Рунические символы — на чем обжегся Гитлер

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Интерес к мистическим и оккультным знаниям удовлетворяет извечную потребность человека в духовных поисках. Развиваясь циклично, он никогда не угасает полностью. В свете последних научных достижений древние традиции обретают новую жизнь и становятся необычайно популярны.

Рисовать руны сегодня модно. И не только в оккультных кругах, но также и в среде обычных граждан. Сама рунная традиция пришла к нам от шаманов Севера. Разумеется, это наследие язычников. Но кто он такой — язычник? Если смотреть в толковом словаре, язычник — человек, живущий в тесной связи и гармонии с природой. Северные шаманы не считали природу вещью, набором частиц или организмов. Процесс — вот что видели в ней прежде всего. Процесс воплощения невидимых сил и энергий в ощутимую, материальную форму.

В основе руны лежит так называемый энергетический потенциал — что-то, заложенное изначально, но еще не пришедшее в действие. Его можно уподобить кванту — единице всего сущего во Вселенной, из которой только предстоит проявиться веществу и энергии.

По убеждениям северных шаманов, все силы, существующие во Вселенной, присутствуют в самом человеке, являя собой качества его Души. Именно они «включают» руны, высвобождая потенциал и запуская движение энергий. Неспроста северные боги и богини, олицетворяющие силы природы, имели ярко выраженные человеческие характеры. Вступая в общение с божеством, человек усиливал собственную магию.

Верховным богом северного пантеона был Один, довольно симпатичный, хоть и склонный к сарказму персонаж. Большую часть времени он странствовал, одетый в неизменный синий плащ и окруженный свитой воронов и волков. Именно он добыл руны для человечества, провисев на дереве головой вниз девять суток без еды и воды, пригвозжённый к стволу Иггдрасиль своим же собственным копьем.

В результате столь жесткой медитации он получил озарение и достиг трансформации духа. Бросив девять палочек оземь, он рассмотрел в полученном узоре очертания рун, а в них — энергетическую схему всей природы. Слово «руна» обозначает «секрет». Таким образом Один открыл людям секреты мироздания — тайные знания, подвластные только богам. Священный дар не предназначался исключительно для управления силами природы. Он даровал человеку возможность постичь Вселенную и величайшую ее загадку — самого себя. С помощью этого дара человек мог развить и трансформировать свой дух до божественного уровня.

Вот почему использование рун для привлечения денег или чьей-то симпатии, совершения мести или удовлетворения эгоистических потребностей является чем-то вроде забивания гвоздей телескопом. И хотя гвозди тоже нужно чем-то забивать… Звезд мы рискуем уже не увидеть.

Применять руны на практике довольно просто: их можно вырезать на дереве, начертать на камнях, коже, бумаге, собственном теле. Их рисуют для оказания помощи в поиске работы, обретении благосостояния, излечении от болезней… Собственно, рунную формулу можно составить для любой надобности. Рунические символы безличны, они запускают процесс, диктуемый намерением.

Руны не являются атрибутом черной маги или порождением вселенского зла. Они, как нож, которым можно нарезать хлеб, а можно воткнуть под ребро. Черный пиар рунной традиции — во многом на совести религии единобожия. В свое время ей приходилось всеми силами и способами бороться с язычеством. Имидж свирепых викингов, рисующих руны кровью побежденных, также внес свою лепту, породив ассоциации с насилием, смертью и дьявольскими кровавыми знаками.

Некоторые оккультисты до сих пор отстаивают мнение, что руны следует рисовать красным, лучше всего — кровью. «Дар требует дара», — вещают древние «Эдды». И кровь как будто необходима для принесения жертвы богам. Однако не смешно ли требовать чего-то у божеств или природы? Объяснить спокойно, в чем имеете нужду, — вот единственный путь к успеху и взаимопониманию. К тому же символом жизненной энергии у северных народов была не кровь, а вода. И цвет начертания рун в оригинале совсем не красный, а синий — в цвет Одинова плаща.

Но на протяжении истории слишком многие считали, что кровь как энергетическая субстанция наилучшим образом активирует руны. Поэтому ее должно быть много. А если много, то, конечно же, чужой. Этот принцип в свое время широко применялся лидерами нацистской Германии. В борьбе за власть они не гнушались оккультными методами, совершенствуя их по собственному разумению.

Немецкий оккультист Гвидо фон Лист создал собственную рунную систему, назвав ее Арманическим Футарком. Из 24 традиционных символов он оставил всего 18. Система базировалась на теориях арманизма и ариософии. Гвидо фон Лист написал и выпустил несколько книг о рунной магии, а затем основал «Общество Туле» — эзотерический клуб с праворадикальным политическим уклоном.

«Туле» переводится как «далекая северная земля». В мифологии этот остров был родиной сверхлюдей, высшей расы божественного происхождения, тех самых «ариев», призванных стать правителями мира. Исследования фон Листа в области истории ариев, их символов и обычаев сыграло свою роль в формировании идеологии националистической Германии.

«Общество Туле», официально изучающее древнегерманскую историю и культуру, прямым текстом провозглашало идеи расового превосходства, а Гитлер, Гесс, Геринг и Гиммлер состояли в его почетных членах. Лозунг «Германия превыше всего» имел оккультную подоплеку, как и многие медитативные афоризмы того времени. В рамках проекта «Аненербе», занимавшегося изучением и распространением «наследия предков», был учрежден курс рунической письменности. Члены ордена СС проходили обязательное обучение толкованию рун.

Рунические знаки легли в основу нацистской символики, в большинстве случаев приобретая значения борьбы за власть и господство. Сдвоенное изображение руны Sowulo (Соулу) S («Зиг» в Арманическом Футарке) использовалось в эмблеме СС, обозначая победу и доминирование.

Сакральный смысл символа сводился к усиленной концентрации энергии небесного огня. В то время как в классическом значении Sowulo символизирует свет знания и понимания, движение к истине, солнечную энергию, излечивающую от болезней и разгоняющую мрак. Руна Teiwaz (Тейваз) T («Тюр» в Арманическом Футарке) обозначала воинственность и мужество в сражении.

Ее использовали для надгробий вместо крестов, а также в татуировках групп крови, наносившихся на плечо. «Тюр» фигурирует на нашивках, нагрудных знаках офицеров и сотрудников управления СС, а также на рунических кольцах.

В своем традиционном смысле Тейваз — действительно символ мужества, но также и высокой морали, причем в борьбе с собственным эго на пути к духовным целям. Руна Hagalaz (Хагалл) Н обозначала непоколебимость веры в чистоту и превосходство нации. Ею отмечались легендарный наградные кольца «Мертвая голова», символизирующие несгибаемую волю к победе и готовность идти насмерть.

Руна Хагалл действительно способна оказывать фиксирующее, закрепляющее воздействие, но ее основное предназначение — помогать в восприятии трансформаций на пути духовного развития.

Изображение свастики как символа возрождения нации предложил к использованию сам Адольф Гитлер. Свастика — очень древний символ, обозначающий движение Земли вокруг Солнца, развитие и рост всего живого во Вселенной. Он назывался «Колесо жизни» и направлял концы по часовой стрелке, символизируя также и четыре времени года, поочередно сменяющие друг друга. Изначально в Аненербе работали с таким правосторонним символом.

Но в окончательно утвержденном варианте концы свастики приняли направление против часовой стрелки. Она состояла из двух полюбившихся Гитлеру рун Соулу, наложенных друг на друга. В таком положении руны вытягивали силу из источника жизни и света, превращая развитие в хаос. Подобный знак под именем «саувастика» существовал в Индии, причислялся к символам черной магии и атрибутам разрушающего бога Кали. Были ли деструктивные стремления заложены в свастику сознательно? Долгое время развитие нацизма сопровождалось смертью и разрушением других народов, но конечный результат обернулся крахом самой системы.

Символика на основе рун использовалась нацистами не только в эмблемах и экипировке, но также в архитектуре зданий и предметах интерьера. Знаки, отовсюду взывавшие к северным богам, вероятно, достигли своей цели. Но боги Асгарда решили исход битвы по-своему.

В истории из древних «Эдд» рунический шаман был призван к умирающей девушке, под кроватью которой нашел рунную формулу, вызвавшую тяжелое заболевание. Оказалось, влюбленный парень пытался добиться ее сердечной привязанности с помощью рун, но, составив формулу неверно, спровоцировал тяжелую болезнь сердца.

Чистота изначального намерения предопределяет результат, бессознательно влияя на сам процесс составления рунескриптов. Намерения, не соответствующие законам мировой гармонии, порождают то, что называется «кармой», и неизменно оборачиваются против своих создателей. Возрождение не приходит путем разрушения, как и любви невозможно добиться насилием духа.

Руны