«Красные кхмеры» или страшные истории о Камбодже

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Она - гражданка Камбоджи. У нее высокооплачиваемая работа, приличный счет в банке и дорогая машина. Она живет в полуразвалившемся доме, в тесной до неприличия комнате, в окружении других - таких же, как она - людей. Она может, но не хочет улучшить свои жилищные условия, и даже не раздумывает об этом. Странный случай? - Нет, обычная позиция в Камбодже. На вопрос "Почему?", она, как и другие кхмеры, ответит: "А зачем мне дом? Вдруг завтра придется бросить всё и бежать?". И если вас удивит такой ответ, значит, вы ничего не слышали о Пол Поте, уничтожившем практически половину своего народа.

Добро пожаловать в Камбоджу!

Мы въезжаем из Таиланда в Камбоджу, и в глаза бросается разительный контраст. За спиной — развитая страна с высоким уровнем жизни, отличным сервисом и улыбающимися людьми. Впереди – неприкрытая бедность. Не успеваешь пересечь контрольный пункт – как тебя встречает толпа голодающих детей. Они прекрасно владеют русским словом «Дай!» и совершенно не владеют тактичностью. Их ловкие маленькие ручки хватаются за подолы одежды и сумки, заставляя на каждом шагу невольно проверять карманы и прижимать вещи поближе. Проходишь дальше и видишь, как женщины прямо на улице стирают белье и варят что-то в котлах. Напомню, мы все еще на границе. В отделе «Фото на визу» сидит сотрудник в одних только шортах, и по его лицу ясно видно, что ничего необычного в такой «униформе» нет.

Контраст между Таиландом и Камбоджей настолько резкий и неожиданный, что требуется время на его осознание. Пару минут назад ты находился в настоящем раю, и вот перед тобой образчик Третьего мира — причем в самом негативном смысле. Ощущение, что читаешь фэнтезийный роман о двух противоположных мирах, разделенных тонкой границей. Но в нашем случае это не вымысел, а реальность. Но Камбоджа не всегда была такой.

Великая Кхмерская империя

В IX—XIII веках Камбоджа как часть Кхмерской империи внушала большие надежды. Местные жители были относительно счастливы, занимались земледелием, почитали Богов и верили в светлое будущее. На территории страны находилось множество великолепных храмов, некоторые из которых датируются еще VI веком. Но своего совершенства храмовая архитектура достигла в первой половине XIII-го, когда правитель Сурьяварман II велел построить храмовый комплекс Ангкор Ват. Сегодня полюбоваться этим величественным памятником камбоджийской архитектуры съезжаются миллионы туристов со всего мира.

Кто знает, какой была бы Камбоджа теперь, если бы ход истории ознаменовался другими событиями и если бы удивительную страну не истязали внешние и внутренние воины.

К XIV веку великая Кхмерская империя перестает существовать, и беды Камбоджи только начинаются. Многовековые распри с Сиамом и Вьетнамом, протекторат Франции, оккупация Японией, гражданская война с вмешательством Северного, Южного Вьетнама и США, бомбежка, после которой и без того изможденная страна стала похожа на груду на пепла… Но все эти ужасы оказались детским лепетом, когда после гражданской войны к власти пришли красные кхмеры и принялись за строительство «Демократической Кампучии». Это «строительство» вернет страну на уровень Средневековья и войдет в мировую историю как самый зверский и безжалостный геноцид.

В 1975 году Камбоджа отделилась от всего мира железным занавесом — но не за тем, чтобы восстанавливать и укреплять национальную культуру, а чтобы устроить мясорубку, где свои же истребляли своих. Новый режим, развернувшийся здесь меньше 30 лет назад, стер с лица земли треть населения. И возглавил весь этот ад на земле Пол Пот.

Пол Пот и Демократическая Кампучия

За спиной многих злодеев стоит трагическое прошлое: страшные события детства и юности коверкают психику и превращают детей в тиранов. Хотелось бы сказать то же самое о Пол Поте, чтобы найти хоть какие-то оправдания его жестокости, но нет, это не тот случай.

Пол Пот — которого по-настоящему звали Салот Сар — рос в трудолюбивой крестьянской семье, прислуживал в буддистском храме, учился в католической и технической школе, а высшее образование получал во Франции. Он был добрым ребенком и порядочным юношей. Проявившаяся в нем позднее жестокость по-настоящему потрясает. Как бы то ни было, но жизнерадостному и образованному молодому человеку предстояло практически уничтожить свой народ.

В Париже Салот Сар проникся коммунистическими идеями и так рьяно увлекся политикой, что был отчислен из университета за неуспеваемость. Вернувшись домой, он стал участвовать в партийной работе и уверенными шагами пробил себе путь до генерального секретаря коммунистической партии. В 1963 году Салот Сар уже обладал реальной властью. Точнее, теперь Салот Сар стал Пол Потом — такой псевдоним он выбрал себе сам, под ним же приобрел печальную известность. Строя коммунистическую страну, в своей политике Пол Пот поначалу ориентировался на Мао Цзедуна. СССР же проигнорировал.

После крестьянского восстания в 1967 году, которое было жестоко подавлено, местные коммунисты во главе с Пол Потом стали формировать отряды против действующего правительства. И тогда началось самое интересное. Взгляды Пол Пота отошли не только от марксизма-ленизма, но и от маоизма. В нем проснулась безграничная ненависть к западным ценностям, образованию и интеллигенции, и, придя наконец к власти, он решил начисто «перекроить» свой народ. Главными орудиями в этом стали … дети и мотыги. И это не шутка.

Пол Пот знал, что лучшие солдаты — это дети. Они доверчивы, неопытны, уязвимы, а значит, из них легко можно слепить всё, что душе угодно. Слишком упертые дети истреблялись. Как и все взрослое население, оказывающее сопротивление новому режиму.

В апреле 1975 красные кхмеры отвоевали столицу Камбоджи — Пномпень. Тут же они взорвали Национальный банк и разрушили все храмы. Пол Пота не интересовали вопросы религии: он попросту решил, что ее вообще не будет. Та же судьба ждала образование и науку. Образовательные учреждения, больницы и жилые дома — всё подлежало уничтожению. Города и их жители отныне воспринимались олицетворением порока. Поэтому города нужно было разрушить, а людей — заставить корчевать джунгли, «осваивать» малярийные болота и круглосуточно работать на полях. Ведь, по мнению Пол Пота, только такой труд был способен сделать из существа Человека.

Взяв столицу, Пол Пот в течение трех дней вывел все население в трудовые лагеря. А населяло Пномпень около 2,5 млн человек. К слову, до лагерей добрались не все. Кто-то оказал сопротивление, кто-то (больные, инвалиды, дети и старики) не смогли передвигаться физически, кто-то не выдержал сложной дороги — все они были убиты на месте. Через три дня в городе остались только военные, представители карательных органов и … трупы. А еще бродячие собаки, для которых теперь здесь нашлось много пищи. Та же участь постигла другие города.

У Пол Пота и его армии было немного оружия, каждая пуля ценилась на вес золота. Поэтому если ты не мог убить одной пулей трех человек, тебе приходилось орудовать мотыгой. Впрочем, за хорошие результаты (от 5 убитых) взамен мотыги полагалось ружье. Еще в ход шли палки, лопаты и обычные полиэтиленовые мешки. Чем больше «врагов народа» убивал «солдат» — тем больше его уважали. Если же в «солдате» просыпались ужас и жалость или он отказывался убивать своих друзей — его признавали «врагом народа» и жестоко казнили.

Закончив с теми, кто оказал рьяное сопротивление в самом начале или не мог двигаться по физическим причинам, Пол Пот принялся за чистку населения. В первую очередь он стал истреблять вьетнамцев, затем уничтожению подлежала вся интеллигенция: ученые, преподаватели, врачи… Но как же без врачей, спросите вы? А вот так. Пол Пот запретил современную медицину, призвав пользоваться народными средствами. Большинство врачей было убито, а тем, кто выжил каким-то чудом, практиковать запрещалось. Конечно, это еще более способствовало смертности. В джунглях (особенно на малярийных болотах) от непосильного труда и болезней люди умирали как мухи.

В новом мире человека убивали за то, что у него белая кожа или плохое зрение. Если белая кожа, значит, не работал на полях — значит, интеллигент. Если плохое зрение, значит, много читал — значит, интеллигент. А если интеллигент — то смерть. Никакие детали о человеке не выяснялись. Его национальность, возраст, как и положение, которое человек занимал раньше, не имели никакого значения. Положения теперь вообще не имели значения. Пол Пот стер понятие классовости, начисто уничтожив всех, кто по его мнению не был крестьянином.

Все «недокоммунисты» также подвергались уничтожению. К ним относились не только те, кто позволял себе засомневаться в партии, но и те, кто … не был счастлив. Людям не позволялось грустить и жаловаться на что-то, они должны быть улыбаться и быть довольными своей жизнью. Если ты выглядишь несчастным — смерть.

Помимо работы на полях, каждый должен был посещать занятия по политической «грамотности». За прогулы — смерть. И, конечно же, теперь нельзя было влюбляться. Мужей и жен по своему усмотрению назначали партийные старосты. Жить вместе им, впрочем, все равно не разрешалось, ведь женщин и мужчин селили в отдельных бараках. Но «парам» позволялись свидания — под чутким контролем старосты, на несколько минут в день после работы и идеологических уроков. Если в лагерях рождались дети, их практически сразу забирали от матерей и отдавали на воспитание образцовым «коммунистам». Но дети, конечно, рождались нечасто. Если мужчины и женщины создавали пары вопреки указам партии, им позволялось быть вместе … на дне ямы, в которую их обоих заживо закапывали.

Пытки, похороны заживо, пробивание черепов мотыгами, удушение пакетами, забивание палками, зверские убийства младенцев, смертные приговоры за белую кожу, номера вместо имен, брачные союзы по спискам, трудовые лагеря и «бараки смерти»… Думаете, роман Оруэла? Нет, реальная Камбоджа 20 века.

За период правления Пол Пота по примерным подсчетам погибло 40% населения. По самой «скромной» версии подсчетов из 7 млн человек погиб каждый седьмой.

Чем дольше Пол Пот оставался у власти, тем сильнее становился его аппетит. Вскоре распри над своими перестали удовлетворять его в полной мере, и «вождь народа» стал совершать вылазки во Вьетнам, уничтожая деревни и местное население. Именно Вьетнам положил конец всему этому ужасу. В декабре 1978-го страна решила, что с нее довольно. Вьетнамские войска вторглись на территорию Кампучии и оттеснили красных кхмеров к кампучийско-тайской границе. Многие из них погибли, кому-то удалось сбежать в джунгли и они выжили благодаря поддержке Китая, Таиланда и США.

Сам Пол Пот скончался в апреле 1998 года … у себя дома, находясь под домашним арестом. Не очень справедливо, согласны? За несколько месяцев до смерти Пол Пот дал свое последнее интервью, где отметил, что всеми его действиями руководила … любовь к своему народу и своей стране.

Камбоджа сегодня

Сегодня Камбоджа — это невероятно красивая, но очень бедная страна. Сейчас она только начинает развиваться — заново. Так, будто никогда не была Великой Кхмерской Империей. Города, храмы, больницы, школы, банки — все это пришлось заново отстраивать, а людей — заново учить. Образованных практически не осталось, а страна за время правления красных кхмер успела вернуться на уровень Средневековья.

Огромная заслуга в восстании Камбоджи «из пепла» принадлежит знаменитой актрисе и борцу за мир Анджелине Джоли. Она привлекла к этой стране всеобщее внимание и обеспечила огромный туристический поток. Именно здесь проходили съемки эпохальной «Лары Крофт — расхитительницы гробниц» (2001 год). Именно здесь знаменитая актриса усыновила ребенка, став всеобщим примером для подражания. Кстати, дети в Камбодже, по мнению многих, самые красивые в мире. И правда, сложно не дрогнуть под выразительным взглядом смуглых малышей-Маугли.

Успех «Лары Крофт» не был бы столь фееричным, если бы съемки не проходили на фоне фантастических храмов Камбоджи. Увидев на экране древние каменные своды в окружении загадочных джунглей, любой захочет убедиться, что эта красота — реальность. И туристы со всего мира съезжаются в эту страну. Они восхищаются памятниками древности и ужасаются недавнему прошлому. Многие из них до приезда в Камбоджу даже не догадывались о ее прошлом. Так было и с Джоли.

Анджелина Джоли приехала в Камбоджу на съемки в 2001 году и впервые подробно ознакомилась с ее историей. Она была настолько шокирована недавним геноцидом, что развернула огромную работу по восстановлению страны и сняла фильм «Сначала они убили моего отца». В основу этого фильма легли воспоминания камбоджийской писательницы Лун Ун. Девочке было всего пять лет, когда красные кхмеры ворвались в ее дом и уничтожили все, что было у ее семьи. Анджелина поставила перед своей картиной конкретные задачи: поддержать жителей Камбоджи, помочь им пережить потрясения, о которых они боятся говорить, и рассказать миру о том, что здесь происходило.

В одном из интервью Джоли выразила надежду, что фильм поможет кхмерам выговориться, принять свою историю и избавиться от травм прошлого. Остается надеяться, что ее надежда сбудется.

Но сейчас в памяти кхмеров события тех страшных лет живы, словно все происходило вчера. Они помнят, как совсем недавно их родственников, друзей и знакомых истребляли самым ужасным образом прямо у них на глазах. Люди учатся, работают, влюбляются и женятся, но не строят домов, не покупают дорогой техники. Почему? А вдруг завтра придется все бросить и бежать? И это не паника, не минутный страх, навеянный воспоминаниями, а вполне устоявшаяся жизненная позиция. Кажется, кхмеры не удивятся, если завтра их снова погонят на плаху.

Хочется верить, что все худшее для этой прекрасной страны — позади.