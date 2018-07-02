«Шантарам»: правда или вымысел?

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Каждый, кто интересуется современной литературой, хотя бы раз слышал о книге "Шантарам". Не первый год она украшает полки с бестселлерами, вызывает бурные обсуждения и восторженные отзывы, а миллионы фанатов по всему миру с замиранием сердца ждут выхода обещанной экранизации и пакуют рюкзаки в Индию, чтобы пройтись по описанным в романе местам.

«Добродетельность определяется тем, что мы делаем,

а честь — тем, как мы делаем это».

Сюжет книги и правда интригует: главный герой грабит банк, попадает в тюрьму, устраивает дерзкийо пбег, подделывает документы, переезжает в Индию, где спасает людей в трущобах, встречает свою любовь и работает на местную мафию… Прибавьте к этому подробные и очень контрастные описания Индии – от величественных белоснежных дворцов до выживания в трущобах – и успех книги становится понятен. А что, если бы вы узнали, что описанные в романе события — это не художественный вымысел, а автобиография? Поразительно, но так оно и есть!

Роман о жизни преступника в Индии

«Шантарам» — это книга о жизни беглого преступника в Индии. И не просто книга, а автобиография. Конечно, «Шантарам» остается художественным произведением и не передает историю автора буквально, но в ней много правды. Правды прямой и очень честной, как и задумал автор. Через свою книгу он признается читателям в своих ошибках и через это признание находит путь к очищению.

Знакомьтесь, Грегори Дэвид Робертс!

Автор романа – австралийский писатель Грегори Дэвид Робертс. Именно «Шантарам» принес ему мировую известность. Как вы уже поняли, жизнь Грегори сложно назвать банальной. И правда, написать о ней можно было бы не один, а несколько романов.

Писатель родился в Мельбурне в 1952 году. Родственники, друзья и знакомые всегда знали его как доброго, открытого и позитивного человека. Тем не менее, натурой он был противоречивой и в прошлом страдал от героиновой зависимости.

Возможно, к наркотикам Грегори привели личные неудачи. Его брак был расторгнут, опека над дочерью – потеряна. Тогда и начался путь зависимости от наркотиков и мелких, а потом и крупных грабежей.

Забавно, но в прессе Грегори был известен как «грабитель-джентльмен». Для грабежей он целенаправленно выбирал только учреждения с доходом выше среднего, застрахованные на крупную сумму, его «униформой» неизменно был деловой костюм и он всегда говорил «спасибо» и «извините» людям, которых грабил.

В 1978 году Грегори был пойман, признан виновным в серии ограблений магазинов и банков и приговорен к тюремному заключению на 19 лет. В 1980 году Грегори совершил побег из тюрьмы и уехал в Бомбей (Мумбаи), где скрывался 10 лет. Повторно он был пойман только в 1990 году, когда ввозил наркотики во Франкфурт. Его ждало очередное заключение в Австралии сроком более 6 лет, 2 года из которых писатель провел в одиночной камере.

Поразительно, но неугомонному преступнику удалось совершить побег и во второй раз. Правда, по ходу дела Грегори передумал и вернулся в тюрьму незамеченным, чтобы в полной мере отбыть свое наказание и воссоединиться с семьей. Именно в период этого заключения был написан роман «Шантарам», повествующий о 10 годах жизни автора в Индии. Само слово «Шантарам» означает «мирный человек» и несет для автора огромный смысл.

В одном из интервью Грегори сказал, что отбывая свой второй тюремный срок он дал себе слово встать на правильный путь. Он больше не хотел быть преступником, а собирался начать все с чистого листа, стать полезным миру. К счастью, ему это удалось.

В 1997 году писателя освободили, а еще через несколько лет была издана его книга. Прожив какое-то время в Австралии, Грегори снова вернулся в Индию, где основал фонд помощи бедным. А еще ему удалось наладить отношения с дочерью.

Колоссальный успех к роману «Шантарам» пришел практически сразу. Он стал мировым бестселлером и был переведен на 39 языков. Внимание всего мира оказалось приковано к писателю. Журналисты выстраивались в очередь за интервью, а поклонники забивали письмами почтовые ящики. Однако вскоре Грегори перестал давать интервью, отметив, что своим романом он уже сказал достаточно.

Сегодня писатель стремится уделять как можно больше времени благотворительным проектам и своей семье и с удовольствием встречается с читателями.

Книга «Шантарам» была адаптирована Робертсом для экранизации. Права на нее выкупили Warner Bros. Entertainment и Джонни Депп, который изначально намеревался сыграть главную роль. Однако съемки были отложены, и поклонники все еще ждут выхода картины на большой экран.

В 2015 году было опубликовано продолжение «Шантарама» под названием «Тень горы».

«Шантарам»: правда и вымысел

Как признается Грегори Дэвид Робертс, все герои романа вымышлены, а события – реальны. Автор без прикрас и недоговорок описал самые провокационные события своей биографии. Для Грегори было важно быть честным перед собой и читателем, чтобы в конечном счете самому оценить и принять свои поступки.

Как и герой своего романа, автор действительно жил в индийских трущобах, сидел в бомбейской тюрьме, работал на местную мафию и воевал в Афганистане. Но остался он в Бомбее не из-за женщины, как описано в романе, а по многим другим причинам.

Первая – это любовь к местным жителям, к их мировоззрению. Грегори поразило, что индусы, буквально выживающие в нищете, никогда не плачут, а улыбаются и радуются жизни. Тогда какое же право имеем жаловаться на нее мы?

А еще автора прельстила свобода. В европейских странах все зарегулировано. Кажется, что весь человек состоит из скопления правил. В Индии вместо правил – хаос, который, как ни странно, работает куда лучше. Все люди здесь живут по одному, самому главному в мире правилу: «Никому не причиняй вреда».

Как и его герой – Лин, в Индии Грегори оказывал первую помощь людям с мелкими травмами (например, укусами крыс и собак). Раны находились в ужасном состоянии, а так как мыла и воды в трущобах практически не было, люди действительно от них погибали. Все эти болячки помогли автору понять, что в мире действительно важно.

Чтобы заработать на жизнь, Грегори стал обделывать мелкие дела на черном рынке. Из-за жестокой властной женщины он был подставлен и попал в местную тюрьму, где его (опять же, по ее указу) сильно избивали. Всего за 4 месяца Грегори потерял более 40 кг. Его жизнь висела на волоске, пока в ход судьбы не вмешалась мафия. «Если ты будешь работать на меня, полиция больше никогда тебя не тронет», — таким было обещание, данное Грегори крупным мафиози. И он стал работать.

Впереди была подделка документов, торговля валютой и золотом, война в Афганистане, смерть близких и новое заключение. Впрочем, вы уже знаете об этом из романа.

Кстати, в Мумбаи действительно существует экскурсионное бюро имени Прабакера, описанное в книге, и работает кафе «Леопольд». В нем можно частенько застать самого автора!

Архитектура и символы романа

На создание романа у Грегори ушло более 6 лет. Прежде чем начать писать, он долго продумывал структуру книги, составлял сложные схемы глав и частей, создавал их символику. Только на создание архитектуры романа у автора ушло около 3 лет исследований и подготовки. Затем роман был написан от руки, и только после этого перенесен на компьютер и отредактирован.

Создание архитектуры книги – старинная традиция, и Грегори поддерживает ее в своем творчестве. Одним из последних знаменитых авторов, работающих в таком ключе, был Герман Мелвилл.

Согласно задумке, «Шантарам» имеет под собой две основы: Библию и «Божественную комедию» Данте. Так, по сюжету романа однажды в Индии случается потоп. Местные трущобы находятся на возвышенности, и жители приводят своих животных именно туда. Ничего не напоминает?

Внимательный читатель заметил, что ключевые события повествования происходят дважды. Этот прием называется принципом зеркала. Например, в начале романа герой видит аварию и наблюдает за ней со стороны. В конце романа авария повторяется снова, но на этот раз герой уже вмешивается и спасает жизнь.

А еще в романе очень много символов. Есть, например, два главных цвета: зеленый и золотой, они появляются в моменты пиковой напряженности. Две стихии – вода и воздух. Два животных, два аромата. И, конечно, главный символ – сам «шантарам».

Shantaram с языка маратхов (одного из индоарийских языков) означает «мирный человек». Так назвала главного героя мать его лучшего друга. Это имя красной лентой пронизывает не только весь роман, но и всю жизнь самого автора.

«Грабитель-джентльмен» сегодня

Сейчас Грегори Дэвиду Робертсу 66 лет. Он живет на два города: Женеву и Мумбаи, много работает и занимается благотворительностью. Так, Грегори и сегодня продолжает помогать людям из трущоб. Его организация оказывает помощь в медицине, образовании и поиске работы.

Несмотря на нашумевшую славу, Грегори — очень простой человек, который всегда держится на одной ноге с собеседником. В любой стране он выбирает компактные апартаменты с видом на город. По его мнению, город олицетворяет собой действие, необходимое для развития человека, тогда как морские пейзажи расслабляют и усыпляют.

Если вы собираетесь в Мумбаи, обязательно посетите кафе «Леопольд». Вполне возможно, здесь, в непринужденной атмосфере, вы встретите Грегори Дэвида Робертса. Он любит приходить сюда на чашечку кофе и общается с читателями как со старыми друзьями. А разве может быть по-другому, когда в своем произведении открываешь самое сокровенное и показываешь читателю себя без каких-либо прикрас?

Будьте уверены: если вы уже знакомы с Лином, то практически знаете и Грегори. И он вам точно понравится!