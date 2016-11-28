видео

Зазеркалье Билла Домонкоса

О биографии американца Билла Домонкоса (Bill Domonkos) практически ничего не известно. На его страничке в интернете читаем лишь несколько скупых фраз: «В 1990 году окончил Университет искусств в Кливленде, в 1994 году стал работать дизайнером».

Bill-Domonkos

И все… Даже нет фотографии. Тем не менее этот мастер делает поистине уникальные вещи. Начнем с того, что он не только дизайнер, но еще и режиссер документального кино. Хотя документальными ленты можно назвать лишь с натяжкой. Они полны сюрреализма, утопии, метаморфоз. Домонкас экспериментирует с различными предметами, объединяя их по форме и движению. Ракушку он превращает в глаза. Глаза становятся овальным отрезком суши. Луна трансформируется в шары, которыми умело жонглирует цирковая артистка. Картины Билла — это чистейший отсыл к синема начала XX века, где во главу угла ставились многочисленные опыты с картинкой и звуком.

Bill-Domonkos

Неслучайно своим учителем молодой человек считает живописца и кинематографиста Жозефа Фернана Анри Леже (Joseph Fernand Henri Léger). В 1924 году тот наделал много шума, продемонстрировав общественности свой фильм «Механический балет». Снятая без всякого сценария лента окунает зрителя в незнакомую, кубическую реальность. В ней все в движении: маятник качается взад-вперед, качели летают вверх-вниз, шестеренки вертятся в бешеном ритме. И все сумасшествия, пульсации и вибрации происходят под не менее неистовую музыку Джорджа Антейла (George Antheil).

Bill-Domonkos

Быть может, сам того не подозревая, Леже изобрел новый прием монтажа, когда каждый последующий кадр полностью изменял смысл предыдущего. За эту интересную деталь и уцепился почти век спустя Домонкос. Он рассказывает:

Сколько себя помню, я возился с кассетами и дискам. В возрасте четырнадцати лет мне захотелось поиграть с драмой Марка Робсона «Долина кукол». Вы помните, там еще исполняли роли Барбара Паркинс и Шэрон Тейт. Так вот, вместе с моими одноклассниками на пустыре мы наделали множество фотографий, а затем соединили их с фрагментами ленты. Тогда нам казалось, что мы сотворили настоящий шедевр.

Bill-Domonkos
Bill-Domonkos

Видео к своим фильмам Билл снимает не сам, а черпает из различных открытых интернет-источников. Нередко он посещает киноархивы, где записывает понравившиеся ему материалы. Зачастую это отрывки из картин тридцатых-сороковых годов, которые мало популярны среди киноманов. Их юноша соединяет с современной картинкой. Получается нечто вроде коллажа. Хотя надо признать: микс сделан настолько удачно, что открывает дверь в новоявленный, совершенно непознанный мир. Герои диковинного Зазеркалья Домонкоса ведут полноценное существование: они прогуливаются, бегут, сидят, стоят. Но вместе с тем безнадежно молчат, от них не добьешься ни слова. За персонажей говорит музыка. Она выражает чувства, эмоции, экспрессию. Ликующий мажор — радость и страсть, протяжный минор — слезы, горечь утрат. То и дело режиссер использует классику, например произведения Чайковского, Пуччини. Хотя встречаются и психоделические мотивы дня сегодняшнего. Они придают особый каданс, держат аудиторию в тонусе, не дают возможности расслабиться и прийти в себя. В особенности, если фильм еще полон всевозможных спецэффектов. Скажем, в своей ленте «Мумия» (нетривиальном ремейке одноименной картины Карла Фройнда, выпущенной в 1932-м году) Билл обращается к приему наложения одного изображения на другое. Девушка-египтянка беспрестанно разводит руками в разные стороны. Постепенно количество рук увеличивается. Четыре, шесть, восемь… В то же время само видео мало-помалу бледнеет, оборачиваясь в результате белой дымкой.

В другом фильме Nervous 96 американец и вовсе применил 3D-технологии. В старую жизнь прошлых лет, где для общения существовал только дисковый телефон, постановщик внедрил автоответчик и видео-камеру. А следить за процессом передачи информации он отправил роботов-инопланетян. Это вряд ли можно причислить к научной фантастике, но задумка, безусловно, заслуживает внимания.

Достаточно часто творения Домонкоса рождаются после прочтения автором той или иной книги, трактата, просмотра телепередачи, похода в музей. В частности, ленту под названием A Song for Sonnabend Билл создал в память о маститом нейробиологе Джеффри Соннабенде (Joseph Sonnabend), чьими трудами зачитывался, еще учась в институте. Здесь американец играет с ассоциациями. Мозг — это и водопад, и людское око, и сильный ливень и виниловая пластинка. Человек бесконечно находится в замкнутом пространстве: машине, больнице, ресторане, кинотеатре. Проходят годы. Осень сменяется зимой… Лето... Осень… Опять зима. Жизнь пролетела, как одно мгновение, а заезженный диск, по-прежнему скрипя и похрустывая, выводит свой заунывный мотив…

Билл Домонкос о своей работе над A Song for Sonnabend:

Следует отдать должное, что далась она мне нелегко. Художественный замысел необходимо было сочетать с психологическим аспектом. Я хотел заложить сразу несколько смыслов, чтобы они открывались постепенно. Пришлось неделю просидеть в архиве в поисках нужного мне видео. Сколько пленок было отсмотрено! Но итог меня восхищает!

Произведения Билла можно причислить к короткому метру. Они длятся всего по пять-десять минут. Но есть в послужном списке американца и суперкороткие работы. Впрочем, это даже не фильмы, а анимированные гифки. Домонкос берет за основу старинные фотографии барышень и кавалеров, наделяя их ультрамодными элементами. Так, купальщица сушит волосы при помощи сразу трех фенов, атлет за спиной нежно сжимает прыгающие во все стороны ирисы, на носу леди красуются очки-бриллианты, и в голове бронзового бюста некого полководца выводит бесконечные «па» балетный танцор. Снимки-гифки у американца всегда черно-белые. Это, однако, не лишает их живости и объема. Они остроумные, жуткие, гипнотические, блистательные. Какие-то несут в себе иронию, другие, напротив, пышут неприглядной сатирой, третьи призывают серьезно задуматься о бытие. Разум здесь граничит с абсурдом. В этом, собственно, и суть творчества Домонкоса: за завесой непознанного всегда запрятан философский камень.

Bill-Domonkos
Bill-Domonkos