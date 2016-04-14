Старый новый дом

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Когда мы представляем себе памятник древней архитектуры, о чем мы думаем? Как правило, нам представляется нечто, что позволит нам напрямую соприкоснуться с седой древностью, с тем временем, которое настолько далеко от нас, что кажется выдуманным. И только сам исторический объект, храм или замок, подтверждает то, что это время действительно было.

Глядя на старинное здание, мы ощущаем связь с давно ушедшими людьми, создававшими его — архитектор и его замысел, рабочие и их труд. Однако, если вы окажетесь рядом с древним японским храмом, то сможете пережить причастность ко многим поколениям архитекторов и строителей. Разгадка этой тайны кроется в традиции не менее древней, чем сами здания.

Практически все архитектурные памятники Японии построены из дерева. Выбор этого материала не случаен. Он связан с высокой сейсмической активностью в данном регионе. При землетрясении деревянные конструкции более устойчивы, чем каменные и приносят при разрушении меньше ущерба. В Японии высокая влажность, при которой каменные постройки менее комфортны, так как не дают той естественной вентиляции, которую дает дерево. Наконец, Япония богата лесами, и заниматься лесозаготовкой легче, чем обрабатывать камень. Тем не менее есть и свои минусы. Дерево со временем начинает портиться, грозя строению разрушением. По этой причине появляется в древней Японии необходимость перестройки деревянных зданий.

Знаменитый буддистский храм Хорюдзи (607 г. н. э.) в городе Нара включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и признан самым древним памятником деревянного зодчества в мире.

Храмовый комплекс Хорюдзи

Тем не менее самый старый деревянный храм неоднократно перестраивался. Впервые такая необходимость возникла в 670 г. н. э., когда в Хорюдзи ударила молния и храм сгорел. Однако спустя некоторое время в нескольких метрах от места пожара Хорюдзи был полностью отстроен в первоначальном облике по сохранившимся оригинальным архитектурным проектам.

С тех пор храм находится на том же месте и время от времени подвергается частичным перестройкам. При этом неизменными остаются технологии строительства, материалы и, конечно, сам внешний вид. Так храм Хорюдзи, несмотря на многие обновления, предстает перед нами сегодня таким же, как и тысячу лет назад.

Храмовый комплекс Хорюдзи

Еще один древнейший японский синтоистский храмовый ансамбль Исэ-Дзингу (678-686 гг. н. э.) сохранил традицию перестройки-переноса святилища каждые 20 лет — ритуал сикинен сенгу.

Храмовый комплекс Исэ-Дзингу

Исэ-Дзингу расположен таким образом, что рядом с действующим храмовым комплексом находится площадка, точно подходящая для размещения такого же архитектурного ансамбля. Во время перестройки старый храм принимает посетителей, а новый выстраивается рядом. Как только обновленный храм готов, старый подвергается процедуре разборки, а новый готов к работе. Не все храмы в Японии перестраиваются каждые 20 лет. Например, Идзюмо в городе Симан перерождается каждые 60 лет.

Храм Идзюмо

Интересным фактом является то, что и 20-летнее, и 60-летнее ожидание новой перестройки здания не случайно длится именно столько. Согласно японским представлениям об архитектурном мастерстве двадцатилетними периодами отмечаются вехи в совершенствовании человека в этом непростом искусстве. В 20 лет человек, который желает быть архитектором, только познает азы и вникает в суть предмета. К 40 годам архитектор уже становится мастером, способным действовать самостоятельно. К 60 годам архитектор может не только работать над своими проектами, но обучать, и передавать знания и секреты мастерства другим. Так жизнь зданий напрямую связана с жизнью и развитием архитектора.

Хокусай Кацусика. Храм Хонгандзи в Асакуса

Гармония является определяющим понятием для японской культуры и в архитектуре этот принцип прослеживается очень наглядно. Например, есть ещё одна причина перестройки культовых сооружений в Японии. Она относится к синтоистским храмам, так как связана с особенностями этого религиозного мировоззрения. Согласно ему, боги не приемлют ветхости и древности — это противоречит идее постоянного обновления. Энергия актуализируется только в развитии. В свою очередь, в том, что не изменяется, не движется, божественная энергия угасает. С религиозной точки зрения с перестройкой храма перерождается и обретает новое дыхание сила богов.

Мы все знаем мифы и легенды разных стран, где фигурирует сюжет о демонах и призраках, которые заводятся в заброшенных, старых зданиях наряду с пылью и паутиной. Японцы, пожалуй, как никто другой преуспели в мистических генеральных уборках, когда дело доходит до древних построек.

Символ Томоэ — в синтоизме и буддизме олицетворяет единство трех сил/энергий: Неба, Земли и Человека

Когда речь идет о рассматриваемой нами традиции в архитектуре, кажется, что, говорить о каких-либо изменениях не приходится, так как внешне здание храма никак не меняется, воссоздается его полная копия. И где же здесь движение и обновление? Попробуем взглянуть на этот процесс с другой стороны, применив восточное философское мировоззрение, — приоритетно не внешнее движение, а внутреннее. Передача в обществе традиции, опыта и мудрости — это и есть движение энергии, ее сохранение и развитие в непрерывном потоке. Сакральное знание, таким образом, заключается в осознании метафизической культурной связи между поколениями людей и объектами их деятельности. Божественная энергия оказывается заключена не в камне и не в дереве, но в человеческом опыте, знании, мастерстве и в сердце.

Утагава Хиросиге. Святыня Гион в снегу