Загадочная Сигирия

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Есть на территории Шри-Ланки гора Сигирия. Ее величественный склон поднимается на высоту 370 метров над уровнем моря. Многочисленные анализы, проведенные учеными, показывают, что некогда на пике скалы был действующий вулкан. Большое огненное жерло извергало свою кипящую лаву повсюду.

Тайны дворцовых переворотов

Впрочем, это нисколько не останавливало людей селиться на вершине. Существуют предположения, что первые покорители Сигирии появились здесь еще в эру мезолита — более пяти тысяч лет назад. Они обустраивали под жилища пещеры, которыми был столь богат огромный утес. Некоторые из них сохранились до наших дней. Но известна гора вовсе не первобытными «квартирами». Он распростер свои владения по всему периметру плоской вершины Сигирии.

Правил в четвертом веке нашей эры на Шри-Ланке король по имени Датусена. Было у него два сына. Старший, Касапа, и младший, Могаллан. Отпрыски между собой ладили и почитали родителя. Постепенно из озорных подростков они превратились в смышленых юношей. А владыка тем временем готовился уйти на покой и передать престол по наследству старшему из детей. В последний момент, правда, Датусена передумал и провозгласил приемником Могаллана. Можно себе представить реакцию Касапы — он в гневе носился по комнатам, ломая все на своем пути. Тогда-то в его помутненной голове созрел коварный и жестокий план. Несколько дней спустя Касапа ангажировал своего отца в гости. Тот с удовольствием принял приглашение в надежде наладить испорченные отношения. Юноша много шутил, говорил, что нисколько не держит зла. А затем в знак примирения протянул Датусену бокал спиртного. Тот выпил содержимое до дна и… рухнул без чувств. В кубке оказалось зелье. Касапа не теряя ни секунды, схватил своего родителя в охапку, поставил в заранее сделанное углубление в стене и замуровал еще живого владыку. Когда король пришел в себя, он стал звать на помощь. А его старший сын лишь посмеивался, наблюдая за страданиями своего отца. Скоро звуки прекратились… Датусена скончался… Могаллан, опасаясь за свою судьбу, сбежал подальше — в Южную Индию. Касапа же объявил себя правителем и взошел на трон. Юноша, однако, боялся мести младшего брата, поэтому решил возвести настоящий дворец-крепость, не доступный для посторонних глаз. Для этих целей как раз и пригодилась гора Сигирия.

Сады, наложницы и гигантский лев

Строительство шло, не прекращаясь, в течение пяти лет. Рабочие и днем, и ночью при помощи веревок поднимали на склон тяжелые кирпичи и булыжники. Касапа желал получить большой город с развитой инфраструктурой. Идея нового царя была полностью воплощена в жизнь. Войти в чертоги можно было, поднявшись по широким ступеням. Их «окаймляла» раскрытая пасть исполинской скульптуры гранитного льва — символа государства. По бокам лестницы простирались такие же массивные лапы царя зверей. Их когти прочно вгрызались в землю. Уступ вел на террасу, где располагался дворец Касапы. Фасад здания был выполнен из мрамора и украшен драгоценными камнями. Окружали постройку благоухающие цветы, деревья и кустарники. На самой высокой точке горы возник монументальный храм. В нем находилась богатая галерея из фресок. Ее высота достигала сорока метров, а ширина — 140. На росписях изображались полуобнаженные наложницы в разных позах. При создании картин художники использовали натуральные краски на основе пчелиного воска и яичного белка. Кроме этого, фигуры были не плоскими, а объемными, что придавало рисункам еще больше экспрессии и реалистичности. Одной из диковинок комплекса стала глянцевая стена.

Сотворенная из тончайшего кафеля, она была до того прозрачной, что напоминала зеркало. Ежедневно ее чистили и натирали специальным раствором. Таким образом, король, проходя мимо, мог любоваться своим отражением. Посетителям разрешалось оставлять на стене свои пожелания. Но это не традиционные «Киса и Ося были здесь», а отрывки из прозы, стихи. В западных и южных частях комплекса стояли домики для слуг. Центр же отдали под сады. Их сделали трех видов: водные сады, сады из камней и сады-террасы. Особую роль играл водопровод.

У подножия скалы вырыли ров, который наполнялся благодаря дождям. Качая из глубокой ямы целительную влагу, сложная инженерная система снабжала ей дворец, а также бассейны и фонтаны. Кстати, ученые утверждают, что первые фонтаны появились именно на Сигирии.

На пути к разрушению

Касапа правил восемнадцать лет. Обозревая каждый день с высоты птичьего полета свои владения, он возомнил себя истинным владыкой мира. Но его брат Могаллан был все еще жив. И Касапа вздумал поставить жирную точку в их отношениях. Он призвал брата к войне, надеясь на сокрушительную победу. Но все вышло абсолютно по-другому. Во время боя слон Касапы захотел пить и отправился к водоему.

Сдержать животное было возможно. Войско самопровозглашенного владыки подумало, что тот отступает, и бросилось врассыпную. Когда Касапа понял свой промах, было слишком поздно: его окружила армия противника. Король не хотел попадать в лапы врага и перерезал себе горло. Так закончилась эпоха правления отцеубийцы. Могаллан приказал раз и навсегда стереть память о брате и уничтожить хоромы.

Восставший из пепла

Но это оказалось совсем не просто. Строительство явилось настолько добротным, что многие конструкции, несмотря на все усилия, остались невредимыми. Они разрушились намного позже от времени.

Археологи добрались сюда спустя столетия. Одним из первых, кто подробно исследовал Сигирию, был британский профессор Джон Стил. Это случилось в 1907 году. В своих работах он обстоятельно описывал картинную галерею, отмечая, что, возможно, она крупнейшая в мире. К сожалению, из 500 фресок сохранились лишь восемнадцать. Бремя не пощадило и голову льва, венчавшую вход в город. Она исчезла. Крепостная ограда, окаймлявшая комплекс, уцелела только отчасти. В плачевном состоянии находится и дворец Касапа. Что парадоксально — почти нетронутыми сохранились зеркальная стена и водонапорная система, которая до сих пор качает воду.

Уже в наши дни Сигирия получила статус памятника всемирного наследия и теперь охраняется ЮНЕСКО. Ежегодно помимо многочисленных специалистов сюда устремляются толпы туристов, чтобы воочию увидеть руины древнего мегаполиса. Особенно удивительно прогуливаться в пасмурную погоду, когда облака плывут так низко, что их можно потрогать руками или рассечь плечами. Может быть, за одним из этих барашков и прячется бывший владелец дворца, самопровозглашенный король Касапа?