Серебряные мяо

люди

Мяо, они же мео, они же хмонги. Большинство представителей этой этнической народности рассредоточилось по югу и юго-востоку Китая. Их просторные деревушки с небольшими домиками можно нередко встретить в предгорьях Юэляна и Умэна, а также в устье реки Дзиозу.

Считается, что мяо одними из первых основали свои поселения в Поднебесной. Но главное – именно они стали выращивать рис, ставший в последствии символом страны. Что до происхождения названия общины, то ученые – этнографы до сих пор ведут жаркие споры, пытаясь найти общий знаменатель. Например, согласно одной из версий, имя мяо связывают с полосатым кошачьим семейством. Сторонники данной позиции утверждают, что на иероглифе, обозначающем этнос, изображен кошачий коготь. Однако, все может быть намного прозаичней. Не исключено, что элемент на самом деле указывает на физические особенности хмонгов. Мужчины всегда славились выносливостью, ловкостью и были отличными воинами. Сами мео не спешат обнародовать правду. Не имея письменности, свою историю они передают из поколения в поколение иносказательно. Бабушки и дедушки рассказывают своим внукам увлекательные легенды прошлого. Хотя среди многочисленных фантазий, крепко переплетенных с реальностью, безусловно, есть поверье, которое приоткрывает занавес таинственности. Отмотаем хронологическое колесо на много-много столетий назад. Включим воображение и представим такую картину. Между двумя соседними государствами разразилась нешуточная война. Один император никак не может победить своего соперника. Он устал отдавать команды к боевым действиям и решает бросить клич: «Кто одолеет врага, тому в жены достанется моя дочь: красавица-принцесса». День сменяет другой в томительном ожидании. Никаких вестей нет. Как вдруг большая собака, которая раньше жила при дворе и яростно охраняла придворцовую территорию, приносит в зубах голову поверженного неприятеля. Императору пришлось сдержать слово. После пышных почестей девушка вместе с псом ушла далеко в горы. Вскоре странная пара произвела на свет потомство – Мяо. В честь этого события до сих пор проходят красочные торжества. Так община чествует своих основателей.

Есть в культуре этноса и другие интересные традиции. Скажем, гостям, прибывшим издалека полагаются особые почести. К их приезду обычно готовят курицу или утку. Визитеры должны отведать не только нежное мясо, но и полакомиться сердцем птицы. На десерт обыкновенно подают рисовый пирог. Он же, кстати, является неотъемлемой частью свадебного обряда. Жених и невеста обязаны отломить по кусочку от яства. Это символизирует гармонию и мир в будущей семье.

Ее главой, как и во многих других культурах, является мужчина. На его долю выпадает вся тяжелая работа – выращивание риса, разведение крупного рогатого скота. Сильный пол также распоряжается собственностью. На женские плечи ложатся домашние хлопоты: уборка по дому, готовка, уход за садом… А еще матроны народности мяо как никто другой знают толк в вышивке. Изящное искусство культивируется с раннего детства. Поэтому к 13-ти -15-ти годам юные особы настолько безупречно овладевают крестом и гладью, что могут спокойно вышивать в слепую, задушевно болтая с подругами. За короткий срок из их рук рождается красивая сумка или очаровательный кошелек. Тематика абсолютно различная – от рядовых цветов до сложных геометрических узоров. А по вечерам, закрывшись в маленьких комнатках, барышни тайно рукоделят для себя. Шаг за шагом они создают великолепные шапочки, туфельки, детскую одежду. Так постепенно идет обустройство взрослого семейного быта.

Родители же готовятся выпустить птенца из гнезда по-своему. Сразу после рождения девочки они начинают копить богатое приданое. Причем — все из серебра. Существуют даже примерные критерии по весу. Комплект должен тянуть на десять килограммов. И это считается привычным минимумом! Рост в большую сторону только приветствуется и говорит в пользу невесты. У нее скорее всего от поклонников и почитателей не будет отбоя. Ведь каждый желает заполучить себе в жены состоятельную супругу.

Традиционно вено состоит из множественных оберегов, поясов, браслетов и, конечно, короны. Серебряный головной убор может быть разнообразным по исполнению и форме. Как говорится, все зависит от вкуса. Большой популярностью пользуются сдержанные тиары, объемные шапки, напоминающие пушистые белые одуванчики, а также кубанки с двумя острыми дугами на затылке. Впрочем, если вспомнить легенду о собаке, становится понятным, что дуги –это вовсе не две кривые в форме полумесяца, а собачьи уши – еще одна дань памяти своему великому четырехногому пра-пра-пра-родителю.

Нередко девушки украшают свои головные уборы. Например, желая увеличить их высоту, китайские модницы прикрепляют к макушкам ореолов куриные перья. А чтобы величавые короны ласково звенели на ветру, инкрустируют их маленькими забавными колокольчиками.

Покрасоваться в серебре удается на народных гуляниях. Вот только удовольствие это не из легких. Полноценный костюм из благородного сплава тянет на целых пятнадцать кило (что делать, мяо уважают точные меры). Здесь необходимы специальная тренировка, сноровка и закалка. Помимо металлических элементов национальная одежда включает в себя жакет с юбкой. Панёвы и фижмы бывают различных цветов – красные, черные, синие, зеленые. В каждой деревне – свой колор. Собственно по нему и различают мяо.

В повседневной жизни молодые особы предпочитают декорировать одежду нагрудниками из аргентума. Полукруглые или прямоугольные, такие колье имеют разное предназначение. Простые, из одной детали, они прикрывают только шею, изящно выделяясь на туниках.

Ожерелье из двух-трех частей выглядит более массивно. Оно под стать настоящей мощной кольчуге воина, которая сломает о себя любое копье. Плавно спускаясь вдоль плеч, аналав практически полностью закрывает грудную клетку и живот.

Изредка барышни хвастаются друг перед другом бесчисленными кольцами. На изделиях преобладают рисунки флоры и фауны: диковинные птицы, красивые растения, витиеватые ветки виноградной лозы. И вот что интересно: ограничений, сколько колец надевать и как их носить, никто пока не придумал. Поэтому юницы рады стараться. На их миниатюрных пальчиках порой можно увидеть до восьми перстней – по одному на каждом. За любовь к гесситу мяо получили прозвище «серебряное племя».

Все изделия представители этноса выполняют вручную. Значит, каждый комплект индивидуален, копии не существует. Да, в общем-то и не признается. Техника старинная, довольна простая, но в то же время разнообразная. Хмонги предпочитают ковку, резьбу, плетение. Свои поделки они ездят продавать в ближайшие крупные города. Там проходимость и спрос больше. Некоторые рискуют и открывают в мегаполисах собственные магазины. При этом объясняют свой поступок следующим образом: жизнь в деревнях уже не та, нужно выживать, приспосабливаться к правилам современной цивилизации. Те же, кто решил остаться на лоне природы, мечтают о том прекрасном дне, когда поселки снова наполнятся людьми, носящими гордое имя МЯО.