Нил Деграсс Тайсон: популяризация науки

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Вы любили уроки химии и физики в школе? Если да, вам повезло с учителями. Но чаще всего ситуация другая. Ученики зубрят законы и формулы, чтобы не опозориться у доски и не получить низкую оценку. Они решают задачи по химии и многоступенчатые уравнения по алгебре, чертят в тетрадях графики и доказывают теоремы, абсолютно не понимая, зачем всё это нужно. Годы обучения проходят совершенно впустую. Мы учим то, чего не понимаем. Мы учим ради оценок. Но как это все работает в окружающем нас мире, как это может пригодиться в жизни или хотя бы почему это интересно? Совершенно логичные вопросы, но ...ученики не могут задать их учителям. По разным причинам. Одни бояться выглядеть глупо, другие опасаются наказания. А есть еще те, кто интуитивно понимают, что учитель не сможет ответить на вопрос. Остается надеяться, что все они не потеряют интерес к учебе, а будут искать информацию в других источниках — и дальше обогащать свои знания. Но таких единицы. Гораздо больше учителей, не умеющих вдохновлять и внушающих равнодушие (а в худшем случае страх) перед своим предметом. Ситуация изменилась бы в корне, будь в мире больше таких преподавателей, как Нил Деграсс Тайсон.

Такие разные ученые

Говоря об ученых, большинство людей представляют себе увлеченных отшельников в больших очках и белых халатах, которые сутками трудятся в лабораториях и практически не общаются со внешним миром. Во многих случаях так оно и есть. Но есть и другие, совершенно противоположные ученые. Например, популяризаторы науки.

Популяризаторы науки — это не только знатоки предмета, исследователи и первооткрыватели, но и талантливейшие ораторы, умеющие говорить просто о сложном. А это, согласитесь, задача не из легких. К примеру, чтобы рассказать о пространстве, времени и текстуре реальности (так называется книга об устройстве вселенной Б.Грина), чтобы было понятно школьнику, нужно не только досконально знать предмет, но и понимать психологию слушателя. Знать, чем его зацепить, как удержать его внимание. Ведь задача настоящего учителя — это не просто донести информацию, но и заинтересовать ученика. Сделать так, чтобы он хотел обогащать и расширять свои знания. Стремился развиваться на протяжении всей своей жизни.

Как делают, кстати, популяризаторы науки. Многие из них помимо основной деятельности имеют с десяток интересных хобби, побеждают в спортивных соревнованиях, ведут юмористические передачи и даже читают рэп. Об одном из таких ученых мы будем разговаривать сегодня. Но сначала разберемся, что это за понятие «популяризация науки» и с чем его едят.

Популяризация науки: что это?

Популяризацией науки называют донесение научных знаний до широкой публики в доступной форме. Одни популяризаторы работают со школьниками, другие — со студентами, а третьи охватывают всю аудиторию. Их главная задача — сделать так, чтобы сложная (а иногда и безнадежно скучная) научная информация оказалась понятной и интересной для неспециалистов. Не каждый ученый так сможет. Но и тех, кто может, к счастью, немало.

Популяризаторы науки существовали во все времена: и в Древней Греции, и в Древнем Риме. Однако первооткрывателем жанра считается Жюль Верн — научный писатель-фантаст, буквально расширивший сознание всего мира. Другие знаменитые популяризаторы, о которых вы точно слышали, это Михаил Ломоносов, Жак Ив Кусто, Брайан Грин, Ричард Фейнман, Стивен Хокинг, Митио Каку и, конечно же, неподражаемый и искрометный Нил Деграсс Тайсон.

Нил Деграсс Тайсон: ключевое из биографии

По мнению Discover Magazine, Нил Деграсс Тайсон — один из 10 наиболее влиятельных людей в современной науке. Талантливый астрофизик, директор Планетария Хейдена в Нью-Йорке, учитель от бога и просто обладатель неиссякаемой харизмы — чего стоят одни только видео с ним на YouTube!

Путь к славе Нила Тайсона был непростым, но очень увлекательным. Нил родился в 1958 году в Нью-Йорке. Его отец по образованию был социологом, а мать — врачом. Однажды в детстве мальчик поднялся на верхний этаж нью-йоркской высотки и посмотрел на луну в бинокль. Это событие изменило всю его жизнь: ребенок увлекся астрономией. Окончательно и бесповоротно. Нил с юношеским максимализмом поглощал любую информацию по астрономии, вступил в сообщество астрономов и уже в 15 лет стал читать свои первые лекции. Астрономия стала его любимым, но далеко не единственным занятием. Мальчик учился в научной школе, занимался борьбой и даже был капитаном команды, а также вел школьный научный журнал.

Закончив школу, юный астроном поступил в Гарвардский университет. Несмотря на старания его идейного вдохновителя — Карла Сагана, астронома и преподавателя Корнеллского университета, который из-за всех сил старался «переманить» Тайсона. Карл Саган оказал мощное влияние на Нила, став для него примером Человека с большой буквы. Однако юноша отдал предпочтение Гарварду, где специализировался на физике.

Интерес к астрономии и физике Тайсона продолжал набирать обороты, но это не мешало талантливому студенту освоить греблю, несколько танцевальных стилей, получить спортивный разряд по борьбе и выиграть золотую медаль в национальном конкурсе латинских танцев. В 1980 году Тайсон получил степень бакалавра в Гарварде, в 1983 году — степень магистра астрономии в Техасском университете, а в 1991 — докторскую степень астрофизика.

Кажется, нет сферы, в которой Нил не добился бы успеха. Так оно и есть! Ведь и личная жизнь ученого сойдет за образец. У Нила любящая жена и двое детей — мальчик и девочка. Вся семья обожает театр и кулинарию. Талантливый ученый и оратор — еще и прекрасный семьянин, ценящий домашний уют. Кстати, еще одно увлечение Тайсона — изысканные вина, которые он увлеченно коллекционирует. Его домашняя коллекция не раз была отмечена в популярных журналах. Было бы здорово попасть к Тайсонам в гости!

Работы и достижения

Из-под пера Нила Деграсса Тайсона вышло свыше 10 фундаментальных книг по астрономии («Секреты Плутона», «Смерть в черной дыре» и пр.) и еще больше научных статей. На протяжении нескольких лет он преподает в учебных заведениях, ведет журнальные колонки о вселенной, заведует Планетарием Хейдена в Нью-Йорке, снимает фильмы о космосе, выступает на телевидении и ведет огромное количество тематических документальных передач («Космос: пространство и время», «Вселенная», StarTalk и др). Нила часто приглашают в популярные шоу, и ученый с удовольствием принимает приглашения. Кстати, увидеть Тайсона можно даже в популярных телесериалах, например, в «Теории Большого Взрыва», где он играет самого себя.

Как директор планетария, Тайсон оспаривал традиционную картину солнечной системы, по которой Плутон числился девятой планетой. Его аргументы, отрицающие принадлежность Плутона к центральным планетам, вызывали возмущенные отзывы. Однако в 2006 году, согласно оценке ученого, классификация планет была изменена.

В начале 2000-х в соавторстве с Дональдом Голдсмитом Нил Тайсон выпустил сериал о космической эволюции «Истоки», а затем и книгу по сериалу. Несколькими годами позже тот же дуэт снял документальный фильм «400 лет телескопу».

За свои заслуги ученый был награжден наивысшей наградой НАСА «За выдающуюся общественную службу». В 2001 году Джордж Буш ввел Тай сона в состав комиссии по вопросам развития аэрокосмической промышленности США, а в 2004-ом — в состав Президентской комиссии по освоению космоса. Список учебных заведений, присвоивших Тайсону почетные звания, можно продолжать до бесконечности: это и Университет Нью-Йорка, и Доминиканский колледж, и Вильямс колледж, и Университет штата Пенсильвания, и многие другие. А еще остроумный астроном обладатель «Медали совершенства» от Колумбийского университета и премии Айзека Азимова от Американской ассоциации гуманистов. Журнал Crain включил Тайсона в список 40 лучших ньюйорковцев, журнал Discover — в список «50 лучших мозгов в науке», а журнал People назвал его «Самым сексуальным астрофизиком».

Талантливый человек талантлив во всем?

Если следить за деятельностью Тайсона, создается впечатление, что все, что он делает, приносит пользу. Если Нил не открывает для людей что-то новое, значит, он вдохновляет их или хотя бы просто смешит. А ведь смех — это огромная жизненная энергия!

Так, например, Тайсон — страстный киноман. Он просто обожает фильмы о космосе и с увлечением их критикует. Высокую оценку Тайсон дал «Гравитации» и «Интерстеллару», хотя и отметил несколько киноляпов. Но Тайсон не был бы Тайсоном, если бы выступал только в роли критика. Он с удовольствием помогает режиссерам исправлять ошибки и делать картины более достоверными. Всем бы таких критиков!

А еще Тайсона уважают рэперы. Вы уже знаете, что наш ученый — еще и спортсмен, и танцор, и коллекционер, и театрал, и критик, так он еще и рэпер! И вы не ослышались. Однажды популярный рэпер В.о.В. написал в своем блоге, что земля на самом деле плоская, а все остальное — это происки НАСА. Запись быстро разлетелась по всемирному интернету, обросла огромным количеством комментариев — и Тайсон просто не мог ее проигнорировать. Он написал опровержение, но рэпер пошел дальше и выпустил целую композицию на эту тему с использованием отдельных реплик Тайсона. И Тайсон не растерялся. Комментарии в Твиттере уже не были бы достойным ответом, а вот рэп-батл самое то! В общем, до этого момента рэп не входил в список увлечений астронома, но зато им увлекался его племянник. При поддержке племянника Тайсон в течение суток выпустил ответный трек Flat to Fact, который только добавил ему фанатов! По горячим следам Тайсон был приглашен на Ночное шоу «Ларри Уилмора», где речитативил уже в видеоформате.

Идеи на миллион долларов

Нил Деграсс Тайсон выступал в огромном количестве популярных передач, где делился своими идеями. Эти идеи заставляют думать, расширяют сознание, пробуждают интерес, а еще заставляют уважать Тайсона как ученого и как человека. Вот некоторые из них.

Человечество страдает излишним самомнением! Нам нравится думать, что мы особенные и уникальные, но мы состоим из самых распространенных атомов во вселенной! Но это не должно нас расстраивать. Глядя в ночное небо, мы можем чувствовать, что оно — это часть нас, что мы причастны. Каждый из нас и есть маленькая вселенная!

ДНК человека и шимпанзе совпадают на 98-99%. Всего 1% отличий, но мы гораздо более развиты, чем шимпанзе. Предположим, интеллект — это способность заниматься наукой и искусством. Шимпанзе всего этого не умеют, при этом наши ДНК практически совпадают. Самые умные шимпанзе могут максимум освоить язык жестов. Даже человеческие детеныши это умеют. Всё, чего мы достигли, все наши открытия умещается в 1% отличий в ДНК. А может быть, все это не так ценно, как нам кажется? Что, если разница между обезьяной, освоившей язык жестов, и человеком, запускающим телескоп, не такая большая? А теперь представьте существ, ДНК которых отличается от нашего на несколько процентов в сторону плюса? Только подумайте, какой у них может быть разум! Да квантовая механика будет им интуитивно понятна!

Непростительно эгоцентрично утверждать, что инопланетян не существует. Тем более основываясь на том факте, что они до сих пор не вошли с нами в контакт! Как давно вы останавливались на улице, чтобы поговорить с червем или с птицей? Инопланетяне могут быть настолько более развиты, что им даже в голову не придет с нами общаться!

Возможно, как вид мы слишком ограничены, чтобы понять Вселенную, которую изучаем. Возможно, нам нужен другой вид, на несколько процентов умнее, чем мы, для которого теория струн и темная материя будет чем-то очевидным? Если такой вид появится, мне жаль, что меня уже не будет. Так хотелось бы быть рядом во время новых открытий!

Иногда люди спрашивают, почему мы должны тратить деньги на изучение Вселенной, когда так много насущных проблем здесь, на Земле? Вот вам пример. Все факты говорят, что когда-то Марс был необычайно плодородным и дождливым местом и, возможно, на нем была жизнь. Но однажды с Марсом произошло что-то ужасное. Мы должны изучать Вселенную и тратить на это деньги, чтобы понять, что именно произошло с планетой, и не допустить, чтобы то же самое повторилось с Землей!