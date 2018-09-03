Рисунки, длиною в жизнь

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11 марта 2011-го года. Япония. 14:46 по местному времени. Пятничная привычная суета – впереди заслуженные выходные. Еще чуть-чуть, и о работе можно будет забыть хотя бы на пару дней. Не случилось… В этот час регионы страны Восходящего Солнца накроет мощнейшее землетрясение. Показатели на шкале Рихтера мгновенно подскочат до отметки в девять баллов. Виной станут сильные толчки в Тихом океане. В домах задрожат стены, в разные стороны разлетится мебель, выйдет из строя электричество. Многие здания в долю секунд сложатся, словно плохо собранные карточные домики. Но, как известно, беда не приходит одна. Землетрясение спровоцировало огромное цунами, которое в буквальном смысле слова накрыло северную часть японского архипелага с головой. Высота волн была больше трех метров. Это привело к серьезным разрушениям и многочисленным жертвам. По официальным данным в результате катаклизма погибли 15 892 человека, 2576 до сих пор числятся пропавшими без вести.



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﻿﻿Спустя двенадцать лет после трагедии – в 2013-м — японский художник-дизайнер Манабу Икеда (Manabu IKEDA) возьмется за масштабный арт-проект, предложенный одним из музеев. На полотне 13х10 футов мастера попросят запечатлеть горе и лишения людей, переживших то мощнейшее природное бедствие. Для стартапа Икеде понадобится немного – перо, акриловые краски и холст, разделенный для удобства на множество небольших частей. Вся работа будет проходить в одном из залов музейного фонда. Икеде предстоит писать свой шедевр непосредственно в присутствии посетителей. Но трудолюбивый виртуоз не будет обращать внимание на интерес окружающих.

Не жалея себя, он применит максимальные силы, чтобы полностью абсорбироваться, прогрузившись в процесс. Его рабочие будни превратятся в однообразное месиво. Ежедневно – с девяти утра и до семи вечера шесть дней в неделю его будут видеть в трех позах — сидя на стуле, стоя, лежа. Художника даже не смутит тот факт, что однажды от натуги он вывихнет свое правое, доминирующее плечо. Адская боль на пару суток сделает Икеду недееспособным. Тот проведет это время дома, посчитав случившееся неплохим отпуском. А затем… примется активно внедрять левую руку. Да настолько удачно, что уже через пару-тройку пробных эскизов станет невозможно отличить, кисть какой руки творила – левой или правой. Свое произведение японец окончит и полностью выставит на суд публики через три года — в 2016-м. Картина получит название «Rebirth» — “Второе рождение”. Ценителям искусства предстанет во всей красе ветвистое дерево сакуры неимоверных размеров. И больше ничего. Впрочем, первое впечатление достаточно обманчиво. К полотну необходимо внимательно приглядеться. Тогда взору откроются различные детали. Это люди и животные, которые борются со стихией, стараясь схватить хотя бы еще один глоток жизни.

Я приравниваю произошедшее к настоящему хаосу – говорит Манабу Икеда. Тогда все смешалось воедино. Было трудно что-либо разобрать, настолько все оказалось стремительно и молниеносно. Собственно, поэтому я решил изобразить сакуру. Как известно ее розово-вишневые цветы у нас в Японии символизируют облака и обозначают эфемерность человеческого бытия. Но если вы обратите внимание – дерево своими корнями прочно вросло в каменистую землю. Ему не страшны, ни соленые волны океана, ни надвигающийся дождь.

«Rebirth» — далеко не единственное полотно Икеды. В послужном списке художника на сегодняшний день порядка двадцати различных сложно структурированных пейзажей. И каждый из них отличается особой монументальностью. Японец тщательно прописывает штрих за штрихом. Поэтому на создания одного произведения и уходят годы. Незаметно и, главное, быстро. Хотя Манабу вряд ли всерьез задумывался об этом. Ведь художественное искусство он воздвигает на пъедестал почета. Уже потом длинной вереницей идут друзья, семья, путешествия, привычки, хобби.

Арт Икеды предназначен для людей думающих, способных мечтать. Это своеобразный вызов современной цивилизации, летопись текущих событий. Скажем, в своей работе “History of Rise and Fall” Манабу изобразил человечество как большой конгломератный завод. Предприятие функционирует без передышки, орошая природу вокруг серыми клубами едкого дыма. Вокруг гиганта также вовсю кипит жизнь. Один за другим по водосточным трубам, разрезанным по полам, бурно бегут ручьи, постепенно превращаясь в полноценные реки. Кое-где едва заметны немногочисленные деревья и лужайки. В ряд стоят строения, по форме похожие на вагоны поездов. Весь могущественный организм опоясывают ленты электропередач, неведанные асфальтные дороги, проложенные по воздуху, да бесконечные вереницы каменных мостов. Человек здесь выступает лишь винтиком. Изображений Homo sapiens на картине практически нет.

Зато вполне понятно, что именно его изобретения превратили мир в настоящую железную машину, которая от натуги вот-вот лопнет и разлетится на маленькие части. В другом этюде “Foretoken” Икеда предрекает цивилизации неминуемую гибель. Мастер предполагает, что совсем скоро наша планета Земля скроется под снежным покровом. Заледенеют даже волны. Постройки постепенно исчезнут одна за другой. На смену горячему прогрессу придет ледяная вечность.

Создание полотна “Foretoken” заняло у меня порядка двух с половиной лет, — признается японец. — В конечном итоге отдельные незначимые моменты способны создавать единое целое. И ты это осознаешь только, когда картина полностью завершена. Поэтому возникает естественное чувство удовлетворения и довольства собой.

Манабу Икеда, однако, не всегда ставит жирную точку в своих произведениях. Иногда бывает так, что живописец хочет добавить интересный элемент. Тогда панно снимается со стены, и работа возобновляется. При этом неважно, где висел витраж – в мастерской у японца или на выставке в музее. Хранители коллекций прекрасно осведомлены о причудах художника, поэтому выдают творения по первому запросу.

А технику Манабу, чем-то схожую с каллиграфией, по крайней мере по чистоте исполнения и упорству, уже давно оценили в искусствоведческих кругах. Недаром Икеда на юбилейном 25-м по счету японском биеннале Takashimaya получил гран-при. А на смотре Taro Okamoto Award for Contemporary Art вошел в почетный список шорт-листа. Впрочем, признание арта Икеды страной Восходящего Солнца не помешало маэстро покинуть свою родину и благополучно перебраться в Соединенные Штаты Америки – завоевывать новые, неизведанные берега. А заодно расширить круг единомышленников и поклонников. Ведь слава… она скоротечна и требует постоянной подпитки извне.