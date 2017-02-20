Советский «бабушатник»

Вдохновение

Говорят, что в Советском Союзе такого понятия, как дизайн интерьера в принципе не было, да и эстетического восприятия жилищно-бытового пространства также не наблюдалось. Квартиры обставляли безвкусно, каждый предмет советского убранства жил своей жизнью — сразу видно, комод достался от предыдущего поколения, текстильный абажур подхватили в комиссионке, а кресло-диван по невероятнейшей случайности удалось «выстоять» в ЦУМе.

Отечественной мебели в СССР не было

Сегодня громоздкую обстановку постсоветских квартир с насмешкой называют «бабушатником». Значит, уникальные черты у советского интерьера все же были! И не всегда он считался таким уж безвкусным. И вот снова. Дизайна не было, мебели не было… секса, как известно, тоже. Тем не менее «бабушатник» как-то образовался. Справедливости ради отметим, с производством мебели в Союзе действительно были проблемы. Но говорить о полном его отсутствии не приходится. Мебельные фабрики располагались в пределах Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Харькова, Риги и других больших городов. Однако большую часть мебели действительно привозили из дружественных стран восточного блока: ГДР, Чехословакии, Венгрии, Польши. При этом она была качественная и местами ее можно было назвать стильной. Мебель доставали, как и большинство других предметов, с трудом. Поэтому не удивляйтесь, если в некоторых семьях даже сейчас можно услышать: «Как это выбросить! Это же чешская стенка».

Советское барокко или сталинский ампир. Тридцатые и пятидесятые

В средине 40—50-х сталинский ампир с его монументальностью и декоративностью считался лидирующим направлением советской архитектуры. Что касается интерьера, то «советский имперский стиль» распространялся исключительно на административные здания и квартиры зажиточной советской номенклатуры. Простому рабочему следовало жить скромно, довольствуясь редкой, не раскраденной и обветшалой дореволюционной обстановкой.

Высокие кожаные диваны с широкими деревянными подлокотниками, длинные дубовые столы, шкафы из массивов дерева, тяжелые шторы, лепнина под потолком и сложная резьба по дереву — все это по виду должно было прослужить до следующего пришествия.

А вот советский люд баловать мягкими стульями не подобало. Так же как бронзой, хрусталем, мрамором, керамикой и дорогим текстилем. Уж если в руки советского человека попадала фарфоровая чашка или бронзовые настольные часы, то проносили эти вещи сквозь года. А хрустальный сервиз еще надолго остался признаком достатка и благополучия.

Конец 50-70-х. «Хрущевская оттепель» и советский минимализм

Именно в конце 1950-х началось переосмысление роли быта и дизайна в жизни граждан Союза. Ударный труд — это хорошо, однако советскому человеку нужна была крыша над головой и «пара-тройка» удобств. В категорию «удобств» попадала элементарная мебель, которой не хватало, кровати, шкафы, столы, стулья. О «буржуазных излишествах», хоть и допотопных, — пылесосах, стиральных машинках, миксерах — речь не шла. Даже наличие телевизора или стационарного телефона в советской семье считалось удивительным счастьем вплоть до конца 60-х.

В 1995 году вышло постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», а в 1957 — указ «Об ускорении темпов жилищного строительства». Новые официальные распоряжения положили край «сталинскому монументализму». Ему на смену пришла функциональная типовая архитектура — советский минимализм. Интересно, что именно в это время можно было говорить о появлении предметного дизайна в СССР. Мебель прибрела приятные очертания и функциональность.

Дело в том, что заставить маленькую «хрущевку» габаритной мебелью 30-х было никак не возможно. Даже дверные проемы и низкие потолки 5-этажных панелек не были рассчитаны на «имперские замашки» сталинского быта. Кроме того, в 1962 году появляется Всероссийский проектно-конструкторский и технологический институт мебели (ВПКТИМ), где считали, что украшательство тормозит массовое производство.

Что же в это время происходит с интерьером. Он становится лаконичным, четко очерченным и функциональным. Мебель — крепкой, удобной, компактной и низкой. Становятся популярными мебельные наборы для 1, 2-х и 3-х комнатных квартир. Именно в конце 50–60-х появляется мода на кресла-кровати, раскладные столы, столы-книжки, кухонные гарнитуры, сборно-разборные шкафы и прочие мебельные хитрости, которые не всегда берегут вашу осанку, зато существенно экономят место.

У шкафов, тумбочек и комодов появляются ножки. А низкие кресла имеют просвет между подлокотником и собственно сиденьем. Такие приемы также призваны визуально расширить пространство. Среди материалов доминирует ДСП, фанера, шпон, появляются лакированные поверхности. При этом качество материалов не отстает. Именно поэтому мебель 50-х – конца 70-х советуют не выбрасывать, а реставрировать. И кстати, именно в 1950-х появился так называемый стиль mid—century modern (модернизм средины века). В СССР модерн пришел с запада в конце 50-х.

Лак, фанера, полироль. Восьмидесятые и начало девяностых

В принципе, еще начиная с 70-х мебельная промышленность начала активно использовать более дешевый ДСП. А лаковые поверхности стали популярны как никогда. Только и успевай протирать все это счастье. Обстановка того времени многим запомнилась темными лаковыми стенками и так называемыми «горками» с большим количеством тумбочек и различных ниш. У мебели куда-то пропали ножки, а качество жилищно-бытовой продукции молило о пощаде. Уже через несколько лет стенка покрывалась непривлекательными «залысинами», так как отклеивались куски фанеры, которые нужно было собирать и по возможности приклеивать на место. Смотрелись эти аппликации ужасно.

Нишу мягкой мебели покорили диваны, которые шли в комплекте с парой кресел. Обшивка такой мебели желала лучшего — ткань быстро протиралась, поэтому на диванах в обязательном порядке возлежал покрывало, а иногда даже ковер.

«Бабушатник» или «постсоветская эклектика». Девяностые и наше время

«Бабушатник» — это своеобразный музей развития мебельной промышленности и дизайна интерьера в советское время. Из 30–40-х «бабушкины квартиры» сохранили любовь к хрусталю, фарфору, редким бронзовым изделиям и тяжелым канцелярским наборам. Шестидесятые подарили модернистскую мебель на ножках, низкие кресла и раздвижные столы, за которыми еще до сих собираются многие семьи. Восьмидесятые оставили после себя много лака, дурнопахнущего линолеума и, конечно же, габаритные стенки, от которых в первую очередь пытаются избавиться во время ремонта. Девяностые приукрасили «бабушатники» узорчатыми бумажными обоями, китайскими мягкими игрушками и такой же китайской техникой. А XXI век «модернизировал» квартиру-музей наличием стационарного компьютера и WiFi-роутера.

Сегодня «бабушкины квартиры» соединяют в себе историю поколений, трепетно собранную в одном месте. Поэтому вместо грубого «бабушатника» предлагаем воспользоваться «постсоветской эклектикой» — звучит намного достойней.