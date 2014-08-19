Грегори Робертс: Шантарам или Джентльмен-Преступник?

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Грегори Дэвид Робертс родился в 1952 г. в Мельбурне. О своей молодости он почти ничего не рассказывает, и известно об этом периоде жизни совсем немного. Студенческий лидер, основатель нескольких партий анархистского толка, автор, делающий первые шаги в мире литературы. Однако, как отмечает Робертс, писал он в юности «автоматически», используя только теоретические представления о жизни. Теперь же, познав в жизни и самом себе плохие и хорошие стороны, он пишет, основываясь на собственном богатом опыте.

На темную сторону Робертс перешел, расставшись с женой и потеряв опеку над своей маленькой дочерью. Пытаясь заглушить боль, он пристрастился к героину и алкоголю. Чтобы оплачивать наркотический угар, Робертс начал грабить банки, магазины и строительные кооперативы, используя при этом игрушечный пистолет. За поведение во время преступлений он заслужил прозвище «Джентльмен-Преступник», грабитель непременно здоровался, обращался учтиво, благодарил и вежливо прощался. Однако австралийский суд не счел «воспитанность» грабителя смягчающим фактором и приговорил будущего знаменитого писателя к 19 годам тюрьмы строго режима Pentridge.

Австралийская тюрьма строгого режима Pentridge

Однако, пробыв в тюрьме всего лишь два года, Робертсу и его сокамернику удался дерзкий побег. Вскоре благодаря помощи друзей-преступников по подложным документам Грегори очутился в Бомбее, который стал его настоящей духовной родиной. Также и действие романа «Шантарам» начинается с прибытия в Бомбей (современный Мумбаи) сбежавшего австралийского заключенного. Почему этот город стал любимым для Робертса, что в нем такого особенного? Сам писатель отвечает на вопрос следующим образом: «Это город свободы и прекрасных людей». В подтверждение своих слов он любит рассказывать о Танцующем Человеке, поразившем его в самом начале пребывания в Бомбее. Однажды Робертс ехал на такси по хаотичным и шумным бомбейским дорогам и вдруг увидел, как посреди дороги танцует босой взлохмаченный человек (из одежды на нем были только потрепанные джинсы). Притом танцует столь вдохновенно и энергично, как будто находится в лучшем ночном клубе Индии. Но музыки нет, есть только дневной поток транспорта, безропотно объезжающий Танцующего Человека по встречной полосе. Через некоторое время Робертс оказался в том же районе и вновь он увидел Танцующего Человека, самозабвенно выделывающего сумасшедшие танцевальные па. На поток вопросов австралийца водитель такси ответил, что этот человек танцует на дороге каждый день ровно в полпятого, но «никому не мешает, не проявляет агрессию и делает это полчаса». Робертса поразила реакция горожан, спокойно, с неизменными улыбками объезжавших живое препятствие на перегруженной дороге, не меньше, чем сам танцор. В каком еще городе, вопрошает автор, у обычного человека может быть столько личной свободы? В любой другой столице мира его в первый же день скрутили бы и увезли в полицию или сумасшедший дом. Но только не здесь, не в удивительном Бомбее.

Грегори Робертс в 80-е

В начале своего пребывания в Индии Робертс попал в индийскую деревню, где все жители разговаривали только на маратхи (основной язык индийского штата Махараштра). Прожив там около полугода, он освоил древний язык, приобрел определенную популярность у местных жителей и был наречен новым именем Шантарам. Шантарам означает «мирный человек». Каким образом неграмотные жители индийской деревни разглядели в беглом преступнике возможность будущего духовного перерождения, навсегда осталось загадкой. Робертс активно изучал местные языки (ему покорился также широко распространенный хинди), обычаи и национальную психологию индийцев. Вернувшись в город, он поселился в самых бедных трущобах Бомбея, не имея ни гроша за душой. Обладая скромными познаниями в области медицины, он сумел прославиться в трущобах, где его стали называть Док. Каждый день перед его лачугой выстраивались толпы страждущих жителей трущоб, благодарность за лечение они выражали не деньгами, а цветами, хозяйственной утварью или едой. История о «докторе-европейце», проживающем в трущобах, стала легендарной в Бомбее. Робертс даже сумел открыть скромную, но реально действующую больницу в трущобах. Однако пристрастие к наркотикам и алкоголю по-прежнему омрачало его жизнь.

Грегори занимается благотворительностью в Индии

Нелегальный статус, постоянная опасность преследования австралийских властей и необходимость получать хоть какой-либо денежный доход сблизили его с местной мафией. Выдающиеся личные качества и способность «без шума и пыли» провернуть контрабандную операцию позволили ему выбиться в число высокопоставленных членов бомбейской мафии, где он был единственный «горой», так называли европейцев. Работа на бомбейскую мафию была опасной, ему приходилось участвовать в «разборках» с другими бандами, перевозить контрабандное золото, поддельные паспорта и наркотики. Во время одной из таких поездок Грегори арестовали во Франкфурте в 1990 г. за перевозку наркотиков. Его отправили в тюрьму для террористов, где Грегори, опасаясь экстрадиции в Австралию, сразу начал планировать второй побег. Но в 1991 г. произошло то, что сам Грегори называет «главным моментом в жизни». Когда он находился в одиночной камере, у него было видение заплаканного лица его матери, узнавшей о том, что он во второй раз сбежал. Она была так убита горем и опечалена, что в этот миг Грегори изменился. Он отказался от побега, начал писать книгу «Шантарам». И с тех пор он не выпил ни капли алкоголя, не выкурил ни одной сигареты, навсегда забыл о наркотиках и ни разу не попытался совершить преступление. Его экстрадировали в Австралию, где он отбыл положенный ему срок в тюрьме до 1997 г. Выйдя на свободу, Грегори начал абсолютно новую жизнь писателя, его роман «Шантарам» принес ему всемирную славу. Он написал сценарий к долгожданной экранизации, всемирная премьера ожидается в 2015 г. Одна из главных ролей в фильме принадлежит Джонни Деппу.

Грегори Робертс

Сейчас преобразившийся Грегори Робертс проживает с женой Франсуазой, потомственной аристократкой, в своем любимом Бомбее. Они любят проводить время в том самом кафе «Леопольд», ставшем всемирно известным благодаря книге «Шантарам». Пара пользуется огромной любовью местных жителей, Робертс не устает раздавать автографы, помогать советом и деньгами попавшим в беду местным жителям или туристам. Его стали приглашать крупные компании как философа-консультанта по внедрению глубинных изменений в организационные структуры бизнеса. Робертс, по сути, основал в Индии благотворительную организацию «Happy Cycles», предоставляющую местным парням работу и, как следствие, достойную жизнь в обществе. В 2009 г. Грегори Робертс стал представителем фонда Zeitz Foundation, занимающимся сохранением экосистемы Земли.

Грегори с супругой Франсуазой

В ближайший год, Робертс должен написать еще 2 книги согласно договору с издательством. В своих литературных трудах по смысловой глубине и детальной проработке сюжета он стремится быть на уровне Толстого и Достоевского. Также скоро должна состояться мировая премьера оперы «Шантарам», и, кроме того, появилась и пара видеоигр по мотивам книги.

Как-то Грегори Робертс сказал, что существуют 2 вида писателей. Те, кто пишут, потому что это «неплохая идея», и те, кто не может не писать. Безусловно, Робертс относится ко второму типу. Человек, сумевший найти путь к свету, несмотря на, казалось бы, непроглядную темноту вокруг.