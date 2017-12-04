Зеленый Чарли без лица

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В конце пятидесятых годов в США детей стали пугать страшилками про зеленого человека. Мол, не ходите по ночам одни по улицам, а то натолкнетесь на незнакомца с кожей цвета пробродившего болота. Он вас схватит за шкирку как котенка, затащит в свою нору, даже пискнуть не успеете, а там приготовит с луком-чесноком и откушает на ужин. Или в том же духе: не оставляйте двери нараспашку, закрывайте их на ключ. Иначе в дом пожалует страшный зеленый малый.

Позже количество необычных людей в небылицах возросло до сотни и многие доверчивые граждане уже на самом деле уверились, что Землю вот-вот захватят инопланетяне. Причем чувство было настолько сильно, что страх постепенно передавался из одной деревни в другую, шаг за шагом проникая в крупные города. Паники, к счастью, не случилось. Разум все-таки восторжествовал над чувствами. Сказ про мрачное чудовище постепенно сошел на нет, обратившись в народный фольклор. Но вот что удивительно: субъект из притчи ужасов оказался вовсе не выдумкой воспаленного сознания, а существовал на самом деле. И, надо заметить, был весьма мирным жителем штата Пенсильвания, что на северо-востоке штатов! Звали его Рэймонд Робинсон (Raymond «Ray» Robinson). Так в чем же дело? Откуда пошли все эти побасенки? Придется начать издалека.

Рэймонд родился абсолютно нормальным, без всяких патологий, ребенком. Он, как и все малыши, был любознательным. С увлечением играл в машинки, собирал домики из конструкторов, гонял во дворе на самокате. Позже упоенно мастерил рогатки, рвал брюки о гвозди в заборе, дрался со сверстниками. Как и все, пошел в школу. Там, конечно, не слыл отличником. Но был в ряду закоренелых хорошистов. Любил историю, математику, неплохо относился к географии. Городок Коппель, в котором жил Робинсон, был не очень большим. Аккуратные маленькие домики располагались на просторных бульварах, один напротив другого. По асфальтированным дорогам курсировали машины, автобусы и троллейбусы. Троллейбусные кабели, в частности, проходили через Морадо – металлический мост, стоящий на высоких сваях.

По бокам массивное сооружение окружали множественные деревья. Весной на их ветках начинали вить свои гнезда птицы. Пернатые усиленно чирикали, кружили вокруг, привлекая внимание. Пытливый Рэймонд, которому шел на тот момент девятый год, задумал посмотреть, как устроены гнезда. Он выбрал ветлу пониже и принялся резво карабкаться вверх. Мальчик почти добрался до своей цели, ему только оставалось протянуть руку. Как вдруг… нога соскользнула с ветки. Робинсон, пытаясь удержать равновесие, машинально ухватился за провод троллейбусной линии. Потом – сильнейший электрический удар в 1200 вольт и полнейшая темнота. Реймонд очнулся на следующий день в больнице. Все тело ломило. Робинсон попытался открыть глаза, но ничего не получилось.

Голова была крепко перевязана медицинским бинтом. Мальчик хотел поднять руку и, о ужас – ее не оказалось… Вместо привычной кисти он нащупал лишь пустой рукав. Что же произошло? Подросток начал усиленно вспоминать: вечер, дерево, гнездо, дальше… Дальше полный провал. Юный американец так никогда и не увидел своего изуродованного облика. В результате удара током он потерял оба глаза, нос и часть уха. Его лик напоминал сплошное месиво с отверстием для рта. Впрочем, врачи считали, что сорванец легко отделался – по крайней мере остался жив. О пластической операции в ту эпоху не могло идти и речи – хирургия начала двадцатых годов прошлого века не располагала подобными возможностями. Поэтому после курса поддерживающей терапии Рэймонд отправился домой.

Слепой, наполовину глухой, ему предстояло заново учиться жить. Родители всячески пытались поддерживать мальчугана. Они настояли на том, чтобы тот освоил какое-нибудь ремесло. Так Робинсон стал понемногу собственноручно мастерить кошельки и кожаные ремни. Сперва изделия выходили кривые и нелепые, по позже наш герой приноровился и научился делать по истине красивые вещи. Его поделки хорошо продавались, а деньги шли на пропитание не столь богатой семьи. Из-за своего увечья Рэймонд избегал выходить на улицу в дневные часы. Он прекрасно понимал, что своим видом может напугать окружающих. Парнишка с нетерпением ждал вечера. Когда на городок опускалась ночная мгла, он брал в руку белую трость и, постукивая перед собой в поисках правильного направления, медленно шагал по тротуару. Вдыхая всеми легкими бодрящий свежий воздух, он мысленно представлял, как проходит мимо больших зданий, затем их сменяют строения поменьше. Везде живут, работают люди и кипит настоящая, полноценная жизнь, наделенная радостью и счастьем. Нередко Робинсон одевал военный сюртук оливкового цвета, доставшейся ему по наследству от одного из многочисленных родственников.

В свете тусклых уличных фонарей костюм становился светло-зеленого колора и делал неприятный отлив на коже мальчугана. Зрелище получалось по истине космическим. Как ни хотел этого Рэймонд, но некоторые непросвещенные прохожие все же в панике шарахались в стороны. Этот животный страх, собственно, и привел к рождению легенды о Зеленом человеке. Среди же местного населения Робинсон получил прозвище Чарли без лица. Но мальчик не считал кличку резкой, а тем более обидной. Открытый для общения, он частенько притормаживал и охотно разговаривал со встречными. До сих пор сохранились воспоминания тех лет. Так, например, Пэт Темпл (Pat Temple) знал Рэймонда с 1958-го года. Впервые они познакомились, когда Пэт в компании подростков возвращался поздно ночью домой.

Было очень темно, мы с друзьями пересекали тротуар, где горел единственный фонарь. Как вдруг увидели нечто ужасное. На нас надвигался парень, у которого полностью отсутствовал анфас, — говорит Темпл. – Мы были в первый раз в городе, просто приехали посмотреть на окрестности и тут вдруг такое. Сначала мы действительно испугались. Потом, когда поняли, что это не привидение, взялись насмехаться над мальцом. Но он ничего не ответил и продолжил свою прогулку. На следующий день мне стало стыдно. Я рассудил, что нужно разыскать его. Я принялся расспрашивать вокруг и в результате нашел, где тот живет. Впоследствии мы стали друзьями с Робинсоном. У меня даже сохранилось несколько фотографий, где мы позируем вместе.

А вот что отмечает Мэри Вернер (Marie Werner), подруга Пэта Темпла.

Легенда о Зеленом человеке наводила на меня мандраж. О нем не вещал разве что немой. Эпопея была до такой степени леденящей душу, что порой я даже боялась одна идти в темное время суток. От Темпла я узнала, что у предания есть реальный прототип. Когда я познакомилась с Рэймондом, то была сильно удивлена. Он оказался очень коммуникабельным и добрым мальчишкой, абсолютно не озлобленным на мир. Такое сегодня встречается редко. Жаль, что судьба поступила с ним таким образом.

Происшествие с Чарли без лица столь потрясло Вернер и Темпла, что те решили написать книгу. Повесть вышла небольшой, зато достоверной и поучительной. Первый экземпляр со своим автографом авторы вручили главному герою. Рэймонд был безумно рад и долго благодарил своих приятелей. С того знаменательного события пройдет не один десяток лет. Робинсон доживет до почтенного возраста и скончается в 1985-м году, когда ему стукнет семьдесят четыре.

А спустя двадцать лет его имя снова окажется на слуху. В Коппель приедет съемочная группа во главе с режиссером Тишей Йорк (Tisha York) и примется за создание художественного фильма, посвященного Рэймонду. Помимо профессиональных актеров в картине задействуют и простых обывателей, лично знавших Робинсона. Так человек без лица окончательно займет свое прочное место в истории.