Круги бесконечности

фотографии

Интересоваться природой Рубина заставляет его профессия. Он фотограф. Стихия Ву прежде всего – это бескрайние пейзажи скалистых вершин, экзотические страны, запретный территории космодромов. Хотя, безусловно, за плечами англичанина солидный багаж и другого, абсолютно разного опыта. Проучившись несколько лет в ливерпульском университете на строительного дизайнера, Ву всерьез увлекся музыкой. Закинув книги и знания подальше в темный угол, он покидает стены высшего учебного заведения, отправляется в США и основывает там группу “Ladytron”. В жанре электроклэш ансамбль записывает первый дебютный сингл, который оказался более чем бюджетным. Из общей кассы было израсходовано лишь пятьдесят фунтов. Почти весь тираж разослали по самым популярным музыкальным газетам и журналам. Результат не заставил себя долго ждать. Уже через месяц песню напевали себе под нос прохожие, а издание «New Musical Express» поставило композицию в топ самых передовых.

Группа вдохновилась успехом и выпустила в свет свой первый альбом. За ним быстро последовали второй, третий, четвертый. В поддержку дисков были организованы туры – сначала по Соединенным Штатам Америки, затем по государствам Старого Света. Путешествуя из одной страны в другую, Рубин Ву почти всегда брал с собой фотокамеру. Он наполнял карту памяти своими скромными наблюдениями. Рубин с трепетом наблюдал за эмоциями людей. Неподдельный восторг вызывали у молодого человека облака в горах, такие низкие, что до них можно было легко дотянуться руками. Долгие часы проводил он у подножия памятников архитектуры – массивных современных и хрупких старинных, немых хранителей истории. А потом неожиданно для себя вновь срубил с плеча. Временно отлучившись от музыкальных дел, Рубин отправился с друзьями в Норвегию – смотреть северное сияние.

Честно говоря, я никогда не видел данного явления, — признается в одном из своих множественных интервью китаец. — Мне безумно хотелось взглянуть на переливы света воочию, а не через экран телевизора. К тому же это был великолепный шанс попробовать свои силы в фотосъемке. Я понимал, что любительских навыков будет недостаточно, зато предоставится прекрасный шанс хотя бы на одну ступеньку приблизиться к профессионалам.

В семистах милях от Северного полюса Рубин Ву проведет целых две недели. Словно завороженный он будет гонять на снегоходе по белоснежным стежкам, крутя головой то вправо, то влево в поисках необычных сценок. А они встречались на каждом шагу. Вот покрытые зыбким инеем электроподстанции, чуть дальше – выглядывающая из-под сугробов крыша бетонного здания и, наконец, самолет, крепко стоящий на обледеневшей взлетно-посадочной полосе.

Вернувшись из Норвегии, Ву, чуть передохнув и наберя в легкие очередную порцию свежего воздуха, решает махнуть в Неваду. В одном из ее районов смышленый Рубин уже давно заприметил гигантскую плантацию солнечных батарей. На полторы тысячи акров в геометрически правильном порядке рассредоточились больше десяти тысяч зеркальных панелей. Этот громадный механизм способен обеспечить электричеством 75 000 жилых помещений. Снимая исключительно на рассвете и на закате, юноша трансформировал батареи в настоящие инопланетные объекты, внутри которых бурлит плодотворная жизнь. Они способны менять угол наклона, становиться столешницами или большими компьютерными экранами. А общую массу и вовсе не отличишь от бескрайнего электронного моря, постепенно распадающегося на пиксели.

Это было колоссальное зрелище, — говорит Ву. Я впервые в жизни так близко видел такое количество солнечных панелей, сосредоточенных в одном месте. Глядя на них, у меня возникала ассоциация цветов на ножках, которые медленно раскачиваются взад-вперед в поисках теплых лучей огромного светила.

Впрочем, энергетического тепла неугомонному китайцу, видимо, показалось недостаточно, он в срочном порядке купил авиа билеты и полетел в Индонезию. В этой стране Рубина интересовало конкретное место – действующий вулкан Иджен. Нет, безусловно, фотограф не собирался лезть в самое его жерло, но был непрочь прогуляться по окрестностям. Например, посмотреть сульфатно-хлоридное озеро, чья температура на поверхности составляет 60 градусов Цельсия. А есть нырнуть поглубже, то будет все 170-т. Или насладится другими красотами – голубым свечением вулканических газов. Их можно наблюдать исключительно ночью при бликах луны. Поэтому Ву пришлось задержаться в Индонезии, ожидая, когда наступит полнолуние.

Работать без противогаза в данной местности было невозможно, вспоминает Рубин. Настолько сильными были ядовитые пары. Зато зрелище оказалось просто удивительным. Мне, кстати, вместе с шахтерами также удалось побывать в одном из кратеров, где добывают серу. Труд тяжелый, но, к сожалению, низкооплачиваемый. За две ходки в день можно выручить не больше десяти долларов. Таких денег едва хватает на пропитание.

Увиденное экстраординарное явление подтолкнуло юношу к воплощению необычной идеи. Уже привыкнув снимать в темное время суток, Ву озадачился, как можно разнообразить подобные фотографии, внести в них нечто, цепляющее глаз.

Прочитав не один журнал по современной технике, он обзавелся дроном и прикрепил к нему световые диоды. Запуская устройство в небо, Ву внимательно следил, чтобы оно кружилось непосредственно над выбранным объектом. В этот момент Рубин и создавал свои кадры, прибегая к длинной экспозиции. Бесконечные круги, нарезанные светодиодным дроном на одном месте, в конечном итоге становились яркими дисками. На кадрах Ву они опоясывали склоны холмов, пики горных хребтов, длинную гряду неровных камней. В них было что-то фантастическое, но с другой стороны такое реальное и близкое. Любопытно, но каждую съемочную серию с использованием дронов Ву тщательно планирует. При помощи карты он выбирает ландшафт, затем едет туда лично без аппаратуры, исследует окрестности, прикидывает, с какой стороны лучше поставить штатив. Нередко юноша спрашивает у местных жителей про погоду, как часто она меняется и может ли внезапно испортиться. Волнует Ву и вопрос, насколько это туристический регион.

Фотограф категорически против излишнего внимания людей к собственной персоне, а тем более, если люди невольно попадут в кадр. Может быть поэтому китаец избегает делать портреты. Он сознается, что в присутствие постороннего человека чувствует себя неловко, порой не знает, как себя вести, что сказать, о чем вести разговор. Зато наедине с природой наш герой ощущает абсолютную свободу и полное отсутствие стеснения. Разноликие пейзажи наполняют душу Ву легкостью, вселяют в нее простор. Немного насытившись фотографией, Рубин, кстати, подумывает заняться операторским искусством. Свое первое видео он хочет посвятить группе “Ladytron”, в которой некогда играл и зарабатывал популярность в качестве музыканта. Такая вот своеобразная дань уважения прожитым годам. А, может быть, и китайская философия чистой воды.