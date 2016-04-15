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Есть мнение, что сарказм — двигатель прогресса. С этим утверждением можно соглашаться, можно его отрицать, но с тем, что сарказм привлекает к себе внимание больше, чем его отсутствие, не поспоришь. Сетевой художник Дюран своими иллюстрациями, служащими своеобразной лакмусовой бумажкой, только подтверждает мнение о волшебной силе сарказма.

Дюран благодаря своему творчеству уже занял весомую нишу в русскоязычном интернете. Его работы публикуются на известных ресурсах, он охотно дает интервью, открыт для сотрудничества с известными брендами (например, не так давно он своими карикатурами, ориентированными на заядлых любителей иллюстраций, привлек трафик на русскоязычный сайт Adobe Systems в рамках продвижения бренда в Рунете), а в прошлом году в Санкт-Петербурге в пространстве «Четвертый этаж» лофт-проекта «Этажи» на Лиговском проспекте прошла самая настоящая выставка его работ. Также в начале 2015 года Дюран проиллюстрировал своими рисунками книгу о популярном паблике «Подслушано» соцсети «ВКонтакте» — она называется «69 оттенков „Подслушано“».

Так кто же такой Дюран? О нем известно немного. Прежде всего, его псевдоним — это дань комиксу о приключениях рыжеволосой красотки Барбареллы в 4000 году, созданному французским автором Жан-Клодом Форестом; был там такой доктор Дюран-Дюран — кстати, популярнейшая британская группа Duran Duran тоже дала своей команде название в его честь.

Творчество Дюрана стало публичным довольно давно — по его собственному признанию в интервью изданию TJournal, примерно в 2009 году он совершенно случайно узнал, что «ВКонтакте» его профиль частенько добавляли в закладки, публиковали его рисунки у себя на страницах, но в друзья не просились. Однако его работы пошли в народ, и Дюран решил создать группу, чтобы пользователи вступали хотя бы в нее, если уж не стремились его зафрендить. Можно сказать, что творчество сетевого художника как раз эволюционировало одновременно с развитием возможностей социальных сетей: благодаря функции репоста Дюран понял, чтобы рисунок пошел дальше, он должен быть максимально понятным и вирусным.

Создаваемые работы художник тестировал также и в Twitter и постепенно пришел к тому, чтобы создать отдельную страницу. «Представительства» Дюрана, как и раньше, есть также и «ВКонтакте», и в Twitter, и в Facebook. Как пишет сам художник на своей персональной странице, никто не знает, когда его посетит муза, поэтому он призывает поклонников его иллюстраций заходить почаще. И делать это действительно стоит: сейчас, когда интернет, в том числе и русскоязычный, заполонила масса не самого изысканного контента и прямолинейных картинок, работы Дюрана словно созданы для тех, у кого есть не только тяга к простому, словно бы даже небрежному стилю рисования, но и желание посмеяться над языковыми шутками и игрой слов, при этом не отклоняясь от текущих трендов популярной культуры и ставших классикой образов. Будучи петербуржцем, Дюран использует в своих рисунках образы знаменитых русских поэтов — Осипа Мандельштама, Александра Блока, Иосифа Бродского. В его работах встречаются аллюзии на «Властелина Колец», «Терминатора», «Игру престолов», «Гарри Поттера». Дюран уникален тем, что у него всегда найдется и то, что лежит на поверхности, и такие рисунки, над которыми нужно немного подумать, и совсем уж злободневный контент, который понравится далеко не всем. К слову, знаменитый мем с селфи с церемонии вручения премии «Оскар» в 2014 году, где, по версии автора, оказывалось, что актеры во главе с Брэдли Купером смотрят на подскочивший курс доллара и евро, принадлежит, так сказать, кисти Дюрана.

Сейчас Дюран довольно активно обновляет все свои страницы в соцмедиа, публикуя тексты с тонким юмором и иронией, иллюстрации и создавая новые мемы. Кстати, на его официальном сайте можно даже заказать майку или кружку с рисунком от Дюран — такая удачная монетизация творчества как раз означает, что и с деловой хваткой у художника тоже все в порядке. А его поклонникам остается только ждать новых работ Дюрана и получать от них ни с чем не сравнимое удовольствие.