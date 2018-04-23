Агрессия: защита или нападение?

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Мы сталкиваемся с агрессией каждый день: на улице, на работе, в интернете. Что же такое агрессия, откуда она появляется,и как ей противостоять?

Агрессия и насилие

Агрессия — это форма поведения, при которой преднамеренно наносится вред объекту (одушевлённому или неодушевлённому).

Существует два подхода к взаимоотношению насилия и агрессии. Согласно одному, по мнению, например, Л. Берковица, насилие есть крайняя форма агрессии. Приверженцы другой точки зрения понятия насилия и агрессии разводят. По их мнению, насилие — это как раз то, что может быть применено и без нанесения вреда человеку. Например, когда родители заставляют маленького Ваню есть манную кашу, это насилие, а когда бьют одноклассники — агрессия.

С самой агрессией тоже не всё просто: выделяют активную и пассивную агрессию. Активная агрессия — нанесение вреда человеку самим обидчиком, а пассивная — не сообщение человеку о возможно подстерегающей его опасности. То есть если кто-то из одноклассников, не участвовавший в избиении Вани, не предупредил его об опасности, он всё равно агрессор, только пассивный.

Истоки

Изживать агрессию очень трудно, так как она заложена в наших психике и поведении матушкой природой. Закон природы гласит, что если одно существо агрессивнее и победило другое, именно оно будет жить и развиваться дальше. Это работает как на межвидовом, так и на внутривидовом уровнях. Природа же определяет и то, что агрессия — результат биохимических процессов, подчас протекаемых в нашем организме помимо нашей воли: тестостерон, адреналин, алкоголь и даже пептиды из сочного стейка делают нас более агрессивными.

Однако человек сложное существо, поведение которого определяется не только природными факторами: степень нашей агрессивности определяется также воспитанием и окружением. Огромную роль здесь играют семья (первичные образцы поведения), кино, телевидение и культура в целом (модели поведения, прививаемые нам в течение жизни).

Так, если если человеку с детства говорят, что добро должно быть с кулаками, а его любимый герой фильма палит направо и налево из пистолета и крушит челюсти злодеям, то определённая модель поведения, в которой агрессия выступает нормой, прочно закрепляется в сознании.

Как говорил один из выдающихся философов 20 века Джидду Кришнамурти, вся современная культура основана на конфликтах, которые решаются исключительно агрессией (на самом деле не устраняющей конфликт, а просто его трансформирующей).

Ряд исследователей считает, что агрессия как в природе, так и в обществе неизменно является защитной реакцией, включающейся у субъекта агрессии в случае нарушения его личностных границ. С другой стороны, в литературе по психологии отмечается, что агрессия в обществе и в межличностном общении — результат дефекта коммуникации ( когда человеку проще «поднажать», чем объяснять, что ему конкретно нужно) и осознания уязвимости собственных личностных границ (которые нарушили или вот-вот нарушат).

Мнение Фрейда

Зигмунд Фрейд считал, что агрессия неизбежна как следствие одной из главных движущих сил человека тонатоса (стремления к смерти). Если человек не будет периодически использовать механизмы выхлопа негативной энергии вовне, в конечном итоге это неизбежно приведёт к саморазрушению личности. Другое дело, что агрессия — не единственный способ «выхлопа» этой самой энергии тонатоса: её можно без проблем сублимировать в творчество или работу.

Агрессия и средний класс

Считается, что наиболее подвержены агрессии представители среднего класса. Необходимость поддерживать своё благосостояние на определённом уровне выливается в постоянную и напряжённую работу, оборачивающуюся в свою очередь физическим и моральным истощением и, как следствие, стрессом, конфликтами и агрессией.

Одной из распространённых форм такой агрессии сегодня является офисный моббинг, встречающейся, как говорят учёные, и в природе. Стая птиц, прогоняющая крупного хищника со своей территории, совершает защиту своей территории точно так же, как и группа коллег защищает свой пошатнувшийся статус, вытравливая из коллектива нетривиального новичка. Другое дело, что с моральной точки зрения это выглядит не очень красиво.

Агрессия как средство

Таким образом получается, что агрессия — вполне нормальная реакция человеческой психики на внешние раздражители. Нет смысла подавлять агрессию, но важно уметь вовремя останавливаться и перенаправлять негативную энергию в русло какой-либо полезной деятельности. Психологи советуют научиться управлять агрессией, ведь в умеренных количествах агрессия не просто полезна, но и элементарно необходима для отстаивания своих личных интересов. С другой стороны, не стоит забывать, что агрессия — оружие сильнодействующее и прибегать к нему нужно только в самом крайнем случае, когда все другие возможности отстоять свои интересы уже использованы и оказались безрезультатными.

Как бороться с агрессией в других?

Чтобы бороться с агрессией в других, нужно, в первую очередь, научиться на неё реагировать и давать отпор агрессору, ибо по тому, как мы реагируем на агрессию окружающих, другие люди судят о том, как можно обращаться с нами.

При этом не стоит уподобляться агрессору и доказывать свою точку зрения эмоционально. Гораздо эффективнее спокойно и аргументированно изложить, чем вы конкретно не довольны, и вежливо попросить больше так не делать.

Кстати, чтобы, не скатываясь до персональных взаимных обвинений по типу «сам дурак», четко формулировать свои претензии, нужно не напрямую указывать на агрессора, а сообщать о причинах своего недовольства в безличной форме.