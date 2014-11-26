Итальянская мафия от А до Я

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Крестный отец, консильери, Коза Ностра — знакомые всем слова, но что точно они значат? Семьи, у которых свои законы, справедливые, но жестокие гангстеры с огромными стволами. Кто эти люди на самом деле?

До 1963 года итальянская мафия для других стран была чем-то вроде мифа, даже ФБР не признавала ее существования, пока некая мелкая сошка Коза Ностры, Джо Валачи, чтобы избежать смертной казни, разоблачил мафию, подробно изложив всю ее подноготную. Кстати, потом за нарушение обета молчания сидевшего в тюрьме предателя до самой смерти пытались «пришить» разгневанные мафиози.

Можно сказать, что мафия была тайным обществом, о котором среди обывателей ходили лишь слухи, вся система была овеяна ореолом тайны.

После исповеди Валачи итальянская мафия стала по-настоящему модным явлением, ее образ романтизировался в СМИ, литературе и кино. Самая известная книга про итальянскую мафию, «Крестный отец» Марио Пьюзо, была написана через 6 лет после разоблачения, позже по ее мотивам была снята целая сага о семействе Корлеоне. Прототипом Вито Корлеоне стал Джо Бонанно — крестный отец одной из «Пяти Семей», контролирующих организованную преступность в Нью-Йорке.

Почему преступные семейства стали называть «мафией»

Что означает слово «мафия», историки спорят до сих пор. По одной версии, оно является аббревиатурой девиза восстания 1282 года, пропагандировавшего лозунг: «Смерть Франции! Вздохни, Италия!» (Morte alla Francia Italia Anelia). Несчастную Сицилию вечно осаждали иностранные захватчики. Прочие полагают, что это слово появилось только в XVII веке и имеет арабский корень, означающий «защитник», «убежище».

Строго говоря, мафия — это именно сицилийская группировка, в других частях Италии и мира кланы называли себя по-другому (например, «Каморра» — в Неаполе). Но с увеличением влияния мафии на другие регионы Италии и на весь мир слово стало нарицательным, теперь им именуют любую крупную преступную организацию: японская, русская, албанская мафии.

Немного истории

Под видом Робин Гудов преступные кланы защищали бедняков от набегов пиратов, иностранных агрессоров и притеснений феодалами начиная с IX века. Правительство крестьянам не помогало, иностранцам они не доверяли, поэтому беднякам не на кого было уповать, кроме мафии. И хотя мафиози тоже брали с них немалую мзду и насаждали свои законы, все же с ними был порядок и гарантирована защита.

Мафия окончательно сформировалась как организации в XIX веке, и крестьяне сами усадили «на трон» преступников, не желая подчиняться правившим в то время эксплуататорам — Бурбонам. Так в 1861 году мафия официально стала политической силой. Они пролезли в парламент и получили возможность контролировать политическую ситуацию в стране, а сами мафиози превратились в своего рода аристократию.

Когда-то мафия распространяла свое влияние только на сельское хозяйство. Но уже в начале XX века мафиози стали активно вмешиваться и в городские дела, помогая тому или другому депутату выиграть выборы, за что он их щедро вознаграждал. Теперь влияние мафии распространилось и на континентальную Италию.

Может, мафиози и жили бы, не зная ни от кого отказа, купаясь в деньгах и наслаждаясь неограниченной властью, но в 1922 году к власти пришли фашисты. Диктатор Муссолини не стал терпеть мафию как вторую власть, а затем и вовсе пересажал без разбора тысячи людей как причастных к мафиозным делам. Конечно, такая жесткая политика принесла на несколько десятилетий свои плоды, мафиози залегли на дно.

В 50–60-е года мафия вновь подняла свою голову и итальянскому правительству пришлось начать официальную борьбу с преступностью, был создан специальный орган — «Антимафия».

А мафиози превратились в настоящих бизнесменов. Чаще всего они действовали по принципу айсберга: наверху легальная малобюджетная деятельность, а под водой скрыта целая глыба, торговля наркотиками, «крышевание» бизнеса или проституция. Таким образом деньги отмываются и по сей день. Со временем многие семьи настолько развили легальную часть дела, что стали успешными предпринимателями в сфере ресторанного бизнеса и пищевой промышленности.

В 1980 годах началась жесточайшая война кланов, в которой погибло столько людей, что новое поколение мафиози предпочло заниматься только легальным бизнесом, сохранив при этом круговую поруку и прочие признаки тайной организации.

Но не стоит думать, что итальянская мафия доживает свои последние дни. В марте 2000 года в Италии разразился скандал: полиции пришлось арестовать нескольких сицилийских судей, подозреваемых в тесном сотрудничестве с мафией.

Хотя мафиози отчасти легализовались, но вовсе не сошли со сцены. На юге Италии до сих пор нельзя открыть свое дело, не заручившись поддержкой местных авторитетов. В последние 10 лет правительство Италии активно борется с мафией, проводя «зачистки» и убирая с ключевых постов мафиози.

Как мафиози оказались в Америке

Из-за страшного обнищания начиная с 1872 года и вплоть до Первой мировой войны сицилийцы толпами эмигрировали в Америку. На их удачу там как раз ввели «Сухой закон», что помогло им развить свой нелегальный бизнес и накопить капитал. Сицилийцы полностью воссоздали на новой земле свои порядки и зарабатывали так много, что их суммарный доход в несколько раз превышал доходы крупнейших американских фирм. Американские и итальянские мафиози никогда не теряли связь друг с другом и верно хранили общие традиции.

В Америке вышедшую из Сицилии организованную преступность называют «Коза Ностра» (по-итальянски это значит «наше дело» — мол, не суй свой нос в чужой вопрос). Сейчас и всю сицилийскую мафию часто собирательно называют «Коза Ностра». Такое название носит и один из сицилийских кланов, вернувшихся на родину из Америки.

Структура итальянской мафии

Босс или крестный отец — глава семейства. К нему стекается информация обо всех делах его семьи и планах врагов. Босс избирается путем голосования.

Младший босс — первый заместитель крестного отца. Назначается единолично самим боссом и отвечает за действия всех капо.

Консильери — главный советник семьи, которому босс может полностью доверять.

Капореджиме или капо — глава «команды», которая работает в отдельно взятом районе, контролируемом семьей. Команды обязаны ежемесячно отдавать боссу часть своих доходов.

Солдат — самый младший член семьи, которого недавно «ввели» в организацию. Из солдат формируются команды, численностью до 10 человек, управляемые капо.

Соучастник — человек, имеющий определенный статус в мафиозных кругах, но еще не считающийся членом семьи. Может выступать, например, в роли посредника при продаже наркотиков.

Законы и традиции, чтимые мафиози

В 2007 году в Италии арестовали влиятельного крестного отца Сальвадоре Ло Пикколо и изъяли секретный документ, названный «Десять заповедей Коза Ностры». В основном из него мы и знаем традиции итальянской мафии.

Каждая группа «работает» на определенной территории и другие семьи не должны туда соваться.

территории и другие семьи не должны туда соваться. Ритуал посвящения новичков: новобранцу ранят палец и поливают икону его кровью. Он берет икону в руку, и ее зажигают. Новичок должен терпеть боль, пока икона не сгорит. При этом он говорит: «Пусть моя плоть горит, как и этот святой, если я нарушу законы мафии».

икону в руку, и зажигают. Новичок должен терпеть боль, пока икона не сгорит. При этом он говорит: «Пусть моя плоть горит, как и этот святой, если я нарушу законы мафии». В семью не могут входить: полицейские и те, у кого есть полицейские среди родственников; тот, кто изменяет супруге или среди его родственников есть те, кто изменяют супругам ; а также люди, нарушившие законы чести.

есть полицейские среди родственников; тот, или среди его родственников есть те, ; а также люди, нарушившие законы чести. Члены семьи уважают своих жен и никогда не смотрят на жен своих друзей.

и никогда не смотрят на своих друзей. Омерта — круговая порука всех членов клана. Вступление в организацию пожизненное, никто не может выйти из дела. При этом организация отвечает за каждого своего члена, если кто-то обидел его, она и только она будет вершить правосудие.

За нанесенное оскорбление полагается убивать обидчика.

оскорбление полагается убивать обидчика. Смерть члена семьи — оскорбление, которое смывается кровью. Кровавая месть за близкого называется «вендетта».

Поцелуй смерти — особый сигнал, подаваемый боссами мафии или капо и означающий, что этот член семьи стал предателем и должен быть убит.

Кодекс молчания — запрет на раскрытие тайн организации.

Предательство карается убийством предателя и всех его родственников.

Вопреки устоявшимся представлениям о мафии «кодекс чести» нередко нарушается: взаимные предательства, доносы друг на друга в полицию — сегодня уже не редкость.

В заключение скажем…

Несмотря на, казалось бы, баснословные богатства главарей мафии, мечтает о такой карьере в основном нищета с итальянского юга. Ведь дело это очень опасное и при более близком рассмотрении не такое уж выгодное. После отстегивания всех взяток, конфискации части нелегальных товаров полицией, постоянной траты денег на защиту себя и своей семьи — остается не так уж много. Многих мафиози убивают по-глупому при банальных наркосделках. Жить по законам чести сегодня под силу далеко не каждому, а обратного пути, вопреки уверениям американских мелодрам типа «Голубоглазого Микки», уже нет.