проводил рядом со своим творением, любуясь его могуществом и мощью. Но что-то не хватало индонезийцу, глаз требовал некой законченной детали. Тогда-то мужчине и пришла идея водрузить на чело пернатого корону. Но то ли модель оказалась неподходящей, то ли тиару смастерили плохо, без всякого вкуса. Словом, величественный голубь, сам того не замечая, превратился в нахохлившуюся курицу. В народе собор тотчас принялись величать «цыпленком». А Даниэль Аламасджах получил негласный титул автора самой странной церкви современности. Она распахнула свои двери в 1999-м. Как и планировал индонезиец, посетителями молельни стали представители различных конфессий – православные, католики, мусульмане, буддисты.

Многие приезжали не только из соседних городов, но и из дальних стран, чтобы увидеть диковинку. Во внутренних залах даже стали играть свадьбы. Однако у безобидного цыпленка очень быстро нашлись недоброжелатели. Строя козни и используя многочисленные связи, они сделали все, чтобы святилище закрыли. Это произошло в 2002-м году. Массивный замок на входных дверях, правда, тогда не повесили. А на территории организовали детский приют. Там же, кстати, лечили душевнобольных и страдающих алкоголизмом.

«Я честно пробовал бороться за правду, — признается Даниэль Аламасджах. – Но мне никто не верил и считал настоящим сумасшедшим. А как быть, когда против тебя настроено столько людей? Естественно, я сдался».

Впрочем, и участь центра оказалась плачевной. Его владелец обанкротился, и заведение ликвидировали. Из-за отсутствия хозяина и должного ухода бывшая церковь мало-помалу начала разрушаться. Ее фундамент подтачивали воды сильных ливней, цементную обшивку отколупывал порывистый ветер. Наверное, цитадель неспешно бы сгинула в дремучих лесах Индонезии.

Но 2015-м о ней вышла статья сразу в двух крупнейших печатных изданиях — Daily Mail и Huffington Post. Со страниц газет журналисты подробно рассказывали об удивительной судьбе цыпленка в облаках. Колесо фортуны вновь завертелось с бешеной скоростью. Первым сюда нагрянул режиссер Рири Риза (Riri Riza) вместе со съемочной группой, чтобы снять ряд эпизодов для второй серии фильма Ada Apa Dengan Cinta. За киношниками потянулись бесчисленные туристы. В один прекрасный день их стало настолько много, что Даниэль Аламасджах придумал ввести плату за просмотр. Полученные суммы индонезиец направил на восстановление бетонного произведения искусства. Ему удалось отреставрировать пятнадцать комнат, а также главную большую залу. В ней аккуратно положили цветную плитку, почистили от грибка стены, вставили решетки на окнах.

Теперь в этом центральном помещении находится музей. Его немногочисленная экспозиция повествует о наиболее важных вехах жизни храма. Здесь же представлены фотографии, сделанные в разное время. А под потолком висит деревянная доска, на которой в праздном беспорядке гвоздиками прикреплены обрывки белоснежной бумаги. Это послания людей своим богам. «Просьбы непременно осуществлятся, — заверяет Аламасджах.

А заодно приглашает посетителей заглянуть в кафе, возведенное в одном из холлов постройки. Гостям обязательно предложат отведать местные индонезийские закуски и пригубить хорошо сваренного кофе. Кто знает, может во время трапезы и сбудется то заветное желание, зацарапанное в спешке корявым почерком на клочке папируса.