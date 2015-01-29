Две самые известные секты убийц

МиксLook

О существовании ассасинов, благодаря компьютерной игре, не знает сейчас разве что медвежонок в сибирской тайге. Но все-таки дело в реальности обстояло гораздо более прозаично, да и обходилось без этих сексуальных плащей с капюшонами.

Когда в 632 году умер пророк Магомет, это повлекло за собой неслыханный многовековой раскол в мусульманском мире, так как после этого события первым Халифом Ислама должен был стать его последователь Абу Бакр, но часть мусульман решила, что двоюродный брат пророка Али — более подходящая кандидатура на этот многообещающий пост. В результате организовалось два течения, известные нам как сунниты и шииты, которые постоянно занимались тем, что пытались вырезать друг друга. Единственное логичное продолжение этой ситуации — постоянные убийства, религиозные восстания и увеличение числа сект, появляющиеся как грибы после дождя и пытающиеся доказать друг другу, кто тут законный представитель духовной власти.

В середине одиннадцатого века звездой на небосклоне политических распрей становится человек по имени Хасан ибн Саббах, весьма неоднозначная личность, сочетавшая в себе религиозный пыл и расчетливый разум. В своём замке Аламут (Орлиное гнездо) он устанавливает крайне аскетичные законы существования (собственного сына он казнил за распитие вина), после чего, прикрываясь религиозными целями, начинает вести достаточно активную военную деятельность. Основной целью секты исмаилитов, которой принадлежал Хасан, было изгнание суннитского Халифата, который поддерживали турки, но из-за малого количества первых становится понятно, что прямое противостояние невозможно. Поэтому Хасан выводит достаточно новый метод ведения войн, совершенно нетипичный для того времени. Вместо открытого противостояния, невозможного по причине небольшого (по военным меркам) числа его последователей, он разрабатывает тактику точечного устранения неугодных ему людей с помощью убийц, любовно взращенных в собственном замке. Основная ошибка в восприятии ассасинов заключается в том, что они никогда не были наёмными убийцами. Убийства они совершали по приказу только одного человека.

Бытует легенда, что рядом с замком Горного Старца располагался сад, заполненный дивными растениями и прекрасными женщинами, выдававшими себя за порочных гурий. Одна из версий происхождения названия «ассасины» как раз-таки и состоит в том, что претендента на вступление в секту заводили туда, одурманенным гашишом, он же «хашиш», что и приводит к образованию слова «хашишин», и после того, как претендент провел там некое количество времени, наслаждаясь новообретенными благами (а законы жизни у ребят, напомню, были очень суровыми – удовольствий не было совсем), его уводили из сада и заверяли, что, если быть хорошим мальчиком и умереть за отечество, выполняя всё приказы, то после смерти попадешь в мусульманский рай, где всё так и будет. Поэтому-то власть Хасана над своими последователями была так велика. Поговаривают, что он приказал нескольким стражникам броситься со стены, что те и сделали, когда он хотел продемонстрировать свою власть кому-то из гостей.

Способы убийства по своей изощренности практиковались совершенно разные: так, один из врагов Старца был убит ассасином, прикинувшимся попрошайкой. В другой же раз двое убийц приняли католичество, чтобы в течение нескольких лет поджидать свою жертву в соборе. Важен был только результат, на достижение которого часто уходили годы подготовки.

Широкое знание об ассасинах принесли в европейскую культуру, как ни странно, крестоносцы. С началом эры Крестовых походов на Восток хлынули массы мошенников и авантюристов всех мастей, мелких баронов и обнищавших князей, привлечённых богатствами этого региона. Совершенно понятно, что уровень военной подготовки всех вышеперечисленных был более, чем никакой, поэтому великолепно подготовленным убийцам Ибн Саббаха не составляло никакого труда вырезать агрессивных захватчиков. Охваченные страхом крестоносцы возвращались домой с рассказами о мистических и всемогущих убийцах востока, каждая история позже обрастала новыми ужасающими подробностями и превращалась в легенду. А уж истории о всемогущих героях, нарушающих общественные нормы морали, всегда привлекают внимание народных масс.

В мае 1194 года Хасан умирает, а к 1300 году секта полностью утрачивает своё политическое значение. Так как культура исмаилитов обнаружила себя и в далёкой Индии (куда сбежали оставшиеся ассасины, спасаясь от преследования), встаёт вопрос, существовала ли когда-либо связь между Ассасинами Среднего Востока и Душителями, действовавшими как раз-таки на индийских территориях? Но стоит отметить глубокую разницу между ними, ведь культура Душителей (туги, thugs) была полностью религиозной и посвящена Кали, богине разрушения, которая создала первых тугов, чтобы они помогли ей избавиться от орды демонов, чью кровь нельзя было проливать, иначе она тут же обращалась в ещё большее количество демонов.

Целью Душителей было убийство как таковое, а не сопутствующее ему ограбление. Душители были совершенно обычными людьми, выполняющими свои социальные и гражданские функции, но в месяц паломничества (последние месяцы года) они выходили на дороги, где и предавались своей странной форме религиозного служения. Достаточно часто туги маленькими группами по несколько человек присоединялись к большим группам паломников, под предлогом совместного и безопасного путешествия. Этот сценарий повторялся, пока убийц не становилось больше, чем число паломников. Как правило, убийство происходило вечером — позади каждой жертвы вставало трое Душителей, один из которых накидывал на шею средство удушения, а двое держали руки и ноги жертвы.

После чего наставала самая важная часть ритуала, когда возводился шатер, скрывавший обряд от глаз случайных путешественников, рядом с могилой, где были закопаны убитые, помещалась священная остроконечная секира, а вокруг рассаживалась Душители, молившиеся Кали об изобилии и удаче. Все те, кто принимал участие в убийстве, ели так называемый сахар причастия, он же гур.

Можно говорить о том, что Душители были не небольшой сектой, а национальным феноменом, требовавшим в год жизней тысяч путешественников. Слимен, подробно исследовавший их культуру, часто пишет о том, что они были побуждаемы непреодолимым влечением к убийству, что выслеживание и удушение людей, помимо религиозной игры, стали наркотической привычкой.

Очевидно, что упоминаемый выше гур являлся важнейшей составляющей ритуалов. В своих воспоминаниях один из Душителей говорит о том, что даже занимая высокий пост, он не мог отказаться от ежегодного участия в жертвоприношениях, ведь «если бы я жил тысячу лет, я никогда не смог бы заниматься чем-либо другим», а гур попробовал ещё в детстве и испытывал постоянную потребность в том, чтобы попробовать его ещё раз.

Однако с течением времени секта стала вырождаться, некоторые исследователи связывают это с алчностью Душителей. Если изначально секта придерживалась определенных принципов (например, запрещено было убивать женщин, потому что Кали была женщиной, детей, калек и ряд других неприкосновенных персон), то с течением времени эти запреты перестали соблюдаться в погоне за богатой и лёгкой добычей.

Убийцы становятся всё более неаккуратными в сокрытии следов преступления, что наконец-то привлекло внимание английских властей, и на тугов началась настоящая охота. К 1850 году были арестованы и осуждены более 4000 Душителей, часть из которых была приговорена к смертной казни. Вскоре движение теряет свою массовость, но единичные случаи жертвоприношений через удушение всё ещё встречаются на территории современной Индии даже в наше время.

Секта Душителей возникла в третьем веке нашей эры, это свидетельствует о том, что они появились раньше, чем Ассасины, да и просуществовали они гораздо дольше. Однако же вторые гораздо популярнее, нежели первые. Почему? Дело ли в популяризовавшей слово «ассасин» компьютерной игре или в том, что Душители были, скорее, локальным явлением, правда о массовых убийствах которых всегда замалчивалась местными и всплыла только после расследований британских колонизаторов. Ассасины же были убийцами, чья мрачная слава только играла им на руку, заставляя заранее трепетать врагов.