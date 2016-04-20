Строгие рационалы и раскрепощенные иррационалы

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Почему у одних всегда все по порядку, а у других как придется? Потому что одни — рационалы, а другие — иррационалы.

В предыдущей статье мы говорили о том, что же это за наука — соционика. И для определения вашего социотипа потребуется разгадать, кто вы: рационал или иррационал. Ну, начинаем разгадывать.

Рациональность — это склонность всегда поступать в соответствии с планом, а иррациональность — это умение мгновенно ориентироваться в меняющейся обстановке. Так вот рационалы — это люди, жизнь которых преимущественно проистекает у них в голове, тогда как у иррационалы ориентируются на то, как меняется обстановка, в которую они вписаны. Что это значит? Рационалы — это люди с ориентацией на результат во что бы то ни стало. Иррационалы — люди с ориентацией на поживем — увидим.

Вторые кажутся такими разгильдяями, однако они просто живут в соответствии с природными биоритмами. Рационалы более целеустремленны, но иррационалы более честны. Ведь никто не может точно предугадать, как и что будет — считают иррационалы. Как мы запланировали, так и случится, вот что бы то ни стало, полагают рационалы. Но и те и другие правы, это просто две разные силы. Одна стремится все привести к порядку, к единому вектору. Другая разбавляет порядок хаосом.

Как рационалы и иррационалы существуют в одном мире?

И главное, почему они существуют в одном мире? Дело в том, что они просто поддерживают друг друга. Понятно, что только в ситуации хаоса появляется потребность наводить порядок, приводить все в систему, вот для этого рационалам нужны иррационалы. Именно для того, чтобы ощутить свое желание действовать. Ведь если бы на свете существовали одни только рационалы, которые точно знают, как надо, они бы просто все очень быстро вместе упорядочили, добились всех своих благородных (и не очень) целей, и потом им было бы нечего делать. Потому что никто не приносит ничего нового, никакого материала, который нужно было бы опять упорядочить.

Иррационалам же действия рационалов тоже на руку: ведь без порядка хаоса тоже не существует. Чтобы назвать что-то хаосом, надо сначала увидеть, как бывает, когда все по порядку. Потом посмотреть на хаос. В общем, очевидно, что рационалы и иррационалы — это две части одного целого.

Кстати, вот дети, например — это сама иррациональность. Понятно, что дети бывают разные, но вот сама идея «детскости» — это идея такого спонтанного поведения. Дети опираются на свои ощущения и свою фантазию. Они могут начать что-то делать или прекратить что-то делать в любой момент, так как они естественно ориентированы. То есть не врут, действуют согласно внутренним биоритмам.

А вот рациональность — это черта взрослости. Это планомерность, ответственность, собранность. Взрослые, опять же, могут быть разными, но если говорят, когда ты, наконец, повзрослеешь, то имеют в виду вот эту взрослость, рациональную. Когда ты перестанешь вести себя как ребенок — когда ты станешь действовать невзирая на свои прихоти. А под прихотями понимаются естественные импульсы, которые дети и иррационалы воспринимают непосредственно.

Так что, если вы иррационал, вы не повзрослеете никогда. А если рационал, то у вас будут проблемы с возвращением в детство. Это вот когда говорят про внутреннего ребенка (в психологии это очень модная и частая тема), то говорят о таком ребенке, который не судит себя, которому чужд перфекционизм (желание сделать все только идеально), который хочет просто быть в любви и безопасности.

Получается, что у иррационала проблема обратного порядка: он слишком подчинен внутренним биоритмам. То есть ему сложно втянуться в какую-либо деятельность, он не может работать четко с девяти до шести и быть результативным каждый день в одно и то же время. Такая чрезмерная иррациональность приводит к расхлябанности, несобранности, к отсутствию результатов. Но это если за ней не следить. Но чрезмерная, запущенная рациональность ничем не лучше. Человек всегда напряжен, думает только о своих целях, о том, как «надо». Конечно, это приводит к эмоциональным проблемам.

И что с этим всем делать?

Вся штука в том, чтобы понять кто ты: рационал или иррационал и стремиться к противоположному полюсу. Достичь его все равно не удастся, а жизнь станет лучше и ярче. Ну то есть если вы рационал, то больше обращайте внимания на свои ощущения: следите за здоровьем, пересматривайте привычные схемы. В общем, наводите небольшой хаос в своей чересчур упорядоченной жизни. И она станет свежее, интереснее, здоровее. Если же вы иррационал, то дисциплинируйте себя. Старайтесь придерживаться хоть и нестрогого, но графика, намечайте себе цели. В общем, не дайте потоку совсем унести себя. Приструняйте свой хаос иногда, и все будет классно.

Во взаимоотношениях с людьми понимание рациональности и иррациональности тоже может быть очень полезно: если сами вы рационал и жизнь свела вас с иррационалом, то не стоит ругать его за необязательность. То есть ругать-то вы можете, но ничего от этого не поменяется. Понимание его природы ваши сорванные планы не спасет, но нервы сбережет.

Или если вы иррационал, а вам пришлось иметь дело с рационалом, будьте готовы к повышенной и неоправданной для вас напряженности. Просто повышенная и неоправданная напряженность — это такое свойство рациональности, именно за счет него рационал и добивается своего. Ну, выбирайте, что вам ближе: рациональность или иррациональность. Это будет ваш первый шаг в типировании! В следующей статье мы узнаем, чем на самом деле отличается интроверт от экстраверта и зачем они вообще друг другу нужны.