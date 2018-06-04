 Обои из экспонатов Красной книги

Дизайн & Art

Англичанка Сьюзи Пэслей (Susy Paisley) часто любит вспоминать о своем родственнике Джоне Ньютоне (John Newton). Его судьба мотала направо и налево. Сначала среднестатистический матрос флота Великобритании, затем капитан рабовладельческих судов, проведший не один год на побережье Атлантического океана в африканской Сьерра-Леоне. Позже чин англиканского священнослужителя, руководство церковным приходом в графстве Бакингемшир и, наконец, авторство пары-тройки гимнов, самый легендарный из которых - Amazing Grace. Такое богатое наследство Пэслей получила по материнской линии.

По отцовской же попадались исключительно ученые. Неудивительно, что порядочную часть детства Сьюзи провела в Южной Америке. Девочка резвилась на свежем воздухе, пока ее батюшка-орнитолог изучал повадки и рацион местных птиц. Впрочем, Пэслей скоро и сама заинтересуется животными. Да так, что защитив диссертацию в университете охраны дикой природы имени Даррелла, незамедлительно отправится в Боливийские Анды, чтобы лицом к лицу познакомиться с хищным млекопитающим – очковым медведем. В начале у Сьюзи не было даже жилья. Крышу над головой заменяла обыкновенная палатка. А в руках юный знаток исчезающих видов постоянно держала баллончик с газом – на случай непредвиденной атаки диких животных. Домик появился намного позже – через несколько лет настоящего погружения в естество. Свой кров англичанка пыталась обставить максимально со вкусом: обзавелась красивыми цветными одеялами, яркими ковриками, незамысловатой деревянной мебелью.

Весь свой нехитрый скраб Сьюзи приобретала в ближайшем крупном поселении. Хотя находилось оно не так близко – километрах в десяти от аскетичной обители Пэслей. Плюс обязательно нужно было ехать на машине. Пешком такой путь представлял большую опасность.

Несмотря на то, что это были достаточно трудные годы, — говорит Сьюзи Пэслей, — я вспоминаю их с радостью. Это был такой неимоверный заряд позитива, положительная энергия просто витала повсюду. Постоянно хотелось работать, узнавать что-то новое. Не смущало абсолютно ничего. Даже отсутствие электричества, туалета и ванной в доме.

Именно в Боливии Сьюзи начинает трепетно обращать внимание на маленькие детали вокруг. Ее восхищают местные причудливые цветы, замысловатые растения, миниатюрные колибри, которые, могут летать не только вперед, но также назад и вбок. Британка восторгается лишайниками, съедобными и несъедобными грибами. Ее воображение дурманят сказочные пейзажи леса, поддернутые белой дымкой перед рассветом. Свое видение мира Пэслей сосредоточенно перерисовывает на бумагу, стремясь запечатлеть каждый день-открытие. Так постепенно она создает один солидный архив эскизов.

Тетради быстро множатся, их пирамида растет на узких полках. Казалось бы: так будет вечно. Однако, привычно-неспешный ритм разрушится в один миг, когда Сьюзи станет счастливой мамой двух симпатичных малышей. Об очковых медведях придется срочно забыть и возвращаться в родные пенаты – в Великобританию. Но что делать там? Пэслей совсем отбилась от духа цивилизации. Тогда-то на помощь и пришли этюды. Англичанка решилась на необычный ход – создавать ткани и обои. Рисунком для них и должны были служить ее наброски-наработки.

Мне вдруг пришло в голову, что все анималистические принты, которые нам попадаются на глаза, как будто искусственные, нарочитые, наигранные. То есть они, конечно, пытаются передать нотки первобытной души. Но на самом деле она не такая. Мои работы – это летопись вымирающих видов. Только мне известных насчитывается порядка двадцати пяти тысяч, — рассуждает англичанка.

Природная хроника Пэслей – это не только Боливийские Анды, с которыми связана значительная часть ее биографии. Но также другие места, где ей посчастливилось побывать. Скажем, на одном из отрезов изображены кактусы — экстравагантный реверанс в сторону Мексики. Как известно, кактус – символ этого государства. Растение даже запечатлено на флаге страны. Если верить биологам, то на земле ацтеков водятся почти все типы эукариотов – шаровидные, древообразные, колонновидные.

Многие из них, например, опунцию широко применяют в готовке. Из нее стряпают сироп, желе. А особые ценители высокой кухни едят деликатес в сыром виде. Замечены в Мексике и кактусы-гиганты. Их средний рост достигает десяти метров. При этом существовать они способны лет четыреста и за этот срок набрать до десяти тонн веса.

Еще одна дизайнерская зарисовка Сьюзи относит зрителей в семнадцатый век, где царили высокопарные силуэты, красиво обвивающие друг друга на темном мрачном фоне. В стилизации под ушедшую эпоху англичанка рассказывает печальную историю Каролинского попугая, безжалостно истребленного охотниками. С птицей скромно соседствует бабочка монарх, чья популяция значительно сокращается год от года во время миграции.

Не забыла девушка и про древних саламандр, обитающих в подземных озерах Балканского полуострова. Воспринимая свет всей поверхностью кожи, они многие месяцы могут обходиться совсем без пищи. При этом средняя продолжительность жизни этих хордовых порядка семидесяти лет. Хотя встречаются и те, кто дотягивает до ста.

Есть в рисунках Пэслей экземпляры покрупнее. Взять хотя бы суматранских носорогов. При небольшом росте – до полутора метров в высоту, они довольно плотные. Их вес может достигать 2000 килограмм. Любимое занятие этих млекопитающих – поваляться в грязи. Она, кстати, помогает избавиться от назойливых насекомых. Несмотря на внешнюю безобидность, семейство стоит на грани исчезновения. На сегодняшний день его популяция составляет лишь 275 особей.

Нередко свои шпалеры британка посвящает близким друзьям. Один из таких расписных гобеленов предназначался супружеской паре. Некоторое время назад молодожены сыграли пышную свадьбу в Кении. А позднее остались там жить и основали на базе заброшенного ранчо центр по поддержке диких животных.

В этом узоре я зашифровала постулаты, которые очень важны для жениха и невесты. Только они могут прочитать мое закодированное анималистическое послание. Скажу лишь, что все изображенные существа находятся в зоне заповедника, — делится своими секретами Пэслей.

Из материалов Сьюзи признает исключительно лен. Он натурален и достаточно прост в использовании. Молодая особа закупает отрезы преимущественно в Англии и Шотландии, где производство этой ткани максимально экологически чисто. Что до красок, то тут Пэслей вновь ставит превыше всего естество. В ее каталоге самородные красители с минимальным добавлением химии. Британку часто спрашивают, почему она выбрала длинный обойный метр, оставив позади картинную составляющую. На этот непростой вопрос Сьюзи всегда отвечает коротко, но емко: для нее салонная живопись ассоциируется с природой, заключенной в стеклянную клетку. Материя же позволяет прочувствовать каждый элемент окружающего мира, соприкоснуться с ним более плотно.

Предприятие, которое оргинизовала девушка, было названо в честь Ньютона – того самого родственника по материнской линии, чьи похождения стали семейными легендами. При этом производство уникальной фурнитуры не поставлено на поток. На фабрике трудятся всего несколько человек. Тем не менее персонала хватает, чтобы реализовать все заказы. А заодно помочь первозданному миру.

Пэслей утверждает, что один рулон сукна способен спасти сто квадратных метров нетронутой территории. По сегодняшним меркам такой показатель очень существенный.