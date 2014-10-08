Виктимблейминг: без вины виноватая

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Виктимблейминг — слово, которое не так уж и часто можно услышать в разговоре. Тот, кто знает английский язык, может легко догадаться о его приблизительном значении, но что такое виктимблейминг как социальное явление, знают немногие, хотя почти каждый из нас сталкивался с ним в той или иной форме.

— Доктор, каждый раз, когда мой муж приходит домой

пьяный, он меня бьет. Скажите, что мне делать?

— Вот вам рецепт полоскания для рта. Как только он

приходит — начинайте полоскать горло.

Спустя неделю:

— Доктор, вы выписали мне волшебное средство,

с мужем больше нет никаких проблем.

— Вот видите, как иногда полезно бывает помолчать.

Так что же все-таки такое виктимблейминг? Рассмотрим несколько примеров. Мужчина, из кармана у которого в транспорте вытащили кошелек, жалуется другу и получает в ответ: «А чего ты хотел? Кто же носит деньги в наружном кармане? Сам виноват». Женщина, которая, придя домой, обнаруживает, что её обсчитали на кассе, жалуется мужу и получает в ответ: «Сама виновата. Считать надо сдачу. И контрольные весы на выходе не для красоты стоят». Бабушка, заявляющая внуку, что он не будет кататься на своем велосипеде, потому что тот слишком дорогой, и его могут отобрать у ребенка, как бы заранее намекает: у тебя есть дорогая игрушка, которой нет у других. Другие могут захотеть себе твою игрушку, поэтому ты не должен пользоваться ею вечером, без родителей, давать её кому-то, оставлять без присмотра. Если ты нарушил какое-то из этих правил, то сам виноват.

Все приведенные примеры являются в каком-то роде видами виктимблейминга — обвинения самой жертвы в том, что с ней случилось. Говоря языком юриспруденции, виктимблейминг — это перенесение ответственности с лица, совершившего правонарушение, на лицо, пострадавшее от этого правонарушения.

Чаще всего это слово встречается на различных феминистских ресурсах. Почему? Видимо, потому что объектами виктимблейминга чаще всего являются женщины. Те самые женщины, которые стали жертвами изнасилования или объектами домашнего насилия. Именно они сталкиваются с домыслами, враждебностью, их образ жизни и моральный облик подвергается анализу и критике со стороны окружающих.

Возьмем конкретный случай: 22 августа 2014 года на сайте progorod11.ru была опубликована заметка о двух молодых людях, обвиняемых в групповом изнасиловании девушки, с которой они до этого вместе выпивали. Под статьей сразу же начали появляться комментарии, в том числе и виктимблеймеров.

И это далеко не все комментарии. Никто из комментаторов лично не знаком ни с пострадавшей, ни с молодыми людьми, понятия не имеет, как давно они были знакомы друг с другом, сколько алкоголя употребили, и пила ли жертва. Но уже на основании того, что девушка согласилась выпить с двумя парнями у них дома, считают, что она сама виновата в изнасиловании. Последний комментатор так и вовсе сетует на «долбаные законы», целиком и полностью становясь на сторону насильников. Можно было бы принять это все за какую-то просто нездоровую степень мужской солидарности, но и комментарии женщин не заставили себя ждать:

Приведенные выше как пример комментарии — крайнее проявление виктимблейминга, встречающееся в интернете, где анонимность позволяет не стесняться в выражениях. В реальности он зачастую выражается не так ярко, тщательно маскируясь и сглаживая углы. «Я ей, конечно, очень сочувствую, но ей, и в самом деле, не стоило гулять по ночам/так вызывающе одеваться/идти домой к малознакомому мужчине», — говорят виктимблеймеры, абсолютно уверенные в своей правоте, равно как и в том, что ни с кем из них не могло случиться ничего подобного, поскольку уж они-то знают, как себя нужно вести. Они уверены, что имеют право считать чей-то внешний вид или поведение вызывающим, не задумываясь о том, что в следующий раз кто-то может счесть вызывающим поведение или одежду их самих.

Аналогичные комментарии встречаются и о жертвах домашнего насилия. Анекдот, взятый эпиграфом к статье, может показаться забавным в качестве вымышленной истории, но по-настоящему является печальным отражением жизненных реалий. Зачем полезла к нему, если видела, что он пьян? Почему не смолчала? Сама напросилась.

В роли виктимблеймеров могут выступать как незнакомые, так и близкие люди. Именно от них жертве больше всего нужна поддержка, но у кого другого найдётся больше всего аргументированной критики её внешнего вида, поведения и образа жизни? И именно они, желая жертве добра, обязательно укажут ей на все её ошибки.

Почему так происходит?

Причин возникновения виктимблейминга может быть много. Одной из них является подсознательный страх. Многим женщинам претит сама мысль о том, что на месте жертвы могли оказаться они. Мужчин пугает, что на месте жертвы могла оказаться их жена, сестра или дочь, поэтому они проводят четкую разграничительную линию между собой и жертвой. Виктимблейминг — своего рода способ убедить себя в том, что есть совершенно другие женщины. Эти женщины ведут себя неправильно, и поэтому попадают в неприятности, которых легко избежать, если соблюдать определенные правила. Если ты соблюдаешь правила, с тобой не произойдет ничего плохого. Если они не соблюдали правила, то это их вина, что с ними что-то случилось.

Иногда виктимблейминг проявляется на уровне подсознания. Мы сами не сознаем, как возлагаем часть ответственности за произошедшее на плечи того, кто совершенно невиноват. «Если у меня когда-нибудь будет дочь, обязательно заставлю её ходить на курсы самообороны и на восточные единоборства с детства запишу», — заявляет потенциальный отец. А в его словах слышится намек: умела бы она за себя постоять — ничего бы не случилось. Может быть, ничего и в самом деле бы не случилось. А может быть, девушку бы ко всему прочему ещё и избили за попытку сопротивления. О том, что нужно правильно воспитывать сыновей, чтобы из них не выросли те, от кого впоследствии девочкам придется обороняться, никто и слова не сказал.

Согласитесь, выпить чашечку кофе или бокал вина дома в приватной обстановке — не означает согласиться на секс. Разрешить незнакомому человеку подвезти вас до дома — не означает согласиться на секс с ним. Надеть короткую юбку и/или глубокое декольте — не значит согласиться заняться сексом. Возвращаться поздно ночью домой в одиночестве — не значит желать заняться сексом.

Ваш партнер не имеет права поднимать на вас руку, что бы вы ни сделали: помяли бампер, пересолили суп, поругались с его мамой или размолотили кружку с автографом его любимого хоккеиста. Если вы стали жертвой насилия, не стоит молчать об этом. Преступник должен быть наказан. Обратитесь в полицию или какой-либо кризисный центр, а лучше в оба места одновременно. Если кто-либо из ваших близких оказался жертвой насилия, постарайтесь по возможности оказать этому человеку поддержку и внушить, что вы целиком и полностью на его стороне.

Было бы прекрасно, если бы насилие было просто одной из тем, о которой иногда пишут в газетах и на интернет-порталах, но, увы, это не так. В любом случае стоит запомнить раз и навсегда: жертва не несёт никакой ответственности за то, что с ней произошло. Не существует никаких «мы» и «они». Все мы люди, просто кто-то из нас попал в беду, в которую завтра с таким же успехом можем попасть и мы сами.