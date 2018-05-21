фотографии

Круги бесконечности

Для китайца британского происхождения Рубина Ву (Reuben Wu) окружающий мир – это сплошной вопрос “Почему?” Задает любопытный Ву его повсюду: “Почему эти деревья имею странную форму?”, “Почему именно на этом клочке суши дождь льет так часто?”, “Почему цветы настолько огромные?”

Интересоваться природой Рубина заставляет его профессия. Он фотограф. Стихия Ву прежде всего – это бескрайние пейзажи скалистых вершин, экзотические страны, запретный территории космодромов. Хотя, безусловно, за плечами англичанина солидный багаж и другого, абсолютно разного опыта. Проучившись несколько лет в ливерпульском университете на строительного дизайнера, Ву всерьез увлекся музыкой. Закинув книги и знания подальше в темный угол, он покидает стены высшего учебного заведения, отправляется в США и основывает там группу “Ladytron”. В жанре электроклэш ансамбль записывает первый дебютный сингл, который оказался более чем бюджетным. Из общей кассы было израсходовано лишь пятьдесят фунтов. Почти весь тираж разослали по самым популярным музыкальным газетам и журналам. Результат не заставил себя долго ждать. Уже через месяц песню напевали себе под нос прохожие, а издание «New Musical Express» поставило композицию в топ самых передовых.

Группа вдохновилась успехом и выпустила в свет свой первый альбом. За ним быстро последовали второй, третий, четвертый. В поддержку дисков были организованы туры – сначала по Соединенным Штатам Америки, затем по государствам Старого Света. Путешествуя из одной страны в другую, Рубин Ву почти всегда брал с собой фотокамеру. Он наполнял карту памяти своими скромными наблюдениями. Рубин с трепетом наблюдал за эмоциями людей. Неподдельный восторг вызывали у молодого человека облака в горах, такие низкие, что до них можно было легко дотянуться руками. Долгие часы проводил он у подножия памятников архитектуры – массивных современных и хрупких старинных, немых хранителей истории. А потом неожиданно для себя вновь срубил с плеча. Временно отлучившись от музыкальных дел, Рубин отправился с друзьями в Норвегию – смотреть северное сияние.

Честно говоря, я никогда не видел данного явления, — признается в одном из своих множественных интервью китаец. — Мне безумно хотелось взглянуть на переливы света воочию, а не через экран телевизора. К тому же это был великолепный шанс попробовать свои силы в фотосъемке. Я понимал, что любительских навыков будет недостаточно, зато предоставится прекрасный шанс хотя бы на одну ступеньку приблизиться к профессионалам.

В семистах милях от Северного полюса Рубин Ву проведет целых две недели. Словно завороженный он будет гонять на снегоходе по белоснежным стежкам, крутя головой то вправо, то влево в поисках необычных сценок. А они встречались на каждом шагу. Вот покрытые зыбким инеем электроподстанции, чуть дальше – выглядывающая из-под сугробов крыша бетонного здания и, наконец, самолет, крепко стоящий на обледеневшей взлетно-посадочной полосе.

 

Вернувшись из Норвегии, Ву, чуть передохнув и наберя в легкие очередную порцию свежего воздуха, решает махнуть в Неваду. В одном из ее районов смышленый Рубин уже давно заприметил гигантскую плантацию солнечных батарей. На полторы тысячи акров в геометрически правильном порядке рассредоточились больше десяти тысяч зеркальных панелей. Этот громадный механизм способен обеспечить электричеством 75 000 жилых помещений. Снимая исключительно на рассвете и на закате, юноша трансформировал батареи в настоящие инопланетные объекты, внутри которых бурлит плодотворная жизнь. Они способны менять угол наклона, становиться столешницами или большими компьютерными экранами. А общую массу и вовсе не отличишь от бескрайнего электронного моря, постепенно распадающегося на пиксели.

 

 

Это было колоссальное зрелище, — говорит Ву. Я впервые в жизни так близко видел такое количество солнечных панелей, сосредоточенных в одном месте. Глядя на них, у меня возникала ассоциация цветов на ножках, которые медленно раскачиваются взад-вперед в поисках теплых лучей огромного светила.

Впрочем, энергетического тепла неугомонному китайцу, видимо, показалось недостаточно, он в срочном порядке купил авиа билеты и полетел в Индонезию. В этой стране Рубина интересовало конкретное место – действующий вулкан Иджен. Нет, безусловно, фотограф не собирался лезть в самое его жерло, но был непрочь прогуляться по окрестностям. Например, посмотреть сульфатно-хлоридное озеро, чья температура на поверхности составляет 60 градусов Цельсия. А есть нырнуть поглубже, то будет все 170-т. Или насладится другими красотами – голубым свечением вулканических газов. Их можно наблюдать исключительно ночью при бликах луны. Поэтому Ву пришлось задержаться в Индонезии, ожидая, когда наступит полнолуние. 

 

 

Работать без противогаза в данной местности было невозможно, вспоминает Рубин. Настолько сильными были ядовитые пары. Зато зрелище оказалось просто удивительным. Мне, кстати, вместе с шахтерами также удалось побывать в одном из кратеров, где добывают серу. Труд тяжелый, но, к сожалению, низкооплачиваемый. За две ходки в день можно выручить не больше десяти долларов. Таких денег едва хватает на пропитание.

Увиденное экстраординарное явление подтолкнуло юношу к воплощению необычной идеи. Уже привыкнув снимать в темное время суток, Ву озадачился, как можно разнообразить подобные фотографии, внести в них нечто, цепляющее глаз.

Прочитав не один журнал по современной технике, он обзавелся дроном и прикрепил к нему световые диоды. Запуская устройство в небо, Ву внимательно следил, чтобы оно кружилось непосредственно над выбранным объектом. В этот момент Рубин и создавал свои кадры, прибегая к длинной экспозиции. Бесконечные круги, нарезанные светодиодным дроном на одном месте, в конечном итоге становились яркими дисками. На кадрах Ву они опоясывали склоны холмов, пики горных хребтов, длинную гряду неровных камней. В них было что-то фантастическое, но с другой стороны такое реальное и близкое. Любопытно, но каждую съемочную серию с использованием дронов Ву тщательно планирует. При помощи карты он выбирает ландшафт, затем едет туда  лично без аппаратуры, исследует окрестности, прикидывает, с какой стороны лучше поставить штатив. Нередко юноша спрашивает у местных жителей про погоду, как часто она меняется и может ли внезапно испортиться. Волнует Ву и вопрос, насколько это туристический регион.

Фотограф категорически против излишнего внимания людей к собственной персоне, а тем более, если люди невольно попадут в кадр. Может быть поэтому китаец избегает делать портреты. Он сознается, что в присутствие постороннего человека чувствует себя неловко, порой не знает, как себя вести, что сказать, о чем вести разговор. Зато наедине с природой наш герой ощущает абсолютную свободу и полное отсутствие стеснения. Разноликие пейзажи наполняют душу Ву легкостью, вселяют в нее простор. Немного насытившись фотографией, Рубин, кстати, подумывает заняться операторским искусством. Свое первое видео он хочет посвятить группе “Ladytron”, в которой некогда играл и зарабатывал популярность в качестве музыканта. Такая вот своеобразная дань уважения прожитым годам. А, может быть, и китайская философия чистой воды.