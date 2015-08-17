Ученица автошколы

МиксLook

Что же необходимо сделать? А главное, сколько нужно потратить денежных средств для осуществления своей одной небольшой, но очень важной мечты? Наша статья о всех тонкостях, препонах и об опыте, который может получить совершенно обычный человек, а точнее молодая женщина! У мужчин всё складывается по-другому, а вот проблема получения молодой девушкой или женщиной автомобильных прав превращается в удивительную историю!

Итак, представьте, вы интеллигентная молодая женщина, чуть за 30, в карьере достигли не малых вершин, самодостаточная, амбициозная, за плечами пару высших образований, бесконечное количество курсов повышения квалификации, плюс степень МВА. У вас активная жизнь, интересная и хорошо оплачивая работа. Вам вот только для жизни и для статуса не хватает автомобиля. Вы, конечно, спокойно без него всё это время обходитесь, благо живёте в среднестатистическом не очень большом городе, где налажена система общественного транспорта. Проблем с поездкой на работу нет, так как вы активно пользуетесь услугами такси. В общем, жизнь налажена, ну или почти. Вы обладаете стойким желанием поменять свою жизнь в лучшую сторону и уже присматриваете в автосалонах своего города себе новенькое авто. В своих мечтах вы уже во всю ездите на красивеньком красном автомобиле. И вот что же вас отделяет от мечты? Да почти ничего, рассуждаете вы. Вот выберу себе автошколу, поучусь вождению пару месяцев и куплю себе заветную машинку! И на такой волне позитива вы сталкиваетесь с первой проблемой — выбором автошколы.

В вашем городе, хоть и небольшом, их с десятка два! Причём многие автошколы активно рекламируются. Вам сложно самой сделать выбор. Путём опроса знакомых и друзей, которые являются автолюбителями, вы узнаёте их субъективное мнение и делаете выбор в пользу одной из автошкол. Главным критерием выбора становиться довольно низкая цена за курс начинающего автолюбителя, удобное размещение учебного класса в районе проживания и рассрочка платежа. По некоторым отзывам в интернете данная автошкола вполне вас устраивает. И вот это и есть первая ошибка!

Прежде чем выбрать автошколу, отнестись к данному вопросу очень серьёзно. Фактор цены здесь не должен играть главную роль. Советы друзей и знакомых тоже. Отзывы в интернете вообще пишут сами инструктора автошкол или их знакомые. Знакомьтесь с рейтингами сдачи учениками автошкол экзаменов в ГИБДД. В каждом городе России в ГИБДД такие рейтинги доступны. Вычисляйте информацию, в какой автошколе наиболее высокий результат сдачи учениками экзамена. Это очень важно!

Итак, автошколу выбрали! Первый восторг от того, что вы можете управлять автомобилем сменился ужасом.

Прежде чем пойти в автошколу, попросите знакомых, друзей и родственников показать основные правила вождения. Посидите на месте водителя, постарайтесь хоть немного освоить эти навыки. Это очень пригодится.

Все 20 занятий курса вы проводите с инструктором на площадке, где обучаетесь начальным навыкам вождения и учите специальные элементы. Возникает вопрос — почему? Да потому что начало вождения в городе — это право инструктора. Он решает готовы вы или нет к выезду в город. Его субъективное мнение и опыт дают ему право решать, когда начнётся практика вождения в городском потоке машин. Не факт, что даже после всех 20 занятий по 1,5 часа на площадке инструктор сочтёт нужным выпустить вас на автомобиле в город. Аргумент один — не готовы! Вы не можете выехать в город по причине неуверенного вождения. А вы, наивная, ему верите. Он то точно знает, что вы ещё не готовы. Вера в свои силы резко пошатывается, и после всех занятий вы уже не уверены в себе и в том, что хотите дальше продолжить. За это время случаются разные эпизоды: слёзы, отчаяние и непонимание, в чём же причина неудач?

А потом вдруг в какой-то момент вы понимаете, что инструктору выгодно вас не выпускать на вождение в город. Он все делает для того, чтобы вывести своего ученика на дополнительные занятия, на которых он зарабатывает в два раза больше. И чем больше берёте дополнительных занятий, тем больше его личный доход. Простая и понятная схема. Но вам это ещё пока не ясно. Вы окончательно теряете веру в себя… Помогают друзья, они убеждают сменить инструктора. Следующим инструктором становиться женщина. Женщина оказывается более проворной и расторопной. Она начинает обучать за дополнительную плату, так как 20 занятий на площадке съели всё оплаченное ранее время. Вы, бедняжка, снова начинаете платить за каждое новое занятие двойной тариф. И так продолжается не один месяц. За это время вы стали выезжать в город, но, к сожалению, всё продвигается очень медленно. Инструктор, уже подружка, убеждает, что нужно ещё немного потерпеть, и уж тогда мы начнём выезжать на сложные трассы, где активное движение, и будем готовиться к экзамену. По истечении полугода такого вождения и потраченной энной суммы денег, вы понимаете: что-то тут не так. После очередного оплаченного вперёд денежного транша за 5 уроков вождения, подружка вдруг пропадает. Она перестаёт отвечать на телефонные звонки, а если отвечает, то говорит, что у неё много учеников. В общем, приходится вам ждать ещё пару тройку недель в надежде на возобновление вождения. А занятия так и не начинаются… Всё становится понятно!

Не доверяйте таким подружкам. Женщины-инструктора, не все, но встречаются такие, видят и оценивают своего ученика моментально. Они реально осознают, сколько на нём можно заработать. Так же как и мужчины, к сожалению, они видят человека, которого можно легко развести на деньги. У такого клиента отсутствует опыт вождения, он слишком эмоциональный, хорошо одевается, следовательно, есть деньги. В процессе общения они узнают необходимую им информацию: кто вы, где работаете, на какой должности, в браке ли и т. д. Они очень тонкие психологи, поэтому не доверяйте и не выкладывайте личную информацию о себе. Меньше знают, меньше шанс обмануть. Доверию здесь не место!

В отчаяние вы принимаете решение сменить автошколу. Следовательно, приходится снова платить за занятия. В новой автошколе вы всё ещё полны надежд и желаний побыстрее её успешно закончить. Садитесь на иномарку и жизнь, кажется, подарила вам надежду. Ну не тут-то было! Ваш новый инструктор в пух и прах критикует вас и всех ваших учителей. Он внушает, что вас всё это время неправильно всему учили. Вот он-то точно научит всем необходимым навыкам. И вы в полном разочарование и в надежде на лучшее начинаете полагаться на его авторитетное мнение. Начинается долгий процесс обучения. После продолжительного времени инструктор убеждает вас в том, что вы плохо справляетесь с вождением автомобиля с механической коробкой передач, и вам нужно поменять машину и лучше сесть за руль автомобиля с автоматической коробкой передач. И уж тогда всё должно пойти как по маслу! Вы верите ему и соглашаетесь на двойной тариф, так как обучение вождению автомобиля с автоматической коробкой передач стоит в два раза дороже. Ваша мечта о собственном авто затмевает все расходы на обучение, а свои затраты вы уже просто перестаёте считать.

Ни в коем случае не соглашайтесь на смену автомобиля. Не соглашайтесь ни под какими уговорами. Это ещё одна уловка автошкол. Смена учебной машины ведёт к увеличению расходов на обучение. Лучше сразу выбирайте автоматическую коробку у автомобиля, но ни при каких условиях не меняйте машину и инструктора. Так как каждый инструктор будет убеждать в том, что вас до него плохо обучали. Очередная ловушка!

Вождение автомобиля с автоматической коробкой передач даётся легко. Вы уверенно ездите по городу и, кажется, вы уже готовы выйти на экзамен. Вы полагаете, что вот-вот уже получите права. Как бы не так! Какой же инструктор упустит курицу несущую золотые яйца? Ваш очередной инструктор внушает, что вы всё ещё не готовы. И вот тут вы понимаете, что это очередной обман! Вы принимаете решение оставить эту затею…

Но проходит время… У вас в жизни случаются счастливые изменения, и вам приходится снова идти в новую автошколу с вопросом сдачи экзамена. В этот момент в стране меняется закон. И теперь необходимо по-новому учиться в автошколе, снова платить деньги и сдавать экзамен только как ученик автошколы, так как экстерн и самостоятельное обучение и сдача экзамена запрещены. В общем, сплошное невезение! Только благодаря личной беседе с директором новой автошколы и внесения на счёт автошколы приличной суммы денег удаётся выйти на экзамен. И вот наконец-то Бог услышал все ваши молитвы! За такое длительное время обучения впервые вам встречается инструктор, который выслушав всю историю и проведя один урок вождения с вами, убеждает выходить на экзамен. Он первый, кто говорит, что вы совершенно готовы и ездите для начинающего автолюбителя превосходно. Отметим, что он был далеко от молодого возраста, обучил ни одну тысячу людей и не стал брать с вас лишних денег. Он настраивает на экзамен и вы сдаёте с первой попытки. Счастью нет конца и края!

При выборе автошколы уделите особое внимание инструктору. От его опыта, а самое главное порядочности, зависит успех обучения. Лучше, если вы воспользуетесь проверенными рекомендациями. Отнеситесь с особой осторожностью ко всему, что на первый взгляд кажется привлекательным. Порой за привлекательной ценой стоит целая система по получению дополнительных средств с клиентов. Скидки, рассрочки платежа и другие привлекательные условия не должны играть главную роль при выборе автошколы!

Сегодня наше государство старается усовершенствовать систему получения автомобильных прав. Появились новые категории в автомобильных правах, очень строго стали подходить к лицензированию автошкол, к уровню профессионализма инструкторов и автопарку. И это правильно! Не должно быть так много частных автошкол, которые предоставляют некачественные услуги. Лучше меньше, пусть дороже, но качественней. Клиент автошколы должен понимать, что за свои потраченные деньги он получить высокий уровень подготовки, отличный сервис, хорошее настроение и удовлетворение результатом.

Пожалуйста, не попадайтесь на уловки, которые приготовили автошколы! Фокусируйте своё внимание на то, как ведёт себя инструктор. Если он вас унижает, заставляет ездить по площадке всё время обучения, а потом при езде в городе старается искать самые безопасные и лёгкие места на дороге, если внушает, что вот ещё немного и можно будет выходить на экзамен, только нужно взять ещё пару десятков дополнительных занятий, все это говорит о том, что на вас хотят нажиться! Грамотный и профессиональный инструктор, а главное порядочный человек, сразу будет натаскивать в нескольких направлениях: и на площадке, и в городе, он будет беречь не только ваши нервы и время, но и деньги. А это важно! Сейчас цена обучения в автошколах по России в среднем 30 000 рублей за 2,5 месяца! Это только начало, при всех уловках автоинструкторов ваши реальные затраты будут составлять в два, а то и в три раза больше. Поэтому желаем вам внимательно относиться ко всему, что сегодня предлагает рынок обучающих вождению услуг, и надеемся, что ваш опыт будет не столь плачевный! Мудрые люди учатся на чужих ошибках! И мы уверены, что мудрых людей среди наших читателей значительно больше! Удачи на дорогах!