Двадцать четыре часа в одном кадре

фотографии

На остановках переминаются люди, в ожидании автобуса. А в подземке поезда, радостно звеня и посвистывая вагонами, доставляют пассажиров в разные районы. К вечеру многомиллионный город меняет свой облик. Повсюду зажигаются яркие фонари. Огни рекламы привлекают внимание потенциальных покупателей. Любителей искусства приглашают в гости театры, концертные холлы, синема. Тонких гурманов необычным меню зазывают к себе рестораны и кафе. Когда стрелки часов перевалят далеко за полночь, энергия Нью-Йорка приближается к своему пику. Люди проводят досуг в разношерстных ночных клубах, отплясывают под ритмичную музыку на дискотеках. По авеню то и дело мелькают шашечки желтых такси. А через несколько часов небо вновь просветлеет, исчезнет ночная мгла и мегаполис уверенно встретит следующий день…

Таким Нью-Йорк представляет фотограф Стивен Уилкис (Stephen Wilkes). Этот человек знает в городе все или почти все: каждую улочку, каждый пятачок, каждый закоулок. Естественно, ведь он коренной житель мегаполиса. Здесь он провел свое детство, юность. Потом, правда, пришлось ненадолго покинуть родные Пенаты: Уилкс отправился в Сиракузы штурмовать тамошний университет. Когда через пять лет осада закончилась, будущий фотограф стал счастливым владельцем сертификата о высшем образовании. Это подвигло его на новые безумные поступки и свершения. Юноша теперь стремится познакомиться с культурой Востока и уезжает в Китай. Уилкс автостопом путешествует по Поднебесной, заглядывает в богом забытые деревушки, водит компанию с местными, приобщается к конфуцианству и даосизму.

Напитавшись фимиамом азиатской цивилизации, Стивен возвращается в Америку. Он полон сил и готов приняться за любое дело. А предложения тем временем сыплются в неограниченном количестве как из рога изобилия. Он заключает соглашения с газетами Таймс, Нью-Йорк Таймс. Делает постановочные снимки для буклетов и сайтов таких известных компаний, как Nike, Rolex, American Express. Из начинающего вольного папарацци Уилкис постепенно становится маститым профессионалом. Его работа стоит отныне немалых денег. Заказчики ценят его за острый взгляд, оригинальное видение, казалось бы, абсолютно банальных вещей. Фотографии Уилкса — настоящие произведения искусства, где все четко расставлено по полочкам, нет ни одной лишней детали. Однако всегда хочется чего-то своего, личного, что нужно сделать не по чьей-либо прихоти, а от души. Может быть, поэтому в свободное от контрактной работы время Стивен ведет собственный фото-проект.

Несколько лет назад он задумал показать жизнь городов от рассвета до заката в одном кадре. Необычная идея получила название «От дня к ночи». Уилкис начал со своего родного Нью-Йорка. Присмотрев этажи и подъемные краны повыше, он в четыре-пять утра с фотоаппаратом и штативом в руках уже карабкался на свой наблюдательный пункт. С высоты птичьего полета перед ним открывался весь мегаполис. Нажимая затвор камеры, американец создавал свою коллекцию моментов. Он видел, как площади заполнялись воздушными шарами, как в парке бесконечно крутилось колесо обозрения, как медленно и вместе с тем красиво ложится снег на деревья. За одну дневную-ночную фотосессию Стивен делал порядка полторы-две тысячи снимков. Все эти эпизоды мастер потом бережно обрабатывал в графическом редакторе. Процесс был неспешный, поэтому на сбор одного фотошедевра уходило до нескольких месяцев. Зато каким оказывался результат! Переход от темного времени суток к светлому выполнялся настолько плавно, что абсолютно не бросался в глаза. Возникало ощущение единого момента. Мол, это случилось только что, сейчас.

Фотопроизведения Стивена чем-то перекликаются фотоопусами английского художника и фотографа Дэвида Хокни (David Hockney). Известный представитель поп-арта шестидесятых также увлекался сопоставлением кадров. В числе первых он стал экспериментировать с полароидом. Англичанин фиксировал одну и ту же обстановку в разные часы. А затем, тасуя полученные небольшие карточки (иногда очень даже смазанные), складывал временную мозаику. Получалось нечто вроде кафельной плитки, ровно наклеенной на стену. Стивен Уилкис не скрывает, что во многом британец стал его учителем. Именно от него американец позаимствовал идею подобного калейдоскопа.

Нередко, составляя историю городов, Уилкис выступает свидетелем важных событий. Так, в 2013 году ему посчастливилось побывать в Вашингтоне на инаугурации президента Соединенных Штатов Америки. Забравшись на 50-ти футовый подъемник над Национальной Аллеей, Стивен сквозь визор своего фотоаппарата наблюдал, как пространство рядом с Капитолием постепенно заполняется людьми. Мало-помалу их становится все больше и больше. И вот уже очень скоро яблоку негде упасть. Те, кто не удостоился почетных мест рядом со зданием, следят за торжественной церемонией вдалеке, смотря на огромные экраны телевизионных мониторов, расположенных на незначительном расстоянии друг от друга. Вечером, вспоминает фотограф, внезапно поднялся сильный ветер, и молодому человеку срочно пришлось слезать со своей вышки. Поэтому снимков в позднее время суток в его багаже практически не было. Тем не менее многослойная фотография с эпохального действа все же увидела свет. Небо на ней переливается всеми цветами радуги. А к белоснежному Капитолию ведет такая же белоснежная дорога, сотканная из фигурок тысячи зрителей.

Следующей остановкой стал Иерусалим. У Стены Плача Стивен Уилкис провел несколько дней. Он снимал по двенадцать часов и произвел больше двух тысяч фотографий. Мастер был поражен, сколько народу посещают это место. Также Уилкис съездил в Париж, который получился в меру строгий, в меру красивый, в меру величественный. Побывал в Лондоне, где сумел не застать туманов и дождей. Навестил Шанхай и восхитился тамошними небоскребами, мысленно сравнив их с Нью-Йорком. В его ежедневнике значится еще серия стран.