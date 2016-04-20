Кино в облаках

МиксLook

Остается одно — рассматривать землю через иллюминатор. Но как назло, плохая погода. Небо затянуто облаками. И лайнер, пыхтя и рыча, продирается через белую пушистую кашу. Вы настолько устали от злосчастных совпадений, что с гневом хотите закрыть окно. Как вдруг, о, провидение! В густой хмаре вы замечаете нечто странное. Вы приглядываетесь и не можете поверить своим глазам. Прямо перед крылом появляется светло-зеленая голограмма. Она шевелится, будто живая, и плывет в такт стальной птице. Такое немыслимо, думаете вы и пытаетесь ущипнуть себя за руку, случайно не сон ли это? Но картинка не исчезает, а, наоборот, становится все четче и четче. Вас уже пробирает задор. Дурное настроение мгновенно улетучивается. Вы теребите своих соседей, приглашая их стать зрителями удивительного зрелища. И через какое-то мгновение почти все пассажиры обсуждают эту чудо-проекцию.

Показ мини-фильма в облаках оказался возможен благодаря стараниям британского художника экспериментатора Дейва Линча (Dave Lynch). Свою идею автор лелеял с 2007 года. Именно тогда к нему в руки по воле случая попали разработки американских спецслужб. В них говорилось, что во время военной операции во Вьетнаме для устрашения противника США планировали демонстрировать над оккупированными городами фигуру бога войны. Увлекшись этой концепцией, британец начал подготавливать свою визуализацию. Но дело никак не спорилось. Почти всегда воспроизведение выходило тусклым. При проецировании его было практически не видно. Художник предположил, что это зависит от изображения. И стал экспериментировать с разными вариантами картинок. Он транслировал дельфинов, птиц, велосипеды. Но гипотеза оказалась ошибочной. Тогда для увеличения яркости Линч принялся ставить опыты с пространством. Он выводил оттиски на шкафы и серванты у себя дома, на стены жилых зданий на улице. Увы, эффект в очередной раз отрицательный. Дейв не знал, что еще учинить. Последний шанс — что-то не так с самим оборудованием. Линч как сумасшедший перемещал винтики и гайки с места на место, менял и прибавлял металлические детали. Вскоре его агрегат существенно вырос в размерах и стал совершенно неподъемным. Без посторонней подмоги вытащить его за пределы мастерской не представлялось возможным. Почти отчаявшись, британец пустился читать материалы о становлении кинематографа.

Тут ему повезло. Он наткнулся на статью о зоопраксископе — приборе для воспроизведения движущихся картинок. Это чудо техники было изобретено задолго до эдисоновского кинетоскопа — в 1879-м году. Создателем полезного аппарата был американский фотограф Эдвард Мейбридж (Eadweard Muybridge). Он скрупулезно изучал феномен движения животных и съемку их ходьбы с помощью фотокамеры. Мейбридж проделывал различные опыты, но зоопраксископ так бы и не появился на свет, если бы не спор между тогдашним губернатором Калифорнии Леландом Стэнфордом и его другом Джеймсом Кейном. Глава штата утверждал, что при галопе конь отрывает от земли все четыре ноги. Его приятель говорил обратное, хотя бы одна нога лошади остается на поле. Чтобы понять, кто прав, Стэнфорд отмерил на своей ферме специальный участок и отвел ее под фотодром. Как это выглядело? С одной стороны беговой дорожки построили стену и покрасили ее в кипельно-белый цвет. С другой — установили двенадцать кабин с фотоаппаратами. К их затворам присоединили нити и протянули их вдоль трассы. Во время бега кобыла должна была задеть веревки. Таким образом, срабатывала кнопка «пуск» и получался снимок. Следить за процессом пригласили Эдварда Мейбриджа. По окончании гонки мастер склеил все кадры друг за другом и прокрутил их. Так разрешилась полемика: лошадь на доли секунды все же отрывала копыта от почвы.

А в голове у американца созрел план создать зоопраксископ. Окрыленный удачей, Мейбридж полностью погрузился в хронофотографию. Уже через несколько месяцев он демонстрировал публике свой первый немой фильм, созданный при помощи снимков. Это был настоящий репортаж со скачек. Картинка действительно двигалась! Лента получила название «Салли Гарднер в галопе» (Sallie Gardner at a Galop) и имела огромный успех.

Почти сто сорок лет спустя Дейв Линч снова взялся за зоопраксископ. К уже изобретенному аппарату он добавил 14 сферических линз. Они должны были пропускать свет от лазера мощностью два с половиной ватт. Наконец-то Дейва ждал триумф. Изображение стало таким ярким, что его даже можно было без труда разглядеть при сильном тумане. Отпечаток, который художник взял для проецирования был наездник, скачущий на коне. Так Дейв отдал своеобразную дань памяти Мейбриджу.

Дейв Линч делится впечатлениями:

Я рад, что мне удалось осуществить мою задумку. В какой-то момент я потерял веру и хотел навсегда распрощаться с экспериментом. Но теперь я могу показать, что сделал, всему миру.

Презентация голограммы скачущего коня прошла с легкомоторного самолета «Сессна-172 Скайхок». Правда, сначала лайнер более часа кружил над местностью, пытаясь найти облака. Зрители смогли восхититься представлением только тогда, когда над небесным кинотеатром немного сгустились тучи. Удивительно, но образ проглядывался с расстояния пятидесяти метров! Позже проект был назван Project Nimbus. В его рамках Линч намерен запустить в небо еще одну заставку. Впрочем, его работы смогут наблюдать не только пассажиры самолетов. Дейв хочет попробовать проецировать оттиски на корпуса автобусов, троллейбусов, трамваев и поездов дальнего следования. Иными словами, интересно будет всем, даже самым усталым путникам.