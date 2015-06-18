Принцесса Матоака или недиснеевская история

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Матоака, проказница, Ребекка, табачная принцесса — каких только имен и прозвищ не носила индейская девушка, которую мы знаем под замысловатым именем Покахонтас. История Покахонтас была растиражирована в середине 90-х благодаря одноименному диснеевскому мультфильму. Только вот реальная жизнь индейской принцессы мало походила на веселую сказку, где герои бесконечно влюбляются и поют.

Больше, чем принцесса

Реальная Покахонтас или «маленькая баловница» (именно так переводится прозвище «Покахонтас») была дочкой вождя племени поухатанов, которое населяло территории, где сейчас расположился американский штат Виргиния. Размеренная и простая жизнь индейцев этого края и маленькой принцессы Матоаки (а это уже настоящее имя Покахонтас) продолжалась бы и дальше, если бы не англичане-переселенцы, которые в 1606 году основали на землях поухатанов свою колонию — Джеймстаун. Отношения бледнолицых с краснокожими не клеились: индейцы не хотели торговать с пришельцами, а англичане то и дело решали проблемы с местными при помощи кулаков, а иногда пользовались чем-то посерьезнее.

Сами колонисты вели жалкое существование: им не хватало ни продовольствия, ни питьевой воды. В 1607 году, когда поселение одолевал голод, капитан Джон Смит, будучи одним из руководителей Джеймстауна, решает попытать счастье в индейских деревнях. Только коренные жители Америки оказались хитрее и ловчее англичанина — они поймали его и взяли в плен. Джона Смита ждала казнь. Но бледнолицего спасает Покахонтас. Во время казни она закрывает его голову, которую индейцы хотели разбить посохом.

Естественно, никто не посмел тронуть любимую дочку вождя, да и неудачливого чужеземца вместе с ней. Из жалости или из-за любви Матоака спасла Смита — неизвестно. Как таковых источников, подтверждающих их романтические отношения, нет. Даже в дневниках самого английского капитана нет ни слова о любви к «маленькой баловнице».

Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь на момент их встречи Покахонтас было всего 12 лет, а незадачливому капитану Смиту уже 27. Кроме того, статью и красотой англичанин не отличался. Джон Смит выглядел гораздо старше своих лет. Видимо, на нем сказались длительные изматывающие морские путешествия и нелегкие условия жизни на новой земле. Так что понравиться юной принцессе он вряд ли мог.

Покахонтас же была одной из самых красивых девушек племени. Смит отмечает ее «непохожесть» на других в своей книге: «<…> это была очаровательная молодая девушка, своим самообладанием, осанкой выделяющаяся среди всех индейцев, а духом, умом своим превосходившая всех вокруг…»

Даже если принцесса Матоака и Смит не были любовниками, между ними завязалась дружба. Покахонтас после спасения Джона часто наведывалась в Джеймстаун и постепенно узнавала новый для себя язык. Она из-за своих частых контактов с поселенцами хорошо знала их обычаи и понимала много английских слов. Бывали случаи, когда она участвовала в переговорах индейцев и британцев. Благодаря этому отношения между двумя народами стали налаживаться: индейцы стали торговать с переселенцами — отдавать им продукты в обмен на мелкие безделушки.

В принципе, Матоака была не просто юной принцессой, а первым своеобразным индейским дипломатом: она убедила своих соплеменников, что «пришельцы» не такие уж страшные и опасные и что с ними можно и нужно общаться.

Американская мечта

Мирное время для поселенцев и индейцев закончилось вместе с отплытием в Англию Джона Смита. Он был серьезно ранен и просто не мог оставаться в диких американских землях без лекарств и медицинской помощи. Покахонтас же сказали, что ее английский друг умер.

Спустя некоторое время отношения поселенцев с поухатанами стали рушиться: виной этому были новые вероломные и алчные начальники колонии, которых краснокожие не признавали. Может, вопреки всем теориям и доказательствам, понятие «Американская мечта» сложилось именно в это смутное время? Когда вчерашние англичане-колонисты, ставшие сразу американцами, стремились лишь разбогатеть, ища в индейской земле золото и драгоценные камни? Их влекла лишь жажда наживы, они не щадили местную природу. Бледнолицых и индейцев в таких условиях уже практически ничего не связывало — война была неизбежна. Поухатаны стали осаждать Джеймстаун, а поселенцы ловили индейцев и убивали их.

Предприимчивые новоявленные американцы хотели как можно скорее прекратить войну, ведь у них совсем не осталось людей. Они не придумали ничего лучше, как похитить любимую дочь вождя поухатанов. Совершив задуманное, бледнолицые предложили вождю сделку: он возвращает им пленных и оружие, а они отдают ему Покахонтас. Правитель выполнил лишь часть «ультиматума»: оружие он не вернул, посчитав его ценнее дочери. Покахонтас осталась у поселенцев, а конфликты так и не прекратились. Девушка не очень страдала, находясь среди бледнолицых. Ведь что может быть хуже, чем предательство со стороны родного отца?

Покахонтас во время проживания в поселении сумела хорошо выучить английский, она узнала многое о христианстве. Местные мужчины не бросали надежды заполучить ее руку и сердце, таким образом сбылась бы их еще одна «американская мечта» — без особых хлопот получить высокий титул, ведь как-никак Покахонтас оставалась принцессой. Но мужем Покахонтас в итоге стал плантатор Джон Рольф. Был ли этот союз основан на любви или скорее на желании Рольфа заполучить именитую жену для определенной рекламы своей плантации — остается неясным. Но что действительно сумел сделать их межрасовый брак, так это примерить колонистов и индейцев на целых 8 лет!

Пусть Рольф и не обрел важного титула, но его женитьба на Матоаке принесла немало плюсов всей колонии. Покахонтас крестилась и получила имя Ребекка. Такой шаг «дикарки» рассматривался переселенцами как знак свыше и как своеобразная победа над индейцами, которых, как оказалось, можно склонить к христианской вере и тем самым подчинить.

Кроме того, Рольф не прогадал, выбрав себе в жены индейскую девушку: она отлично знала, как выращивать ароматный табак. Благодаря всему этому Покахонтас становится очень удачным экономическим и политическим инструментом для рекламы и продвижения Джеймстауна.

Понимая необходимость развития колонии, которая ничем, кроме хорошего табака и дружбы с индейцами не отличалась, Рольф решает отплыть в Англию вместе с Покахонтас и их сыном Томасом, чтобы получить разрешение на торговлю в Старом Свете, а заодно и найти новых работников для плантации. Рольф и Ребекка были приняты королем Англии Яковом I. Покахонтас поразила королевский двор своей воспитанностью, статью и великолепным английским. Она удивила и своим нарядом — это был не национальный индейский костюм, а платье красного цвета, шитое по последней английской моде. Именно в этом образе Покахонтас была запечатлена придворными художниками, и вот ее достоверный портрет.

Английский король, очарованный индейской принцессой, не сомневаясь, дал Рольфу разрешение на торговлю. А Ребекка выполнила свою дипломатическую миссию и привлекла немало новых авантюристов, которые были готовы уплыть в Джеймстаун. Только самой «табачной» принцессе не суждено вернуться к американским берегам. Она заразилась оспой во время пребывания в Англии и умерла в возрасте 22 лет. Покахонтас похоронили на кладбище небольшого городка Грейвсенд. Там же установлен памятник индейской принцессе.

Вклад Покахонтас в историю Америки неоценим: она помирила индейцев и переселенцев, а жителей туманного Альбиона уверила в миролюбивости своего народа, плодородии и богатстве земель поухатанов. От нее ведут свой род многие знатные фамилии Виргинии. И наверное, каждый американец будет настаивать на том, что в его жилах течет кровь этой индейской принцессы.