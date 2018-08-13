 Непростая философия страны Восходящего солнца

Дизайн & Art

Японца Кота Ямаджи (Kota Yamaji) можно смело отнести к первопроходцам нового компьютерного поколения молодежи. Посудите сами: Кота насколько себя помнит, с детства всегда был с планшетом или ноутбуком – играл в игры, интересовался новинками интернета. А в восемь лет самостоятельно смастерил сайт. Правда, простой, этого отрицать не стоит. Зато без посторонней помощи. Чем, кстати, гордится до сих пор. Как и его родители. Для страны Восходящего Солнца семья, где вырос Ямаджи считается многодетной. У юноши еще есть старший брат и младшая сестра. Но лишь ему судьба уготовила поступить в высшее учебное заведение – Тамский Университет Искусств. Окончив вуз в 2015-м году, Кота получил заветный документ и стал дипломированным специалистом в мире компьютерной графики, видео-монтажа и дизайна интернет-страниц.

Куда податься дальше, японец особо не размышлял. Еще посещая альма-матер, он начал экспериментировать с цветовой палитрой. Да так удачно, что привлек к себе внимание сразу нескольких работодателей. Но главное – о творчестве Ямаджи потихоньку стали узнавать представители средств массовой информации. С ними, однако, начинающий мастер общаться не спешил. То ли не было особого опыта, то ли просто стеснялся. Может быть поэтому, по прошествии трех лет найти на просторах всемирной паутины хотя бы одну фотографию Кота практически невозможно. А сам он снимки не высылает, даже если очень попросить. На это, к слову, сильно жалуются блогеры. Хотя продолжают освещать картины японца, отмечая, что они настолько глубоки, что едва вмещаются в рамки целой огромной планеты.

Герои произведений Кота — и люди и не люди вовсе. Человеческие тела он наряжает в традиционные национальные кимоно, которые нередко соседствуют с обыкновенными спортивными костюмами. А вместо голов у этих существ может быть все что угодно: долька лимона, пластмассовый квадрат или, наконец, раскидистое дерево, прочно укрепившееся своими корнями на плечах неведомого индивида.

При этом Кота великолепно играет с виртуальным пространством, полностью его структурируя. Скажем, яблоко похоже на круг, значит, овалы будут на картине повсюду – на тарелке, где лежит фрукт, само блюдо приобретет шаровидную форму, да и проигрыватель, прикрепленный в углу тоже станет сферическим. Отрицать не стоит, подход не из легких, хотя японец и не обещал искать простые пути.

Любопытно, но произведения Ямаджи обычно сразу режут глаз. В них превалируют не сочетаемые цвета кислотных оттенков – ярко-желтого, кукольно-розового, кричаще-голубого. Впрочем, мастер использует не больше трех, максимум – четырех колоров, иначе полотно рискует превратиться в настоящий винегрет. Зато у творений Кота есть один существенный плюс: их видно издалека. И привлекают внимание инсталляции именно своей нестандартностью, необычным видением предметов современной действительности.

Я терпеть не могу стереотипы, — признается Кота. — В них столько шаблонности и приторности, что невольно хочется всю эту сладкую кучу разбавить чем-то едким, добавить в бочонок меда ложку дёгтя, так сказать.

И что самое интересное, японец добавляет. Мир, функционирующий исключительно по правилам Ямаджи, захлебывается от иронии, сарказма, фантазии. Огромные рыбы привычно себя чувствуют в помещениях, полных стиральных машин разных марок и фасонов. На половинке разрезанного лука безвестные архитекторы соорудили дом-гараж. А чтобы до него добраться, необходимо вскарабкаться по лестнице, которая, между прочим, без крепления висит в воздухе.

Или еще один сюжет – множество глаз, непрестанно следящих за каждым движением проходящего. Чем вам не аналог камер видеонаблюдения, развешанных сегодня повсюду – от крупных магазинов до станций подземки? Нашлось место в искусственно взращенной цивилизации Кота и однотонным многоэтажкам, где каждый балкон как две капли похож на своего собрата, а люди порой не ведают, кто обитает за соседней дверью. Что это – безразличие, апатия, равнодушие, презрение? “Все вместе взятое, — говорит японец и сокрушенно добавляет: к сожалению, таков удел большого города, здесь ничего не попишешь. Жизнь в мегаполисе, как ни крути, рано или поздно ведет к одиночеству”.

Теме покинутости, Ямаджи, к слову, посвятил одно из своих многочисленных видео. Его героиня – молодая особа, у которой впереди все будущее – карьера, семья, путешествия. Но она… одна. Практически всегда девушка находится в стенах родных Пенатов. Либо читает книгу, либо изредка звонит кому-то по телефону. Кота при помощи компьютерной графики изменяет внешний вид своего персонажа и переносит его в выдуманную реальность. Там благоухают яркие неведомые по форме цветы. Растения движутся по кругу, будто танцуют. То и дело взору являются другие homo sapiens. Они выступают то ли в роли эмбрионов, то ли служат благотворной почвой для травы, чьи стебли прорастают прямо из тела. Но барышне ничего не интересно, она продолжает скучать и ощущать себя сиротливо. И все это под психоделические мелодии электро-попа.

Я очень не люблю одиночество, — отмечает Кота Ямаджи. — Мне кажется, это безумно скверно, постоянно находиться одному. Неважно где – дома, на работе. Когда нет друзей, на мой взгляд, человек чувствует себя незащищенным. Ведь по сути за поддержкой обратиться особо не к кому, приходится постоянно рассчитывать на собственные силы. Хорошо, если они есть, а когда их нет? Что делать? С другой стороны, когда я себе представляю таких людей и их одиночество, я думаю, как это безумно красиво. И мне хочется погрузиться в процесс с головой и ощутить его сполна.

Японец никогда не скрывал тот факт, что неравнодушен к творчеству Сальвадора Дали. Впервые Ямаджи увидел произведения известного испанского сюрреалиста в одном из музеев Токио – там проходила выставка живописца. Кота с замиранием сердца переходил от одной картины к другой, тщательно рассматривая каждую деталь. Когда же юноша вернулся домой, то принялся подробно читать о самом Дали и о его прославленных приемах.

Некоторые, естественно, взял себе на вооружение и даже применил к своим произведениям. Правда, не забыв при этом добавить самую каплю японской философии. Так получился своеобразный микс классики и современности. Ясное дело, в плагиате вряд ли кто очернит, ведь собственная идея превалирует. В чем нет никакого сомнения. Абсолютно.

ССЫЛКА НА САЙТ ДИЗАЙНЕРА: http://www.kotayamaji.com