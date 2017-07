Свет в конце поста: Что такое цифровая загробная жизнь

гаджеты

Думать о смерти – определенно занятие не из приятных. И все же современные устои социальной жизни диктуют нам свои правила. Взять хотя бы вопросы по оформлению наследства. Вы уже думали о том, кому достанется ваша квартира или машина, прабабушкин фарфор или домик в деревне? А кто унаследует ваш Facebook-аккаунт, учетную запись Microsoft или «облако» Google?

Вы задумывались, сколько цифровых следов оставляете при жизни? Это могут быть как посты в соцсетях, комментарии, блоги, аудио- и видеофайлы, так и ваши личные веб-сайты или созданные вами онлайн петиции, обязательства в сервисах электронных платежей и электронные договора – список цифровой собственности (Digital property) расширяется постоянно, а юридические компании открывают новые направления. И вот всю эту «облачную» информацию придется кому-то унаследовать, если вы не хотите чтобы после смерти ваши учетные записи попали в недобросовестные руки.

Более того, стремительное развитие и увеличение влияния социальных медиа породило весьма интересный эффект – так называемую культуру онлайн траура (Online mourning) или цифровой загробной жизни (Digital afterlife), когда взаимодействие с человеком может продолжаться даже после его смерти.

Ежедневно умирает более 10 000 пользователей Facebook

Число активных пользователей, которые ежемесячно заходят в социальную сеть Facebook, достигла отметки в 1,94 млдр людей. Ежедневно эту соцсеть посещает более 1,2 млрд пользователей (согласно данным за первый квартал 2017 года).

В апреле 2017 число активных пользователей Instagram достигло 700 млн человек. Пользователи, которые ежемесячно проверяли быстрые сообщения Twitter, превысили отметку в 328 млн человек. А вот служба электронной почты Google – Gmail – насчитывает более 1 млрд активных пользователей по всему миру.

Ежедневно миллиарды людей отправляют друг другу виртуальные сообщения, что-то постят и комментят, а также делают покупки (сумма различных операций в сфере электронной торговли в 2016 году превысила 1,9 триллионов долларов).

Топовые мировые соцсети сегодня (Facebook, Twitter, Instagram) превратились в виртуальные «страны» без границ, общему количеству «населения» которых может позавидовать Китай, Индия или США.

Однако за каждым пользователем стоит реальный человек, а это значит, что «населению» виртуальных «стран» свойственно не только увеличиваться, но и сокращаться.

Ежедневно умирает более 10 000 пользователей Facebook, в год – это несколько миллионов человек.

А отказ социальной сети удалять учетные записи пользователей, которые покинули этот мир, означает, что количество «мертвых аккаунтов» уже к 2100 году превысит количество «живых». Из-за чего Facebook может превратиться в самое большое «виртуальное кладбище». Социологи пока что успокаивают. В «стране» Facebook (так же как в Twitter и Instagram) преобладает молодое «население» в возрасте до 35 лет (60% пользователей).

Как бы там ни было, в 2013 году в Facebook уже насчитывалось свыше 30 млн профайлов умерших людей. Эти «виртуальные мемориалы» продолжали получали запросы от друзей, их отмечали в публикациях и даже поздравляли с днем рождения – от осознания подобных вещей становится не по себе, не правда ли?

Новая цифровая среда обитания буквально стерла границы между виртуальным и реальным. Это означает, что в цифровой мир постепенно перекочевали характерные для реальной жизни традиции – в том числе и культура траура.

Онлайн траур – что-то большее, чем газетный некролог

Изначально политика того же Facebook гласила, что через 30 дней поле того, как компании поступит соответствующий запрос от родственников, профиль умершего человека должен быть удален из-за проблем с конфиденциальностью.

И все же следует понимать, что не всегда горюющие родственники вспоминают о профилях умершего в соцсетях и других онлайн ресурсах. Как результат, активные профили умерших людей (да-да, звучит кошмарно) стали настоящей проблемой для многих соцсетей из-за неспособности их алгоритмов распознать пользователя как «отошедшего в мир иной».

Так, некоторые странички в соцсетях считаются активными даже после смерти или гибели их создателя по причине новой культуры скорби в интернете – онлайн траура.

Друзья умершего используют его страницу как «интерактивный некролог», где каждый может выразить свои соболезнования, поделиться воспоминаниями об умершем. И если некрологи в газетах, на телевидении или в радио-эфире – это статичная и, скажем так, единоразовая «акция скорби», то онлайн траур позволяет взаимодействовать (хоть и ограниченно) с человеком даже после его смерти.

Изучение «траурных страничек» в соцсетях Facebook и Myspace показало, что профили-мемориалы продолжают (хоть и реже) посещать долгое время после «ухода» человека – к примеру, в годовщину смерти.

Пример мемориальной страницы профиля в сети Facebook

Все это породило новую индустрию онлайн траура. Создаются отдельные сайты (виртуальные книги памяти), где можно отыскать онлайн каталоги некрологов и мемориалов. И эти сайты пользуются большой популярностью. К примеру, крупнейший в мире сайт онлайн мемориализации Legacy.com привлекает более 30 млн уникальных посетителей в месяц.

В 2006 году был создан веб-сайт MyDeathSpace.com, который позволяет отыскать мемориалы умерших людей в социальных сетях. Из-за резких скачков популярности ресурс несколько раз был вынужден ограничивать доступ к свои данным.

Как к столь важной смене парадигм в современном обществе отнеслись интернет гиганты?

В 2009 году компания Facebook рассмотрела свою политику, позволив переводить профили умерших людей в статус «мемориалов» — так называемые аккаунты в памятном статусе.

Политика конфиденциальности Facebook в отношении памятных аккаунтов гласит: «Если нам сообщают, что пользователь умер, мы можем увековечить его память. Хроники аккаунтов, для которых установлен памятный статус, не отображаются в разделе «Вы можете их знать» или напоминаниях о днях рождения».

Более того, сегодня Facebook даже рекомендует создавать группу как еще одно место, где люди могли бы делиться воспоминаниями о близком человеке.

Миллионы людей предпочитают чтить память умерших и приносить им дать уважения не на кладбищах, а в интернете. Онлан траур позволяет родственникам и близким выделить столько времени для скорби по умершему и облегчению своего горя, сколько им того хочется.

Как подготовиться к цифровой загробной жизни?

Facebook

Считается сегодня наиболее продвинутой в вопросе мемориализации аккаунтов соцсетью. Как уже было описано выше, Facebook позволяет перевести профайлы умерших людей в памятный статус (для этого желательно предоставить свидетельство о смерти). Подать запрос на установку памятного статуса профиля можно здесь.

Кроме того, вы можете выбрать хранителя своего аккаунта в памятном статусе. Такой человек может оставлять в хронике умершего публикации, отвечать на новые запросы на добавление в друзья, менять фото профиля и обложки. При этом хранитель не может входить в ваш аккаунт, читать сообщения, удалять друзей, старые публикации и другие материалы. Добавить или поменять хранителя достаточно просто и сделать это можно в любое время при жизни.

Instagram

Несмотря на то, что сервис Instagram в 2012 году был приобретен компанией Facebook, он не предлагает настолько обширного списка вариантов онлайн траура. И все же Instagram также позволяет установить памятный статус профиля умершего человека.

При этом Instagram не разрешает никому выполнять вход в аккаунт в памятном статусе, изменять такой аккаунт никак нельзя (это касается отметок «нравится», подписчиков, меток, публикаций, комментариев и прочего). Публикации, которые создавал умерший, остаются на Instagram и будут видимы для той аудитории, для которой они были опубликованы. Аккаунты в памятном статусе не отображаются в общедоступных пространствах.

Интересно, что любой пользователь при этом может отправить умершему фото или видео, используя Instagram Direct. Так что одна из любопытных традиций онлайн скорби соблюдена, а именно – «общение» с умершим после его «ухода».

Twitter

А вот Twitter не предоставляет кому-либо, включая родственников, доступ к учетной записи умершего человека, сведения о медиафалах, переписках и т.д. В случае смерти пользователя компания может отключить его учетную запись после обращения близкого с подтвержденной личностью. Узнать, как запросить удаление учетной записи умершего, можно здесь.

Если вы хотите, чтобы после «ухода» кто-то мог зайти в вашу учетку и удалить ее без лишней бюрократии, предоставьте близким заранее свою регистрационную информацию.

Google

Google «в открытую» не говорит о смерти и уж тем более о памятном статусе аккаунта. Однако сервис позволяет при жизни решить, что будет происходить с вашими учетными записями Google (Gmail, Google Диск, YouTube и т.д.) в случае, если вы не вошли в свою учетку в течение определенного периода времени.

Также Google позволяет добавить до 10 друзей и членов семьи, которые будут уведомлены, если ваша учетная запись неактивна в течение определенного времени, и кто (с вашего разрешения) сможет загрузить данные из ваших учетных записей.

Позаботиться о таких важных нюансах можно в разделе «Google на всякий случай». Здесь компания очень корректно предупреждает: «Жизнь полна неожиданностей. И мы хотя бы частично поможем вам к ним приготовиться. На всякий случай скажите нам, что делать с письмами, фотографиями, документами и другими данными из вашего аккаунта, если вы вдруг перестанете им пользоваться».

Microsoft

В Microsoft все немного сложнее. Чтобы получить данные учетной записи умершего человека (Hotmail, Live, MSN или Outlook.com), членам семьи необходимо будет пройти процедуру Microsoft Next of Kin (next of kin – ближайший родственник).

При этом компания не предоставляет родственникам пароль от учетной записи или возможность его изменить, право собственности на эту учетную запись также не передается. Microsoft может только передать содержимое учетной записи (данные) на DVD-диске.

Для запуска процесса Microsoft Next of Kin родственнику необходимо отправить запрос на почту msrecord@microsoft.com и предоставить документы, подтверждающую, что тот или иной человек мертв или недееспособен. В общем, пока что все сложно.

Цифровое присутствие — будущее цифровой загробной жизни

Пока крупные корпорации решают, что делать с гигабайтами оставленной при жизни каждым человеком информацией в интернете, находятся разработчики, которые уже предлагают упростить этот процесс.

Так, ресурс Cake позволяет не только настроить все нормы наследования ваших данных, но также создать прижизненный архив воспоминаний для близких. То есть, чтобы облегчить скорбь после смерти, вы можете оставить такого себе «цифрового двойника» — сформировать идентичность, воспоминания о которой вы бы хотели передать своим друзьям и близким.

Вопрос использования цифровых воспоминаний, оставленных нами при жизни, вдохновляет также людей творческих. Американский художник Gabriel Barcia-Colombo основал необычный стартап Hereafter Institute – футуристическое «похоронное агентство», которое занимается высокотехнологическими способами увековечивания цифровых данных.

В агентстве считают: «современный человек умирает дважды: вначале умирает наше физическое тело, затем – цифровое».

Gabriel Barcia-Colombo предлагает, например, на основании фотографий и видео умершего человека создать его 3D-персонаж, с которым можно будет «видеться» с помощью очков виртуальной реальности. В процессе этого можно будет прослушивать аудиозаписи близких людей, которые делятся воспоминаниями об умершем.

Конечно, на данный момент подобные разработки еще несовершенны. Однако это уже начало!

Безусловно, тема цифровой загробной жизни порождает немало этических вопросов. Как к этому относиться верующим? Не возникнет ли манипуляций в этой сфере? Насколько традиция онлайн траура помогает эмоционально «отпустить» умершего человека?

Здесь вспоминается один из историй телесериала «Черное зеркало» — «Я скоро вернусь». По сюжету, увлеченный общением в соцсетях герой погибает. Его подруге рассказывают о новой онлайн услуге, которая позволяет поддерживать контакт с умершим человеком. Для этого разработчики используют информацию о погибшем в социальных сетях, создавая виртуальный аналог пользователя. Более того, использовав видео- и аудиофайлы, можно слышать голос погибшего и видеть его изображение на экране… Сегодня такая идея уже не кажется антиутопией.

«Право на забвение»

Те, кого эти «навороченные штучки» пугают, могут пока что расслабиться. Во-первых, сегодня далеко не все сервисы спешат изучить и применить на деле функцию онлайн траура. Так что в случае чего, аккаунт умершего человека (даже без специальных уведомлений) будет удален по истечении определенного автоматически заданного периода. Во-вторых, все связанные с цифровой загробной жизнью сервисы еще слишком примитивны, чтобы говорить о каком-то «осознанном онлайн существовании без физического тела».

Кроме того, сегодня законодательная база многих стран поддерживает право человека на требование удаления из поисковой выдачи данных о нем, если такая информация способна нанести вред чести или репутации.

Так, в 2014 году испанец Марио Костеха Гонсалес выиграл судебное разбирательство с поисковой системой Google, потребовав «быть забытым». Европейский суд обязал Google скрыть в результатах поиска персональные данные испанца.

Принятое Европейским судом решение гласит: «Любой гражданин может потребовать удаления из результата поиска, сделанного по его имени, ссылки на документы, которые не соответствуют действительности или содержат устаревшую информацию. Для этого гражданин должен напрямую обраться с запросом в поисковую систему (Google, Yahoo, Bing или любую другую), которая обязана выяснить его обоснованность».

Также не следует забывать, что многие соцсети и онлайн сервисы позволяют навсегда удалять свои аккаунты.

А напоследок можно посмотреть юмористический ролик «Добро пожаловать в Жизнь: сингулярность, разрушенная юристами». Кто знает, быть может, в далеком будущем после смерти физического тела мы сможем загружать наше сознание в специальные сети и вести «цифровую жизнь».