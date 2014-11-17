Эммануэль Сенье: чудеса перевоплощений

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Как бы банально ни звучала фраза о том, что талантливый человек талантлив во всем, именно ею можно охарактеризовать французскую диву Эммануэль Сенье. Певица, модель, мать двоих детей, жена одного из талантливейших режиссеров современности, но, прежде всего, актриса, причем актриса по призванию, с такой степенью погружения в роль, что при просмотре зритель способен потерять рассудок.

Казалось бы, сложно ли иметь успешную актерскую карьеру, когда твой дед (Луи Сенье) — известный актер театра и кино, довольно знаменита своими киноролями младшая сестра, а родители, журналистка и фотограф, тоже имеют отношение к миру искусства. Но для того чтобы понять, что Эммануэль — актриса от Бога, достаточно посмотреть несколько фильмов с ее участием. Способность Сенье перевоплощаться из невинной девочки в страстную львицу, причем иногда даже в пределах одной роли («Горькая луна»), из вульгарной простушки в роковую женщину («Венера в мехах») не оставит равнодушным ни одного зрителя, а умение привлекать внимание к своему персонажу в любом образе — это у нее в крови. Нужно ли ей сыграть развратную герцогиню в экранизации романа Гюго («Человек, который смеется»), добросердечную и человечную работницу публичного дома в биографической картине об Эдит Пиаф («Жизнь в розовом цвете»), женщину среднего класса («В доме») или страстную обольстительницу («Венера в мехах») — все персонажи в ее исполнении выглядят органично и правдоподобно. Нотки эротизма, присущего практически всем ее героиням, не придают им ни пошлости, ни вульгарности, они только будто бы завершают и без того идеальный образ каждой из ролей. Впрочем, то же самое можно с уверенностью сказать и о фотографиях, сделанных в пору взлета ее модельной карьеры, Эммануэль не стеснялась демонстрировать свое обнаженное тело.

Эммануэль родилась 22 июня 1966 года в Париже и уже в четырнадцать лет начала карьеру модели, в которой довольно быстро добилась международного признания, украшая своими фотографиями страницы ведущих модных журналов, таких как Vogue и Officiel.

Затем, снявшись в паре не очень известных картин, попала на кастинг фильма «На грани безумия», который успешно прошла, получив в нем главную роль. Именно с него началась серьезная кинокарьера Эммануэль, однако картина, принесшая ей громкую популярность, — это «Горькая луна», в которой актрисе предстояло сниматься с тогда еще мало кому известным Хью Грантом.

К слову, на сегодняшний день в фильмографии Сенье насчитывается более трех десятков фильмов, в которых ей приходилось сниматься со многими звездными коллегами: Винсентом Галло, Харрисоном Фордом и даже самим Джонни Деппом! Среди кинолент, в которых ей довелось принять участие, такие громкие работы, как «Жизнь в розовом цвете», «Человек, который смеется», «Девятые врата», «Вандомская площадь», «Скафандр и бабочка» и др. Актриса дважды была номинирована на премию «Сезар».

Полански снял Эммануэль всего в четырех своих фильмах: «На грани безумия», «Горькая луна», «Девятые врата» и в последней его работе, нашумевшей кинокартине «Венера в мехах». Так что считать, что актриса успешна только благодаря своему супругу, у злопыхателей нет возможности. Более того, Полански и его восхитительная жена довольно тщательно отбирают проекты, в которых могут совместно участвовать:

Мы долгое время пытались найти что-то, что было бы не просто работой, а тем, что идеально для него как для режиссера и для меня как для актрисы. Из моих уст это звучит так, будто это довольно просто, но на самом деле это вовсе не так — процесс был очень долгим.

Будучи третьей женой Полански (две его предыдущие жены также были актрисами, последняя из которых была жестоко убита членами группировки американского преступника и лидера секты Чарльза Мэнсона, находясь на девятом месяце беременности), Эммануэль уже более двух десятков лет живет с ним в счастливом браке.

Этот звездный творческий дуэт за свою семейную жизнь прошел через многие испытания, одним из которых был вновь вспыхнувший в 2009 году скандал, связанный с публичным обвинением Полански в нескольких изнасилованиях несовершеннолетних девочек. Начавшись еще в 1977 году, судебные разбирательства длились довольно долгое время, и хотя они были и закончены в 2010 году, разговоры об этой громкой истории ведутся до сих пор. Сейчас на вопросы журналистов относительно всех этих обсуждений Эммануэль отвечает мудро и с достоинством:

Это действительно тяжело. Особенно тот факт, что это даже не моя история, а оставляет она такие глубокие шрамы. Но такова жизнь. Я думаю, у всех есть свои проблемы — жизнь не бывает идеальной.

На деле же вся эта шумиха очень сильно повлияла на творчество Эммануэль:

Я просто не могла взять себя в руки и работать. К тому же, когда мой муж был арестован, я только что закончила свой новый альбом, и мы даже решили отложить его релиз на несколько месяцев, пока Полански не будет отпущен из-под ареста.

Когда звездному семейству можно не находиться в Париже, они предпочитают жить тихой сельской жизнью в своем скромном шале в небольшом городке, находящемся высоко в Швейцарских Альпах и знаменитым среди любителей горнолыжного спорта. К слову, 81-летний режиссер до сих пор увлекается горными лыжами и приучает к ним их с Эммануэль детей, 16-летнего Элвиса и 22-летнюю Моргани, студентку актерского факультета Лондонской Центральной Школы Драмы и Ораторского искусства.

Около семи лет назад Эммануэль присоединилась к французской музыкальной группе «Ultra Orange», в багаже у которой уже было два альбома в стиле альтернативного рока с нотками инди. С приходом Эммануэль группа незамедлительно переименовалась в «Ultra Orange & Emmanuelle» и в таком обновленном составе записала новый альбом, с уже более легким звучанием, где Сенье стала основной вокалисткой.

Несмотря на незамысловатые тексты и, конечно, далеко не профессиональный вокал Эммануэль, группа полюбилась французскому слушателю за приятную мелодичность композиций и харизму новой участницы.

Но такого успеха на музыкальном поприще звезде показалось мало, в 2010 году она выпустила уже сольный альбом под названием Dingue (в переводе с французского «странный», «чудной»).

Альбом получился в жанре поп и включает в себя 11 треков, среди которых дуэт Эммануэль с американской легендой альтернативного рока Игги Попом, а также ее совместная песня с собственным мужем. Любопытно, что композицию «Qui Etes-Vous» («Кто Вы?») звездная пара записывала под строгим руководством жены:

Я хотела на этот раз немного поменяться с ним ролями. Он оказался хорошим учеником.

Конечно, альбом не побил рекорды продаж, но разве за этим гонится прекрасная Эммануэль? Ей не нужно никому ничего доказывать, она просто делает то, что умеет, выражает себя и пытается заниматься тем, в чем талантлива. Кстати, о ее талантах, не стоит забывать еще одного, ее изумительной пластики и страсти к танцу. Чего только стоит танец ее героини Мими в «Горькой Луне»…

За пределами Франции Эммануэль в основном известна как роковая женщина, этакая «femme fatale», соблазнительная и неприступная. Во Франции ее ассоциируют с рок-н-ролльным образом жизни. В жизни же Эммануэль не имеет ничего общего ни с тем, ни с другим. Она воспитывает детей, живет спокойной жизнью в окружении природы, и, несмотря на причастность к шоу-бизнесу и рок-тусовке, она никогда в жизни не курила, не пила алкоголь и не пробовала наркотики. А вопреки имиджу гламурной звезды, актриса не является поклонницей изнуряющих тренировок в спортзале, ботокса и даже макияжа, в повседневной жизни Эммануэль вовсе не пользуется косметикой. Кстати, нашей актрисе чужд и снобизм в одежде: