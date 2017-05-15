Бог в деталях: история мушки

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Женщина — как открытая книга, но по квантовой физике и на китайском языке — расхожая острота близка к истине. Иногда чтобы понять послание дамы, его нужно «дешифровать». Столетиями прекрасная половина создавала тайные языки, чтобы безмолвно, одним видом рассказывать свою историю, и древнейший из них — язык мушек.

Как и сотни лет назад, искусственные родинки mouche не сдают модных позиций: их можно встретить на подиумах, в кинематографе и театре. Однако и в повседневной жизни осталось место аксессуару с богатой родословной. Современными его ипостасями можно считать пирсинги Монро и Мадонна, имитирующие родимые пятна известных див. К примеру, именно металлической мушкой предпочли украсить свои лица Эми Уайнхауз, Эшли Массаро, Трэйс Сайрус и еще ряд западных звезд. Тем, кто не в восторге от эстетического членовредительства, косметологи предлагают татуаж родинки, который не оставит хозяйку даже в ненастный ливень. А для желающих примерить новый образ существуют максимально аутентичные наборы круглых пластырей, вроде Hottiedots. Тем не менее мушка — лишь недавно стала забавной beauty-примочкой для pin-up girls и ретроманов, лишившись тайного подтекста.

Мушка — лучший друг бывшего раба

Впервые родимые пятна, нарушающие гармоничный альянс безупречной кожи и правильных черт лица, привлекли внимание древних греков. А так как избавиться от них не представлялось возможным, родинки наделили мистической смыслом — по их расположению читали человеческие судьбы. Так, Мелампус, писец Птолемея I, создал целый трактат, посвященный ворожбе по родимым пятнам. Бесхитростные греки сулили богатство владельцам родинок на щеках и отсечение головы тем, у кого родинки находились на шее.

Сложнее дела обстояли у древних китайских целителей. Здешняя система значений определялась расположением родинок относительно девяти точек богатства, учитывались как размер, так и цвет. А потому растолковать смысл природного кода мог лишь врач.

В отличие от жителей Эллады и Поднебесной, древние римляне к родинкам относились куда равнодушнее — по ним не гадали и будущее не предсказывали. И тем не менее именно они считаются создателями первообраза мушки — имитированного родимого пятна, изготовленного при помощи подручных средств. Зачем же им понадобилось щеголять с искусственными родинками? Не стоит забывать, что Римская империя — государство с крупнейшей рабовладельческой системой древности. Случалось и так, что верных слуг хозяева отпускали на свободу. Такое же низшее сословие, как и рабы, вольноотпущенники старательно скрывали прошлое, и в первую очередь стремились замаскировать рабскую метку. Для этих целей хитрецы использовали заплатки из мягкой кожи, напоминавшие при наклеивании внушительные родимые пятна. Так обманка позволяла прятать уродливые рубцы от любопытных взглядов.

Средневековая Европа относилась к родинкам чуть строже. Ворожить по ним казалось излишним: как правило, носительниц темной метки обвиняли в колдовстве, и судьбы их становились предельно очевидны. Однако с очередной эпидемией оспы конца XVI века, красавицам пришлось обратиться к античным трюкам — скрывать безобразные шрамы позволил знаменитый маленький пластырь. Пятнышко красоты (beauty spot) мастерски прятало кожные дефекты, методично завоевывая звание косметического маст хэва эпохи барокко. К слову, примерно в тот же период появилась и шпанская мушка — лекарственный пластырь, который иногда путают с мушкой, декоративным элементом. Дело в том, что изначально пластырь изготавливали из порошка известной шпанской (испанской) мушки — мелкого жучка, содержащего ядовитое вещество кантаридин. Последний оказывает настолько раздражающий эффект на кожу, что стал основным компонентом нарывного пластыря — классической панацеи от многих болезней, применимой вплоть до XX века. Также известно, что порошок повышает либидо (его и сейчас можно найти в аптеках), поэтому толченную шпанскую мушку часто включали в составы приворотных зелий. Мушки косметические в котлы никто, конечно же, не бросал — только если падали случайно. Черные круглые пластыри применяли с сугубо утилитарной целью — коррекция изъянов кожи.

Читайте по лицу

Уже спустя век, косметическое назначение уверенно сдавало позиции. Как оказалось, фальшивые родинки прекрасно подчеркивали фарфоровую белизну дамских лиц столь модную в то время. Достойное декоративное украшение! — смекнула прекрасная половина Европы и не прогадала. «Стоило наклеить мушку на таком месте, на которое в особенности хотели обратить внимание, и можно было быть уверенным, что взоры всех то и дело будут обращаться именно на это место; так и поступали», — писал историк нравов Э. Фукс. Изменился и способ изготовления мушек — теперь их вырезали из дорогих тканей, бархата и тафты, а то и украшали драгоценными камнями. Мушечная эпидемия охватила модные столицы, moucheron или mouche (муха) — прозвали новинку французы. Именно калька этого слова и прижилась потом в России.

В эпоху Рококо, именуемую также эпохой флирта, известную любовью к полутонам и недосказанностям, элемент дамского убранства вновь изменил назначение. Впредь мушки стали известны, как тайное средство коммуникации. Язык мушек был изобретен во имя соблюдения приличий — чувственные признания и предложения можно было адресовать без слов. Отныне мушкам придавали самые разнообразные формы — звезды, карточные масти и все, на что хватало фантазии. Зачастую и сам вид искусственной родинки говорил о многом. К примеру, экипаж мог означать согласие на совместный побег, а полумесяц — намекать на ночное свидание. В Париже 1748 года, по свидетельству современника, страстные женщины ставили мушку под глазом, любительницы таинственных амурных похождений — в уголке губ, кокетки — прямо на губах, дерзкие — на носу, игривые и веселые — на щечках, кичившиеся собственным величием — посреди лба. Так, у фаворитки Людовика XV Мадам дю Барри была собственная шпаргалка, помогающая в декорировании лица. А маркиз Луис Хосе Веласкес опубликовал в Мадриде целую книгу, позволяющую выяснить по мушкам дамы, в каких отношениях она со своим эскортом: «Пятнышко на левом виске может означать, что крепость занята; на правом виске — она находится на грани разрыва с кавалером и готова к другим отношениям; отсутствие мушек означает, что место вакантно».

Светский аксессуар можно было не только изготовить собственноручно, но и купить. Рекламное издание «Полезная книга парижских адресов» настоятельно рекомендовало мастерскую «Мушечные жемчужины», что находится на улице Сен-Дени. А венецианская улица Calle de le Moschete и вовсе вся занималась лишь тем, что варила для мушек клей.

Особенности национальной мушки

В Российской империи особое распространение мушки получили при дворе в XVIII веке. И вовсе не удивительно, что тайные языки отечественных и европейских модниц не совпадали. Да что уж там, значения одних и тех же мушечных комбинаций у нас трактовали по-разному. К примеру, искусственная родинка на губах могла означать «я — прелестна», а могла намекать на поцелуй. Незадачливому русскому кавалеру приходилось не сладко, можно было ошибиться, не зная местного диалекта. Тем не менее существуют документы, где детально расписаны нужные шифры, взять хотя бы «Письмовник» Николая Курганова, изданный в 1769 году:

Среди правой щеки — дева

Среди лба — знак любви

Промеж бровей — соединение любви

Над правой бровью — объявление печали

Над левой бровью — честь

На висках — болезнь или простота

На правой стороне брады — смирение

Посреди носа — злобство

На конце носа — одному отказ

Под носом — вертопрашество

На правом усе — сердечная жалость

Под бровью — люблю, да не вижу

Под левым глазом — слезы

Среди левой щеки — радость

Под левой щекой — горячество

Среди губы — прелесть.

Продолжение следует

Спад популярности мушек пришелся на XIX век, общаться с помощью томных знаков оказалось не в духе времени, и вычурные мушечницы отправились в сундуки вместе с белилами и надушенными париками.

И только в пятидесятые годы XX века интерес к родинкам вырос вместе с популярностью секс-символа эпохи Мэрилин Монро. А позже на звездном небосклоне возникли Мадонна и супермодель Синди Кроуфорд, чьи знаменитые родимые пятна побудили тысячи женщин рисовать аналогичные отметки обычным карандашом. Впрочем, и современные рекомендации недалеко ушли от прогрессивного рисования. Если верить информации, публикуемой на сайтах косметологических клиник, максимально надежным методом воспроизведения мушки признан перманентный макияж — рисунок, нанесенный иглой, заживет в течение двух недель. А вот сколько продержится инновационная мушка — зависит от участка кожи. Так, искусственная родинка на щеке или груди может не исчезнуть вовсе.

Казалось бы, мушка — один из самых крохотных женских аксессуаров, но также один из самых заметных и информативных. Поистине прав искусствовед Аби Варбург: Бог в деталях.