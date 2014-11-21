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Эксперимент «Вселенная-25»: как рай стал адом

Для популяции мышей в рамках социального эксперимента создали райские условия: неограниченные запасы еды и питья, отсутствие хищников и болезней, достаточный простор для размножения. Однако в результате вся колония мышей вымерла. Почему это произошло? И какие уроки из этого должно вынести человечество?

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Американский ученый-этолог Джон Кэлхун провел ряд удивительных экспериментов в 60–70-х годах двадцатого века. В качестве подопытных Д. Кэлхун неизменно выбирал грызунов, хотя конечной целью исследований всегда было предсказание будущего для человеческого общества. В результате многочисленных опытов над колониями грызунов Кэлхун сформулировал новый термин, «поведенческая раковина» (behavioral sink), обозначающий переход к деструктивному и девиантному поведению в условиях перенаселения и скученности. Своими исследованиями Джон Кэлхун приобрел определенную известность в 60-е годы, так как многие люди в западных странах, переживавших послевоенный бэби-бум, стали задумываться о том, как перенаселение повлияет на общественные институты и на каждого человека в частности.

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Свой самый известный эксперимент, заставивший задуматься о будущем целое поколение, он провел в 1972 году совместно с Национальным институтом психического здоровья (NIMH). Целью эксперимента «Вселенная-25» был анализ влияния плотности популяции на поведенческие паттерны грызунов. Кэлхун построил настоящий рай для мышей в условиях лаборатории. Был создан бак размерами два на два метра и высотой полтора метра, откуда подопытные не могли выбраться. Внутри бака поддерживалась постоянная комфортная для мышей температура (+20 °C), присутствовала в изобилии еда и вода, созданы многочисленные гнезда для самок. Каждую неделю бак очищался и поддерживался в постоянной чистоте, были предприняты все необходимые меры безопасности: исключалось появление в баке хищников или возникновение массовых инфекций. Подопытные мыши были под постоянным контролем ветеринаров, состояние их здоровья постоянно отслеживалось. Система обеспечения кормом и водой была настолько продумана, что 9500 мышей могли бы одновременно питаться, не испытывая никакого дискомфорта, и 6144 мышей потреблять воду, также не испытывая никаких проблем. Пространства для мышей было более чем достаточно, первые проблемы отсутствия укрытия могли возникнуть только при достижении численности популяции свыше 3840 особей. Однако такого количества мышей никогда в баке не было, максимальная численность популяции отмечена на уровне 2200 мышей.

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Эксперимент стартовал с момента помещения внутрь бака четырех пар здоровых мышей, которым потребовалось совсем немного времени, чтобы освоиться, осознать, в какую мышиную сказку они попали, и начать ускоренно размножаться. Период освоения Кэлхун назвал фазой Аоднако с момента рождения первых детенышей началась вторая стадия B. Это стадия экспоненциального роста численности популяции в баке в идеальных условиях, число мышей удваивалось каждые 55 дней. Начиная с 315 дня проведения эксперимента темп роста популяции значительно замедлился, теперь численность удваивалась каждые 145 дней, что ознаменовало собой вступление в третью фазу C. В этот момент в баке проживало около 600 мышей, сформировалась определенная иерархия и некая социальная жизнь. Стало физически меньше места, чем было ранее.

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Появилась категория «отверженных», которых изгоняли в центр бака, они часто становились жертвами агрессии. Отличить группу «отверженных» можно было по искусанным хвостам, выдранной шерсти и следам крови на теле. Отверженные состояли, прежде всего, из молодых особей, не нашедших для себя социальной роли в мышиной иерархии. Проблема отсутствия подходящих социальных ролей была вызвана тем, что в идеальных условиях бака мыши жили долго, стареющие мыши не освобождали места для молодых грызунов. Поэтому часто агрессия была направлена на новые поколения особей, рождавшихся в баке. После изгнания самцы ломались психологически, меньше проявляли агрессию, не желали защищать своих беременных самок и исполнять любые социальные роли. Хотя периодически они нападали либо на других особей из общества «отверженных», либо на любых других мышей.

Самки, готовящиеся к рождению, становились все более нервными, так как в результате роста пассивности среди самцов они становились менее защищенными от случайных атак. В итоге самки стали проявлять агрессию, часто драться, защищая потомство. Однако агрессия парадоксальным образом не была направлена только на окружающих, не меньшая агрессивность проявлялась по отношению к своим детям. Часто самки убивали своих детенышей и перебирались в верхние гнезда, становились агрессивными отшельниками и отказывались от размножения. В результате рождаемость значительно упала, а смертность молодняка достигла значительных уровней.

Вскоре началась последняя стадия существования мышиного рая — фаза D или фаза смерти, как ее назвал Джон Кэлхун. Символом этой стадии стало появление новой категории мышей, получившей название «красивые». К ним относили самцов, демонстрирующих нехарактерное для вида поведение, отказывающихся драться и бороться за самок и территорию, не проявляющих никакого желания спариваться, склонных к пассивному стилю жизни. «Красивые» только ели, пили, спали и очищали свою шкурку, избегая конфликтов и выполнения любых социальных функций. Подобное имя они получили потому, что в отличие от большинства прочих обитателей бака на их теле не было следов жестоких битв, шрамов и выдранной шерсти, их нарциссизм и самолюбование стали легендарными. Также исследователя поразило отсутствие желания у «красивых» спариваться и размножаться, среди последней волны рождений в баке «красивые» и самки-одиночки, отказывающиеся размножаться и убегающие в верхние гнезда бака, стали большинством.

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Средний возраст мыши в последней стадии существования мышиного рая составил 776 дней, что на 200 дней превышает верхнюю границу репродуктивного возраста. Смертность молодняка составила 100%, количество беременностей было незначительным, а вскоре составило 0. Вымирающие мыши практиковали гомосексуализм, девиантное и необъяснимо агрессивное поведение в условиях избытка жизненно необходимых ресурсов. Процветал каннибализм при одновременном изобилии пищи, самки отказывались воспитывать детенышей и убивали их. Мыши стремительно вымирали, на 1780 день после начала эксперимента умер последний обитатель «мышиного рая».

Предвидя подобную катастрофу, Д. Кэлхун при помощи коллеги доктора Х. Марден провел ряд экспериментов на третьей стадии фазы смерти. Из бака были изъяты несколько маленьких групп мышей и переселены в столь же идеальные условия, но еще и в условиях минимальной населенности и неограниченного свободного пространства. Никакой скученности и внутривидовой агрессии. По сути, «красивым» и самкам-одиночкам были воссозданы условия, при которых первые 4 пары мышей в баке экспоненциально размножались и создавали социальную структуру. Но к удивлению ученых, «красивые» и самки-одиночки свое поведение не поменяли, отказались спариваться, размножаться и выполнять социальные функции, связанные с репродукцией. В итоге не было новых беременностей и мыши умерли от старости. Подобные одинаковые результаты были отмечены во всех переселенных группах. В итоге все подопытные мыши умерли, находясь в идеальных условиях.

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Джон Кэлхун создал по результатам эксперимента теорию двух смертей. «Первая смерть» — это смерть духа. Когда новорожденным особям не стало находиться места в социальной иерархии «мышиного рая», то наметился недостаток социальных ролей в идеальных условиях с неограниченными ресурсами, возникло открытое противостояние взрослых и молодых грызунов, увеличился уровень немотивированной агрессии. Растущая численность популяции, увеличение скученности, повышение уровня физического контакта, всё это, по мнению Кэлхуна, привело к появлению особей, способных только к простейшему поведению. В условиях идеального мира, в безопасности, при изобилии еды и воды, отсутствии хищников, большинство особей только ели, пили, спали, ухаживали за собой. Мышь — простое животное, для него самые сложные поведенческие модели — это процесс ухаживания за самкой, размножение и забота о потомстве, защита территории и детенышей, участие в иерархических социальных группах. От всего вышеперечисленного сломленные психологически мыши отказались. Кэлхун называет подобный отказ от сложных поведенческих паттернов «первой смертью» или «смертью духа». После наступления первой смерти физическая смерть («вторая смерть» по терминологии Кэлхуна) неминуема и является вопросом недолгого времени. В результате «первой смерти» значительной части популяции вся колония обречена на вымирание даже в условиях «рая».

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Однажды Кэлхуна спросили о причинах появления группы грызунов «красивые». Кэлхун провел прямую аналогию с человеком, пояснив, что ключевая черта человека, его естественная судьба — это жить в условиях давления, напряжения и стресса. Мыши, отказавшиеся от борьбы, выбравшие невыносимую легкость бытия, превратились в аутичных «красавцев», способных лишь на самые примитивные функции, поглощения еды и сна. От всего сложного и требующего напряжения «красавцы» отказались и, в принципе, стали не способны на подобное сильное и сложное поведение. Кэлхун проводит параллели со многими современными мужчинами, способными только к самым рутинным, повседневным действиям для поддержания физиологической жизни, но с уже умершим духом. Что выражается в потере креативности, способности преодолевать и, самое главное, находиться под давлением. Отказ от принятия многочисленных вызовов, бегство от напряжения, от жизни полной борьбы и преодоления — это «первая смерть» по терминологии Джона Кэлхуна или смерть духа, за которой неизбежно приходит вторая смерть, в этот раз тела.

Возможно, у вас остался вопрос, почему эксперимент Д. Кэлхуна назывался «Вселенная-25»? Это была двадцать пятая попытка ученого создать рай для мышей, и все предыдущие закончились смертью всех подопытных грызунов…

  • Лиза Цыганова

    Офигительно актуальная статья.

  • Pavel Britov

    Вопрос автору: а зачем вы заменили крыс на мышей? Думаете это сравнение приятнее роду человеческому?
    Мыши в принципе не замечены в каннибализме. В эксперименте Кэлхуна использовались именно крысы.

    • Vlad Rub

      » В эксперименте Кэлхуна использовались именно крысы.» видимо, аФФтЫрЬ — тупо этого не знал.
      Он тупо скопипастил текст, копии которого раскиданы по Интернету
      Если у Вас есть ссылка на достоверное описание эксперимента Кэлхуна — укажите пожалуйста.

      • http://en.wikipedia.org/wiki/John_B._Calhoun#Mouse_experiments
        Мыши там были, все в порядке у автора.

        • Vlad Rub

          «Мыши там были» есть сведения , что крысы http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1817094
          Мыши не замечены в каннибализме.

          • GRH

            видео посмотрите. там как раз про оба эксперимента.

          • Demyan Dumenko

            Влад, я лично видел мышей канибалов. При том самка убила и съела самца.

          • Roman Sklyarov

            Думаю, эта ссылка предпочтительнее, чем academic.ru, не подтверждающий свои данные ничем.
            http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1644264/pdf/procrsmed00338-0007.pdf

      • Павел Мамчий

        Да. Очень многое в этом авторском изложении вызывает сомнения. Мне бы тоже очень хотелось ссылочку на оригинальное описание. Особенно в той части где говорится про полное вымирание популяции. Автор дает цифру 1780 дней. Это место вызывает особенно большие сомнения.

    • Guest

      меня всегда удивляло, зачем тупые и ленивые люди пишут комментарии.

      • Vlad Rub

        Вот и не пиши больше.

    • GRH

      Там видео вообще-то есть в конце, в котором говориться про белых мышей.

  • Pavel Chigrin

    Вселенная-25 (Universe-25) это опыт в котором участвовали мыши, и каннибализма там не наблюдалось, как и сексуальных девиаций. (John
    B. Calhoun, «Death Squared: The Explosive Growth and Demise of a Mouse
    Population» Proc. roy. Soc. Med. Volume 66 January 1973, pp80-88)

    • Углев Владимир

      Из всех известных мне физиологических и поведенческих характеристик с различными животными, крысы ближе к человеку, чем мыши, но ближе всех свиньи. Свиньи дали бы более достоверный результат поведения человечества в условиях рая. Но вот вопрос: Возможен ли рай в земных условиях в принципе? Кроме всего прочего, немногочисленные исследования, к сожалению не могу дать ссылку, т.к публикация была в середине 70 — начале 80 гг, а весь мой архив погиб, главная суть заключалась в том, что попытка найти самую трудолюбивую нацию оказалась не состоятельной, т.к. не зависимо от территории, государственного устройства, социального состояния общества, исследования в более, чем 150 стран (из соц. стран только Югославия) показали, что: 15% населения — трудоголики, 20% — профессиональные бездельники, оставшиеся — обычные люди. И если трудоголики не могут не работать всегда и везде, то что же они будут делать в условиях рая? И можно ли выделить аналогичную составляющую «трудоголик» у животных?

      • Pavel Chigrin

        Суть этой статьи, это СИЛЬНО приукрашенная и сумбурно сваленная в кучу интерпретация научных исследований Джона Кэлхуна. Вы справедливо отметили, что поведенчески крысы ближе к человеку, и может быть поэтому у крыс наблюдается каннибализм и сексуальные девиации, однако говорить об этом мне кажется рано, т.к. обусловлено ли это физиологией или же психологией совершенно не ясно.

        • Углев Владимир

          «….обусловлено ли это физиологией или же психологией совершенно не ясно…» — Я бы дополнил Вас, не ясно в каком процентном соотношении, т.к. скорее всего и то, и другое, возможно, что у гомосапиенс вклад психологии больше… Но, возможно, это и заблуждение. Французские исследователи в 70-80 гг пришли к любопытному выводу: если взять по несколько групп людей, собак и свиней, дать им некоторое время для установления межгрупповых связей, а затем начинать им давать алкоголь, то оказалось, что все группы свиней практически на 100% становились алкоголиками, при чём в первую очередь альфа самец. У собак, при наличии сильного альфа самца, в группе алкоголиков не было вообще, в группах людей процент алкоголиков соответствовал средне статистическому значению для данной социальной группы, но с другой стороны в группе людей и не было ярко выраженного лидера.

          • Осемь Аугст

            «…все группы свиней практически на 100% становились алкоголиками, при чём в первую очередь альфа самец…» — с точностью да наоборот.
            «Опыт был проведен на поросятах. Поросят поместили в загон, они, пообщавшись между собой, определили вожака и иерархию, после чего мирно зажили стаей. Экспериментаторы в бадью с кашей для поросят подлили пива. Подходит к бадье поросенок – вожак стаи и пробует кашу, по праву старшинства. Пробует, нюхает долго, не может понять, в чем дело, наконец, начинает есть. За ним начинают есть и другие. В итоге, поросята, отравившись алкогольным ядом (опьянев), передрались все и разбежались по углам, стоят, трясутся от страха.
            Их мирной жизни наступил конец. Через некоторое время отравление (опьянение) прошло, и они снова сбились в стаю и зажили мирно как прежде. Опыт повторили, опять подлив пиво в бадью с кашей. Вожак поросят подошел к бадье долго нюхал, нюхал, попробовал, а потом взял и мордой бадью опрокинул. Экспериментаторы подумали, что случайность и снова повторили опыт – поросенок снова перевернул бадью с отравой. «

    • Павел Мамчий

      Да и дата гибели последней мышки 1780-ый день от начала эксперимента что-то не гуглится. Похоже, что автор «для красного словца» кое что из пальца высосал. 🙂

      • Pavel Chigrin

        «Projection of the prior few months of exponential decline in numbers
        indicates that the last surviving male will be dead on May 23 1973, 1780
        days after colonization» (John B. Calhoun, «Death Squared: The Explosive Growth and Demise of a
        Mouse Population» Proc. roy. Soc. Med. Volume 66 January 1973, pp80-88)

    • Igor Foukzon

      Among the males the behavior disturbances ranged from sexual deviation to cannibalism and from frenetic overactivity to a pathological withdrawal from which individuals would emerge to eat, drink and move about only when other members of the community were asleep. Calhoun, J. B. (1970). «Population density and social pathology». California medicine 113 (5)

      • Pavel Chigrin

        Это другой эксперимент существенно более ранний, и он проводился с крысами, а не мышами. Сноску почитайте: «These introductory paragraphs of a considerably longer article are reprinted, with permission, from Population Density and Social Pathology, John B. Calhoun. February 1962 by Scientific American, Inc.»

        • Igor Foukzon

          All groups exhibited nearly total loss of capacity for developing a structured society or for engaging in the full repertoire of reproductive behaviours. Even placing them with adequate sex partners of the opposite sex, that had matured in uncrowded conditions, also gave very little indication of retention of any adequate reproductive behaviour. (p. 85-86)

          Это определённо должно внушать оптимизм. В конце концов, и крысы не страдали каннибализмом и сексуальными девиациями поголовно.

          • Pavel Chigrin

            Не вижу повода для оптимизма, в отрывке говорится, что группы либо потеряли способность строить общество либо размножаться, а помещение особей к противоположному полу нормального репродуктивного поведения не приводила ни к какому результату. Так в чем оптимизм-то?

          • Igor Foukzon

            То была ирония — прошу прощения, если напрасная. О том и речь, что общая картина — а не частные придирки к ней («да это же инцест», «да какая же это аналогия», «да мыши гораздо лучше крыс» и т.д.) — не оставляет оптимизму абсолютно никакого места.

          • Pavel Chigrin

            Тут полностью согласен, мало кто знает в чем на самом деле проблема инбридинга, как такового, т.к. просто не понимают и (или) не знают генетики. Что же касается параллелей застоя социума человека с социумом мышей, то они, как говорится, на лицо: 1) Пассивность самцов; 2) Как результат пассивности самцов, активность самок; 3) Снижение материнского инстинкта; 4) Как следствие, раннее отнятие от груди; 5) Снижение репродуктивного поведения вплоть . Что интересно, Гарри Харлоу, при исследовании материнской депривации у макак резус, отмечал что ранее отнятие от груди также приводит к серьезным нарушения репродуктивного поведения.

          • Igor Foukzon

            Мне в этом отношении наиболее показательной представляется очевидная корреляция между ростом половых отклонений и «мышиной вседозволенностью». Базовые нравственные интуиции, конечно, подсказывают, что и в человеческом социуме за всеми этими разговорами о «свободной любви» (с некоторых пор перешедших в стадию активного преследования тех, кто смеет высказываться против) не стоит ничего, кроме банального стремления к собственному удовольствию любой ценой (ну, или ещё желания показаться эдаким «просвещённым гуманистом»), но обсуждаемый здесь научный эксперимент выводит данный довод на принципиально новый — вполне себе эмпирический — уровень.

          • Danila Sentyabov

            Вы никогда не интересовались явлением, которое в литературе называют «второй демографический переход»? В Западной Европе сейчас рост рождаемости и вообще, с репродуктивным здоровьем всё на порядок лучше, чем в России.
            Причём не за счёт мигрантов, а именно за счёт коренного населения, «толерантного и феминизированного».

          • Igor Foukzon

            Здесь как раз тот самый пункт, где аналогия действительно неприменима: у мышей, конечно же, нет института гражданского брака, усиление позиций которого, насколько можно предположить, и вывело рождаемость в небольшой плюс в сугубо «индивидуалистических» социумах. Другой вопрос, насколько перспективным может считаться институт, заведомо опирающийся на откровенные формы ОТКАЗА от межличностных обязательств.

          • Гражданский брак, как и церковный — это не отказ, как принятие обязательств.

          • Милена

            Лучше немного, но здоровых детей. чем рожать как попало и от кого попало.

    • dimnick
      • Pavel Chigrin

        Это оригинал? Называется «The Behavioral Sink» автор Will Wiles.

        Оригинальная статья про эксперимент «Universe-25» Это John B. Calhoun, «Death Squared: The Explosive Growth and Demise of a Mouse Population» Proc. roy. Soc. Med. Volume 66 January 1973, pp80-88

    • MARYNA

      но они вымерли ?

  • Cluster

    К этому человечество и придёт в итоге скорее всего. Даже при условии ухода от своих низменных инстинктов, которые собственно и являются единственной причиной размножаться. Это замкнутый круг.

  • Александр Невский

    я думаю выводы не правильные он сделал. В жизни идет жесткий
    естественный отбор и выбраковка генетически слабого потомства, а в
    условиях отсутствия конкуренции и массы еды — нет, все особи приносят
    потомство, даже генетически ущербные. Как это сейчас происходит во
    многих странах, где есть социальная поддержка неимущих и медицинская
    поддержка неполноценных и больных, в то числе и в России. Что приводит в
    тяжелым «генетическим грузам» или к засилью паразитов, которые ничего
    делать не хотят в третьем поколении, в том числе и даже плодится им
    лень.

    • Neon

      Вы не совсем правы. В этом случае бы просто замедлился рост популяции, может бы даже популяция уменьшилась, но не исчезла бы совсем. Тем более так стремительно

    • MrWhiteman

      «Как это сейчас происходит во многих странах» Вот вы и фактически и подтвердили выводы статьи.

  • Ната

    Интересно, почему «отверженные» из молодых, а не их старых?

    • adereido

      как и у людей: старые пердуны посылают на войну молодняк

      • Ната

        ))))) прочитала про эксперимент в более подробной версии, стало чуть понятнее, короче говоря, в столь небольшом пространстве и непрекращающемся размножении крысы находились в состоянии постоянной борьбы за самок и за доминирование, поэтому зрелые грызли молодняк, а молодняк — друг-друга, постепенно слетая с катушек и накидываясь на всех подряд 2) Почему не трогали «красивых» — те вообще не проявляли интереса ни к самкам ни к доминированию, поэтому их просто тупо их не замечали.

        Кому интересно подробное описание эксперимента — страница 330 https://www.dropbox.com/s/1cr5oipybk0q9lk/Rodzher%20R.%20Xok%20%20_40%20issledovanij%20po%20psixologii.pdf

        • Жанна Мраморная

          спасибо!

      • Vарисат

        Вы предлагаете получать пенсию в молодости, а только потом начинать её зарабатывать.
        У всех есть своя социальная функция. И пердуны это не синоним сволочи.

  • Olya Starkova

    На видео в контейнере крысы или мыши? Кто по хвостам отличает?

    А вот книги автора, при желании можно ознакомиться
    http://www.amazon.com/John-C.-Calhoun/e/B001HD0VL2/ref=pd_sim_b_bl_2?_encoding=UTF8&refRID=0R40XWDEXAAGY2F9390K

  • Сергей Тропин Астрознахарь

    ребята, говорю откровенно и точно по поводу мышиного каннибаллизма: у меня на даче мыши периодически прогрызают доски в полу…чуть затрухлявит и все — менять надо, иначе замучают…. короче, когда сработала мышеловка и туда попалась мышь — меня там не было. А когда я приехал — от мыши остались одни только уши и хвост… и это было несколько раз… Крыса в помещение попасть не могла.
    Так что бывает, что очень даже каннибалят.

    • Pavel

      Поддерживаю. Каннибализм мышей наблюдал сам в своём доме: мышеловки с обглоданными черепами.

  • Михаил

    это происки госдэпа! Путин не допустит!

  • arsado

    Тем, кому интересно и лень самому поискать: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1644264/pdf/procrsmed00338-0007.pdf
    Там реально были мыши.

  • snumryk

    Як я люблю таку антинаукову хуйню. Взяли статтю і повністю перебрехали, перекроїли під свою мораль. Це називається натягнути сову на глобус. Шановні читачі, вчіть англійську, читайте роботи в оригіналі, не ведіться на чужу пережовану відрижку.

  • Konstantin

    Распространять выводы этих экспериментов на человечество совершенно не корректно! Потому что, во-первых, не корректно сравнивать возникавшую в условиях тех экспериментов популяцию мышей с человечеством, т.к. эксперимент начался всего с четырех пар мышей, а значит, у популяции был высокий уровень инбридинга.

    Во-вторых, важнейшим является ограничение мышей в перемещениях — они не могли путешествовать и открывать для себя новые места и впечатления.

    В третьих, даже будучи ограниченными в перемещениях, люди, дай им бесплатную еду и энергию, найдут себе множество занятий, которых нет у мышей — заниматься наукой и спортом, читать и писать книги (и блоги), смотреть и снимать кино, изобретать, вязать, вышивать, вырезать по дереву, выращивать собак (и мышей), да в конце концов просто «серфить» в Интернете. И людей, которые будут заниматься всем этим не потому, что надо заработать на жизнь, а потому, что им это будет просто нравиться, будет не так уж и мало. И это будет лучшая часть человечества — так что даже если только такие и выживут в конце концов, то человечество сохранится и продолжит развитие — вот только все остальные при этом вымрут в сытости и довольстве, а не в муках жажды, голода и холода или жары или от чрезмерно интенсивного и при этом не доставляющего удовольствия труда.

    Ну а разреши людям путешествовать (что при наличии бесплатных еды и энергии тоже можно сделать если не совсем бесплатным, то близко к тому) — и вовсе проблем с утратой интереса к жизни не станет. Кстати, частично эта проблема получения новых впечатлений может быть решена и без физических перемещений – за счет развития средств виртуальной реальности (VR).

    При этом, конечно же, появятся и те, кто пресытится жизнью и ляжет на диван у телевизора (или с планшетным компом, или в костюме полного погружения в VR) и не станет даже размножаться. Ну и что? Чем это плохо то?

    И, наконец, допустим, что все окажется даже так, как в модели с мышами — опять же, что плохого то? Ну вымрет человечество, зато последние поколения проживут жизнь в наслаждении от нее и занимаясь тем, чем хотят они, а не что им навязывают разного рода начальники и диктуют различные пассионарные гуру. И кто скажет, что это плохо? Почему счастье личной жизни
    должно быть уничтожено в угоду развитию цивилизации?

    • Maksim Drobyshev

      > Почему счастье личной жизни должно быть уничтожено в угоду развитию цивилизации?
      Потому, что конкуренция субкультур — это механизм возникновения и развития цивилизации, и, следовательно, — естественный смысл жизни человека, который только и приносит естественное счастье (наркотики не рассматриваем).

      • yalexey

        Каким образом конкуренцию субкультур вы противопоставляете счастью в личной жизни?

        • Maksim Drobyshev

          Одно и другое невозможно делать одновременно.

          • Konstantin

            Ха, значит вы за развитие за счет несчастий — чем больше несчастья, тем больше развития! В этом случае даже Гитлер и Пол Пот по сравнению с Вами просто дети в песочнице.

          • Гитлер и Пол Пот были далеко не таких взглядов. А вот Ницше, например, очень связывал боль и развитие.

          • yalexey

            Трахаться и есть одновременно тоже не удобно. Но из этого не следует, что все оставившие потомство умирают от голода.

      • Konstantin

        Интересно, какое количество людей согласится с тем, что Вы написали? Ну, во-первых, давно уже доказано, что конкуренция вовсе не является единственным и, более того, даже самым эффективным механизмом развития — почитайте работы Клауса Фопеля, которые опровергнуть никто не смог. А во-вторых, вы как-то очень странно передернули — из чего это «следовательно», что развитие цивилизации — это естественный смысл жизни человека? Как доказал еще в конце 1930-х биолог Кнорре — и это его открытие с тех пор получило лишь все больше подтверждений на уровне и биофизики, и микробиологии — ни один живой организм, сумевший стать паразитом, не вернулся потом в свободноживущую форму. А почему? Да потому, что КПД получения энергии паразитами самый высокий из всех живых организмов! Причем в любой среде обитания! И если дополнить это открытиями Поршнева, который вычислил, что человечество далеко не однородно и в нем есть, согласно классификации Поршнева — и правят — т.н. суперанималы и суггесторы, то можно выдвинуть гипотезу, что правят человечеством своего рода идеальные паразиты, научившиеся маскировать свое присутствие и свои воздействия. И вот им, кстати, очень выгодно насаждать мифы о конкуренции и стимулировать бесконечные «крысиные бега» всех остальных — ибо со смертью носителя в лице человечества им тоже придется умереть. А вот большинству людей хочется, простите уж за примитивизм, наслаждаться жизнью и, желательно, на халяву — и даже если это приведет к вымиранию, то их это вряд ли остановит. Но… Но тот же Поршнев вычислил и то, что около 3% населения составляют т.н. неоантропы, которые вполне себе выживут и будут заниматься изучением мира без внешнего стимулирования («кнута»).

        • Maksim Drobyshev

          Странно, что Вы сразу после Фопеля приводите Поршнева, который описывал возникновение сознания как способность противостоять манипуляциям («контрсуггестию»), т.е. конкуренцию. Может, она и не самый эффективный механизм, зато автономный (не требующий внешней организации в лице Фопеля) и самоускоряющийся, что соответствует фактам ускорения развития.

          Также странно предположение, что конкуренции нет среди «суперэнималов», если с каждым уровнем социальной организации она растет.

          Кроме того, развитие = конкуренция приносит удовольствие само по себе, причем как интенсивное (например, открытия), так и экстенсивное (миссионерство, наставничество). То, что из ныне живущих с тем, что смысл жизни — развитие и конкуренция культур согласится не так много, не означает, что это отменяет базовый принцип развития.

          • Konstantin

            Я писал как раз про то, что именно суггесторам и суперанималам выгодна конкуренция.

    • Алексей

      На самом деле Вы путаете количественные и качественные характеристики. Для очень многих людей современного мира планета уже слишком мала, а наличие интернета делает планету еще меньше. Несмотря на Ваш оптимизм, идеальное общество потребления неспособно к творчеству, а лишь — к потреблению, причем в итоге характер потребления эволюционирует от потребления высококачественного (высокая культура, арт-хаус, высокоинтеллектуальное творчество) к примитивному (комиксы, как пример). На самом деле эксперимент Джона Кэлхуна — страшен и гениален одновременно. Обратите внимание на термин «Смерть духа»! Это в истории человечества происходило не раз. Простейший пример — на поверхности — Римская империя, а точнее — ее столица. Человечество спасало только наличие рядом с «цивилизованными» государствами «варварской периферии», которая в конечном итоге устраивала генеральную уборку цивилизации.

      • Pavel Chigrin

        Европейскую цивилизацию спасли не варвары, а христианство. А в общем с Вами согласен. Более того, общество потребления это механизм превращения человека в животное, т.к. в основном апеллирует к инстинктам человека (голод, половое влечение, жажда и т.д. и т.п.).

        • Илья Доманов

          Только Римская империя была разгромлена уже после принятия христианства. Христианство не причем

          • Pavel Chigrin

            А при чем тогда варвары, они есть всегда, и являются всего лишь частью угрозы, причем довольно несущественной, по сравнению с внутренними противоречиями, варвары, на то они и варвары, что стоят на низшем уровне развития, а потому не могут ничего противопоставить, они лишь подводят черту под процессом деградации.

          • Airat Sitdikov

            спасение не римской империи. А европейской западной цивилизации в целом.

      • Konstantin

        Еще раз повторю вопрос: допустим, что все окажется даже так, как в модели с мышами — опять же, что плохого то? Ну вымрет человечество, зато последние поколения проживут жизнь в наслаждении от нее и занимаясь тем, чем хотят они, а не что им навязывают разного рода начальники и диктуют различные пассионарные гуру. И кто скажет, что это плохо? Почему счастье личной жизнидолжно быть уничтожено в угоду развитию цивилизации?

        • Alex Kar

          хороший вопрос, кстати…

        • Bezotechestvo Georgy

          1. Развитие цивилизации дороже, чем счастье личной жизни.
          2. Последние поколения проживут жизнь в убогом и примитивном наслаждении, человеческое счастье им будет уже недоступно.

          • Helga Iliashenko

            1. Объясните, почему?
            2. Опять же — почему? Константин перечислил множество занятий, помимо примитивного наслаждения, доступных человеку при идеальных для него условиях. Если Вы не смогли бы избавиться от прокрустинации, чтобы из человека не превратиться в примитивное одноклеточное, это Ваша беда.

          • Bezotechestvo Georgy

            1. Человек не существует вне человеческой цивилизации. И целое больше своей части, даже если эта часть уверена, что она и есть пуп вселенной.
            2. О каком счастье личной жизни речь, если деградация зайдёт так далеко, что в итоге человечество в целом теряет желание жить? (к тому же ложное противопоставление — счастье личной жизни или развитие цивилизации). Если в будущем ничего нет — усилия в настоящем бессмысленны. Остаётся получать доступнейшие удовольствия ценой наименьших затрат и это в данной ситуации разумно. Но так как человеческая цивилизация будет мертва, то и человеческого в этих организмах исчезающе мало.
            И человеческих удовольствий соответственно.
            Сами себя конечно эти организмы возможно будут считать счастливыми, но при чём здесь люди?

        • MrWhiteman

          Извечный вопрос — что важнее, общество или личность?

          • И очень простой ответ: нет общества без личности и личности без общества, поэтому сравнивать их важность бессмысленно.

    • Дмитрий Ермаков

      Совершенно верно вы делаете выводы на счёт костюмов виртуального погружения, так и будет, и даже возникает вполне обоснованное впечатление, что нынешние агрессивные компьютерные игры, отвлекли на себя часть активной молодой мужской категории населения, кто в ином случае, стремился бы развязывать войны в реальности, как это было в 80-х г. 20-го века перед закатом СССР. Когда группировки молодых молодчиков, делили почти все города страны, но особенно посёлки и сёла, на противостоящие друг другу полу криминальные группировки, где естественным образом реализовывался инстинкт агрессивного самовыражения и желания доминировать. А компьютеры с виртуальной реальностью, просто массово убрали эти толпы в игровые салоны, что было видно по активности таковых в 2 -х тысячных годах. Сейчас эти агрессоры ушли в интернет и в сетевые войны, а в будущем вероятно вообще переселятся в игровые виртуальные сети постоянного погружения. Вероятно уменьшение активного и агрессивного мужского населения на улицах, приведёт к торможению рождаемости, так как никто из игроков не хочет заниматься социальной обязанностью растить и кормить детей.

      Пример этого эксперимента с мышами не учитывает, что у людей есть разум и возможность корректировать возникающие проблемы, к тому же эта западная иллюзия о перенаселённости городов и мира, это просто читая лож, так как 95% поверхности планеты не заселены никем, а потому требуют дальнейшего рост населения для их освоения. Другой момент люди живут совсем в иной социальной среде чем сами думают, есть такие люди кто управляет обществом из тени, это все века умнейшие и мудрейшие представители человечества, но они редко когда выступают с научными докладами перед ограниченными в интеллекте слушателями университетов. Эти люди просто развязывают очередную войну и отправляют на неё большую часть неугомонного населения, в следствии чего происходит чистка общества и необходимость снова начать активное размножение, заселение уничтоженных войной территорий и восстановление разрушенного хозяйства. Для людей в отличии от этих мышей находится новая работа и смысл жизни, что не позволяет умереть духу.

      • MrWhiteman

        Про мудрых старцев-подстрекателей улыбнуло)

    • MrWhiteman

      Отвечу по-порядку.

      Во-первых, уровень имбридинга не играет в этом эксперименте никакой роли. Более того, он начался не из-за того, что было четыре пары мышей, а из-за того, что мыши были лабораторные, т.е. по определению инбредные (штамм Balb C, для тех, кто понимает). Люди не так уж сильно отличаются друг от друга чтобы результат «человеческого эксперимента» был иным. Посмотрите, как ведет себя толпа, какие в обществе шаблоны поведения, и т.д.

      Во-вторых, ограничение в перемещении (и пространстве) и было единственным условием эксперимента, дабы изучить влияние скученности на популяцию животных, не ограниченных ни в чем ином (еде, воде, материале для гнезд, содержащихся в идеальных климатических и санитарных условиях).

      В-третьих, то, что вы описываете как раз и наблюдалось на финальной стадии эксперимета — появление аутичных и самовлюбленных «красавчиков» и одиноких апатичных самок. Они ели, пили, спали, прихорашивались, но не занимались ухаживанием за противоплолжным полом или какими либо социальными взаимодействиями. Понятно, что такая колония была обречена на вымирание, что и произошло. Вопреки вашим не в меру оптимистичным рассуждениям.

      В-четвертых, путешествовать можно будет только по таким же перенаселенным территориям, и это принципиально ничего не изменит.

      В-пятых, лежание на диване в маске виртуальной реальности и отсутствие размножения плохи как раз тем, что человечество вымрет, так как любой индивиид не вечен, в каких бы идеальных условиях он ни существовал.

      В-шестых, с вами не поспоришь. После нас хоть потоп или гори все синим пламенем, это уж кому что больше по душе.

      У меня всё.

    • MARYNA

      » И, наконец, допустим, что все окажется даже так, как в модели с мышами — опять же, что плохого то? Ну вымрет человечество, зато последние поколения проживут жизнь в наслаждении от нее и занимаясь тем, чем хотят они, а не что им навязывают разного рода начальники и диктуют различные пассионарные гуру. И кто скажет, что это плохо? Почему счастье личной жизни
      должно быть уничтожено в угоду развитию цивилизации?»
      Наконец то могу сказать прямо в лицо — Никто вам не говорит, что это плохо, хахаха, да живите . НАМ ЧЕРНОЗЁМ НУЖЕН

  • Леность, пассивность проявляются в отсутствии желания трудиться, в безразличии к окружающей действительности, в безучастности.

    В православии лень и уныние (расслабленность) считается одним из восьми смертных грехов. Лень описывается святыми отцами как желание не обременять плоть, какими-то ни было действиями, даже ведущими к приятному; праздность, успокоение сном.

    Кстати, умные немцы ( кого успел спросить ), переехавшие в Россию, основной причиной переезда называют, что у них там слишком хорошо, райски хорошо, скучно ( до смерти ).

    • bgdn1975

      Мне сладко спать, а пуще — камнем быть,
      Когда кругом позор и
      преступленье:
      Не чувствовать, не видеть — облегченье,
      Умолкни ж, друг, к
      чему меня будить?

    • MrWhiteman

      Про немцев — инфа 100%. Я сам это понял, когда пожил там четыре года.

  • Yana

    Этот мужик ни разу не ученый. Или он правда верит, что все люди произошли от одной пары? То, что он смоделировал — это ситуация вырождения, связанная с ограниченным генетическим выбором (инцест). Напомнило о Г.Г.Маркес «100 лет одиночества», где описаны признаки генетического вырождения в изолированной деревне (ну помимо художественного сюжета). Разумеется, последние поколения крыс «неудачные» получились… Поторопился он обобщать про все человечество.

    • Danila Sentyabov

      Происхождение всех людей от одной пары — подтверждённый факт. Правда, мужчина и женщина, составляющие эту пару, никогда не встречались 🙂 Но у всех живущих сегодня на Земле людей есть общий предок по мужской линии и общий предок по женской линии.
      См. в Википедии статьи «Y-хромосомный Адам» и «Митохондриальная Ева».

    • Jahont

      Для этого было бы интересно начать не с 4 пар, а с достаточного числа, исключающего эту проблему.
      Или как-то отработать это математическим методом.
      Уверен что результат будет тот же.

    • MrWhiteman

      Важно не количество пар, а то, что использовались изначально инбредные лабораторные мыши, штамм Balb C. Но на самом деле все это никак не влияет на суть эксперимента. Все люди всё равно одинаковые в своем поведении. Посмотрите на поведение толпы или шаблонное поведение отдельных индивидуумов.

  • irisha

    Рассуждаете, обсуждаете. И ни кто не задумался над тем, что это ограниченное пространство, где и как будет браться еда. Разве это рай? Больше похоже на спец учреждения с ограничениями (больничный стационар- хотя бы) . А еда? Да, можно питаться плодами, ягодами, орехами и т.д.. Но это же не круглый год и усилия надо приложить! И опять же ограничениям даже в еде. Где право выбора? Соглашусь, что ограничения -ограничениям рознь. Все зависит от того как преподносятся. Запретить ребёнку брать нож или разрешить, но объяснить о последствиях. Разница есть? И то и другое ограничения! Второе при этом заставляет думать!

    • Valerii Bjakov

      уже сейчас достаточно робототехники и химикатов для получения сверх урожаев и мяса для всего человечества , но это не внедряют т.к. вымрем как те самые грызуны

  • djnna2010 .

    Все просто- при создании идеальных условий отпала необходмость размножении, так как оно нужно было для сохранения вида в экстремальных условиях. плюс эволюция остановилась. Все это программа, при изменении которой произошел сбой и программа начала выдавать то что на этот случай предусмотрено.

  • сергей сажин

    Очень интересно . А если в Европе и США «РаЙ» и они начали вырождаться —гомики + жестокость в Фергюссоне + не желание бороться с мигрантами . А ?

    • Elena Sadovnikova

      Ага…только рождаемость в России еще ниже,а жестокости еще больше.А Рая что-то не видно совсем,наоборот сплошные стрессы и борьба за выживание. Вообще сравнивать мышей и людей-весьма бредово, можно проводить только очень отдаленные аналогии, ибо как ни крути, а у человека есть другие качества и потребности, помимо животных инстинктов. Ну хотя бы та же религия.

      • сергей сажин

        Правильно Елена ,аналогии в сходстве людей животных не глобальные , но они везде, вокруг всей сферы деятельности человека и его психологии !

        23.12.2014, 05:11, «Disqus» :

      • Jahont

        Зря вы так говорите.
        Можно же предположить, что для целей включения этой «программы» комфорт в России вполне предостаточный, или что при равной рождаемости там и там факторы приведшие к этому разные.

        Я лично для себя четкую систему выявил — катализатором такого процесса является передача части социальных прав от мужчины к женщине.
        Условно это можно выразить в виде модели, взяв некую абстрактную «социальную энергию» за 100%.
        Пока у мужчин этих прав больше — всё нормально.
        Когда идёт безумная уравниловка, передающая женщинам, совершенно не одинаковым по отношению к мужчине — права, то есть часть их «социальной энергии» — тогда мужчины становятся пассивными, что запускает колебания.
        Мужчина пассивен—>женщина более активна—>мужчина ещё пассивнее.
        Тут выше цепочка была, у Pavel Chigrin.
        Почему так происходит?
        Потому что при формальной не равности социальных прав, на деле у мужчин с женщинами полное равенство, потому что мужчина и женщина сильно отличаются друг от друга.
        Поэтому когда начинают уравнивать права формально, идёт перекос с «социальной энергией» (уж не знаю как формализовать по-другому) в строну женщин.
        Надеюсь вы не будете воспринимать это в штыки, т.к. написал это только потому, что сюда думающие люди заглядывают.

        Эта петля абсолютно фатальна — раз начав, остановится невозможно, потому что никто не отдаст своих соц.прав в массе своей. Не думаю что какая-то женщина вернётся на кухню во взрослом возрасте, даже во имя спасения человечества.
        Какие-то мелкие сообщества могут конечно сохраниться, где сильны традиции, типа кавказских народов, старообрядцев, но и только.
        В принципе, мне кажется, что механизм это «социальной энергии» как-то связан с изменением гормонального уровня, потому что женщина, обретая большие права, конкурирует и выполняет всё больше мужские роли, отчего происходят гормональные изменения в организме, обеспечивающие изменения характера. Ну или наоборот скорее — новая социальная роль провоцирует изменения в гормонах, и закрепляет их в потомстве.
        Разница между деревенской и городской девушкой видна сразу, чего уж там.

        • Elena Sadovnikova

          Уважаемый,да вы просто сексист и шовинист и лишних слов не надо.

          • Jahont

            Я переоценил ваши возможности.
            Ехали бы вы в Европу, там вам раздолье — ни сексизма, ни шовинизма, полное равенство и пидоры на каждом шагу, а скоро и педофилы добавятся.

          • Elena Sadovnikova

            Я и живу в Европе на данный момент слава Богу. А не в дикой стране, набитой людьми, готовыми убить по признаку расы, ориентации и т.д. А женщин поставить к плите. Вот таких, как вы. Удачи вам в жизни под властью диктатора и стране с разваливающейся экономикой :)Крымваш :))))

          • Jahont

            Если вы под Европой понимаете Укурину с укуринцами — то поржал.
            Тех всегда больше чем холопами те же поляки не считали.
            Такими и останутся.

          • Alexei Bondari

            Товарищ, современным политикам нормальные войны(Пример первая мировая Вторая Мировая ) на фиг не нужны, потому что до выхода человека в космос(не на орбиту 3-4 астронавтов) а создания колоний по нескольку милионов человек нормальная война с применением ядерного оружия равносильна самоубийству ( не всей цивилизации конечно но большому количеству её членов ппц будет). По этому и передают доминанту Женщинам которые по своей природе менее агресивнее нас мужиков… Ну и да как результат баба дома заместо того что-бы пойти борщ варить и кружевное бельё ночь одеть начинает уже мужика строить дома типа иди учись борщ варить, почему уборка вовремя не сделана и.т.д. Раньше после таких запросов от Жены(не рыцаря а простолюдина, но эт другая история) мадам получала премию в виде пары красивых слов/звездюлей ну если мужчина сам не справлялся вызывали батюшку(или другого священнослужителя) который обьявлял даму ведьмой и посылал на лечении беседами по душам ,целебными звездюлями, купаниями в ледяной воде, засовыванием вяких предметов в рот(без пошлостей эмм), или в совсем запущеных случая применялся метод огненного освобождения заблудшей души…. То сейчас на лечение мужика пошлют скорее всего и не к проституткам жене на зло а к психиатру =)
            А вообще человечество выживет ток заместо Христа будем пророку Мухамаду поклонятся у них таких проблем вроде как нет

          • Jahont

            Словоблудие.
            Женщины менее агрессивны?

            Вы женскую драку-то видели?
            Там жестокость такая, что мужикам далеко.
            Женщины — сентиментальны, и очень мстительны и жестоки, куда хуже мужиков.
            Что там при Кондолизе Райс творилось?
            Сербов кровью умыли.

            Выдвижение на передний план женщин — это никакое не «сохранение», это застой во всём — в культуре и истории, это тяжкая болезнь, в результате которой общество скукоживается и впадает в стазис.
            То же было и в Древнем Риме перед тем, как его голожопые варвары нагнули рачьми.

          • 1234

            То есть все зло от женщин?) Вот паскуды пусть борщ варят и будет все хорошо?)

          • Jahont

            Зло в том, что общество переворачивается с ног на голову.
            Когда каждый выполняет свою роль, и свою функцию — это одно.
            Когда сапоги тачает повар, а женщины в больном обществе получает то, что им получать не положено — это другое.

            Я вам ответил максимально корректно, даже учитывая ваш максимально некорректный вопрос, переполненный демагогией. )

          • Alina Gorovaya

            Да? А как же Катерина II при которой ваша империя расцветала? А как же то, что всеми царями и императорами руководили их фаворитки? Достаточно сравнить страны в период правления женщины и мужчины, и все станет ясно. Ваша теория не подтверждается историческими фактами, и скорее всего, всего лишь теория озлобленного на женщин неудачника.

          • Jahont

            И что же это доказывает?
            Характер у неё был мужской.
            Женщина — это существо с женской физиологией, женскими органами, и обладающее женским поведением.

            Когда же условная женщина тягает штангу или что-то такое — ну да, она вроде женщина, а как анализ гормонов сделаешь, так покруче иного мужика будут гормоны, и соответственно — психика, поведение, реакции.

            Так что никакой теории у вас нет.

          • Alina Gorovaya

            У вас есть анализ гормонов Катерины ? Или может Маргарет Тэтчер? А, может Сони Ганди или княгини Ольги? Или так, лишь бы что-то написать. И, собственно, поведение Катерины было как раз очень даже типично женским. Признайтесь,что вы просто ненавидите сильных женщин. Видно какая-то из них хорошо поставила вас на место.

          • Shaft

            Вместо того, чтобы переходить на личности, лучше бы задумались. Аргумент Jahont’a, как я его понял и в целом согласен, был в том, что за многие тысячи лет эволюции у людей (и не только) произошло разделение ролей между полами. Это означает, что женщина «заточена» на один круг задач, а мужчина — на другой. И в рамках выживания они хорошо дополняют друг друга. А когда пытаются насильно роли переиначить, причем резко, не дав никаких шансов приспособиться, получается такая вот деградация. Мужчины и женщины по своей природе не равны и не могут быть равны, иначе не было бы причин для их совместного существования. Попытки общества сгладить это неравенство зачастую неуместны, непродуманны и откровенно вредят всем. Приводимые вами примеры «расцветающих под руководством женщин империй» пока лишены фактов и степень влияния на это конкретного правителя оценить не так просто. Также, возможно, что это лишь исключение, подтверждающее правило.

          • Jahont

            Именно.
            Причём моя мысль такова, что у человека происходит влияние на гормональный фон в зависимости от его социальной активности и статуса. А это зависит в свою очередь от прав полов.
            Ведь мозг — это ещё и железа.
            Весь спектр социальных возможностей можно словно принять за 100%, тогда если женщины получают больше прав — меньше остаётся территории для социальной активности мужчин, для созревания и воспитания собственно того что считается «мужским», они становятся более женственными, в них всё меньше того «мужского», потому что меньше ответственности которую они делят с женщинами.
            А у женщин соответственно всё больше этого мужского — легко увидеть это хотя бы по очень сильно изменившимся стандартам фигуры женщин — сейчас много узкобёдрых, с хорошо развитыми плечами девушке, так что их фигура при наличии приятных округлостей ниже пояса (и то редко) выше напоминает типичный, пусть и не такой массивный, перевёрнутый треугольник. Грудь очень часто минимально угадывается, чудеса современных лифонов с подкладками всем известны, да ещё и пластическая хирургия (бррр). Подбородки тоже всё ближе к мужским, особенно эта деталь заметна у актрис голливудских, новые практически все с такими.

            Абсолютно то же самое что происходит сейчас, происходило и в Римской империи — мужчины были именно такими, рождаемость упала, потому что женщинам не до того, произошла стагнация и падение Римской Империи от каких-то варваров которых они до того столетиями пачками в расход пускали.
            То есть этот механизм одновременно является как будто механизмом самоуничтожения того общества и той культуры которая дошла до такого тупика.
            К сожалению наука, имеющая много гитик, внесёт в этот раз коррективы, так что детей скоро будут просто собирать в пробирках, а как изобретут что-то вместо материнской утробы для вынашивания, то и на конвейер поставят. Это будет интересный социум-франкенштейн, к счастью до того не доживу.

          • Shaft

            Мысль о том, что социальная роль влияет на фенотип конечно интересна, но вряд ли речь здесь идет о наследовании приобретенных признаков (неоламаркизм). Скорее действует половой отбор под давлением социальных норм. Этакая взаимозависимость.

          • Jahont

            Нифига не понял ) поскольку никакого образования на эту тему у меня нет, только эмпирические наблюдения, плюс «соединение точек» между разрозненными науч-поп статьями и фильмами.

            Вот например, обратил внимание на вещь субъективную вроде бы, и трудно замечаемую.
            Например чётко помню, что девочки и девушки из моего детства больше ценили стандартную мужскую красоту, их привлекали вполне определённые типажи.
            Но — спустя время, уже в начале нулевых, на своём опыте, вращая в компаниях со своим другом, который в общем не эталон, а прямо скажем, дистрофик (официальный диагноз), в отличии от моего крепкого телосложения, видел совершенно другую реакцию от девушек другого, младшего на 5 лет поколения — меня не замечали, в то время как вокруг него увивались девицы, с его дистрофанским телом и не самым мужественным лицом.
            Конечно первое объяснение «нечего на зеркало пенять коли рожа крива», но в том и дело, что от девушек и женщин постарше — реакция была просто противоположной.
            Можно предположить что никакая реакция из за разницы в возрасте но она была не видна, выгляжу молодо.
            В общем можно всё объяснить через психологию — так обычно начинают рассуждать чтобы заболтать неудобную тему.

            Но, потом увидел науч-поп передачу, в которой объяснялась зависимость того, какие черты лица нравятся девушкам — грубые и более мужественные или более мягкие и женственные.
            Оказалось что это напрямую коррелирует с уровнем мужских и женских половых гормонов в крови.
            Там было что-то про менструацию, что во время или перед эти повышался уровень эстрогенов — тогда одни и те же девушки более склонны были выбирать парней с мужественными чертами лица, а в другое время некоторые девушки были склонны выбирать юношей с более мягкими чертами лица — оказалось что у них был повышенный уровень мужских гормонов (или одни и те же девушки в периоды повышенного эстрогена выбирали так, а потом их выбор менялся со статистически значимым результатом).

            То есть получается что девушки в обществах, позволяющих развивать мужские качества, они и выбирают себе мужчин более слабых. То есть это ещё и как отбор работает, мужчины с более мужественными чертами, и предположу что с характером, всё-таки эти вещи связаны рискуют в таком обществе остаться одинокими (разумеется при прочих равных), что приводит к спирали.

            И вообще не верю, что если мне эмпирически удалось «соединить точки», то никто нигде из специально обученных людей до этого не додумался.
            Так что либо это запретная тема — визги «сексист» и «шовинист» в Америке слышны очень громко, либо тема давно разрабатываемая в частных институтах, а там может и теорийка к ней, и схемы и методы социального инжиниринга есть, и кто-то их давно осуществляет.

          • Shaft

            А, вот вы что имели в виду под действием гормонов, теперь понял. Выборка конечно маловата, но мысль интересная. Изменение социальной роли влияет на гормональный фон, изменение фона влияет на выбор партнера (половой отбор) и цикл замыкается. Я еще знаю интересную теорию, что воспитание в послевоенные годы сместилось в сторону женщин. Сейчас подавляющее число педагогов женщины и у ребенка не формируется мужская модель поведения. Мужчина с детства воспитывается для служения женщине и поэтому меньше проявляет мужские качества. Это конечно не всегда так, очень много факторов влияют, но соотношение изменилось.

          • Jahont

            «Изменение социальной роли влияет на гормональный фон, изменение фона влияет на выбор партнера (половой отбор) и цикл замыкается.» — именно! Вот что значит образование. )

            То есть, таким образом этот механизм с его обратной связью работает как катапульта, или реле по выбраковке культур — катапультируя нафиг тех, кто разложился до определённого уровня.

            А насчёт воспитания и образования — это определённо так, у меня учителя знакомые есть, и они тоже об этом говорят.
            Тут ещё такой фактор, что учителя мужчины в таком обществе выдавливаются из образования, потому что постоянно живёшь с риском скандалов на сексуальной почве, провокаций — это естественно сопутствующее явление для подобных обществ.

            Кстати тоже в тему, копипастну сохранённую статью.
            ____________________________________________
            В последние годы ученые уделяют пристальное внимание проблемам воспитания детей в семьях геев и лесбиянок. В апреле 2001 года социологи Тимоти Библарц (Timothy Biblarz) и Джудит Стейси (Judith Stacey) из Университета Южной Калифорнии (University of Southern California) завершили воистину титанический труд по анализу результатов двадцати одного исследования на даннуютему за период с 1980 года до последнего времени.

            Их выводы были опубликованы в American Sociological Review. Ученые выявили различия между детьми, воспитанными в гомо- и гетеросексуальных семьях, в их отношении к гендерным ролям и их сексуальных предпочтениях.

            Так, например, мальчики-подростки из гомосексуальных семей были менее активны в своих сексуальных «подвигах», чем их сверстники в гетеросексуальных семьях. А мальчики, воспитанные лесбийскими парами, проявляли менее агрессивное и более социально-терпимое поведение, чем мальчики из гетеросексуальных семей.

            В то же время обратная тенденция наблюдалась среди девочек-подростков. Девочки-подростки из лесбийских семей гораздо меньше тяготели к традиционной женской одежде, играм и занятиям. Они также проявляли более раскрепощенное и менее «зажатое» отношение к сексу, чем девочки из гетеросексуальных семей.

            Исследование показало, что больше детей из гомосексуальных семей приемлют однополые отношения, однако, статистически среди них не больше геев, лесбиянок или бисексуалов, чем среди детей, выросших в гетеросексуальных семьях.

            Никаких отличий в умственном развитии или эмоциональном состоянии детей в зависимости от ориентации их родителей выявлено не было. «Дети живут полноценной жизнью, — сказал Библарц. — Ничто не свидетельствует о том, что приспособляемости, развитию или благополучию детей (из гомосексуальных семей) нанесен какой-либо вред». Он добавил, что «дети, воспитанные геями и лесбиянками, прекрасно приспосабливаются, имеют высокий уровень самооценки и преуспевают в учебе так же, как и их сверстники из гетеросексуальных семей».

            Исследование Библарца и Стейси было в основном сфокусировано на детях из лесбийских семей, поскольку совместное отцовство гораздо менее изучено. Библарц подчеркнул, что для детей лесбийские семьи предпочтительнее гетеросексуальных, поскольку две матери устанавливают более тесную связь с ребенком и предоставляютему больше эмоциональной поддержки, чем гетеросексуальные пары. Кроме того, лесбийские пары проявляют больше гармонии в подходе к воспитанию ребенка. «Лесбийские мамы проводят больше времени со своими детьми, чем гетеросексуальные отцы», — сказал Библарц.

            Одновременно по другую сторону океана, в городе Белфасте на Британских островах, Британское демографическое общество (British Fertility Society) обсуждало резолюцию о поддержке права однополых пар на воспитание детей. Участники годовой конференции — профессиональные гинекологи, акушеры, эмбриологи и другие специалисты — поддержали резолюцию двумя третями голосов.

            Примечательно, что до начала дебатов по резолюции поддержка составляла меньше 50 процентов, однако доклад гей-активиста Питера Тэтчелла (Peter Tatchell) изменил это соотношение. Британское демографическое общество в первый раз обсуждало вопрос доступа однополых пар к искусственному оплодотворению и суррогатному материнству. Председатель общества, доктор Дж. Миллс, приветствовал голосование по резолюции как свидетельство профессиональной открытости и симпатии к нуждам геев и лесбиянок, желающих иметь детей.

            «Доступ к донорскому оплодотворению и суррогатному вынашиванию должен быть предоставлен всем, без какой-либо дискриминации. Если однополая пара готова и способна стать хорошими родителями, они должны получить доступ к этим услугам. Их сексуальность здесь не при чем,» — сказал Тэтчелл. «Однополые пары являются не худшими, а зачастую даже лучшими родителями. Каждый ребенок, рожденный путем донорского оплодотворения или суррогатного вынашивания — это желанный и долгожданный ребенок.

            Геи и лесбиянки становятся родителями обдуманно и сознательно, им приходится совершать огромные усилия для преодоления препятствий на пути к искусственному воспроизводству — это означает, что дети гомосексуальных родителей окружены особой любовью и заботой.» Тэтчелл сослался на опубликованное в 1990-е годы исследование профессоров Сьюзен Голомбок (Susan Golombok) и Файоны Таскер (Fiona Tasker) из лондонского Сити Университета, в котором было доказано, что детей лесбийских матерей имеют те же шансы для благоприятного развития, что и дети гетеросексуальных матерей в аналогичных условиях. В этом 14-летнем исследовании было прослежено развитие детей с девяти до 23-х лет. Только двое из 39 детей у лесбийских матерей позднее идентифицировали себя как гомосексуалы.

            Подготовлено Никитой Ивановым по материалам: Tippit, Sarah,»Parents’ sexual orientation matters, study finds» Reuters April 27, 2001 Tatchell , Peter, «Fertility Experts Vote For Same-Sex Parenting».

            Обратите внимание на реальные результаты исследований, и их трактовку — то что мальчики вырастают психологическими калеками без каких либо мужских качеств вообще, они просто тихи и смирные как девочки, и очень покладистые и неконфликтные, трактуется как «успешное взросление», и отсюда выводится что «педерастические семьи лучше чем нормальные».

            Это к слову о том что стоит любые статьи научные оттуда делать на 10 с учётом их перевёрнутого с ног на голову мировоозрения.

          • Shaft

            Да, любопытная статья. Я тут недавно еще «Возвращение со звезд» Лема почитал, «бетризация» — из этой же оперы. Еще недавно обществу нужны были послушные рабочие, теперь послушные потребители, в том числе информации.
            С другой стороны, люди, обладающие здоровой агрессией и вытекающими отсюда «мужскими качествами» (лидерство, борьба, решительность и т.п.) все еще получают определенное преимущество на фоне остальных, несмотря на то, что он уже не совсем вписываются. Скорее всего перекоса в крайность не случится.

          • Olga Solntseva

            Jahont, Вы совершенно правильно пишите о мнимом «равенстве» между мужчинами и женщинами, который привнес этот процесс уравнивания в правах тех, которых Природа создала не равными изначально. Человечество НИКОГДА не сможет достичь действительно достойной счастливой жизни, пока не научиться СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ. Любое пренебрежение или сознательное нарушение этих законов сразу же ведет к НАКАЗАНИЮ. Так это произошло и в данном случае, когда начали осуществлять этот проект по «уравнению прав» женщин и мужчин, когда проиграли все и женщины и мужчины и в целом общество, но ОСОБЕННО ДЕТИ. А это ли не путь к явному вырождению? Вас, дорогой Jahont, совершенно не подвела интуиция и в предположении о том, что это «уравнивание» действительно не с неба на нас свалилось, а действительно разработано и внедрено в наше общество человеконенавистниками и извращенцами, в коих их превратила неуемная и ненасытная страсть к стяжательству.. Об этом повествует нам в своем интересном и откровенном интервью ШОКИРУЮЩЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ААРОНА РУССО О ПЛАНАХ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ВИДЕО) http://osolntseva.livejournal.com/156094.html

          • Милена

            Роли невозможно переиначить резко и насильно, все идет как идет. И я бы не назвала 200-300 лет резким переходом.

          • Pic Cram

            нет никаких доказательств что у них было успешное правление. Они просто решали свои проблемы за счёт создания проблем будущим правителям

          • Jahont

            У меня его нет, только это ничего не доказывает, у вас идёт примитивное отрицание с переходом на «встретимся в суде», потому как там доказательства и предъявляются.

            Разумеется никто не будет делать такие анализы, а если и будет (пару передач видел на эту тему) то никто не будет выстраивать эти данные в теорию, даже если по отдельности они все известны, т.к. кому охота карьеру загубить, это то же самое что заявить сегодня про генетическую разницу между неграми и белыми, то есть оно как бы есть — ну там капилляров у них в два раза больше в мышцах ног, но материал не обобщается.
            Современное общество до крайности опрессивно, бдит и тут же репрессивный аппарат включает.

            И нет, поведение Катерины с её неуёмным сексуальным аппетитом как раз типично мужское, это типичное проявление тестостерона.

            Могу адресовать вам тот же вопрос — ведь вы ненавидите сильных мужчин, так?

          • Милена

            Так вы в Дании живете? А при чем тут тогда Украина?

          • Elena Sadovnikova

            Я писала что-то про Украину? Простите, не помню уже. Украине я желаю процветания, раз они позиционируют себя, как страну вставшую на путь европейского развития. Удачи им.

          • Agamathis

            Да ладно, первую партию норм ребят уже завезли. А если серьезно, то территории Европейских стран уже давно защищают не европейцы. например Легион Франции — много не граждан, защищающих вас, за гражданство. Так же и у Англии есть свой спей батальон с Азиатами.
            так что рано или поздно вытеснится и европейская пидаркультура.

          • Elena Sadovnikova

            Да ты не переживай так и твоя русская высокодуховная быдло культура выстеснится таждиками,узбеками и кавказцами.

          • Agamathis

            ну твоего папу уже таджик вытеснил видать

          • Elena Sadovnikova

            Нет,мой папа наполовину русский,наполовину украинец. Очень глупый ответ и глупый способ оскорбить. Будь я даже таждичкой,я бы этого ни чуть не стеснялась.

          • Agamathis

            Судя по Вашим же ответам все совершенно не так.

            Еще до моего комментария вы весьма узколобо судили о стране в которой не живете (опять же судя по комментариям). Тут на оборот выглядит будто вы стесняетесь своего происхождения и так и наровите показать из себя «в стельку» европейского человека.

          • Elena Sadovnikova

            Своего происхождения я не стесняюсь.А вот узколобых соотечественников вроде вас-да.Посему и решила из России уехать,ибо с основной массой зомбированного российского народа мне не по пути.

          • Agamathis

            Весьма интересно.
            Я прочитал некоторые комментарии и решил будто вы стесняетесь своего прохождения, а это оказалось не так.
            Вы же прочитали некоторые мои комментарии и решили будто я узколобый соотечественник и это значит так и есть.

            Ну хорошо, пусть узколобым буду я. Что уж тут обсуждать.

          • Elena Sadovnikova

            Вы злорадствуете на тему иммигрантов в Европе. Этого уже достаточно для меня. Гейропа вымрет,останемся мы-великая и духовная Россия-текст типичного ватника.Скрепами не подавитесь.

          • Agamathis

            Как же я мог забыть, что элита никогда не злорадствует, даже когда обобщает «Я и живу в Европе на данный момент слава Богу. А не в дикой стране,
            набитой людьми, готовыми убить по признаку расы, ориентации и т.д. А
            женщин поставить к плите.»

            Извините, что я, дремучий и грязный человек из дикой страны, показал на
            некоторый нюанс в Европе. Я же не знал, что подобное слепое обобщение в
            вашем посвящённом краю признак высокой духовности и ума.

            Не представляю, что должно было произойти если выдаете такую ненависть. Разумеется вы не узколобый человек. Вы сего лишь обобщаете всех русских в своих словах и не важно как на самом деле. Ведь на деле всё так как считаете Вы и никак иначе.

            Как и обещал уже не спорю. Только приношу извинения.

          • Elena Sadovnikova

            Да,понимаете если бы большинство россиян такими не было,то мне и уезжать бы не пришлось.Т.к. к большим деньгам я никогда не стремилась,а вот жить хочется среди достойного общества. Я не злорадствую, мне как раз грустно. Очень грустно. Но ничего не поделаешь. И результаты последних выборов в России в очередной раз показали,что сознание россиян ватное и дремучее и ничего не изменится в ближайшие лет 100.

          • Elena Sadovnikova

            Кстати,умник,если у людей есть равные права,это не значит,что на каждом шагу в Европе геи. Это тебя так по Путин-Тв напугали,да? :))) Я за всю свою жизнь в ЕС не видела ни разу целующуюся гей-пару на улице, ровно как не встречала ни одной однополой семьи. Хотя отношусь к ним с исключительным уважением. Грустно, когда мозг мал и забит чьей-то пропагандой. Но не все потеряно…накопи деньжат, съезди хоть раз с страшную Гейропу, посмотри на все своими глазами, может в голове что-то просветлеет :)))

          • Jahont

            Грустно, когда на основе «я ни разу не видел» делаются обобщающие выводы.
            Ну а насчёт пропаганды — это вам к Евроньюс, имел возможность убедится за последний год, что в его случае даже Политбюро ЦК КПСС отдыхает.

            И нет, в страшную (на самом деле дряхлую и мерзкую) Европу у меня нет ни малейшего желания съездить.
            Разве что только посмотреть на старую Европу, чтоб потом потомкам рассказывать, что вот де, во Франции раньше жили такие реликтовые французы (а вовсе не арабы), в Германии — немцы (а не турки).
            Подозреваю правда, что никто не поверит.
            А вам счастливо оставаться в разваливающемся ЕС, раздираемым иммигрантами и встречным подъёмом нацизма.
            Кровушка будет литься рекой, вы ещё мои слова вспомните лет через 5, а то и раньше.

          • Elena Sadovnikova

            В Европе все стабильно. А вот в России кровушка будет литься, если Путин не угомониться со своими захватническими планами соседних стран,однозначно.И денюшек у вас совсем не будет 🙂 Курс евро вам уже наверно нравится. На среднюю зарплату в стране ЕС я теперь как королева жить могу в России 🙂 Под Европой я имею в виду страны ЕС, но и Украина туда войдет через какое-то время.

          • Jahont

            «В Европе всё стабильно» — перейдя на знакомый вам язык — lol.
            Прямое подтверждение того, как вас там оболванивают, причём тотально. Пропаганда на высшем уровне.

            Что до того, куда войдёт Укурина — цензура не пропустит.
            Никуда она не войдёт.
            Далее — все трудности в России исключительно он саботажа, проводимого руководством экономического блока.
            Это можно было бы считать ошибкой, не будь все действия целенаправленны.
            Жаль Путин всё это крышует.
            И единственная опасность идёт только с этой стороны, все остальные утрутся, а в скором времени, года через 2-3-5, уже невооруженным глазом будет видна ваша «стабильность в Европе».
            Европа пожнёт все плоди грабительского колониализма и исторически присущего ей нацизма.

            Смешно то, что вы ещё поджав хвостик прибежите обратно в Россию — новых зеландий для всех не хватит, да и таких как вы — пришлых, нигде не ждут.

          • Jahont

            Эй, привет Йэлена Садофникофф, как там Европа, как там стабильность?
            Не хотелось бы над вами глумиться, поэтому даже не знаю как там горы трупов при терактах обозначить, да толпы изнасилованных девушек (которые судя по принятым там одеждам сами напрашивались ну да вы не поймёте как юбка-набедренная повязка на приезжих действует)?
            А ведь это только начало длительного цивилизационного и исторического процесса, то ли ещё будет.

            Честно, я даже верю что вы неплохой человек в целом, не злой, просто голова у вас заморочена ихним тюлювизором.
            Ну и так, для справки — я не «запутина» от слова совсем.

          • Elena Sadovnikova

            Вокруг меня все отлично. И более,чем стабильно. В Дании все те же огромные зарплаты, все также не страшно выйти ночью одной на улицу. Иммигрантов практически не прибавилось. А те,которые есть ведут себя вежливо и прилично. Ну а вы продолжайте дальше смотреть, что вам покажут по ТВ про ужасную Гейропу. Товарищ Незапунена.

          • Jahont

            А в какой там скандинавской стране блондинок оченно насилуют приезжие?
            Или вам там демократически не говорят, чтобы спалось спокойнее?
            Не, у Европы надо поучиться — иммигранты вежливые и приличные, хотя если умишко хоть маленько поднапрячь, то с чего вдруг, если для любого мусульманина средний педераст-полупедераст европеец не более чем животное, с которым можно делать что угодно, включая баб одевающихся и ведущих себя как шлюх (да мода это такая, мода, понимаю я, и вообще с 70-х «свободная любовь» лол, правы приезжие).
            Как вы там, бедная, всё мимо ушей старательно пропускаете, ну да вам помогают, как сейчас помню пакистанцы в бриташке насиловали детей в каком-то городке 12 лет, и полисмены только отворачивались стыдливо — как бы в нетолерантности не обвинили.
            Всех вам благ, ждём вас домой когда дюже поджимать начнут, требовать чадру носить, не блядовать. )
            Чтоб ты жил в эпоху великих перемен! — дак мы и так живём в ней, а? )

          • Elena Sadovnikova

            Девушки здесь практически все одеты прилично. Но не от того,что бояться мигрантов. Просто им нет нужды одеваться, как проституткам, чтобы привлечь мужское внимание, как это делают россиянки и украинки(не все). Т.к. недостатка в мужчинах нет,да и отчаянной нужны выходить замуж тоже. Женщины здесь независимы и обеспеченны. Я говорю то,что есть. Я много где была и жила, включая арабские страны, поэтому мозги мне полоскать не поучится, в отличие от вас, который дальше своего двора ничего не видел… И я знаю,что россияне очень завистливы, к сожалению. Когда кому-то лучше чем им,они мечтают,чтоб стало хуже. По принципу-вырви мне глаз, Боже,чтоб у соседа не стало двух. Ну это ваши проблемы. Советую вместо таких злостных пожеланий Европе заняться своими российскими проблемами,которых просто завались. Детьми сиротами, нищими пенсионерами, коррупцией, преступностью,алкоголиками,иммигрантами из бывших союзных республик, которые периодически режут детям головы. А Европа сама разберется со своими проблемами. Без вашего столь «ценного и умного» мнения.

          • Elena Sadovnikova

            Сколько ж невежества и тупости в ваших комментах, это нечто. Вы пишите о том,чего в жизни никогда не видели,то есть описываете свой иллюзорный мир и верите в него. Парни здесь сильные и мужественные. Любимое место досуга датчан-это тренажерный зал. Если геев никто не дискриминирует,это не значит,что все вдруг становятся геями. Девушки, как я уже написала не одеваются, как шлюхи-это дурной тон. Люди вообще к одежде относятся равнодушно и носят то,что удобно. Зато очень важна экология. Везде экологические производство, экологические продукты в магазинах. Чистый воздух. Иммигранты разные. но большинство во 2-м поколении уже социализированы и принимают нормы общества, в котором живут. Так я часто вижу дружбу между датчанами и молодежью иммигрантского происхождения. Знаю лично девушку,которая носит хиджаб,но при этом никого не осуждает, включая лгбт и спокойно с ними общается. В общем мир он огромный и многогранный…но вы видите его сквозь узенькое оконце российского тв и собственного невежества. Вам же хуже.

          • Elena Sadovnikova

            Да, никаких толп изнасилованных девушек не было, как вам рассказали об этом по российскими каналам. В Германии до девушек действительно домогались иммигранты, но в большинстве случаев это были лишь домогательства. И это было конкретно в Германии. По-поводу терактов-в России их было не меньше и от терроризма сейчас не застрахован никто. А проблема с мигрантами есть, но совсем не такая раздутая до космических размеров, как вам мерещится оттуда, где вы сидите 🙂

          • Jahont

            Ну разумеется не было сотен изнасилованных, как я не догадался.
            Это фокус телевизора — его суть такова, что чего в телевизоре не показывают, того как бы и нет, а что показывают, то уууух — ух как есть.
            Мне вот интересно, вы из спортивного интереса сейчас наврали, или там тиви так хорошо мозги полосчет, что думалка выключается?
            Как бы даже КПСС так не умело мозги мыть.

          • Pic Cram

            Я видел , а мою жену чуть не стошнило, и уважать их не за что

          • Elena Sadovnikova

            Ну тогда тебя и твою жену уважать не за что. Ведь от вас стошнит не только геев, но и всех нормальных натуралов. Вы лучше сидите у себя дома и по-тихому все делайте, чтоб не дай Бог нас,нормальных людей, не стошнило,ОК?

          • Jahont

            Не, с педофилами поспешил — явный тренд на легализацию транс»сексуалов».
            Это чудное слово «сексуал».
            Ты кто? — я? сексуал!

        • Ruslan

          Очень верный вывод, когда идёт дисбаланс, его уже не остановить, пока он сам себя не изживёт. За 20 лет наблюдаю, как изменяется окружение, близкие люди, бывшие коллеги, как та же Европа всё глубже опускается в своём развитии.

          Экономически развитые страны, как это ни парадоксально «спасают» менее развитые соседи: в США мексиканцы, в Тайланде бирмцы, вьетнамцы, в России таджики, в Италии/Европе негры, арабы, в Японии китайцы (до недавнего времени).

          Хотя лучше бы им было закрыться, и тогда проблема проявила себя (Хаус так и поступал, давал проблеме проявить себя), а так она лишь замаскирована.

  • Timofey Glinin

    Я конечно не могу наверняка сказать, но мне кажется важным фактором, о котором не упоминул ни автор, ни комментаторы, что и крысы и мыши не занимаются любовью ради удовольствия. А вот для человека этот процесс еще и развлечение. Таким образом, у человека процесс размножения может происходить в силу большего количества обстоятельств, некоторые из которых для мышей и крыс «не понятны»)).

    А ещё проблема переуплотнения для мелких млекопитающих является более эволюционно важной, чем для людей и других крупных млекопитающих. Дело в том, что из-за сезнонных циклов у мышей бывают периоды когда еды очень много, и если они размножатся очень сильно, то съедят все и умрут от голода. Поэтому у этих видов выработаны механизмы блока размножения при повышении плотности содержания, вне зависимости от присуствия кормовой базы. Это тоже важный факт. Мы можем в экспериментах наблюдать механизмы специфические для грызунов. ( Хотя, когда речь идет о полном вымирании это очень странно и интересно)

    • MrWhiteman

      Для удовольствия занимаются в презервативе

      • Милена

        Да бог с вами, какое ж это тогда удовольствие? Лучше уж вообще никак, чем с ним.

  • Rusmus

    Если «отверженные» мучились из-за отсутствия секса, то «красивые» поняли, что на это даже надеяться не нужно. Во всем виновато перенаселение и, как следствие, отсутствие секса. Если бы райские условия гарантировали секс всем и каждому, интересно, что тогда бы изменилось.

    • Jahont

      Очень вольный вывод.
      Начиналось всё с исключения из иерархии, и улучшения продолжительности жизни.
      Более того, гомосексуализм и извращения не тянут на «отсутствие секса».

  • Александр Павлович

    Лол. Даже среди мышей появились битарды.

  • Александр Павлович

    «Красивые» — дети постмодернизма.

  • sen4ik

    Спасибо за статью. В любом случае статья хороша тем, что толкает к размышлениям и анализу, пусть даже выводы которые сделал экспериментатор некоторых не устраивают.

  • Taijan Qayrat

    людей отличает от мышей вера, верящие люди стараются помогать угнетенным, еслиб мыши помогали притесненным один Аллаһ знает чем это закончилось бы

  • Taijan Qayrat

    Судный День неизбежен

  • Andy

    Известно, что цивилизация лучший контрацептив

  • Daniil Garmoshka Kucherenko

    Замечательный эксперимент!

    Но вывод из эксперимента лично я сделал бы немного другой, в плане объяснения.
    Я думаю, что дело было вот в чем:

    Рождалось, скажем, 5 мышат. И 4 были дерзкие и бойкие, какие нужны в дикой природе, а 1 с подавленным стремлением ко всякому.
    Это принцип работы ДНК — берется часть хромосом от ДНК папы и другая часьб — от ДНК мамы и в каждом ребенке они перемешиваются совсем поразном, и по принципу казино выпадает совсем новая уникальная комбинация. И, скажем, в природе меньше мышей пассивных, потому что ген — рецессивный, но все же редко он проявляется у потомков.

    Какой-нибудь ген наподобии вот этого аллеля (Ген, заставляющий вас бояться и переживать): http://www.lookatme.ru/mag/blogs/guest-editor/209187-neuroscience

    И все гены в определенном случае могут выиграть и вывести популяцию к выживанию. Например, ген, который обостряет чувство страха, может быть помог бы какому-то народу выжить, когда появился бы какой-то хитрый хищник, который ловко усыпляет бдительность и ест. А те, кто ссали бы всего и вся — были бы все время на чеку — и такие особи оставались бы в живых.

    В случае с мышами — 4 дерзкие мыши доебывали всех остальных. Ну и они срались друг с другом, постоянно друг друга атаковали и наносили друг другу кучу тяжких телесных. В результате чего, при увеличении особей, и соответсвенно, силы удельного срача по отношению к каждой особи — тот, кто любил быковать и реагировать на наезды — неприменно получал пизды. Он и сам давал пизды, но и огребал знатно. Собственно его здоровье быстро сходило на нет. А пассивные особи, которые не ввязывались в потасовки из-за самок или ради забавы — оставались жить долгие поколения. В итоге в тесном пространстве, путем естественного отбора в течении 5-ти лет накапливалось все больше пассивных особей. А агрессивные, которые начинали донимать пассивных — огребали пизды от большинства — типа “не мешай загорать.” Т.е. того, кто ерничает и наводит движение, большинством могли покусать. И в итоге остались только пассивные особи, которым было на все поебать, даже на своих детей, которые собственно и загибались.

    И я думаю, что они были пассивными не из-за психологической сломленности, а из-за гена, который отфильтровался эволюционно в этой бочке за 5 лет. Т.е. этот ген позволяет большинству договориться о комфортном существовании в тесном пространстве, но из специфики всего остального ДНК мыши (репродуктивного возраст, необходимость интенсивной заботы о потомстве и т.п.), этот ген становится несовместим с продолжением популяции организма с доминантной конфигурацией ДНК.

    Т.е. суть в том, что ДНК организмов за миллионы лет отточило себя быть максимально гибким по отношению к окружающей среде, но в некоторых ситуациях, конечно, оно не сможет быстро адаптироваться. Да и именно проблема в том, что ДНК не может быстро перестроиться в принципе. Нужно достаточное количество поколений, чтобы отфильтровать нужные под ситуацию гены. Скажем, если бы скучивание мышей происходило дольше, и у ДНК было бы больше чем ~20 поколений, чтобы приспособиться к условиям, то может, появились бы особи, которые не агрессивные, но заботливы по отношению к потомству, или особи которые требуют меньше ухода в раннем возрасте и таким образом популяция продолжила бы существование, с ДНК, которое переконфигурировалось по комбинации необходимых параметров — не только для выживания особи, но и для ее репродукции.

    В чем я особенно не согласен с автором эксперимента — это в заключении:

    ключевая черта человека, его естественная судьба — это жить в условиях давления, напряжения и стресса

    Мне кажется, что у многих людей есть стремление притягивать за уши такого рода выводы из разных ситуаций. Вероятно, такой вывод обосновывает их собственную нелегкую жизнь. Т.е. человек делает что-то неправильно по-жизни и жизнь у него получается галимая. Естественным образом он ищет ответ на вопрос “Да что это за хуйня, чтоб оно все обрыгалось!”, но находит ложный ответ, что “так и должно быть”, вместо того, чтобы найти верное решение разных жизненных задач (Да, найти правильно решение сложной жизненной проблемы — это сложнее, чем сказать “а ну так и должно быть хуево просто”). А я убеждаюсь все чаще, что при правильном решении жизненных задач — жизнь возможна бесконечно прекрасная. И я вижу это применимым как для себя так и для произвольной человеческой особи.

    • GreenLorry

      Согласен! А при условии бесконечности вселенной и следовательно возможности безграничного расширения границ познания, с определенного момента развития наша цивилизация просто обречена быть счастливой и нужно быть полными дебилами чтобы все просрать

      • Anton Matvienko

        :):):):):):):)

    • MrWhiteman

      Браво! Давно так не смеялся! И мат-перемат очень уместный. Тока вот мыши были изначально инбредные (Balb C), т.е. генетически идентичные. Так что новому гену взяться было неоткуда. Упс…

      • Pavel Nesmiyanov

        Кто сказал, что это НОВЫЙ ген?

  • Slider

    Хм, для меня теперь библейские легенды об изгнании из рая приобрели новый смысл…

  • Дмитрий Динеро

    Со статьей не согласен, особенно с фразой:
    «Кэлхун провел прямую аналогию с человеком, пояснив, что ключевая черта человека, его естественная судьба — это жить в условиях давления, напряжения и стресса.»
    Че за бред?

  • Виктор

    Сонет 2924

    В людей і гризунів є спільні риси,
    До кролика подібність, до свині
    Не тим, що, вмістом нутрощі – в лайні,
    А в генах, поведінці… Їх до кризи

    Доводять статків, лінощів репризи?!
    Спасіння де – в агресії, війні?..
    Спіралі в’ються ДНК двійні,
    Підносячи їх носіям сюрпризи:

    Отак переплетуться в дітлашні,
    Що стануть перепони їй страшні,
    Небажані в наступному коліні,

    А виховання діток-комашні –
    Обтяжливим; обов’язки ж смішні
    Рід винищать – від отупіння й ліні!..

    16.12.2014 р.

  • Иван Помидоров

    Теперь всё понятно: путин — гомосек.

    • Jahont

      С позиции чего вы такой яркий вывод сделали? ))

  • Yury Kazantsev

    Есть неофициальная версия, что в питьевую воду подмешивали LSD-25.. Это и стало причиной гибели популяции. Ученые предполагают, что все живые существа, обитающие, на планете Земля, со схожим строением мозга, а именно, имеющие шишковидную железу, в каком-то смысле, шли по одному пути эволюционного развития. Когда-то, очень давно, наши предки могли впадать в состояние измененного сознания. Сначала, осознанно, а позднее, это стало происходить либо в стрессовых ситуациях, либо по другим причинам, объяснить которые, ученым пока не удалось.

    • MrWhiteman

      Я вижу вы любитель того самого вещества

  • Viktor

    ЕМНИП минимальное количество особей, из которых можно размножить стабильную популяцию начинается с 200 или даже больше шт.
    Из 4-х не получилось бы в любом случае.

  • Michel Kahn

    Подтекст такой: радуйтесь, суки, кризису. Значит выживите, а загнивающий запад окончательно загниет и вымрет.

  • Bikoz Bibikoz

    Может это просто энтропийное явление?))) Смерть популяции была неизбежной потому как «эволюция любой замкнутой системы должна закончиться полным покоем.» (с)

  • vladigraph

    Я хотел бы указать, что отрывок «Вымирающие мыши практиковали гомосексуализм, девиантное и необъяснимо агрессивное поведение в условиях избытка жизненно необходимых ресурсов.» не находит подтверждения в оргинальной статье Кэлхуна. Это чьи-то домыслы.

    В отношении каннибализма в фазе D: оригинальная статья ничего о нем не сообщает. Надо отметить, что для мышей каннибализм — это вообще естественное поведение. Самки мышей часто поедают детенышей, которых они считают нежизнеспособными, даже в отсутствии стресса.

    Оригинал статьи можно найти здесь: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1644264/pdf/procrsmed00338-0007.pdf

  • Vitaliy Davidyants

    Я верю древним поэтому их люблю. Конфуций. Так вот. Было время,когда расы жили каждая в своей обители, как крысы в баке. Развивались размножались по разному.Но одна из них развивалась по особому поскольку жила в Раю. Но они не только ели и пили
    а изучали себя и окружающий мир , И они достигли невероятного Их остальной мир назвал богами, другие ,,бессмертными людьми.Вот и сказу конец.

  • Сергей

    Ну и что это доказывает, что то не пойму? Паразиты пытаются доказать, что чем нам хуже тем нам лучше и тем хотят оправдать свои действия?
    Почему в статье говорится что мышам создали идеальный мир, в идеальном мире не вымирают, это подмена понятий игра словами, если они вымирали уже значит не идеальный мир, просто их заперли и дали жрать и срать, по мнению паразитов это идеальный мир, но даже мышам нужна свобода и в неволе они вымерли, вот что по моему это доказывает, это очевидно, а в статье выводы какого то извращённого не человеческого разума. И уж людям тем более нужна свобода они не мыши. Да людям то не то что свободы, а жрать и срать то и то нет, больше половины людей на земле страдают из-за не хватки воды. В США же хоть большинство и сытые, но кормят говном ГМО всякое и полно жирных, так что пусть автор спит спокойно не ворочается, идеального мира даже по его примитивным понятиям на планете нет.

    • Jahont

      Вы про какую-такую «свободу» говорите?
      Свобода спариваться и жрать, ну то есть делать что захочется? Потому что «свобода» нынче подразумевается именно в этом.
      Вы что ли читать не умеете, и так и не поняли что мыши от такой «свободы» окочурились?
      Или вы вообще не в курсе, что цивилизация появилась исключительно через систему табуирования?
      Чем больше табу и запретов — тем больше творческой и созидательной энергии в обществе?

      • Сергей

        Может это вы читать не умеете, у мышей как раз не было свободы и они от неё не могли окочуриться, можно сколько угодно передёргивать, этот эксперимент вообще не распространяется на социальные взаимоотношения людей, это очевидно для настоящих учёных. Больше расписывать не охото, т.к. вижу спор ради спора и с помощью софистики.

        • Jahont

          Я такой лабуды уже неделю не слышал, честно.
          Особенно ссылки на «настоящих учёных» и что поведенческий опыт «не распространяется на людей», ну американцы, ну тупыыыыые, к человеку не применимы, а они всё делают и делают, даллАры тратят.

  • Calico Calicos

    всего то -гормональные дисфункции

  • Spe Ternopil

    Цікавитесь експериментами над щурами? Тоді читайте вдалу статтю у 2-ому номері друкованого україномовного журналу Експеримент

  • Alex Us

    Удивительная статья!!

  • Оксана Федотова

    Было бы интересно провести немного другой вариант этого эксперимента: предложить мышам на этапе первого проявления перенаселенности (когда их число достигло 600) дополнительные столь же хорошо оборудованные помещения. Столкнулось ли бы мышиное общество тогда с какими-либо проблемами или их численности росла бы постоянно по мере предложений новых помещений?

    • абвик

      Да отличная идея. Достаточно было сделать этот эксперимент 20 раз а не 25. Дальше надо было или пространство увеличивать или условия менять или новых мышей запускать или что то ещё делать, то есть менять эту среду. Тогда явно много новой информации получили бы.

    • MrWhiteman

      Ответ очевиден и без всякого эксперимента — никакой проблемы бы не было. Вся суть эксперимента была в изучении перенаселения.

  • Василий Новак

    Точно! как похоже-то на людей )). У нас ведь тоже старые-богатые, огораживают себя богатством нажитым, законом, охраной, а молодых не подпускают к этому, не делятся. Даже самок молодых, красивых у молодняка отбирают и показывают им свой мир, путешествуют, а молодым не так-то просто предлагают заработать на путёвочку. Чить, что по шее и в тюрьму. Интересно, потом эти богатые педиками должны по идее стать, ну и умереть последними )). Ну а нам молодёжь, остаётся бороться.

    • MrWhiteman

      Золотые слова!

  • VovixLDR

    Все
    совершенно логично. Животные генетически заточены на борьбу. Их
    поместили в непривычные, чуждые условия — все равно что под воду — и они
    там как популяция загнулись.

    Но какое отношение это имеет к людям? А только такое, что напоминает, что у человека
    есть разум и именно он, в расширенном смысле, техническом и
    гуманитарном, является залогом выживания и развития человечества. А не
    поклонение животному природному наследию, которое можно и нужно разумно
    использовать, но если оно начинает рулить — обществу хана в прямом
    смысле.

  • tutopt-ru

    ужас…………..современная пиндосия………

  • Igor Pupko

    Мне было более интересно посмтреть на коментарии. Основная часть даже не поняла посыла серьёзнейшего исследования,которое попыталось объектизировать вопрос тысячилетий- месте человека в выборе «чечевичная похлёбка»(колбаса) или дух (абстрактные цели).Мне, в споре, ближе позиция Алексея.

  • Игорь Марчук

    Так сейчас такое поведение на лицо :- например метросексуализм, так же отказ женщин, пока типа карьеру не сделаю детей рожать не буду и тд. Наверное скоро выздыхнем все !! :-))))

  • Ruslan

    Эксперимент, конечно интереснейший, поскольку и люди недавно совершили такой же скачёк роста популяции в неограниченном, как казалось, мире. А по сути, оказались в запертом «ящике». Интернет, действительно, сделал мир таковым, очертил его границы.

    Интересно, упомянули в комментариях, что люди уходят в виртуальное пространство, фильмы, книги, комиксы, музыку, спорт, творчество, религию и т.д. Это оказалось наиболее востребованное, как сохранение психологического равновесия. Не дать умереть своему духу.

    В исламе говорится, что придёт время, когда будет распространяться фитна (смута, в христианстве аналог «искушение»). И, по ходу, к нему подошли. В исламе и христианстве говорится, что это время, когда непрестанная молитва лишь сможет помочь. Когда утром человек будет просыпаться адекватным, а к вечеру становиться безбожником. И так будет происходить, пока общество не разделится на два лагеря.

    Поэтому нельзя упрекать, что люди выбирают уход в виртуальный мир, если таким образом они могут сохранить себя. Другое дело, когда люди действительно обрывают все социальные контакты (распространяется в Японии), становятся затворниками. Но даже их спасает общение через Интернет. Могут общаться с другими людьми, зарабатывать и банально заказать еду на дом.

    Тем люди и отличаются от мышей и животных, что могут придумать, как спасти себя. Как выбраться из этой социальной ловушки. Уже хорошо, что проблема стала обозримой и понятной. И, действительно, жаль людей, которые ещё не понимают, почему верить в Бога необходимо для них самих, почему ислам религия мира.

    Разумеется, что в 7 веке люди не могли знать, что произойдёт демографический взрыв, но описание его последствий в точности передали.

  • Ruslan

    Прочитал другие материалы по теме и другие эксперименты Кэлхуна. Суть сводилась к тому, как влияет перенаселение на социальную жизнь животных. И он, действительно, очень хорошо показал, что большое количество особей в малом пространстве порождает необратимый спектр социальных проблем и отклонений.

    • Dorbah

      Вспоминается книга «Операция Одиночество»

  • True Nationalist

    Вся СУТЬ данного эксперимента заключается в следующем. Любая цивилизация, общество, социум могут развиваться только в случае хотя бы приблизительного соответствия «модели существования» форме равносторонней «пирамиды», где новорожденные особи с нижних ступеней стремятся попасть в более высокие и тем самым заставляют пирамиду расти и в верх и в ширь!
    Учёные же создали общество в котором все, даже самые нижние слои, имели возможность получить всего и одинаково (чего к счастью в реальности быть, конечно же, не может) то есть — «модель существования» была имела «плоскую форму» и данная ситуация «равенства» в мышином социуме привела к «ОТСУТСТВИЮ СТИМУЛА» для развития, названного «смертью духа».
    В этом нет как ничего хорошего, так и ничего плохого (и даже ничего особенно удивительного) — эксперимент НАГЛЯДНО демонстрирует лишь ПРОСТОЙ ЗАКОН ПРИРОДНОГО РАВНОВЕСИЯ .
    Так как даже к ЭВОЛЮЦИИ человеческого предка и его скачку-развитию привела именно угроза вымирания. Соответственно, возможен и обратный процесс — райские условия приводят к деградации. )
    О «Прекрасная» Смерть… О «Ужасная» Жизнь…
    С ЛЮБОВЬЮ. ЧЕЛОВЕК
    -)

    • MrWhiteman

      Не совсем так. Эксперимент моделирует ситуацию, когда человечество окончательно решит проблемы с продовольствием и болезнями, но останется ограниченным пространством земного шара. Однако доступ к лучшему продовольствию и жилью будет как и прежде регулироваться социальными механизмами, точно также происходило и в данном эксперименте у мышей. Альфа самцы охраняли свои территории, самок и, возможно, кормушки.

  • victuar

    Значит ли это, что человечеству естественным образом не грозит перенаселение? Именно эта перспектива является причиной возникновения тайного учения о ‘золотом миллионе’ и последующих глобальных вариантов искусственного создания ‘чистильщиков’ (войны, терроризм, крайние религиозные течения)?

    • Dinar Qurbanov

      я никогда не верил в устрашения голодом, и использования этого как аргумента для понуждения к употреблению презервативов, противозачаточных, так как я считаю что при нехватке еды не происходит голода, если люди делятся едой, и не происходит войн, и дети автоматически перестают рождаться из-за нехватки материала (белков), и таким образом ничего страшного не происходит, количество населения автоматически подстраивается под количество пищи.

  • lyka13

    Я, как разумный индивидуум, который стремиться к благу, но при этом боится вымирания столь восхитительного вида, могу создать институт, который будет вынуждать людей до обретения полных прав создать и вырастить потомство от 1 до 4 ( в зависимости от населения) и найти для себя малую страсть. Допустим научиться играть на скрипке так чтобы от нее замирало сердце этого человека (это работает как наркотик и человек снова хочет повторить опыт), поставив эту статью за основу обучения в школах, и объясняя ней, почему в мире все должно быть именно так. В таком случае, я, с помощью своего разума, найду золотую середину между животными с вымершим духом и животными с атрофированной духовностью. Под конец можно будет вложить
    систему постоянных тестов и ведения статистики, в зависимости от которой можно будет придумать новый план золотой середины

    • lyka13

      Разум сточит любую проблему, даже в идеальном мире или навязанной псевдо-утопии

  • Dinar Qurbanov

    это не как человечество потому что у этих мышей ограничивающий фактор это место, а у людей — еда и энергия.

  • Dinar Qurbanov

    «После изгнания самцы ломались психологически, меньше проявляли агрессию,
    не желали защищать своих беременных самок и исполнять любые социальные
    роли» — тут ошибка, я смотрел оригинальную статью, тут речь идёт о самцах у которых были самки (супруги), они вначале защищали своих супруг, но в дальнейшем они устали от напора отверженных.

    • Dinar Qurbanov

      кстати знаете ли вы почему отверженные сгонялись в центр. потому что у самцов с семьями было по несколько супруг, и они жили с мышатами в комнатах, и в одном тоннеле были 4 комнаты, у каждого самца было несколько тоннелей с супругами и детьми. и многие комнаты в этих тоннелях оставались пустыми, и те молодые самцы без семей не могли там жить так как те самцы с емьями, видимо, не хотели подпускать их к своми супругам и детям. (и так как у них было по несколько тоннелей, они сами стояли снаружи и не пускали чужих ни в один из них).

  • Олег Клишко

    Этот гениальный эксперимент отвечает на извечный вопрос: в чем смысл жизни? Ответ прост: смысл жизни в непрерывной генерации (производстве) и отдаче окружающей среде энергии живой клеткой и организмом. Таков универсальный Закон Жизни. Клетку и организм любого существа он понуждает к творчеству в любых формах, в т. ч. толкает к поиску пищи, движению, напряжению сил, к поиску партнера, что автоматически ведет к размножению и воспроизводству поколений. Условие: пищи должно быть мало а пространства — много. Скученность и обжорство, отсутствие стимула для мышечной нагрузки лишала мышей креатива. К тому же долголетие как кажущее благо мешало смене поколений. Отсюда повышенная агрессия, депрессии, утрата силы Духа и физическая смерть. Все это в полной мере относится и к человеку.

  • Александр К

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Про этих красив. скажу, что ведут они себя ОПТИМАЛЬНО для сложившихся условий, когда становятся ими. Дух, у них не сломлен, как это нашли ученые. Просто в их понимании произошло озарение и переориентрировались ценности, вот ключ к разгадке. Но, когда, их поместили в хорошие условия жизни они, так и остались прежними, так как нашли комфорт в прежних ценностях и привыкли к ним, к такому образу жизни. Это просто озарение у них, а не сломленность духа. То, что это ведет к вымиранию, они не знают, т.к. нет на это разума. И это как раз, отличает человека от неразумных животных, где человек находясь в состоянии «красивого», в нужный момент времени увидит эту необходимость и может взять свою волю в нужном направлении. Способность человека характеризуется его возможностью руководствоваться разумом, а у неразмных существ этой способности нет, потому они и вымрут. И не надо сравнивать без этого отличия социум крыс с людьми. Этот эксперимент умалчивает эту разницу, с определенным умыслом. Отрицательным в том смысле, что сравнивает людей с животными, а с положительной стороны, что надо быть борцом по жизни.
    Это же надо прийти к выводу, что дух сломлен)) Ученые какие-то недалекие) Видно сразу, что мыслят с позиции необходимости к благам цивилизации.
    У крыс, повторяю, произошло озарение, что не в этом смысл жизни. А озарения у них происходят.
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  • Александр К

    Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину:— В каждом человеке идёт борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло: зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк представляет добро: мир, любовь, надежду, истину, доброту и верность.Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом спросил:— А какой волк в конце побеждает?Старик улыбнулся и ответил:— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.

  • Leon

    меня вот что смутило, в начале статьи сказано

    «Пространства для мышей было более чем достаточно, первые проблемы отсутствия укрытия могли возникнуть только при достижении численности популяции свыше 3840 особей.»

    а далее

    «В этот момент в баке проживало около 600 мышей, сформировалась определенная иерархия и некая социальная жизнь. Стало физически меньше места, чем было ранее.»

    т.е. проблемы начались уже при популяции в 600 мышей, что очень далеко от заложенных лимитов свободного места, где логика?

  • Кирилл

    Это не путь мыши или человека — это путь живого на земле. То есть вот
    что произойдет с человечеством, если мы изобретём бесконечные ресурсы на
    3d-принтерах, до освоения бесконечного космоса.

    Или ещё одно мнение, что близкородственные связи первых пар мышей, привили к смерти популяции. Можно повторить эксперимент в баке побольше, с стартовым количеством не родственых мышей намного больше 70

  • Pingback: Experiment "universe-25": how IT became hell | Noisy Geek()