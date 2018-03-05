Агхори. Аскеты, победившие смерть

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Чтобы достичь Нирваны, нужно вести праведную жизнь и пройти круг из нескольких перерождений. Но есть путь короче. Так считают последователи древней мистической секты - агхори, для которых смерть и все, что с ней связано, - пустой звук. Агхори живут в местах кремаций и питаются останками трупов. Но это не просто каннибализм, а сложный религиозный ритуал со своими законами и последовательностью действий. И если вы думаете, что в эту секту входят только сумасшедшие йоги-аскеты, вы ошибаетесь. Огромное количество уважаемых людей Индии выбирают для себя этот путь. А что, если это всё только кажется отвратительным?

Кто такие агхори?

Агхори — индуистская секта аскетов — почитателей бога Шивы, уходящая своими корнями в глубокую древность. Само слово «агхори» с санскрита переводится как «не ужасающие», то есть те, кто ничего не боится.

Шива — один из трех главных богов в индуизме, Бог разрушения. Очень мрачная и мистическая фигура. Считается, что Шива живет на местах кремаций и его всегда сопровождают демоны. Слышали о зловещей богине Кали, чью талию украшает пояс из человеческих черепов? Так вот, Кали — это аватар (перевоплощение) Парвати, любимой жены Шивы. Как говорится, муж и жена — одна сатана.

Но несмотря на мрачный образ, Шива — это не враг человечества, а его ярый защитник. Будучи богом разрушения, он разрушает только отжившее и умирающее для того, чтобы дать начало чему-то новому. Шива погружается в медитации во благо человечества и искренне расстраивается, когда видит его беды. А еще именно он подарил людям гашиш, йогу и искусство медитации. Вот такая разносторонняя фигура.

Агхори, как почитатели Шивы, стараются во всем ему подражать. Они также живут на местах кремаций, а еще употребляют гашиш и алкоголь, чтобы расширить свое сознание. В древние времена эта секта была куда более многочисленной, чем теперь. Считается, что агхори продолжают традиции средневекового аскетического ордена Капаликов, что означает «носящие черепа». Раньше это была почитаемая и уважаемая религия. Но в наши дни другие индуисты предпочитают обходить агхори стороной. Почему? В глазах праведного индуиста алкоголь и наркотики — это плохо. Кроме того, любого непосвященного ужасает образ жизни радикальных агхори. Их не понимают, но выразить свое неприятие или воспрепятствовать обрядам сектантов им и в голову не придет. Говорят, агхори может наслать на человека проклятье и испортить его карму. А еще говорят, что агхори может убить — совершенно безнаказанно. Словом, с ними лучше не связываться.

К туристам большинство агхори относятся враждебно, в лучшем случае — равнодушно. Они не отвечают на вопросы, не позволяют снимать себя, могут разбить неугодную им технику и даже вступить в драку. Однако есть миролюбивые «агхори», которые с удовольствием расскажут о своей религии и снимутся в интервью. Но не спешите радоваться: скорее всего это не настоящие сектанты, а шарлатаны, и им просто хочется заработать

А есть и такие агхори, по которым не определишь принадлежность к секте. Они ходят в деловых костюмах и занимают уважаемые должности. Так, религию агхори исповедовал Бхану Сингх — бывший министр в центральном правительстве Индии. Жил ли он на местах кремаций? Конечно же, нет. А всё потому что агхори — это очень разносторонняя религия, и агхори агхори рознь. Одни последователи придерживаются общечеловеческих норм, едят исключительно вегетарианскую пищу, воздерживаются от алкоголя и прочее, а другие употребляют огромные дозы наркотиков, пьют мочу из человеческих черепов и … практикуют ритуальный каннибализм. Последние — это радикальные агхори, агхори высшей ступени, и на самом деле их меньшинство. Однако за счет своего, мягко говоря, необычного образа жизни именно им досталась вся популярность. Очень мрачная, как и они сами.

Безумные трупоеды?

Пожалуй, самое шокирующее в радикальных агхори — это их любовь ко всему, что связано со смертью. Они предпочитают жить в местах кремаций: и не только ради подражания Богу Шиве, но и ради пропитания. В религиозных целях агхори поедают человеческие останки (после кремации их остается немало). Кремация — сложный и дорогостоящий процесс, во время которого тело не сгорает полностью.

Для справки: сколько стоит кремация в Индии? За дрова родственники покойного платят от 1000 до 3000 рупий, плюс нужно внести плату за место и за розжиг. Одна кремация обходится примерно в 5000 рупий. И это при скромных запросах. Если же в качестве дров использовать сандал (самое дорогое и почитаемое дерево), кремация обойдется в 20 000 и более рупий.

Индуисты, не имеющие денег на кремацию, придают тела родственников не огню, а воде: опускают их в реки. На радость агхори!

В своих ритуалах агхори используют части тел, не съеденные огнем, или вылавливают трупы из рек. Они медитируют, сидя на трупах, едят человеческое мясо, делают ритуальные чаши из черепов, пьют собственную мочу. Некоторые исследователи утверждают, что агхори совокупляются с еще не разложившимися женскими телами. Всё это происходит под действием наркотиков и алкоголя, которые агхори употребляют в огромных дозах. Помимо останков, рацион агхори составляют подношения и всё относительно съедобное, что им удается находить на помойках. Как вы понимаете, эти аскеты ничем не брезгают. И вот почему.

Философия агхори: к очищению через грязь

Радикальные агхори не принимают ничего мирского. Добро, зло, друзья, любовь, семья — это все пустой звук. Они не мыслят категориями, а земная жизнь для них — это только иллюзия, жалкий шаг на пути к Нирване. Следовательно, одежда, вкусная еда, взаимоотношения и все, чем человек любит себя окружать, — это тоже иллюзия. Всё это бессмысленно.

Для агхори не существует красивого и отвратительного, плохого и хорошего, вкусного и невкусного, достойного и недостойного. Всё, что есть вокруг, — это проявления Бога, а значит, всё между собой равно. Агхори убеждены: отказ от человеческих норм и мирских привязанностей — кратчайший путь к духовному просветлению. В центре их мира — смерть, как мистическая граница, мощный ритуал, дающий энергию связаться с богами и демонами. Во время их темных ритуалов люди и Бог становятся счастливы и довольны, Шива говорит с ними напрямую. Расширяя свое сознание и возвышаясь над жизнью через смерть, агхори прикасаются к Богу.

В конце этого пути лишь одна цель — достичь Мокши, или, как более привычно для нас, Нирваны.

На пути к Нирване

В религии индуистов существует такое понятие, как сансара — круговорот рождения и смерти. Эти перерождения определяются кармой. Карма в нашем восприятии — это душа, переселяющаяся из тела в тело. Она складывается из поступков человека и их последствий. Чем лучше карма — тем более удачным будет следующее перерождение и тем быстрее душа достигнет мокши.

Мокша — состояние, о котором мечтают все индуисты. Это освобождение от круга перерождений — сансары; нирвана, соединение с богом и вечная жизнь в нем. Путь до мокши долог и сложен, и каждый стремится сократить его в меру своих сил. Одни ведут праведную жизнь, другие отправляются в паломничества по святым местам, третьи отрекаются от всего мирского и становятся монахами-аскетами. Возможности человека на пути к мокше поражают. Есть те, кто на всю жизнь принимают обет молчания, есть вечные отшельники. А есть и те, кто погружаются в медитацию на недели, месяцы и даже годы, и все это время их тело находится в одной позе.

А есть агхори: об их способе достигнуть мокши мы с вами уже знаем.

Где найти агхори?

Если вы практик, а не теоретик, и вам захочется своими глазами увидеть агхори — смело берите билет до Варанаси.

Агхори можно встретить на территории всей Индии. Но если в Дели вам придется потрудиться, чтобы издалека увидеть хоть одного из них, то в Варанаси вы сможете наблюдать за полчищем агхори 24 часа в сутки.

Что же это за город такой — Варанаси, и чем он так притягателен для последователей секты?

Варанаси — город за гранью

Варанаси — священный город в северо-восточной Индии, в центре долины Ганга, с населением примерно 1 500 000 человек. По легенде название города произошло из слияния названий двух рек Варуна и Асси, которые омывают его с юга и севера и впадают в Ганг.

Считается, что город был основан около 5 000 лет назад самим богом Шивой. Один из старейших городов всего мира, Варанаси, возможно, самый первый город в Индии. Когда весь мир меняет свой облик под влиянием прогресса, Варанаси предстает перед путешественниками таким же, как несколько тысяч лет назад. Если вы хотите увидеть исконную Индию как она есть, вам обязательно нужно сюда попасть.

Варанаси — древнейшая, плодородная земля, созданная одним из главных индуистских божеств и возвышающаяся над Гангом. Это самое сердце индуизма. Для индусов город носит такое же значение, что и Ватикан для католиков. В их представлении это самый святой город на всем земном шаре. Достаточно приехать сюда и совершить омовение в Ганге, как твоя карма очистится, а тело излечится. В Варанаси съезжаются паломники со всей Индии, здесь живут садху самых разных направлений. А еще считается, что если человек умрет в этом городе, он быстрее достигнет Нирваны.

Умереть в Варанаси мечтает каждый индус. Сюда приезжают доживать свой мирской срок или завещают родным провести здесь кремацию. Быть погребенным в Варанаси — это великая честь, и погребальные костры горят здесь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Теперь вы понимаете, почему в Варанаси так много агхори? Во-первых, этот город создан Богом, которого они почитают, а во-вторых, здесь само средоточие смерти. В Варанси агхори всегда есть чем заняться. Бесконечная кремация, «погребенные» тела в Ганге — всё это плодотворная почва для проведения ритуалов и общения с богами и демонами. В это верят агхори.

А как же родственники покойников, спросите вы? Как они относятся к тому, что тело их близкого человека будет съедено во время ритуала? Возможно, не очень положительно — мы с вами об этом не узнаем. Но препятствовать агхори не будет никто. Индусы знают: проклятие агхори может наслать ужаснейшие беды и уничтожить карму. Ни обычные люди, ни закон в их дела не вмешиваются. И туристам не советуют. Даже если вы не боитесь проклятья, лишиться техники или ввязаться в драку вам вряд ли захочется!

Окружающий нас мир полон загадок. Мы полагаем, что все люди похожи, но вспомните садху, медитирующих на протяжении нескольких лет, или агхори, для которых никаких границ не существует. Многое нам просто не дано понять, а многое и не нужно. Но хотя бы издалека прикоснуться к удивительным граням непознанного может абсолютно каждый, и это интригует. Старинный индийский город Варанаси на берегах священной реки, древнейшие верования как колыбель Человечества, истинные аскеты и время, которое замерло в каменных руинах… Не увидеть всего этого своими глазами — как упустить на своем пути что-то важное. Возможно, шанс лучше понять себя самого?