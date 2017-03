Добро пожаловать в секту!

люди

В XXI веке каждому гарантирована свобода совести. Хочешь – проповедуй зороастризм или индуизм, хочешь – будь огнепоклонником, хлыстом или просто гадай на кофейной гуще. Именно на стыке этих двух идей, свободы вероисповедания и потребности в самоактуализации, и рождаются различные психокульты, религиозные секты и разного рода «кружки по спасению души».

Духовный супермаркет

Сегодня на фоне тотального разгула «чистого и открытого разума» и верований всех толков особенно популярными становятся идеи «тайного знания», доступного всем. В классическом сектоведении это направление общественной мысли попросту называют «Новая Эра» или «New Age». Ее характерной особенностью выступает серия признаков, вполне традиционных для восприятия мира практически любым современным западным человеком. Материя иллюзорна, природа циклична, «интересно, кем я был в прошлой жизни», человек равен Богу, оккультные практики, единство всех религий, «два двойных и воду без газа, пожалуйста, бла, бла, бла».

Все это создает ощущение случайного неряшливого и бессвязного синтеза различных духовных направлений. Безобидный гороскоп, личный нумеролог, печенье для барабашки – так мы впускаем в нашу жизнь идеи, которые зачастую лежат в основе жестоких и деструктивных культов. При детальном рассмотрении ньюэйджевского дискурса можно заметить абсолютно четкую структуру, которая выстраивалась на базе совершенно понятных течений, которые сегодня и создают благоприятный фон для дальнейшего развития новых учений и сект. Распространение ньюэйджевского новояза сегодня «на ура» принимается и воспринимается чуть ли не всем населением планеты. Нумерология, домашний спиритизм, «НЛП», «аура», «третий глаз», «энергетика», «реинкарнация», «экстрасенсорика», «чакры» и «мантры» – все это стало повседневностью и частью жизни многих людей. И самое страшное, что принимая в свой вокабуляр эти «безобидные» слова, мы уже делаем шаг навстречу деструктивным культам.

Зарождался «New Age» на принципах спиритизма, теософии и наркокультуры. «Turn on, tune in, and fair out» («Включись, настройся на вибрации и выпадай в осадок») – знаменитый призыв апологетов наркотической молодежной контркультуры 60-х годов Тимоти Лири, Олдоса Хаксли, Джона Лилли и других. Девиз, который настраивал сотни тысяч молодых ищущих сердец на путь поиска и познания себя, пускай, и путем такого примитивного «просветления».

И они вызывали духов, разговаривали с друидами и деревьями, поклонялись Солнцу и принимали много-много диэтиламида d-лизергиновой кислоты, т.е. следовали простым чародейским приемчикам. В этом заключается вторая особенность «Новой Эры» — ее обращение к духам.

Хотя спиритизм, по сути, не является чем-то новым. Наоборот, в традиционном религиоведении выступал в качестве первого дорелигиозного этапа. Раньше шаманы призывали силы природы, разговаривали с духами рек и лесов, вызывали дождь, сегодня медиумы крутят тарелки и столы, охотятся за полтергейстами с камерами и привораживают женихов.

И, наконец, третьей составляющей является теософия – основанное нашей соотечественницей Блаватской популярное течение. Оно о жизни махатм, направляющих движение нашей планеты, и объединяет в себе элементы спиритизма, гипнотизма, гностицизма, восточных и египетских мифов, оккультных методов, астрологии и эзотерики, а также обрывки восточных религий. На основании этого «компота» в наше время создана не одна секта.

Таким образом, эта гремучая смесь из оккультизма, приправленная ЛСД и мескалином вкупе дала жизнь движению «New Age», которое сегодня правит бал, на котором вы самый долгожданный гость. Ченнелинг, эзотерическая педагогика, домашний самоучитель по НЛП и гипнозу, астрология и нумерология, аюрведическая медицина и рейки, визуализация и реинкарнация, «Братство фиолетового пламени» и «Евангелие эры Водолея» – добро пожаловать в наш духовный супермаркет! Мне, пожалуйста, две Веры-в-себя, один Путь Истины, немного молока для домового и 200 гр. просветления.

С пониманием того, что люди стали более открытыми и требовательными в плане духовной пищи, мгновенно начали появляться и учителя, которые готовы вести вас по пути познания до самого конца. Чаще всего до вашего тотального обнищания. Материального и духовного. Закон рынка: есть спрос – есть и предложение!

На самом деле под прикрытием света, мира и любви «New Age» стремится переделать мир в утопическое общество, устроенное самим лжемессией — антихристом, организуя попытку подчинить весь мир своей власти, Баэр Рэндалл.

Как говорил Рон Хаббард, основоположник тоталитарной секты сайентологии: «Хочешь разбогатеть – создай свою религию». Эти слова как нельзя лучше описывают сущность всех организаций подобного рода, которые сегодня в России и на постсоветском пространстве фактически поделили сферы влияния, ловя в свои сети всех от мала до велика. Студенты, бывшие военные, одинокие женщины, врачи и учителя, служители традиционных религий, политики и актеры, богатые и бедные – никто не может быть уверен, что его это не коснется, поскольку вербовщики к каждому могут найти свой подход. И каждый попавший в этот капкан будет убеждать вас, что это его личный выбор, и, вообще, он кастрированный кибермонах, которого скоро должен забрать космический корабль «домой», а вы только мешаете его преображению и восхождению к «небесным вратам».

Но что, собственно говоря, плохого в том, что кто-то хочет спасти свою душу и на том свете восседать с лимонадом на шелковой подушке и взирать на вас сверху вниз со снисходительной улыбкой Моны Лизы? Абсолютно ничего. За исключением того, что плод, который вам предлагают, – червивый.

Работает это примерно по такой смехе. В своем почтовом ящике вы находите листовку следующего содержания: «Хотите узнать себя? Вы можете абсолютно бесплатно пройти у нас Оксфордский тест». В ней двести подробных вопросов, которые содержат в себе и информацию интимного характера, а также адрес, телефон, имя, фамилия, возраст. Вы ее заполняете, отправляете и ждете ответа.

Вполне логично, что получаете вы нечто подобное: «У вас серьезные проблемы в сфере личностного взаимодействия, психологические блоки при общении с родителями и детьми, неверные ожидания по отношению к жизни и т.д. Вам просто необходимо записаться на наш гостевой курс, который основан на всемирно признанном научном методе, и решить ваши межличностные проблемы!».

Но не спешите подавать документы на визу, в Англии вас никто не ждет, а в Оксфорде вообще понятия не имеют, что кто-то работает от лица их университета. Вы только что заполнили анкету, чтобы вместе с Томом Крузом, Джоном Траволтой и сотнями других заблудших душ начать двигаться по сайентологическому «мосту», от курса к курсу, от ступени к ступени, в течение долгих лет, чтобы в конце очиститься от всех энграмм, обучиться всем «очищающим» формулам, отдать более 350 тыс. долларов и ждать пришествия антихриста Рона, как он сам себя именует. Добро пожаловать в Церковь сайентологии!

К счастью, теперь нет нужды приходить к сайентологам, потому что сейчас будет раскрыта основная идея этой организации, которую адептам сообщают на последней ступени всего курса: Рон Хаббард должен перевоплотиться в политика и антихриста по совместительству и прийти на Землю, чтобы предотвратить Второе Пришествие Христа. Не стоит благодарностей, хотя вы только что сэкономили очень много денег и лет.

Тех, кто все-таки захочет проверить это на деле, ждет разочарование. Прийти и послушать лекцию на этот счет не удастся, потому что любая секта – это закрытая религиозная группа, которая не допускает «свободных слушателей» на свои мероприятия. А как она вербует – это уже вопрос позиционирования, рекламы и маркетинга.

Сектантская пропаганда

Секты прибегают к обману, умолчаниям и навязчивой пропаганде для привлечения новых членов, используют цензуру информации, поступающей к их членам, прибегают к психологическому давлению, запугиванию и прочим формам удержания членов в организации. Проще говоря, профессионально занимаются «промывкой мозгов» с целью как можно дольше удержать своих адептов внутри секты и максимально использовать их ресурсы для поддержания собственной жизнеспособности.

Проблема заключается именно в методах вербовки и пропаганды. Тоталитарные секты могут быть очень разнообразными, но именно эта так называемое «трансцендентальное лукавство» и приводит к тому, что вы искали спасения души, а в итоге оказались в полуподвальном помещении, медитируя на коленях перед фотографией дряхлеющего Махариши Махеш Йоги, повторяя мантру «ширинг», сосредоточившись на месте его «третьего глаза». А ведь это «самый передовой и самый эффективный метод» для исполнения человеческих целей в секте Трансцендентальной медитации!

Основная задача вербовщиков – как можно быстрее захлопнуть дверь за новоиспеченным последователем, пока он практически ничего не знает об этой организации, и там начать с ним работать по-настоящему. Это только потом вы узнаете, что, оказывается, у всего человечества в жилах течет кровь сатаны, и, чтобы очиститься, вам нужно выпить коктейль из крови «Истинного Отца» Муна и молока его жены. Или что вам придется будить, чистить зубы и умывать смесью розовой воды и коровьей мочи идолов в кришнаитских храмах. Или делиться своей женой/мужем с любым членом общины «Дети Бога».

Это может показаться параноидальным бредом и шизофренией для людей рациональных и скептических. Сами сектанты научились смеяться над этим, говоря, что кровь христианских младенцев мы не пьем, дружелюбно постукивая по плечу и приглашая на очередной курс по чистке чакр или лекцию о вреде дыхания. Действительно, кровавые ритуалы это не то, что вы увидите на встречах мормонов или Свидетелей Иеговы. Даже свальный грех в наркотическом опьянении на шкурах только что освежеванных козлов не везде практикуют. Но, как известно, о работе разведки узнают только по ее провалам. Это правило во многом применимо и к данной ситуации.

В ноябре 1978 года весь мир с ужасом содрогнулся, когда увидел жесточайшие кадры из самого сердца джунглей Гайаны, где в то время под руководством предводителя секты «Народный храм» Джима Джонса проводилось строительство идеального города Джонстаун. Более 900 последователей евангелического учения Джонса отправились за аватарой Христа, Будды и Ленина в Южную Америку, чтобы провести остаток своих дней в социалистической коммуне. «Всемогущий Бог» начал с того, что обнес будущий город колючей проволокой, расставив по периметру вышки с вооруженными охранниками-«ангелами», которые следили за тем, чтобы верующие не упорхнули за пределы Эдемского Сада. Со временем информация об ужасающих условиях жизни адептов все-таки вылилась наружу, и в город была направлена инспекция из США. Закончилось это тем, что у Джонса «снесло крышу», он приказал «ангелам» обстрелять самолеты проверяющих, а жителей Джонстауна выстроил в одну линию, объявив о последнем акте веры, и заставил их выпить «эликсир жизни» – напиток, в который был подмешан цианистый калий. Мужчины, женщины и дети корчились от судорог, пока тех, кто пытался бежать, расстреливали на месте. Вот какое избавление было уготовано, тем, кто пел: «Но пришел пророк, и он избавил меня», – доводя себя до экстаза. Добро пожаловать в Народный Храм!

Конечно, такое развитие событий является крайностью. Гораздо выгоднее не убивать своих последователей, а безбожно «доить» их материально и использовать в качестве бесплатной рабочей силы, как можно дольше. Секты так сильно затягивают, что сегодня уже существуют целые поколения сектантов. И грядут новые, если вовремя не задумываться и не задавать правильные вопросы. А чтобы знать, на что следует обращать самое пристальное внимание, существует ряд признаков тоталитарных сект и психокультов.

Осторожно, секта!

1. В группе ты найдешь именно то, что до сих пор напрасно искал. Она знает абсолютно точно, чего тебе не хватает.

2. Уже первая встреча открывает для тебя полностью новый взгляд на вещи.

3. Мировоззрение группы ошеломляюще просто и объясняет любую проблему.

4. Трудно составить точную характеристику группы. Ты не должен размышлять или проверять. Твои новые друзья говорят: «Это невозможно объяснить, ты должен пережить это, пойдем сейчас с нами в наш Центр».

5. У группы есть учитель, медиум, вождь или гуру. Только он знает всю истину.

6. Учение группы считается единственно настоящим, вечно истинным знанием. Традиционная наука, рациональное мышление, разум отвергаются, поскольку они негативные, сатанинские, непросвещенные.

7. Критика со стороны не принадлежащих к группе считается доказательством ее правоты.

8. Мир катится к катастрофе, и только группа знает, как можно спасти его.

9. Твоя группа — это элита. Остальное человечество больно и потеряно: ведь оно не сотрудничает с группой или не позволяет ей спасать себя.

10. Ты должен немедленно стать членом группы.

11. Группа отграничивает себя от остального мира, например одеждой, пищей, особым языком, четкой регламентацией межличностных отношений.

12. Группа желает, чтобы ты разорвал свои «старые» отношения, так как они препятствуют твоему развитию.

13. Твои сексуальные отношения регламентируются извне. Например, руководство подбирает партнеров, предписывает групповой секс или, наоборот, полное воздержание.

14. Группа наполняет все твое время заданиями: продажей книг или газет, вербовкой новых членов, посещением курсов, медитациями и т.д.

15. Очень сложно остаться одному, кто-то из группы всегда рядом с тобой.

16. Если ты начинаешь сомневаться, если обещанный успех не приходит, то виноват всегда окажешься сам, поскольку ты якобы недостаточно много работаешь над собой или слишком слабо веришь.

17. Группа требует абсолютного и беспрекословного соблюдения своих правил и дисциплины, поскольку это единственный путь к спасению.